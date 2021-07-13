Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Ему уже присмотрели замену: президент Украины Владимир Зеленский предложил на его место назначить нардепа из президентской фракции "Слуга народа", главу парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Арсен Аваков оказался "долгожителем" Кабмина (занимал пост главы МВД рекордные 7 лет - с 2014 года). По поводу того, почему Аваков подал в отставку, есть разные версии - их "Страна" уже подробно описывала. В частности, и то, что отставка Авакова может быть связана с встречей с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом.

Однако история еще не завершена. Теперь отставку Арсена Авакова должна поддержать Верховная Рада. Голосование должно состояться уже в этот четверг.

"Страна" опросила депутатов фракций Верховной Рады и узнала, найдутся ли голоса в правительстве за отставку Арсена Авакова, и почему он ушел именно сейчас.

"Слуга народа"

Ирина Верещук, депутат:

"Основным аргументом для меня является то, что Аваков сам написал заявление об отставке. У меня нет оснований считать, что господин Аваков делает это не добровольно.

Также у меня нет оснований считать, что против воли можно удерживать человека на должности министра внутренних дел, если заявление говорит про то, что он готов уйти в отставку, о чем он уведомляет президента. Если так стоит вопрос, то конечно, фракция "Слуга народа" поддержит отставку Авакова.

Здесь не стоит привязываться ни к одной личности. Встреча с новым главой Посольства США в Украине Кентом - малозначимый факт. Господин Аваков встречался с большим количеством людей, представителями разных государств. Аваков 7 лет на должности - он достаточно мощный и влиятельный. Не думаю, что встреча с Кентом стала причиной отставки.

Скорее всего, Аваков ушел по просьбе президента Украины. Когда мы голосовали за назначение Авакова, это было под гарантии Владимира Зеленского. Он попросил нас проголосовать за эту кандидатуру, потому что нам этот человек был нужен. Мы тогда поддержали и президента, и министра Авакова. Я не думаю, что есть какие-то другие причины для отставки, кроме личной просьбы Зеленского. Не то чтобы он стал не нужен. Просто, возможно, изменилась политическая конфигурация.

Господин Аваков дольше всех был министром за всю независимость Украины. 7 лет - это рекорд пребывания на должности. Но всему наступает конец. Недавно Аваков в интервью говорил, что он точно не держится за должность и не будет устраивать конфликтов, и если его попросил Зеленский - он уйдет в отставку, что и произошло.

Я далека от мнения, что такая мощная личность, как Аваков, останется за скобками политики, потому что Министерство внутренних дел - одно из мощнейших ведомств у нас в государстве. Аваков сделал много, чтобы централизовать управление, он был профессиональным министром, сделал много хорошего. Несмотря на ошибки, нужно отдать дань уважения человеку, который смог в такое сложное для государства время консолидировать всех вокруг министерства.

Даже несмотря на то, что у него есть много врагов, он остаётся одним из наиболее влиятельных политиков страны. Я не знаю, будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах, но хочу выразить своё уважение господину Авакову. Комитет национальной безопасности непосредственно сотрудничает с ведомством и мы видели, как Аваков подходит к разным вопросам.

Есть много претендентов и желающих на должность главы МВД. Но у меня есть сомнения, что кто-то может стать эффективнее Авакова. Семь лет эффективного управления и концентрации сил в одних руках, а также инструменты, которыми пользовался господин Аваков, говорит о том, что он был умелым руководителем. Мне кажется, что любому, кто сейчас прийдет на его место, будет сложно".

Александр Качура, депутат:

"Скорее всего, поддержим отставку Авакова. Если человек написал заявление, пребывал на этой должности много лет, мы не будем его держать дальше до пенсии, до 80 лет. Я пока не готов сказать, сколько голосов наберётся, можно будет говорить о чем-то после заседания фракции".

Евгений Шевченко, депутат:

"Я ещё год назад с трибуны Верховной Рады заявлял, что Арсена Авакова нужно отправить в отставку. Значит, буду голосовать за его отставку. И насколько мне известно, сам Арсен Борисович попросил депутатов, с которыми он близко общается, голосовать за его отставку.

99,9% вероятности, что в Раде соберут достаточно голосов. Кстати, все связывают его отставку с Джорджем Кентом, но давайте подумаем: Аваков не мог бы уйти в отставку просто потому, что захотел. В версии с Кентом нет логики, потому что Аваков не в фаворе у американцев - соросята все против него. У юго-восточной Украины он тоже не в народной любви.

Аваков умудрился стать чужим для всех - и для прозападных, и для провосточных. О пророссийских я не скажу, но с ОПЗЖ у него было вроде бы все хорошо. Но скорее всего, все изменилось из-за домашнего ареста Медведчука, который Аваков никаким образом не освещал. Поэтому, думаю, ОПЗЖ тоже будет голосовать за его отставку.

Исходя из разговоров коллег, отставка Авакова связана с новой проблемой - опасность водить народному депутату автомобиль в Украине (в связи с чередой якобы нетрезвых вождений нардепов в последнее время - Ред.). Ближайшие две недели депутатам рекомендовали за рулём самим не ездить. Я думаю, есть план по дискредитации депутатов, на примере Юрченко и Брагара. Полицейские останавливают, дают наркотическое обвинение, а потом доказывай, что был трезвый. Я не знаю, действительно ли Брагар и Юрченко были под наркотиками, но все эти события взаимосвязаны".

"Голос"

Ярослав Железняк, депутат:

"Я сам год назад инициировал внеочередное заседание по поводу отставки Авакова, подписывал и регистрировал постановления о его отставке. Естественно, я буду голосовать за его отставку, как и все мои коллеги по фракции.

Я уверен, что голоса за отставку Авакова найдутся. Более того, я не вижу сил, которые противодействуют этому.

Есть две версии, почему он ушел с поста, они одинаково жизнеспособны. Первая - это пятилетие с момента убийства Павла Шеремета. Возможно, наступила политическая ответственность. Вторая версия - следующая пленарная неделя начнётся осенью. И, возможно, господин Аваков как человек мудрый и политически опытный понимает, что осенью должность министра не будет такой сладкой".

"Батькивщина"

Иван Крулько, депутат:

"Этот вопрос мы ещё не обговаривали. Завтра утром, на заседании фракции мы это обсудим и сможем это комментировать.

Моя личная позиция состоит в том, что Арсен Аваков за 7 лет работы на должности министра внутренних дел действительно приложил усилия для того, чтобы у нас была новая реформированная полиция. В частности, та патрульная полиция, которую мы видим - это действительно новое качество в сравнении с тем, что было раньше.

Мы пока что не до конца понимаем, какие факторы привели к его отставке. Если это его добрая воля и он действительно хочет уйти с этой должности - это одна ситуация. Если это влияние других факторов - тогда будем это учитывать.

Не думаю, что недавняя встреча с Кентом напрямую связана с отставкой Авакова. У меня есть ощущение, что если сам человек хочет уйти, тогда и голоса найдутся. Про нашу фракцию мы не говорим, потому что у нас нет прямого влияния, но в Раде есть и группы, и депутаты от партии власти, которые достаточно лояльно относятся к Авакову - причину его отставки нужно оценивать по их реакции".

"Европейская солидарность"

Алексей Гончаренко, депутат:

"Наша фракция подобные решения принимает на заседании фракции, а его не было, потому что об этом всем стало известно только сегодня. Поэтому не могу точно ответить о том, как мы будем голосовать - за или против отставки Авакова. Насчёт моей личной позиции - я командный игрок, будем принимать решение командой. В целом я думаю, что достаточно голосов за отставку Авакова соберут.

Я не думаю, что на заявления об отставке повлиял итог встречи с Кентом, к этому абсолютно все шло политически. Зеленский убирает всех людей, которые могут сказать ему "нет" хоть на что-то. Это путь к абсолютной власти, и ничем хорошим это никогда не заканчивалось".

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Александр Качный, депутат:

"У нас нет ещё позиции фракции, мы завтра утром ее выработаем. Я думаю, мы не будем участвовать в этом. Мы вообще не участвуем в кадровых голосованиях.

Я думаю, что отставка - это подготовка к тому, что называется исполнение политических решений, связанных с Минскими соглашениями. Если вы помните, решение по "красным линиям" появилось после того, как их "нарисовал" Аваков в Париже. Он тоже полетел почему-то с президентом, выходил к журналистам и говорил: "Все нормально, зрады нет". В это время ребята на Банковой, где-то 3 тысячи человек, якобы контролировали решения по "красным линиям".

Коллективный "Запад" начал заставлять Владимира Александровича уже сейчас действовать согласно Минским соглашениям, включая так называемую формулу Штайнмайера. Мы понимаем, что это вызывает особую реакцию у какой-то части населения. Естественно, на этой карте будут пытаться сыграть и Пётр Алексеевич, и Юлия Владимировна, и многие другие, включая наши молодые радикальные партии.

Отставка Авакова вряд ли бы произошла так мирно и спокойно, если бы не влияние Запада. Достигнуты некие договоренности, которые позволят более жестко контролировать со стороны Банковой радикалов при новом назначении".