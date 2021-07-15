Прогнозы "Страны" о том, что с украинцев начнут требовать предоплату за отопление, начинают сбываться.

Первой такой эксперимент запускает столица - уже в июле горожане получили платежки с так называемым "авансовым платежом" за отопление. Хотя за окном - летняя жара, киевлянам предлагают заплатить за горячие батареи из расчета 10 гривен за квадратный метр.

"То есть, за квартиру в доме на улице Анны Ахматовой с отапливаемой площадью 52,2 квадрата авансовый платеж составит 533,44 гривен. Платежка за отопление этой квартиры в январе 2021 года была 1416 гривен (за 0,86 гигакалорий), в феврале - 1557,95 гривен (за 0,94 гигакалории)", — приводят пример в пресс-службе "Киевтеплоэнерго". То есть, авансом нужно будет оплатить порядка 30% зимней платежки.

Не исключено, что киевский эксперимент подхватят и в других городах. "Мы присмотримся в опыту столицы, и потом уже будет принимать решение - вводить такой авансовый платеж у себя или нет. Но реальность такова, что без авансов от потребителей или городских властей тепловики могут и не вытянуть сезон, ведь "Нафтогаз" требует оплату за газ наперед", — говорит "Стране" руководитель КП "Тепловик" (Староконстантинов Хмельницкой области) Александр Душенко.

Но авансы за отопление - только вершина айсберга. Украинцев готовят к резкому повышению тарифов на отопление, которое по разным городам составит от 15-20% до 70%. При этом сами коммунальщики говорят, что не могут гарантировать бесперебойную подачу тепла и горячей воды даже за заоблачные деньги.

Разбирались, почему деньги за отопление начинают требовать уже в разгар летней жары, и что будет с платежками в отопительный сезон.

Сначала деньги, потом - отопление

Как сообщил на недавнем брифинге заместитель городского головы Петр Пантелеев, авансовые платежи за централизованное отопление вводятся в Киеве для "аккумулирования средств". За них "Киевтеплоэнерго" сможет подготовится к новому отопительному сезону и заплатить за газ "Нафтогазу". Кроме того, по словам Пантелеева, летние авансы снизят нагрузку на семейные бюджеты горожан на период отопительного сезона, когда платить за отопление уже в любом случае придется. Он напомнил, что схема, по которой за отопление платили круглый год в Киеве уже работала. Тогда платежи равномерно разбивались на 12 месяцев. К слову, по такому же принципу сегодня работают годовые тарифы на газ для населения.

В пресс-службе "Киевтеплоэнерго" добавили, что авансовые платежи являются лишь рекомендованными, а не обязательными. То есть, можно вообще не платить, можно заплатить, к примеру, больше, чем будет выставлено в платежке (10 гривен за квадрат отапливаемой площади).

Впрочем, новость об авансе за отопление, хоть и, якобы, необязательном, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

"Лишь бы эти рекомендуемые суммы ненавязчиво не перетекли в графу задолженности", - пишет в комментариях на странице "Киевтеплоэнерго" в Фейсбуке Александр Букреев.

"Я платила авансом пока было просто "Киевэнерго" (компания Рината Ахметова, которая ранее снабжала Киев теплом и горячей водой. Ее правопреемником позже стало "Киевтеплоэнерго" - Ред). Все, что переплатила летом (1500 гривен) ухнуло куда-то. Ездила, подавала заявления, предоставляла чеки - результата нет, деньги не вернули. Так что теперь платить авансом не намерена, опять обдурят", - добавила Нина Зуева.

"Как потом будет производиться взаиморасчёт помесячно с учетом оплат в не отопительный сезон и по какой цене? Черт ногу сломит, но они и тут найдут лазейку", - возмущается Алекс Рыжков. "Пенсию пенсионерам выплачивайте наперед, чтобы они могли платить", - пишут другие потребители.

В общем, новость о том, что нужно уже сейчас платить за отопление, киевлян явно не обрадовала. А в "необязательность" этого платежа люди не сильно верят, опасаясь, что, если не платить, станет накапливаться долг, а на него потом пойдет пеня. К слову, в новых платежках уже появились штрафные санкции за долги - так называемая инфляционная составляющая и 3% годовых на сумму долга. По этому поводу нардеп и экс-министр по ЖКХ Алексей Кучеренко обратился в Минрегион, Госпотребслужбу и АМКУ. Текст депутатского обращения есть на странице Кучеренко в Фейсбуке.

В "Киевтеплоэнерго" нам пояснили, что авансовые платежи станут зачисляться на личные счета пользователей, и их можно будет увидеть в электронный кабинетах. Затем, на эти средства станут вычитать из счетов за отопление, которые начнут приходить людям с ноября.

При этом "рекомендованный авансовый платеж" будет в платежках и после начала отопительного сезона. Другими словами, теперь предлагается постоянно платить за отопление авансом, еще до получения услуги. А по итогу проведут перерасчет, уже по фактическому потреблению.

Но неясно как эти авансы вписываются, к примеру, в субсидии, которые начисляются уже по факту предоставления услуг, а не наперед.

Плюс, если, к примеру, начать платить за отопление уже сейчас, это не значит, что для вас зафиксируют действующий тариф. "Авансовые средства будут учитываться в начислениях, проведенных по актуальному на тот момент тарифу", - сказали нам в "Киевтеплоэнерго" Тарифы же вырастут, причем, не только в Киеве, а и по всей стране. Но вернемся к цифрам по новым тарифам на отопление чуть позже.

Пока же отметим, что опыт Киева с авансами за отопление планируют подхватить и другие города. Так что не исключено, что оплачивать горячие батареи наперед придется всем украинцам.

"Нафтогаз требует предоплату и грозит рекордными штрафами"

Коммунальщики говорят, что просят людей заплатить вперед не от хорошей жизни.

"Нафтогаз- Трейдинг" навязал тепловикам такие договора, что многие их вряд ли смогут выполнить без поддержки местных властей или предоплаты клиентов. Во-первых, с нас тоже требуют предоплату за газ. Причем, изначально выставили предоплату в 100%, и только после возмущений коммунальщиков снизили ее до 30% в октябре, 40% в ноябре, затем придется платить 50% предоплаты. Непонятно, где можно взять деньги на закупку газа. Ведь кассовый разрыв между оплатой за газ и получением денег от потребителей у нас занимает 1,5-2 месяца, даже при условии, что все платят исправно и не накапливают долгов. Мы уже ведем переговоры с местными властями, чтобы нам заплатили наперед за несколько месяцев, чтобы были средства на закупку газа", — рассказывает руководитель КП "Тепловик" Александр Душенко.

"Во-вторых, в договоре с "Нафтогазом" есть пункт, по которому мы обязаны дать согласие банку на безакцептное списание средств со счетов (то есть. Без согласования с владельцев счета -Ред) в качестве оплаты за газ. В-третьих, прописаны рекордные штрафы: 10% от стоимости всего объема газа, несмотря на то, какая его часть уже оплачена. Другими словами, даже если остался должен за газ три копейки, все равно насчитают штраф в 10% от стоимости всего объема. В-четвертых, "Нафтогаз" предлагает так называемые расчетные объемы по цене порядка 7400 гривен за тысячу кубов. Это средний показатель потребления газа за последние три года. Но два из них зимы были теплыми, то есть, газа на отопление шло меньше. Если взять, к примеру, средний показатель за пять лет, то нам не хватит 12% газа. Его придется докупать уже не по 7,4 тысяч, а по рыночной цене, а это на данный момент 11-12 тысяч гривен за тысячу кубов. Это - капкан, который загонит тепловиков в новые долги", — говорит Душенко.

Как стало известно "Стране", уже завтра в Кабмине может состояться совещание по теме газовых договоров "Нафтогаза" с тепловиками. Коммунальщики добиваются, чтобы НАК пошел на уступки и откорректировал хотя бы самые скандальные пункты договоров.

Но удастся ли тепловикам добиться своего - вопрос пока открытый.

"Пока ситуация такова, что даже посреди зимы "Нафтогаз" может остановить поставки газа теплокоммунэнерго. Плюс сравнительно недорогого газа по 7,4 тысячи не хватит. ПО нашим расчетам от 10% до 30% объемов придется закупать по более высоким рыночным ценам - более чем по 12, 1 тысяч гривен за тысячу кубов. И это я еще не беру в расчет доставку, которая сегодня составляет порядка 735 гривен за тысячу кубов, но тариф явно занижен - реальная стоимость транспортировки уже 2,3 тысячи", - отметил вице-президент ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло.

Стоит отметить, что сегодня парламент принял закон о реструктуризации старых долгов теплокоммунэнерго, которые уже перевалили за 50 млрд.

Проектов было несколько, в ходе работы над базовым документом в него внесли порядка 700 правок. "Приняли в итоге проект "Нафтогаза", но в него удалось заложить нормы о том, что компенсация разницы в тарифах будет идти за счет бюджетных средств, также нельзя будет блокировать счета теплокоммунэнерго за долги (на сегодня заблокировано порядка 70 счетов, в том числе, и наш, что не позволяет полноценно подготовиться к отопительному сезону). Плюс - спишут знаменитые пени и штрафы "Нафтогаза", которые могли составлять 45% от суммы долга. А тело долга реструктуризируют. Так что рассчитываем, что новый закон позволит предотвратить коллапс коммунальной сферы", — говорит Душенко.

При этом некоторые эксперты считают новый закон чистой воды аферой. Ведь теперь из бюджета могут вывести огромные средства в том числе по так называемым сомнительным долгам. Скажем, когда газовщики насчитывали плату с учетом так называемых температурных коэффициентов.

Но даже если решатся вопросы со старыми долгами коммунальщиков и новыми договорами с «Нафтогазом», людям все равно придется платить за отопление и горячую воду дороже.

Плюс 1-1,5 тысячи к платежке

Фактически повышение тарифов на отопление - вопрос уже почти решенный. В большинстве городов уже подсчитали - как сильно вырастут платежки. И теперь дело за малым - осталось утвердить новые тарифы, а это уже чисто технический вопрос.

Подорожание везде будет разным.

Так, в Киеве заявили о росте тарифов примерно на 40%, в Полтаве - на 36%, в Кременчуге - на 53%, в Одессе- на 56%, в Тернополе - до 70% и т.д. "У нас ориентировочный рост тарифа составит 65% - гигакалория будет стоить 2,6-2,7 тысяч гривен вместо нынешних 1746 гривен. Понимаю, что для многих потребителей сумма - неподъемная. Но другого выхода у нас просто нет", — говорит Душенко.

Сергей Дунайло отмечает, что одна из главных причин роста тарифов - низкие квоты на закупку сравнительно недорогого газа от "Нафтогаза". А с учетом газа, который придется докупать по рыночной цене, средняя стоимость ресурса без учета доставки будет уже не 7,4 гривен за куб, а порядка 9 гривен. С доставкой еще дороже - до 11 гривен и выше. И это при нынешний ценах на газ. Зимой же они могут быть еще выше.

На газовых биржах в Европе сейчас настоящий ажиотаж. Августовский фьючерс на хабе TTF (на него ориентируется Украина при формировании внутренних цен) недавно поднимался до рекордных 493 долларов за тысячу кубов, это более чем вдвое выше, чем еще в марте этого года.

Так что, если тенденция и дальше будет раскручиваться, а к этому все идет, зимой ценники на газ могут зашкаливать. И хоть какую -то часть этого рекордно дорогого газа коммунальщикам в любом случае придется покупать. Поэтому будет дорожать и отопление.

"Фактически новые платежки будут на 1-1,5 тысячи гривен выше, чем прошлой зимой. Если ранее за отопление однокомнатной квартиры в 40 квадратов в Киеве нужно было платить 1500-1700 гривен, то с осени придется отдавать 2200-2500.

Такое значительное подорожание может спровоцировать новый виток долгов", — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

В "Киевтеплоэнерго" подсчитали, что с 1 октября этого года тарифы на тепло взлетят до 2,2 тысяч до 2,4 тысяч гривен за гигакалорию (в зависимости от типа присоединения) а в домах без счетчиков - до 53 гривен за квадрат. То есть, отопление квартиры в 50 квадратов обойдется больше чем в 2,5 тысячи гривен.

Горячая вода тоже подорожает - до 109,6-122,2 гривен за куб.

Чтобы решить проблему с повышением тарифов в "Укртеплокоммунэнерго" предлагают снабжать коммунальщиков газом внутренней добычи, стоимость которого не превышает 4 гривен за куб. Но такой вариант озвучивается уже не впервые, и пока власти на него не пошли. Поэтому, скорее всего, в любом случае придется готовится к взрывному росту тарифов.