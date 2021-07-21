Верховная Рада в пятницу, 16 июля, назначила новым министром внутренних дел Дениса Монастырского. Он сменил Арсена Авакова, который добровольно ушел в отставку после семи лет пребывания в должности.

Кандидатуру 41-летнего депутата от "Слуги народа" предложил президент Зеленский. До назначения новый министр был главой комитета по вопросам правоохранительной деятельности. В парламент он прошел по списку "слуг", где был записан под заведомо проходным номером 19.

Глава фракции "слуг народа" в Раде Давид Арахамия сообщил, что именно он предложил кандидатуру нового министра.

"Почему Монастырский? Это я предложил. Да и вообще Монастырский довольно часто ходит в Офис президента, всегда по правоохранительным вопросам он докладывает. То есть он человек в команде", - объяснял он.

"Страна" уже вкратце рассказывала о новом министре. Его можно отнести сразу к двум командам – и "квартала", и экс-министра Авакова. Мы разбирались, как это у него получилось.

Доцент из провинции, помощник Геращенко

Денис Монастырский родился в Хмельницком в 1980 году, там же окончил юридический факультет местного университета управления и права. Затем преподавал в этом же вузе, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

Потом Денис Монастырский переехал в Киев. В Верховной Раде 8-го созыва (2014 – 2019 гг.) он был помощником-консультантом народного депутата Антона Геращенко.

Одновременно Денис Монастырский с 2016 года числился экспертом по вопросам реформирования правоохранительной системы в аналитическом центре "Украинский институт будущего", соучредителем которого является Антон Геращенко.

Как эксперт данного института, Денис Монастырский "засветился" в марте 2017 года, когда представлял доклад "Реформа Нацполиции: план действий на сто дней". В ней говорилось о том, как руководство МВД должно реформировать различные свои подразделения.

Антон Геращенко – давний и близкий соратник Арсена Авакова. Когда после первого Майдана с 2005 по 2010 годы Аваков работал губернатором Харьковской области, Антон Геращенко был его подчиненным и возглавлял богатый нефтью и газом Красноградский район области. А с 2014 года, когда после второго Майдана Арсен Аваков был назначен министром МВД, он принял Антона Геращенко своим советником. В 2019 году Антон Геращенко утратил депутатский мандат и стал заместителем главы МВД.

Связанный с Антоном Геращенко "Украинский Институт будущего" делегировал в “команду Зе”, кроме Дениса Монастырского, и других своих представителей – Сергея Бабака (№11 в партийном списке, председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций) и Галину Янченко (№5 в списке, замглавы Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики).

Работал в юрфирмах "Квартала"

Согласно официальной биографии Денис Монастырский до 2019 года работал юристом в компаниях Hillmont Partners, Global Ties KC и ООО "Лигал Консалтинг".

Компания Hillmont Partners в 2018 году защищала интересы компании "Киноквартал", входящей в группу компаний "Квартал 95". В частности, адвокаты Hillmont Partners в суде добились восстановления госрегистрации телесериала "Сваты" в Украине, подав иск к СБУ, Министерству культуры и Госкино.

Параллельно юристы этой же фирмы добились отмены запрета СБУ на въезд в Украину российского актера Федора Добронравова. Это один из ведущих актеров сериала "Сваты". Въезд в Украину ему запрещали за поддержку аннексии Крыма.

После этого художественный руководитель Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах.

В начале 2019 года юрист из Hillmont Partners Сергей Кальченко, который занимался делом "Сватов", стал официальным уполномоченным представителем Владимира Зеленского на выборах президента.

Еще Денис Монастырский в 2015 – 2017 годах работал юристом в ООО "Лигал консалтинг". Эта киевская юридическая фирма, у которой только один учредитель – кипрская компания "Розмари лимитед". Ее директором в кипрском реестре обозначен киприот Лукас Колокотронис. В украинском реестре он указан бенефициаром ООО "Лигал консалтинг", где работал Денис Монастырский:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Этот же киприот Лукас Колокотронис примечателен тем, что до 2019 года числился бенефициаром ООО "Квартал 95" – одной из ключевых бизнес-структур Владимира Зеленского. Колокотронис также был учредителем кипрской фирмы "Green Family Ltd", на которую был оформлен российский медиа-бизнес Владимира Зеленского.

30 января 2019 года Владимир Зеленский подал декларацию, где признал наличие у него контроля над кипрской фирмой "Green Family Ltd", на которую записаны российские компании. В документе Зеленский указал, что акции кипрской компании он получил в 2012 году:

Источник: public.nazk.gov.ua

В целом, кипрская фирма Зеленского "Green Family Ltd" была учредителем трех российских кинокомпаний "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Они занимались производством кинофильмов и телевизионных программ и даже получали деньги из российского бюджета.

Об этом в марте 2019 года подробно рассказывала "Страна".

Руководил ООО "95 квартал" и ООО "Студия Квартал-95" Иван Баканов – нынешний шеф СБУ, которого Зеленский назначил на должность сразу после избрания на пост президента.

Перед президентскими выборами в 2019 году Владимир Зеленский вышел из состава учредителей кипрской компании "Green Family LTD". После этого доли в ней распределились так: Андрей Яковлев - 400 евро, Борис Шефир - 300 евро, Сергей Шефир - 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича - 1000 евро.

Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры - давние бизнес-партнеры Зеленского по "Квартала 95". Тимур Миндич - соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.

21 мая 2019 Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского.

В общем, новый глава МВД много лет работал в структурах, так или иначе связанных с медиабизнесом нынешнего президента Владимира Зеленского. Перед парламентскими выборами в 2019 году Дениса Монастырского представляли как эксперта "Команды Зеленского" по вопросам реформирования правоохранительной системы и включили в партийный список на выборах в Раду под №19.

Подбирал кадры в ГБР, где трудоустроилась и жена

В марте 2016 года премьер Арсений Яценюк назначил Дениса Монастырского в комиссию по подбору кадров в Госбюро расследований, новый правоохранительный орган, который тогда только создавался. Интересно, что в данную комиссию Монастырский попал взамен своего шефа Антона Геращенко:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Комиссия занималась проведения конкурса на должности топ-чиновников ГБР – директора, его замов, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата.

Интересно, что впоследствии жена Дениса Монастырского Жанна заняла должность главного специалиста юротдела Управления правового обеспечения ГБР. Она подала декларацию в качестве кандидата на эту должность в августе 2018 года.

Сейчас Жанна Монастырская как штатный юрист представляет ГБР в судах и других госорганах. К примеру, в феврале этого года она представляла интересы ГБР в Верховном суде:

Источник: reyestr.court.gov.ua

До трудоустройства в центральный аппарат ГБР Жанна Монастырская, согласно декларации, работала главным специалистом в юротделе Хмельницкого горсовета:

Источник: public.nazk.gov.ua

Зарплата в ГБР у супруги нового министра оказалась больше, чем у мужа. В 2019 году, согласно декларации, Денис Монастырский получил 234,8 тыс грн гонораров в "Украинском институте будущего" и 177,6 тыс депутатской зарплаты. А его жена в ГБР получила в качестве зарплаты 427,9 тыс грн.

В 2020 году зарплата Жанны Монастырской была тоже выше, чем у мужа – 1 млн 102 тыс грн за весь год (примерно 92 тысячи в месяц). Муж заработал почти в 2 раза меньше, получив 537 тысяч депутатской зарплаты.

Правда, почти 300 тыс. грн Денис Монастырский в 2020 году получил в подарок от своей матери Аллы Монастырской. Еще он получал большие доходы от продажи двух квартир в Хмельницком (1 млн 295 тыс грн) и автомобиля (224 тыс грн).

До похода в политику Денис Монастырский увлекался культурой, историей и археологией. И даже получил награду от организаторов конкурса "Волонтер года - 2012" как победитель в номинации "Искусство и культура":

Денис Монастырский получает награду "Волонтер года - 2012". Источник: газета "Голос Украины", 24 июля 2013 года

В рамках своего увлечения историей Денис Монастырский входит в коллегию главного совета Украинского объединения охраны исторических и культурных памятников. С 2006 года он также соучредитель и член правления общественной организации "Подольское молодежное культурное объединение молодежи "В будущее через культуру".

А судя по фото в соцсетях, Денис Монастырский увлекается также походами в горы:

Денис Монастырский публикует фото в горах. Фото: Facebook