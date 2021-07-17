С 16 июля в Украине вступил в силу новый вид квот – книжных: теперь в издательствах и магазинах не менее 50% литературы должно быть на украинском языке. Такова норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Это требование распространяется на все книжные магазины и другие заведения, осуществляющие книгораспространение – кроме специализированных (где продается узкопрофильная литература, учебники, словари и т.д.).

При этом уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявляет, что на сегодняшний день и так большинство украинцев читают печатные книги на украинском языке (74%). Также свыше 60% украинцев слушают аудиокниги и читают электронные издания на украинском.

Правда, издатели, опрошенные "Страной", эту статистику ставят под сомнение. Как и саму необходимость введения квоты на украиноязычную литературу.

"Страна" выясняла, как на книжную индустрию повлияет новая квота. А также разобралась, как сейчас представлена в магазинах украиноязычная и русскоязычная литература, и на какую из них больше спрос.

Полтора стеллажа и стол в углу

Для начала журналисты "Страны" прогулялись на днях по книжным магазинам Киева, чтобы своими глазами оценить ассортимент на прилавках.

Как оказалось, найти русскоязычное издание уже и так нелегко хотя квота на украиноязычные книги на момент нашего обхода магазинов еще не вступила в силу.

Самый большой ассортимент русскоязычной литературы, который "Стране" удалось найти в Киеве – полтора стеллажа в разделе "Література іноземними мовами" и отдельный стол в уголке "Книгарні Є".

Интересно, что до недавнего времени эта сеть книжных магазинов позиционировала себя как сугубо "проукраинская": до 90% ассортимента составляли книги украинских авторов или их переводы мировой литературы. Также сеть "Книгарня Є" была первой в Украине, где литературу на русском языке поставили в отдел иностранной.

Однако в сентябре прошлого года в "Книгарні Є" объявили, что значительно увеличивают долю русскоязычной книги в продаже.

"Книгарня Є" фактически признала, что курс на поддержку украиноязычной книги оказался финансово невыгодным. Во-первых, из-за отсутствия поддержки от государства, а во-вторых – из-за недостаточного спроса со стороны покупателей и невыгодных условий для ритейла.

Однако стоит отметить, что русскоязычная книга в "Книгарні Є" стоит на порядок дороже украиноязычной. На полках – книги-биографии, подарочные издания "Ведьмака" и комиксов "Марвел" стоимостью свыше 1 000 гривен.

В магазине "Буква" в ТЦ "Гулливер" ассортимент русскоязычной книги довольно узкий. В основном, классики русской литературы: Чехов, Лермонтов, Толстой. Правда, в мягком переплете и не с очень качественной бумагой. Еще есть сборники поэзии – но тоже далеко не всех знаменитых поэтов. Разве что "Серебряного века".

Также здесь на русском языке можно найти издания по психологии и мотивационную литературу. А вот произведений современных российских писателях днем с огнем не сыщешь.

При этом, по словам консультанта, покупатели часто приходят в магазин именно за русской книгой – но не находят ее.

– Если говорить в процентном соотношении русской и украинской книги – это где-то 35/65. Большинство книг на русском языке – это Россия, российские издательства. Они попали под запрет с 2014 года. Чем-то провинились перед политиками, – рассказывает продавец-консультант магазина "Буква".

– А много людей вообще интересуются русскоязычной литературой? – спрашиваем.

– Много. Очень много. Вот как вы – приходят, а я только развожу руками.

Такую же тенденцию наблюдает и продавец книг торгового островка "Валіза". Но он видит в этой ситуации и другой аспект – экономический.

– Лицензии не дают. Книги из России не завозятся. Почему? Объясню: вот эта книга, например, на русском стоит 250 гривен, – продавец берет с полки первый попавшийся том. – На украинском она стоила 200 гривен. Но! Как только перестали завозить русскоязычные книги – Украина подняла цену на эту же книгу на 25%. Это для того, чтобы наши могли стать монополистами и захватить рынок. Раньше русские книги были дешевле. Они выигрывали в конкурентной борьбе.

Продавец, кстати, признается "Стране", что лично столкнулся с тем, что не может найти в сетевых магазинах литературу на русском языке. Для него это проблема, так как русский язык – его родной.

– Я сам больше читаю на русском языке. И мне бы хотелось, чтобы книги в Украине и на русском были.

На украинском есть, на английском есть, на русском – нет

С детской литературой на русском языке – отдельная проблема. Ее вообще практически нет в книжных магазинах.

Издатели объясняют это потребительским спросом. Мол, детские и подростковые книги лучше продаются на украинском языке, как и прикладная литература. А вот художественная и мотивационная литература "для взрослых" – на русском.

"Детскую литературу мы больше не издаем на русском языке, потому что потребительский спрос все же приходится в пользу украинского", - утверждает директор издательства мотивационной литературы для детей и взрослых IPIO Ольга Иванова.

"Страна" обошла три книжных магазина в поисках детской энциклопедии для возраста 5+. Наибольший ассортимент оказался в "Акварели". Под детскую литературу на русском здесь выделен целый стеллаж. Но там – только сказки.

– Есть на русском интерактивные книжки? Или иллюстрированные энциклопедии, или книги в игровой форме? – спрашиваем у продавца-консультанта.

– На украинском есть. На английском есть. На русском...

После минут 20 поисков хоть одного детского издания на русском языке консультант разводит руками:

"И игры на английском. И обучалки. И энциклопедии. На русском ничего нет", – отмечает продавец.

В целом, в украинских книжных магазинах уже и так трудно найти книгу на русском языке. Хотите читать печатные книги на русском – выбирайте классиков, психологию или мотивационную литературу. Для детей – большой выбор классных книжек.... на английском.

В то же время, никаких ограничений и квот не знают книжные рынки. Там "из-под полы" все еще могут достать Пелевина, Акунина и "Мастера и Маргариту" в оригинале.

В некоторых сетевых книжных магазинах "Стране" прямо советовали поискать русскоязычные издания в интернете – масса онлайн-магазинов торгуют таким товаром.

– Или на Петровку сходите (имеется в виду книжный рынок у метро Почайная – Ред.), там на барахолке вам найдут то, что надо. Или даже доставить из России под заказ, – посоветовал один из продавцов.

Книжные рынки – действительно чуть ли не единственное место, где еще можно без проблем найти почти любые русскоязычные издания. И только по той причине, что они существуют либо полулегально, либо вообще не контролируются властями.

По крайне мере, пока и за них не взялся языковой омбудсмен.

Вместо официального импорта – черный рынок российских книг

Александр Красовицкий, основатель и главный директор издания "Фолио", предполагает, что языковая квота вряд ли радикально изменит книжный рынок.

"Сегодня количество книг на украинском языке в ассортименте в большей части страны уже около 70%, поэтому эта норма скорее фиксирует ситуацию", – говорит Красовицкий.

Учредитель издательства "Саммит-книга" Игорь Степурин также считает, что на данный момент книжные лавки уже более чем на половину заполнены украинскими книгами.

"Я не думаю, что сейчас в магазинах продаётся больше, чем 50% русскоязычных книг. В магазинах сейчас не меньше 60% украинской литературы", - утверждает Степурин.

Иван Богдан, CEO книжного онлайн-магазина Yakaboo, подтверждает эту тенденцию.

"Сегодня продажа украинской книги в Yakaboo составляет около 63%. Это существенный рост по сравнению с ситуацией 5 лет назад: в 2014 году продажи книг на украинском языке были около 40%. Сейчас у нас около 50,5 тыс. наименований книг, которые представляют украиноязычный ассортимент, в то время как русскоязычные импортные книги составляют всего 9500 наименований. То есть соотношение русской книги к украинской составляет более чем 1 к 5 или 15% от ассортимента", - рассказывает Богдан.

На это существенно повлиял законодательный запрет на импорт книг из РФ. По словам Ивана Богдана, сейчас такие издания занимают всего около 5% книжного рынка Украины.

"Сейчас по факту официальный ритейл уже соблюдает данную норму, потому что доля в ассортименте официальной импортной русской книги физически не может превышать 15%. А если посчитать объем фактически ввезенного импорта и перевести его цифру в удельный вес (долю) от всего украинского книжного рынка – это будет около 5%, так как за последние несколько лет официальный импорт книг из РФ стремительно падал", – уточняет он.

Но при этом по факту российской литературы в Украине меньше не стало – просто она перешла на "черный" и пиратский рынок. Но так как рынок "черный", то и официальной статистики по нему нет и не может быть.

"Введенная процедура лицензирования сдерживает легальный импорт книг из РФ в Украину. Большая часть рынка русскоязычной книги из РФ перетекла (вместе с читателями) из официального импорта в черный рынок. Поэтому русской книги не стало меньше", – говорит Иван Богдан.

Так что те украинцы, которые хотят читать книги на русском языке, и так продолжают это делать – просто заказывают книги в РФ или покупают на "пиратском" рынке. Что, в свою очередь, только вредит украинской экономике.

"Когда людям приходится заказывать русскоязычные книги в России, то Украина теряет налоги, таможенные платежи и много дополнительных денег. Читающие люди платят другому государству налоги за книги и за пересылку, а значит, украинское государство не получает ни копейки за это", – говорит "Стране" книжный продюсер и директор издательства Lazutkina Publishing House Алена Лазуткина.

Молодым – украинский язык, взрослым – русский

Языковой омбудсмен Тарас Креминь утверждает, что 74% украинцев читают печатные книги на украинском языке.

Однако опрошенные "Страной" эксперты не вполне согласны с такими данными.

"Как свыше 70% украинцев могут читать на украинском, если такое количество населения не использует украинский язык?", - задается вопросом Алена Лазуткина.

По самым свежим социологическим данным, до половины (около 48,6%) украинцев используют для общения в быту преимущественно украинский язык, еще 24,2% граждан пользуются в повседневной жизни как украинским, так и русским языком с одинаковой частотой (результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", июнь 2021 года – Ред.). По другим исследованиям число людей, использующих русский язык в быту значительно выше и приближается к 50%.

"Если раньше на ассортимент 100 000 русских книг было 20 000 украинских, а сейчас пускают лишь 2000 русских книг, но зато у нас стало 50 000 украинских – статистика меняется в колоссально другую сторону. Считаю, что это искусственно подтянутые данные к тому, что нужно было чиновнику", – полагает Алена Лазуткина.

По словам издателей и книжных ритейлеров, продажа книг на разных языках все еще зависит от регионов, в которых располагаются магазины.

"В южной части страны больше продается русскоязычной литературы, а в западной – украиноязычной", – объясняет Игорь Степурин.

Читательские предпочтения в Украине действительно разнятся в зависимости от областей. По статистике "Research & Branding Group", практически каждый день читают жители Центра и Юга Украины (соответственно 18% и 20%), на Востоке таких – 7%. В то же время на Западной Украине – самый высокий удельный вес тех, кто читает книги "менее, чем раз в год" (9%).

То есть, жители Центра и Юга Украины, где живут преимущественно русскоговорящие украинцы, и составляют костяк читающей аудитории.

"Русскоязычную литературу предпочитают в мегаполисах, где русскоязычного населения больше - Киев, Харьков, Одесса, Днепр. Исключение - Львов: там, конечно, лучше продаются книги на украинском", - подтверждает тенденцию Алена Лазуткина.

По мнению Ольги Ивановой, у читателей должен быть выбор – на каком языке им читать книги.

"У читателей должен быть выбор. Если взрослые люди читают по-русски, у них должна быть возможность покупать книги на русском языке. Если нам дадут возможность оставить книги на русском языке, издатели смогут работать корректнее. Например, для людей старшего возраста, выросших в Советском Союзе, предлагать варианты на русском, а для молодежи – на украинском языке", – утверждает Ольга Иванова.

Алена Лазуткина считает, что любое госрегулирование, включая квоты на украиноязычный продукт, только вредит книжному рынку. Так, за 2020 год в Украине закрылось несколько сотен издательств.

"Я считаю, что квота не нужна. Любое госрегулирование вместо конкретной помощи предпринимателям только вредит любому бизнесу. В последнее время слишком много чиновников суют свой нос в книжный бизнес, и все, к чему это привело – 340 издательств в Украине закрылось за прошлый год по данным Книжной палаты Украины. Также, по данным Красовицкого, закрылись около 30-40% книжных магазинов. Вот такое "чудесное" госрегулирование. Вместо квот и ограничений стоило бы бизнес поощрять – предоставлять льготы на аренду, налоги и на сотрудников", - убеждена Лазуткина.

К слову, довольно показательным в плане языковых предпочтений украинцев оказался фестиваль "Книжный арсенал", где в этом году были представлены преимущественно книги на украинском. В итоге фестиваль побил рекорды по негативным отзывам и крайне низким продажам.

"В этом году прошел худший за все время "Книжный Арсенал", на котором в лучшем случае издатели просто отбили свои вложения, и только единицы смогли заработать. Количество негативных отзывов тоже зашкаливает. Одним словом, украиноязычный "Арсенал" потерпел абсолютное фиаско", – говорит Лазуткина.

В подготовке материала также участвовала Мирослава Жулинская