О будущем Арсена Авакова, ушедшего на днях в отставку с поста министра внутренних дел, сейчас много разговоров. В то, что такая мощная политическая фигура, как экс-глава МВД, исчезнет из вида, мало кто верит.

Сам Аваков тему планов не комментирует, а его соратники отделываются общими фразами, что-де ему нужна передышка.

“Страна” уже писала, какие предположения ходят насчет Авакова. Есть среди них версия, что он попробует таки воплотить неосуществившуюся в свое время мечту стать городским головой Харькова. Сразу скажем, что, по информации от разных источников, бывший министр не планирует баллотироваться.

Эксперты также не верят, что Аваков сохранил настолько сильную ностальгию по Харькову, чтобы попытаться вернуться в этот город в статусе мэра. По всей видимости, он заинтересован в том, чтобы сохранить и даже упрочить свое влияние, которое усилилось после смерти городского головы Геннадия Кернеса.

Как сообщала “Страна”, на Авакова переориентировались ряд серьезных игроков в городе, прежде всего, нынешний секретарь горсовета Игорь Терехов, исполняющий обязанности городского головы. А тот собирается сам побороться за мэрское кресло и уже развернул масштабную агитацию.

Его главным соперником будет бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Михаил Добкин.

Как повлияет самая громкая отставка лета на расклады в Харькове и ход предвыборной кампании, разбиралась “Страна”.

Лучший кандидат для “Слуги народа”

Детальный разбор причин увольнения Авакова и прогнозы о его дальнейших действиях можно прочитать здесь.

Выделим лишь одно предположение: экс-министр, чье ведомство считалось чуть ли не государством в государстве, а его самого полушутя-полувсерьез называли “вице-президентом”, якобы рассматривает вариант опять баллотироваться в мэры Харькова. В 2010 году он проиграл гонку за кресло Геннадию Кернесу, тогда в первый раз избравшемуся городским головой. Сами выборы сопровождались скандалами и обвинениями в фальсификациях.

После кампании на Авакова было открыто уголовное дело по обвинению в махинациях с землей, но к тому времени он уже находился в Италии, откуда вернулся после избрания народным депутатом от партии “Батькивщина” в 2012 году. Потом был Евромайдан, бегство Виктора Януковича, назначение министром внутренних дел, которым он пробыл дольше любого предшественника...

Пойдя на новые выборы в Харькове, Аваков “закрыл бы гештальт”.

Однако после смерти Кернеса он даже намеком не давал понять, что ему интересно снова побороться за эту должность. И даже после отставки ничего в этом плане не изменилось. По всей видимости, Харьков ему интересен только в качестве бастиона личного влияния, которое он очень серьезно укрепил за последнее время.

При этом гипотетический поход Авакова в мэры сейчас активно обсуждается. Что интересно: с подачи провластной партии “Слуги народа” (СН).

Председатель "Слуги народа", первый заместитель главы ее парламентской фракции Александр Корниенко заявил, что партия поддержит экс-министра, если он решится от нее баллотироваться. И вообще Аваков "лучший вариант для Харькова".

"Это была бы окончательная точка в вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский, потому что это была окончательная точка в том, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который за десять лет не дал ни единого основания сомневаться в его патриотичности, и конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича также имеются", - сказал Корниенко журналистам.

Источник в близком окружении Авакова, однако, заявил "Страну", что планов выдвигаться в Харькове у экс-министра нет.

"У него нет таких намерений. Это абсолютно точно", - утверждает собеседник, попросивший об анонимности.

Политолог Вадим Карасев считает, что дела обстоят именно так.

"Когда говорят, что Аваков может принять участие в выборах мэра Харькова - это смешно. Он давно перерос местную политику, даже если она связана с близким ему Харьковом. Это человек национального масштаба", - комментирует эксперт "Стране".

А еще есть фактор рейтингов. Открытых данных об уровне поддержке политика Авакова (не министра) нет. А по данным исследования Фонда “Деминициативы” и Центра Разумкова, проводившегося в середине мая по всей стране, Аваков получил наихудшие оценки респондентов в сравнении с другими руководителями правоохранительных органов. Баланс доверия/недоверия составил -48%.

Причем в восточном регионе (к которому относится и Харьков) недоверие к Авакову значительно выше.

А значит никаких шансов у экс-главы МВД побороться за победу на выборах мэра Первой столицы нет.

Расклад на выборах

При этом отставка Авакова, безусловно, может стать фактором на выборах.

До сих пор и Аваков, и Офис президента работали по Харькову в одной стратегии - поддержка на выборах действующего и.о. мэра Терехова.

С учетом того, что глава МВД ушел со своего поста по сути по требованию Зеленского, а потому вряд ли у них будут теплые отношения, остается открытым вопрос - как теперь поменяется расклад сил.

Главный конкурент Михаил Добкин постоянно атакует Терехова за связи с экс-министром, потому что тот серьезно враждовал с покойным мэром. А именно на преемственности городской власти, наследовании линии Кернеса делает упор в своей кампании нынешний и.о. мэра. Поэтому секретарь горсовета, по версии Добкина "изменил делу Кернеса", вступив в союз с Аваковым. Оппоненты же отвечают, что в последние годы жизни Кернеса его пути с Добкиным разошлись, и мэр давал ему критические оценки (в том числе и в интервью "Стране").

Как бы то ни было, Михаил Добкин считает, что ситуация для Терехова после отставки его патрона осложнилась. А якобы она была и так непростой после того, как СНБО наложил санкции на другого важного для секретаря горсовета человека - бизнесмена Павла Фукса.

“Это был серьезный удар не только по финансовой стороне кампании, которую закрывал Фукс. Часть кадров Фукса, помогавших кампании Терехова, заменили люди из орбиты Арсена Авакова и Айны Тымчук (глава Харьковской облгосадминистрации - Ред.), представляющей, скажем так, днепропетровское направление. И тут еще сняли Авакова. Это означает, что Терехов лишится другого основного ресурса - защиты со стороны главы Нацполиции в Харьковской области Андрея Рубеля”, - комментирует Добкин "Стране".

В тоже время, высокопоставленный собеседник в Харьковской облгосадминистрации говорит, что Терехов вне зависимости от ситуации с Аваковым сохранит плотные отношения с центральной властью. “Да и электорально Терехов пока стоит крепко. У него хорошие шансы выйти во второй тур и победить. Но это если сохранится дуализм Терехова и Добкина и если не появится кто-то серьезный третий”, - рассуждает он.

Опрос социологической службы “Рейтинг” проведенный 3-11 июля среди жителей Харькова, показал серьезное лидерство Терехова. Его поддерживают 42,9% определившихся респондентов. Уровень поддержки Добкина - 17,8%. При этом у него самый высокий антирейтинг - 34% опрошенных.

К слову, рейтинги бывшей главы Харьковской ОГА, народного депутата Юлии Светличной (внефракционная) - 11,3%, нардепа прошлых созывов Евгения Мураева - 10,9%, народного депутата Александра Фельдмана (ОПЗЖ) - 6,9%.

Михаил Добкин, однако, считает цифры “Рейтинга” не соответствующими действительности.

Собеседник в окружении Терехова убеждает, что влияние экс-министра на действия городской власти в Харькове преувеличено.

"Отношений с Аваковым нет. Поэтому и влияния его отставка на ход кампании не окажет. Есть прямой диалог с Офисом президента и не только с Кириллом Тимошенко, а с разными замами и самим Ермаком, с которым Терехов встречается лично", - сказал он в комментарии изданию.