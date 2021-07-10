16 июня "Роскосмос" презентовал дорожную карту создания международной лунной исследовательской станции (ISLR) – амбициозного проекта, призванного бросить вызов могущественной коалиции покорителей Луны во главе с США с их проектом "Артемида".

Забегая вперёд скажем, что русско-китайский проект, в отличие от американского, ставит приоритетом не высадку на Луну человека, а создание масштабной научной, инженерной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры – и уже потом, в случае успеха, полёт на спутник Земли живых людей их плоти и крови. Первые же шаги по освоению Луны в рамках проекта ISLR предстоит сделать роботам. Но – обо всём по порядку.

Меморандум о совместном создании лунной базы был подписан между "Роскосмосом" и Китайской национальной космической администрацией (CNSA) в марте 2021. С тех пор китайско-российские лунные амбиции постепенно обрастали деталями, а опубликованная 16 июня дорожная карта даёт вполне целостное представление о задуманном проекте.

"Мы больше не можем удовлетворяться краткосрочными визитами на Луну. Перед нами стоит задача долговременного исследования. Международная лунная исследовательская станция делает такие миссии возможными, - говорится в презентации. – Мир, развитие, сотрудничество и взаимная выгода являются ключевыми чертами ISLR".

Дорожная карта предусматривает серию мероприятий по созданию базы, которые должны начаться уже в 2021 году и достичь логического завершения в 2035-м созданием полноценной функционирующей базы со всей необходимой инфраструктурой, способной не только исследовать Луну в том числе с опорой на местные ресурсы, но и принимать краткосрочные исследовательские "делегации" с Земли.

Этап 1. Исследование (2021-2025)

Задачей самого первого этапа должно стать, во-первых, первичное исследование Луны с целью выбора наиболее удачного места для расположения лунной базы, а во-вторых – отработка основных технологий, которые будут использованы в проекте.

На данном этапе Россия и Китай будут двигаться параллельными, но раздельными курсами, реализуя уже запланированные до подписания меморандума лунные проекты.

Всего за эти годы на Луну должны отправить 3 российские автоматические станции ("Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27"), а также китайские "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7".

Также в перечень включена уже завершённая экспедиция "Чанъэ-5", миссия которой по доставке на Землю лунного грунта успешно завершилась в 2020 году.

Ближайшей должна отправиться в полёт российская "Луна-25". Она, к слову, станет первой российской лунной миссией с 1976 года.

Основными задачами миссий станет геологическая разведка, в том числе бурение с целью поисков залежей водяного льда, детальное картирование поверхности (совместными усилиями наземных аппаратов и искусственных спутников), а также изучение механических, химических и тепловых свойств марсианского грунта, необходимое для проектирования будущих построек базы. Видимо, одной из целей такого исследования станет поиск оптимального места для её обустройства.

Судя по презентации, в качестве возможных мест для размещения базы сейчас рассматриваются склоны кратера Мария и Аристарха в экваториальной области Луны, а также кратер Амундсена вблизи южного полюса планеты.

Вероятно, именно южная полярная область рассматривается как приоритетная: сюда будет направлено больше всего как российских, так и китайских исследовательских экспедиций.

Стоит отметить, что все вышеуказанные миссии были запланированы до подписания российско-китайского меморандума, и тогда речь шла о возможном участии в них других стран: так, в российских экспедициях должна была участвовать Индия, а в китайских – Франция.

Впрочем, с учётом сложных китайско-индийских и российско-европейских отношений участие данных стран в российско-китайском проекте оказывается под большим вопросом.

Этап 2. Строительство (2030-2035)

Уже на этом этапе бросается в глаза некое несоответствие: первый этап программы завершается в 2025 году, тогда как второй начинается в 2030-м. Что будет происходить в деле строительства лунной базы в промежуточные пять лет, пока неясно.

Возможно, запланированная пауза в освоении Луны связана со смежными процессами разработки и испытаний ракет-носителей сверхтяжёлого класса: российской "Ангары-А5В" и её китайского собрата "Чанчжен-9".

Ещё один интересный момент: две первые миссии второго этапа программы будут по своим целям и задачам больше напоминать уже описанные выше миссии первого этапа. Речь идёт о миссиях "Луна-28" и "Чанъэ-8", которые будут решать всё те же задачи: геологическая разведка, сбор и доставка на Землю образцов и тому подобное.

В презентации говорится, что в ходе этих миссий планируется "окончательная отработка технологий, необходимых для создания лунной базы". Но почему тогда их не отнесли к финальной части первого этапа? Тем более, что запуск обеих миссий ранее планировался на 2027-2028 годы – как раз на промежуток между первым и вторым этапом программы ILRS.

Собственно создание базы начнётся со старта китайской "Чанчжен-9", которая доставит на Луну миссию ILRS-1. В состав доставляемого оборудования войдёт "сердце" станции – командный модуль, энергетические системы (включая, судя по презентации, компактный ядерный реактор), а также телекоммуникационное оборудование. Точная дата запуска не называется, сказано лишь, что это планируется произвести не ранее 2031 года.

Миссия ILRS-2, которую доставит на Луну российская "Ангара-А5В" (по крайней мере, на соответствующих иллюстрациях изображено нечто похожее именно на эту ракету), развернёт на Луне оборудование для детальных геологических исследований.

ILRS-3 будет крайне важным этапом по созданию базы, так как в ходе данной миссии на спутник Земли предполагается доставить и развернуть там оборудование для переработки местных, т.е. лунных ресурсов для производства необходимого для строительства базы. Среди прочего, предполагается развернуть на Луне роботизированный 3d-принтер для печати различных конструктивных элементов непосредственно из лунного грунта.

ILRS-4 усилит геологоразведочную часть базы, а также будет содержать оборудование для биомедицинских экспериментов. Наконец, в ходе ILRS-5 на Луну доставят и развернут там оборудование для лунной обсерватории, которая будет наблюдать как за Землёй, так и, судя по презентации, удалёнными объектами вроде других галактик.

Лишь после 2035 года, когда основные сооружения лунной базы будут готовы и введены в эксплуатацию, программа допускает визиты на Луну людей – вероятно, на отдельных кораблях-модулях, которые не будут частью основного оборудования станции. Причём, судя по всему, ключевой роли в работе этой станции люди вообще играть не будут: основную работу будут делать роботы.

Больше роботов, хороших и разных

Именно роботы и роботизированные устройства станут главными обитателями, строителями и работниками российско-американской станции: люди в проекте предусмотрены лишь в качестве гостей, и даже в этом качестве не являются обязательным или даже существенным элементом. А вот многочисленные автоматы различных конструкций в презентации представлены, что называется, в ассортименте.

Помимо обычных луноходов (снабжённых, впрочем, подчас весьма хитрым оборудованием для сбора образцов), предусмотрены, к примеру, летающие роботы-дроны, снабжённые сенсорами, способными улавливать отдельные молекулы воды и других веществ. Среди "населяющих" ILRS роботов будут и "роботы-змеи", предазначенные для исследования давно интригующих учёных лавовых трубок под поверхностью Луны.

Также на презентации изображены многочисленные маленькие роботы, похожие на небольших паучков – увы, в чём их задача и функция, к сожалению, никак не поясняется.

К слову, крен в сторону "механических космонавтов" как альтернативы существам из плоти и крови в российской космонавтике наметился уже достаточно давно.

Российские учёные неоднократно заявляли о том, что физическое присутствие человека в космосе совершенно необязательно – за непропорциональные затраты на поддержание жизнеобеспечение экипажа нередко критиковали, в частности, многострадальную МКС.

"Международная космическая станция, с точки зрения науки, это пустая трата времени. Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает. Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход – ноль. Давным-давно все открытия получаются с помощью роботов. Марсоход на Марсе, флуктуации реликтового излучения – все это получено роботами. Человек в космосе просто сейчас не нужен", - заявлял ещё в 2019 году ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

Впрочем, ещё раньше, в 2011 году "Роскосмос" и НПО "Андроидная техника" занялись разработкой т.н. антропоморфной робототехнической системы для постепенной замены живых космонавтов на МКС. В 2019 году в космос слетал российский робот Фёдор (от FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research, Финальный Экспериментальный Демонстрационный Объект).

Проект ISLR, таким образом, является логичным завершением дискуссии о том, кто должен играть основную роль в дальнейшем развитии космоса в ближайшее время: Россия и Китай сделали ставку на роботов.

А что у них?

Основной конкурент российско-китайского проекта, лунная программа "Артемида", которую реализуют США, Евросоюз, Великобритания, Канада, ОАЭ и Япония, ставит перед собой несколько иные цели и планирует достигать их иными путями. Здесь упор делается именно на доставку на Луну и в её окрестности человека и решение связанных с этим задач.

Так, уже в ноябре 2021 года планируется беспилотный облёт Луны в рамках миссии "Artemis 1", в 2023 году должен состояться полёт "Artemis 2", в ходе которого вокруг Луны будут облетать уже с экипажем, а высадка на Луну человека запланирована в 2024-м.

Тогда же, в 2024 году, запланировано начало работ по сооружению Лунной орбитальной платформы – эдакой "МКС на орбите Луны".

И лишь в 2028 году, через четыре года после высадки на Луну человека, собираются начать работы над созданием лунной базы. Причём происходить это будет параллельно с подготовкой полёта на Марс, в качестве стартовой площадки для которого предполагается использовать Лунную орбитальную платформу.

Гонка отменяется?

Ознакомление с обоими проектами наводит на мысль, что "вторая лунная гонка", которую уже достаточно давно обсуждают в СМИ, по сути отменяется: точнее, потенциальные участники "забега" планируют "бежать" в совершенно разные стороны. И если американцы будут хвалиться тем, что во второй раз первыми высадились на Луне, то Россия и Китай будут делать упор на создание инфраструктуры для полноценного исследования и освоения Луны – и каждая из сторон имеет хорошие шансы на победу каждая в своей номинации.

Вероятно, решение России и Китая не соревноваться с США в вопросе высадки на Луну человека было принято осознанно, и причина заключается в некотором отставании обеих стран в деле создания сверхтяжёлых ракет. В настоящее время, правда, таковых нет и у США. Однако сразу два перспективных американских проекта, а именно SLS, или Space Launch System от НАСА и Starship Илона Маска, находятся на завершающих этапах предполётных испытаний: первый полёт SLS, к примеру, запланирован на ноябрь 2021-го.

В этих условиях решение "пойти другим путём" выглядит разумным как с научно-технической, так и с политико-экономической точки зрения: вместо того, чтобы вкладывать ресурсы в гонку, которую можно легко проиграть, не лучше ли сосредоточить усилия на другом, поставив проект освоения Луны на прочную инфраструктурно-техническую базу до того, как отправлять туда человека?

Тем паче, что для пилотируемых миссий на Луну одной "Ангарой-А5В" уже не обойдёшься, и здесь потребуется нечто существенно более мощное – например, проектируемый российский "супертяж" "Енисей".