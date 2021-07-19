Цены на газ в Европе бьют рекорды. В июне зафиксировано сразу несколько пиковых дат, когда ценники на европейских биржах подскакивали просто до космических отметок - порядка 500 долларов за тысячу кубов, хотя еще в начале года газ стоил 200 долларов.

В последние дни цены немного просели, но с 17 июля снова пошли в рост. К примеру, на голландской бирже TTF, по которой формируются цены на газ в Украине, на 19 июля газ продавался по 370,17 евро, или почти 436 долларов за тысячу кубов. Для сравнения: 6 июля цена достигала 469,7 доллара, а 16 июля проседала до 420,1 доллара за тысячу кубов. То есть начались настоящие ценовые качели, что руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев поясняет массовым выходом на европейские биржи спекулянтов.

Для них игра на газовых котировках становится не менее привлекательной, чем, к примеру, на нефти, чему способствует изменение правил торговли газом в Европе.

Но газовые спекуляции - лишь один из факторов, разгоняющих цены. Есть и другие - от роста спроса на газ в Европе до перебоев с поставками российского газа.

Этим летом "Газпром" не законтрактовал дополнительных мощностей украинской трубы для увеличения прокачки газа в Европу. Тем временем, "Северный поток-1" сейчас на ремонте, то есть, его пропускная способность ограничена.

В Украине "демарш" "Газпрома" расценили как "газовый шантаж Европы".

"Газпром" посылает дополнительные сигналы, что без запуска Северного потока-2 Европа не получит дополнительных объемов газа", - написал в своем Фейсбуке глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Впрочем, Геннадий Рябцев говорит, что "интриги" "Газпрома" сильно преувеличены, а ценники гонят вверх все же больше спекулянты и зеленый курс Европы, чем Россия.

"Стратегия декарбонизации, принятая в ЕС, предусматривает отказ от угля и перевод ТЭС на газ. И вот вам результат - в жару потребности в электроэнергии резко выросли, следовательно, сразу взлетел спрос на газ. И в дальнейшем "чистая" энергетика будет обходится Европе все дороже", - говорит Рябцев.

Эксперт энергорынка Олег Попенко не исключает, что к зиме газ в Европе подорожает еще больше - до 600-650 долларов за тысячу кубов. Что отразится и на ценниках для украинцев, ведь цена на газ в Украине определяется по формуле - усредненная стоимость на бирже TTF, налоги плюс доставка.

"Страна" разбиралась, почему рекордно подорожал газ в Европе, и как это отразится на тарифах для рядовых украинцев и бизнеса.

Газ по 650 долларов?

Ценники на газ в Европе в буквальном смысле слетели с тормозов. Еще в марте, то есть, до окончания отопительного сезона, котировки колебались в пределах 200-250 долларов за тысячу кубов.

Летом ожидалось сезонное снижение стоимости ресурса, то есть, газ должен был еще больше подешеветь. Как, к примеру, прошлым летом, когда трейдеры могли закачивать газ по 2-3 гривны за куб.

Но в этом году все перевернулось с ног на голову. Вместо того, чтобы дешеветь, газ начал стремительно дорожать. И в июле вплотную подобрался к планке в 500 долларов за тысячу кубов.

В последние несколько дней цены немного просели, а затем снова пошли в рост. И когда будет следующий ценовой пик, а главное - до каких отметок еще может разогнаться ценник, никто предсказать не может.

Прогнозы самые разные.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что котировки могут стабилизироваться, и к осени снизятся до отметок, с которых начали разгон - 200-250 долларов за тысячу кубов.

Олег Попенко, наоборот, прогнозирует рост цен до 600-650 долларов за тысячу кубов уже с начала отопительного сезона.

В компании "ЙE Энергия" (поставщик газа для региональных газсбытов, работающих под брендом "Твой газсбыт") нам дали следующий прогноз:

"До ноября ожидаем, что цены будут оставаться на нынешнем уровне, а волатильность в рамках торговых сессий будет оставаться высокой. В рамках одного дня цена может корректироваться на 2 евро за мегаватт/час. К концу года ожидаем стабилизацию цен. В январе цена будет находиться в районе 35 евро за мегаватт/час (то есть, это практически нынешний уровень - порядка 436 долларов за тысячу кубов - Ред). Но уже в марте-апреле 2022 года ожидается просадка цены, как минимум, на 30%, а, возможно, и больше ", - отмечают в компании.

То есть, нас ждут настоящие газовые качели с выходом на просто таки рекордные ценовые отметки.

"Газовый пузырь"

В чем причина такого резкого разгона газовых цен?

По словам Геннадия Рябцева, их несколько.

Первая - изменения, которые сейчас происходят на европейском газовом рынке.

"На европейском рынке газа имплементируются нормы Третьего энергетического пакета. Нововведений несколько. Во-первых, идет постепенный отказ от долгосрочный и среднесрочных газовых договоров. Во-вторых, торговля газом концентрируется на газовых хабах. До недавнего времени там продавались, в основном, излишки газа не больше 25% от всех объемов. Но планы таковы, что будет 10-15 основных площадок, где сосредоточится торговля газом. Пока газовая реформа только в процессе. Но ее уже оценили спекулянты. Они массово ринулись на газовый рынок, чего ранее не было. Фактически газ становится биржевым аналогом нефти, когда спекулируют не столько физическим ресурсом, сколько деривативами. За последние месяцы объемы торгов на европейских хабах уже пресыщают объемы реального газа, который есть в Европе, в несколько раз. И это только начало. То есть, надувается "газовый пузырь" и разгоняются цены", — говорит Рябцев.

Но, если в Европе большинство промышленных потребителей и население все же пока сидят на долгосрочных контрактах и их тарифы на газ очень слабо связаны с биржевыми, то у нас ситуация куда более критическая - цена на газ формируется по импортному паритету, то есть, биржевая котировка плюс налоги и доставка в Украину. И это резко меняет ситуацию для отечественных потребителей - они не только наблюдают как скачут ценники на бирже, но и вынуждены по ним жить, - добавил Рябцев.

Но вернемся к теме тарифов на газ для рядовых украинцев и бизнеса позже.

Пока же разберемся в других причинах, взвинчивающих цены на газ в Европе.

Карбоновая ловушка

Вторая причина подорожания газа, по словам Дмитрия Марунича, рост спроса.

На фоне восстановления европейской экономики после коронавируса, потребности в газе начали расти еще с весны. Летом же ситуация усугубилась, так как из-за жары увеличилось потребление электроэнергии. Следовательно, европейские ТЭС, многие из которых в свете курса на декарбонизацию уже переведены с угля на "чистый" газ, нуждаются в повышенных объемах топлива.

При этом еще с зимы, которая в этом году оказалась нетипично холодной как у нас, так и в Европе, газовые хранилища у европейских трейдеров заметно опустели. А закачивать новые запасы они не спешили, ожидая летней просадки цены, которой, как видим, не произошло.

Плюс - с европейского рынка начали массово уходить поставщики сжиженного газа. Из-за высоких цен на него в Китае, трейдеры ринулись туда. Доля сжиженного газа в Европе всегда была небольшой, тем не менее, ее сокращение стало отдельным дестабилизирующим фактором и тоже сыграло на рост цен на природный газ.

"Зеленый курс Европы будет делать "чистые" энергетические продукты, в том числе, газ для европейцев все более дорогими. Так что то, что происходит сейчас, это только "репетиция", ведь от угля отказались еще далеко не все европейские ТЭС", - говорит Рябцев.

Как Газпром мутит газ

Наконец, третья причина ценовых газовых рекордов в Европе - маневры "Газпрома".

Последний не законтрактовал дополнительных мощностей украинской трубы, чтобы увеличить прокачку газа в Европе. Между тем, "Северный поток-1" сейчас на ремонте, а "Северный поток-2" только достраивается.

"Два года назад, когда "Северный поток-1" был на ремонте, через Украину транзит увеличили на 50 млн кубов в сутки, до 300 млн кубических метров в сутки. Сейчас Северный поток-1 на ремонте, транзит не увеличился и составляет 125 млн кубов в сутки, хотя наша ГТС может транспортировать намного больше. Газпром не проявил интерес к дополнительным мощностям, которые Оператор ГТС ежемесячно прозрачно предлагает рынку. Вместо дополнительного транзита в этом году Газпром начал отбор газа с европейских ПГХ, чтобы компенсировать уменьшенные объемы поставок газа в Европу, связанный с ремонтом Северного потока-1. И это в период максимальных цен на газ в ЕС и критически низких запасов газа в европейских хранилищах, что грозит стабильному прохождению зимы в ЕС. Отмечу, что обычно отбор газа стоит дороже, чем транзит через Укриану. Поэтому экономического смысла в таком использовании хранилищ нет. По моему мнению, Газпром посылает дополнительные сигналы, что без запуска Северного потока-2 Европа не получит дополнительные объемы газа", — заявил Сергей Макогон.

Впрочем, как говорит Дмитрий Марунич, Россия в этом году и так поставила рекордные объемы газа в Европу, а ее доля выросла с порядка 30% до более чем 40%. "То есть, ни о каком снижении поставок речь не идет", - отмечает эксперт.

"В первом полугодии этого года Газпром поставил в ЕС порядка 100 млрд кубов, эти цифры близки к историческим максимумам. В отдельные страны поставки нарастили еще больше. В сокращении предложения газа в Европе виновата не столько Россия, сколько другие крупные поставщики. Скажем, Норвегия, которая уже в следующем году останавливает добычу на крупном месторождении Гронинген из-за его негативного влияния на экологию. Падает добыча еще на ряде европейских площадок. Что касается России, то она в ближайшее время вряд ли сможет резко нарастить объемы поставок в Европу. Даже после запуска Северного потока-2 ничего кардинально не поменяется, разве что улучшиться логистика и повысится безопасность поставок. Но на ценники это никак не повлияет", - рассказал нам Рябцев.

Что будет с ценами на газ в Украине

Но главный вопрос для украинцев, естественно, как это все скажется на ценниках в Украину.

Они находятся в прямой зависимости от европейских биржевых котировок.

По данным Украинской энергетической биржи, с учетом НДС и транспортировки до нашей границы, стоимость газа на бирже TTF на 19 июля составила 15812,6 гривен за тысячу кубов.

Еще 16 июля ценник был ниже — 15,3 тысячи.

На Украинской энергетической бирже, где ресурс июня на условиях предоплаты продавался по 8,8 тысяч гривен за тысячу кубов, а с отсрочкой платежа - по 12,1 тысяче, в июле ценники подскочили до 11,2 тысяч и 13 тысяч соответственно. А августовский газ предлагается уже по 15,4 тысячи гривен.

То есть, для предприятий ценники уже рекордно растут. И, если газ в Европе еще больше подорожает, взлетят просто до космических отметок.

"Цена газа по коммерческим контрактам будет устанавливаться плюс минус на уровне европейских цен. Так как украинский рынок привязан к европейским индикаторам, и только две трети газа добывается внутри страны, а треть потребляемого ресурса импортируется", - отметили в компании "ЙЕ Энергия".

Что касается населения, то для людей сохраняется годовой тариф. У "Нафтогаза", к примеру, это 7,96 гривен за куб, многие поставщики также дали ценник в районе 8-8,5 гривен.

"Когда вводили годовой тариф, о ценовых рекордах по газу еще не было ничего известно, но сейчас это стало спасением для рынка. Иначе ценники для людей уже бы рекордно взлетели", — говорит Рябцев.

По его словам, в нынешней ситуации "Нафтогаз" даже выиграет.

"Он продает населению дешевый газ внутренней добычи почти по 8 гривен, что очень выгодно. Даже если НАК станет закупать импортный газ по 15 гривен, в общей солянке (отечественный газ плюс импортный) ценник все равно не будет слишком высоким. А вот что касается других трейдеров, которые не имеют доступа к внутреннему ресурсу, то для них ситуация куда хуже. Когда они предлагали свои годовые тарифы, то рассчитывали на снижение цен на газ летом до 6 гривен за куб. Но так как этого не произошло, многие не смогут поставлять населению газ по заявленным ценам, и будут "отдавать" потребителей поставщику последней надежды, а им является "Нафтогаз". Таким образом, НАК сможет очень быстро увеличить свою долю на розничном рынке и по-сути, вернуть себе монопольное положение", - говорит Рябцев.

Коммунальщикам "Нафтогаз" на отопительный сезон этого года предложил ценник в 7,42 гривен за куб (без учета транспортировки и распределения).

"С доставкой в зависимости от региона получается 9,4-9,6 гривен за куб. Эта цена не будет меняться год. Но есть нюанс - в договоре с "Нафтогазом" прописаны квоты, которые тепловыми могут получать по 7,42 гривны для нужд населения. И по большинству компаний они на 5-15% ниже реальных потребностей. То есть, если газа не хватит, придется докупать его по тем ценам, которые сложатся на тот момент на рынке", - рассказал нам глава КП "Тепловик" (Староконстантинов Хмельницкой области) Александр Душенко.

Он также говорит, что "Нафтогаз" шантажировал коммунальщиков, требуя подписать договоры до 30 июня, а то, якобы, потом будет дороже. В договоры протянули массу кабальных условий, в том числе, предоплату, доступ НАКа к банковским счетам коммунальщиков и так далее.

Олег Попенко не исключает, что по мере роста цен на газ в Европе, он будет дорожать и у нас, причем, не только для предприятий, но и для коммунальщиков и населения.

"Тарифы (для коммунальщиков сейчас - 7,42 гривны, для населения - 7,96 гривен за куб) могут сравняться с ценой газа от поставщика последней надежды, а это 11,42 гривны за куб", - сказал он.