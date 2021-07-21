Вступительная кампания в вузы, которая недавно стартовала в Украине, в этом году будет идти по новой схеме.

Во-первых, Кабмин заметно перекроил госзаказ. В целом он увеличился, но деньги перераспределили. На технические специальности финансирование увеличили (на некоторые существенно: например, на "Автоматизацию и приборостроение" - почти на 27%). А на традиционно модные среди абитуриентов направления, к примеру, право, маркетинг, социология и другие, наоборот, срезали.

Скажем, госзаказ по подготовке юристов уменьшили, по сравнению с прошлым годом, на треть.

"Но, чтобы поступить на технические специальности, нужен сертификат ВНО по математике, а тест в этом году провалило рекордное количество школьников. Получается, 30% абитуриентов "пролетают" - они не смогут поступить на технические факультеты. С учетом увеличения госзаказа, можно прогнозировать, что на технические направления в этом году будет недобор, даже на бюджетные места. А вот на другие специальности, в том числе, модные - право, маркетинг и другие - поступающих будет больше, а бюджетных мест - меньше. То есть, многим придется идти на контракт", — говорит ректор Технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.

"С учетом снижения госзаказа на управление, право, социальные науки конкурсы там будут шальными", — отметил глава директората профильного предвысшего и высшего образования МОН Олег Шаров.

Во-вторых, большинство вузов повысили ценники на контракт.

В прошлом году Кабмин принял постановление №191, которое содержит список из 38 специальностей, по которым за контракт с 2021 года нужно платить не менее 70% от индикативной себестоимости подготовки бюджетников за прошлый год. Цифры везде разные. В некоторых вузах цены повысились на 10-15%, в некоторых - до 25%. В престижных университетах стоимость контракта зашкаливает. Скажем, в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко за год обучения придется выложить почти 60 тысяч гривен. В Киево-Могилянской академии ценник на специальность "Право" - 61 тысяча, "Международные отношения" — 62 тысячи гривен в год.

"Страна" разбирались, куда в этом году будет проще поступить на бюджет, и сколько придется платить за контракт в украинских вузах.

Больше технарей, меньше юристов

Как рассказал "Стране" Олег Шаров, госзаказ отечественным вузам в этом году увеличили на 4,7%. "Это соответствует демографической тенденции, так как и абитуриентов в этом году будет больше примерно на те же 4,7%", - пояснил Шаров.

Всего государство профинансирует подготовку 37,5 тысяч младших бакалавров (в ПТУ и колледжах), 87,7 бакалавров и около 60 тысяч магистров (в вузах). На эти цели из госбюджета выделили 42,5 млрд гривен.

При этом буквально в последний момент, когда все цифры уже были сверстаны, Минэкономики настояло на перераспределении средств, - говорит Шаров. Так, по некоторым специальностям финансирование существенно увеличили, по некоторым, наоборот, порезали.

В Минэкономики заявили, что при перераспределении финансирования руководствовались данными по рынку труда.

Соотвественно, больше денег бросили на подготовку специалистов, которые сейчас в дефиците. Это, прежде всего, технические специалисты, а также аграрии. Так, госзаказ по направлению "Автоматизация и приборостроение" вырос, по сравнению с прошлым годом, почти на 27%, "Механическая инженерия" - на 17,7%, "Архитектура и строительство" - на 14,2%, "Аграрные науки и продовольствие" - на 13%, "Химическая биоинженерия" - на 9,4%, "Биология»" - на 9,38%.

На подготовку педагогов, специалистов по направлениям "Электроника и телекоммуникации", "Естественные науки", "Электрическая инженерия" финансирование увеличили примерно на 6,5%. По направлениям "Информационные технологии", "Математика и статистика" дали на 5,5% больше денег, чем в прошлом году, по "Социальной работе" и "Транспорту" - на 3,4-3,6%. Незначительно увеличили госзаказ по направлению "Культура и искусство" - плюс 1,9% к прошлому году.

Но при этом есть направления, на которые порезали финансирование.

"На треть снизили госзаказ на "Право", "Управление и администрирование" (в эту категорию попадает модный среди поступающих менеджмент - Ред.), "Социальные и поведенческие науки" (социология, психология и др.- Ред.)", - говорит Олег Шаров.

В Минобразования такое перераспределение госзаказа комментируют осторожно. "Минэкономики, которое на связи с рынком труда, виднее", - отметил Шаров.

Стоит отметить, что госзаказ по точным наукам и техническим специальностям правительство увеличивает уже не первый год. Но ранее рост финансирования был менее значительным, чем в этом году. Скажем, в прошлом году рост госзаказа пришелся, в основном, на IT - финансирование тогда увеличили почти на 40%.

То есть, поступить на бюджет на технические или аграрные специальности в этом году однозначно будет проще, чем ранее.

Другой вопрос - будут ли желающие. Виталий Зайцев говорит, что из-за того, что треть школьников в этом году провалило ВНО по математике, армия поступающих на технические специальности (где математика - обязательный предмет) автоматически уменьшится. "Не будем забывать, что среди тех, кто успешно сдал ВНО по математике далеко не все пойдут на инженерию или механику. Большинство планирует поступить на более популярные экономические специальности (для них также нужен сертификат ВНО по математике). Поэтому по техническим специальностям в этом году будет недобор даже на бюджетные места", - не исключает Зайцев.

Олег Шаров говорит, что ситуация с "провальными" тестами по математике преувеличена. "Сыграл свою роль тот факт, что сначала математику объявили обязательным предметом для тестирования. И хотя затем это требование отменили, многие все равно пошли сдавать. В итоге на тестирование по математике пришли и те, кто учили, и те, кто не особо готовился. Отсюда и такие результаты. Но в целом прошли тест больше абитуриентов, чем в прошлом году. Поэтому целевая аудитория для технических факультетов есть. Другое дело, что финансирование выросло куда больше, чем количество желающих учиться по этим специальностям. Поэтому недобор действительно не исключен", - пояснил нам Шаров.

Но куда большая интрига с модными среди абитуриентов специальностями - тем же правом, маркетингом, менеджментом, социологией и др. По словам Зайцева, менее популярными среди абитуриентом они не стали. Но, так как госзаказ по ним рекордно срезали, многие поступающие на бюджет не попадут, и попытаются попасть хотя бы на контракт.

"Конкурсы действительно могут быть шальными", - говорит Шаров. При этом он не озвучил прогнозируемые конкурсы на модные специальности, отметив только, что они будут выше, чем в прошлом году. В 2020 году конкурс, к примеру, на правоведение, достигал 10-12 человек на место. По прикидкам преподавателей вузов, в этом году цифра может вырасти до 20 человек на место.

Понятно, что при таких рекордных конкурсах увеличится число желающих учиться на контракте, ведь на бюджет многие попросту не пройдут.

Математика - 16 тысяч, право - 60

Но тех, кто решит учиться на контракте, то есть, платно, в этом году ждет сюрприз.

Большинство вузов заметно повысили ценники на контрактное обучение, причем, в первую очередь, как раз по модным среди абитуриентов специальностям.

Ранее вузы могли повышать стоимость контрактного обучения на процент инфляции за предыдущий год. Но многие этого не делали, чтобы не растерять студентов. В прошлом году Кабмин принял постановление №191, в котором прописывается, что по ряду специальностей стоимость обучения на контракте должна постепенно подтягиваться к стоимости подготовки бюджетников. Так, в 2020 году нужно было выйти на планку 60% от стоимости подготовки бюджетников, в этом году - на 70%, а с 2022 года цифра вырастет до 80%.

"Это значит, что вуз должен установить минимальную стоимость контакта на уровне 70% себестоимости подготовки бюджетника в этом же учебном заведении за прошлый год. Такая формула введена для того, чтобы вузы не демпинговали и не готовили контрактников фактически в счет бюджетного финансирования", - пояснил нам Шаров.

Это требование касается не всех специальностей. В перечне - 38 специальностей из более 120. Это, в частности, дизайн, экономика, политология, психология, социология, журналистика, финансы и банковское дело, менеджмент, маркетинг, право компьютерные науки, медицина, международной право и другие. Более детально с перечнем специальностей, стоимость контрактного обучения по которым определяется по новой формуле, можно ознакомится здесь.

Но, как видно, в этом списке - практически все модные среди поступающих специальности. "Технических направлений это требование вообще не касается. Поэтому мы цены на них практически не повышали", — отметил ответственный секретарь "Львовской политехники" Михаил Гончар.

Но себестоимость подготовки бюджетника, на которую нужно ориентироваться, выставляя цены на контракт, у каждого вуза разная.

Эту индикативную себестоимость высчитывают по специальной формуле, в которой учитывается оплата труда педагогов, расходы вуза на коммуналку, количество студентов. То есть, чем меньше студентов на бюджете, тем выше в итоге индикативная себестоимость, и дороже контракт.

Поэтому вузы повысили ценники на контракт по-разному.

"У нас, по сравнению с прошлым годом, стоимость контракта для некоторых специальностей повысилась на 5-8 тысяч гривен в год, то есть, примерно на четверть. В частности, на 6-7 тысяч подорожало обучение по направлениям "Право", "Маркетинг", "Инженер программного обеспечения" и др.», — рассказал нам ответственный секретарь "Львовской политехники" Михаил Гончар.

Во Львовском национальном университете имени Франко ценники на специальности "Биология", "Экология", "География" , "Туризм" выросли, по сравнению с прошлым годом, на 3-5 тысяч (до 23,6- 28,5 тысяч гривен в год).

Компьютерные науки подорожали примерно на 4 тысячи гривен - до 38,3 тысяч гривен в год.

За подготовку по иностранной филологии и международным отношениям придется платить на 3 тысячи гривен больше, чем в прошлом году — 35,2 тысячи гривен в год.

При этом практически в таком же соотношении (на 3,5 тысячи, до 22,5 тысяч) выросли цены, к примеру, на математику, хотя она не входит в список специальностей, контракт по которым нужно регулировать по новой формуле.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко стоимость обучения на контракте выросла, по сравнению с прошлым годом, в среднем на 10%.

При этом одними из самых доступных по цене являются направления "География", "Химия", "Физика" (31,8 тысяч гривен в год), "Геодезия и землеустройство" (36,2 тысячи).

На экономических направлениях цены выше. Скажем, год учебы по "Международной экономике" стоит 42 тысячи, по "Экономике" (с преподаванием на английском и украинском) — 66,7 тысяч в год.

Получить профессию маркетолога или отучиться на менеджменте можно за 42 тысячи в год. "Журналистика" стоит 49,2 тысячи, "Международные отношения" - 58,8 тысяч, "Право" - 56,8 тысяч в год.

В Киево-Могилянской академии гуманитарные специальности подорожали, по сравнению с прошлым годом, до 5 тысяч гривен (до 50 тысяч). "Право", которое в прошлом году по контракту стоило до 55 тысяч, в этом оценили уже 61 тысячу. Самая дорогая специальность в Могилянке — международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 62 тысячи гривен в год. Самая доступная - физика (23,1 тысяч гривен в год).

В КПИ гуманитарные науки, которые в прошлом году стоили до 41,8 тысяч гривен в год, в этом предлагаются по контракту уже по ценнику до 47,2 тысяч. Журналистика подорожала с 36 тысяч до 38,5 тысяч, менеджмент - с 32,7 тысяч до 34,9 тысяч.

При этом, к примеру, контракт по специальностям "Математика", "Физика и астрономия", "Прикладная механика" стоит всего 16 тысяч гривен в год.

В Харьковском Политехническом институте год обучения по специальностям "Прикладная механика", "Электроэнергетика", "Логистика на ж/д транспорте", "Электроника", "Прикладная физика", "Прикладная математика" и др, в прошлом году стоил 17,2 тысячи гривен. В этом году цены выросли, но незначительно - до 18,1 тысяч гривен.

Контракт по экономическим специальностям, маркетингу стоит 19,8-21,8 тысяч, по компьютерным наукам - 26 тысяч. В этом году он обойдется уже до 27,7 тысяч.

В вузах поясняют - повышают ценники не от хорошей жизни. "Коммуналка рекордно выросла, нужно повышать зарплаты преподавателям, иначе они просто уходят в другие вузы. Поэтому и в дальнейшем контракт будет дорожать, как минимум, на 10% в год", - рассказали нам в одном из университетов.

Виталий Зайцев говорит, что они в этом году стоимость контракта не пересматривали.

"Но он у нас и так дорогой - 65 тысяч гривен в год. Тенденция сейчас такова, что за качественную подготовку, желательно с прицелом на последующее трудоустройство, родители готовы платить. А если качества нет, то вуз не спасет даже скидка - абитуриенты туда не пойдут", - отмечает Зайцев.

Поэтому его мнению, в этом году многие вузы, особенно региональные, недоберут студентов на контракт. Ведь дать совсем низкие цены по популярным специальностям они не смогут, так как действует норма об индикативной себестоимости. А платить дорого за непрестижные вузы с "непонятным" дипломом на выходе многие поступающие не хотят.

"В Польше дешевле"

Как видно, ценники в украинских вузах, мягко говоря, не самые низкие.

По сути, обучения по многим специальностям у нас уже дороже, чем в польских университетах.

К примеру, в экономико-гуманитарном университете в Варшаве год учебы на психологии стоит 5,9 тысяч злотых, это примерно 1280 евро. При этом психология в Могилянке стоит 37,5 тысяч гривен в год (около 1,2 тысячи евро). То есть, в общем, сопоставимые цифры.

Право в этом же польском вузе стоит 6,3 тысячи злотых в год (около 1370 евро). Для сравнения: в Киево-Могилянской академии - 61 тысяча гривен (больше 1900 евро), в Киевском университете имени Шевченко — 56,8 тысяч (около 1,8 тысяч евро).

Обучение в Варшавском университете экономики SGH стоит в зависимости от языка преподавания (английский или польский) 1,8-1,9 тысяч евро в год. Там можно отучиться по международной экономике или праву, которые наши вузы предлагают по 55-62 тысячи гривен в год.

При этом, как рассказали в агентстве Univer PL в польских вузах могут претендовать на бесплатное обучение те, кто знает польский язык не ниже уровня С1, или имеет карту поляка.

Олег Шаров говорит, что в прошлом году отток украинских поступающих в польские вузы замедлился. "Польские вузы по цене уже и правда почти сопоставимы с нашими, но в Польше дороже проживание", - говорит он.

Впрочем, в агентстве Univer PL отмечают, что в прошлом году поступающих в польские вузы было меньше из-за пандемии, а в этом году поток возобновился и даже вырос на 5-7%, по сравнению с доковидными временами.

"Все больше выпускников ориентируются на Европу, а диплом польского вуза позволяет там закрепиться. Тем более, что по цене учеба в Польше обходится не намного дороже, а то и дешевле, чем в наших университетах", - отметили в компании.