Бориспольский районный суд начал рассматривать уголовное дело против двух бывших начальников пограничного спецназа. Потерпевшим от их действий является известный политик Михаил Саакашвили - бывший президент Грузии и губернатор Одесской области. Под суд попали два генерала погранслужбы, которые занимались принудительной высылкой Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

Высылке Саакашвили предшествовал громкий конфликт с президентом Порошенко, который ранее назначил его губернатором Одесской области, но потом снял с должности и лишил гражданства. В ответ грузинско-украинский политик возглавил собственный политический проект "Рух новых сил" (РНС), развил бурную оппозиционную деятельность и даже организовал "Михо-майдан".

В итоге СБУ обвинило Саакашвили в получении финансирования от Сергея Курченко, беглого олигарха времен Януковича. Политик даже пытался сбежать при задержании, причем бежал через крышу дома где находилась его квартира, что стало поводом для многих шуток и мемов.

"Страна" подробно освещала перипетии с арестом Саакашвили.

Сейчас пограничных начальников обвиняют в том, что в феврале 2018 года они превысили служебные полномочия, когда занимались высылкой Саакашвили из Украины. Пограничники четыре дня наблюдали за Саакашвили, а 12 февраля 2018 года задержали его в ресторане "Сулугуни" в центре Киева. К Михо была применена физическая сила: на голову Саакашвили надели мешок, затем его доставили в аэропорт "Жуляны". Далее вертолетом погранслужбы Саакашвили перевезли в аэропорт "Борисполь", где посадили на самолет в Польшу. Этот процесс подробно освещала "Страна".

Обвинение выдвинуто против бывшего начальника Центра выполнения специальных заданий погранслужбы Владислава Побережника, а также бывшего директора Департамента оперативной деятельности генерал-лейтенанта Артура Пименова.

Оба пограничника уже завершили свою службу. Правда, один из обвиняемых, Артур Пименов, успел до этого побывать в кресле замглавы погранслужбы. Туда его назначил Порошенко в 2018 году, после выполнения операции по высылке Саакашвили. Уволил пограничного генерала уже президент Зеленский в августе 2019 года.

Генерал-лейтенант погранслужбы Артур Пименов. Источник: dpsu.gov.ua

Пограничников обвиняют по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". Она предусматривает тюремный срок от трех до восьми лет.

Об этих фактах "Стране" стало известно из данных судебного реестра:

Источник: court.gov.ua

Тут интересно, что ход делу против "обидчиков" Саакашвили дали после того, как в марте 2021 года он окончательно проиграл свой иск в Верховном суде о признании непрерывно проживающим в Украине с февраля 2014 года. Признание такого факта дало бы Михаилу Саакашвили возможность, к примеру, баллотироваться в Верховную Раду. Ведь кандидаты в депутаты должны непрерывно проживать в Украине последние пять лет.

Похоже, Саакашвили теперь добивается цели другим путем, и решил оспорить законность самой высылки из Украины. Возможный приговор пограничникам, которые занимались его высылкой из Украины, позволит утверждать, что процедура была полностью незаконной. В результате, свое отсутствие в Украине после высылки в феврале 2018 года экс-президент Грузии тоже сможет называть противозаконным, что даст возможность снова претендовать на признание его юридически проживающим в Украине последние пять лет. А следовательно - и баллотироваться в нардепы.

Что касается дела по госизмене (то есть по якобы взятке от Курченко), то оно к настоящему времени полностью развалено и закрыто.

Подробности - в статье "Страны".

СБУ искала Саакашвили в Нидерландах, когда он был в Киеве

После того как бывшего грузинского президента выслали из Украины, СБУ 22 февраля 2018 года выделила дело против него в отдельное производство. По нему Саакашвили сразу объявили в розыск. Хотя за несколько дней до этого он уже был в руках правоохранителей. Правда, другого ведомства - погранслужбы, которая занималась его высылкой.

6 марта 2018 года по этому новому делу Генпрокуратура направила в Нидерланды запрос о международной правовой помощи. И сразу дело было поставлено на долгую паузу. Все следственные действия были приостановлены, якобы в ожидании ответа от Нидерландов.

После смены власти новый президент Зеленский 28 мая 2019 года отменил указ Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства. На следующий день политик прилетел в Украину. Однако уголовное дело, по которому он был объявлен в розыск, на этот момент закрыто еще не было.

В одном из определений Печерского суда говорится, что в один день 31 июля 2019 года СБУ сначала возобновила, а затем опять приостановила уголовное производство против Саакашвили:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Здесь говорится, что в СБУ приостановили дело по Саакашвили для выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Речь снова идет о запросе в Нидерланды насчет проведения следственных действий по делу Саакашвили. И это в ситуации, когда подозреваемый уже два месяца находился в Украине, о чем было сообщено во всех новостях.

Затем, в ответ на запрос издания "Главком", СБУ сообщила, что уголовное производство по подозрению бывшего президента Грузии было закрыто прокуратурой в июне 2020 года. Дело закрыли на основании п.2 ч.1 ст. 284 УПК - из-за отсутствия состава уголовного правонарушения:

Источник: glavcom.ua

Получается, что больше года, с мая 2019 по июнь 2020, СБУ "искала" Михаила Саакашвили в Нидерландах. В то время как он прибыл в Киев по приглашению президента Зеленского.

Более того, 22 апреля 2020 года президент Зеленский предложил Михаилу Саакашвили курировать реформы в должности вице-премьера. После довольно резкой реакции властей Грузии (Тбилиси заявил, что отзовёт посла из Украины, если экс-президент Саакашвили будет назначен на любую должность в стране), украинское правительство 28 апреля отозвало из Верховной Рады представление к назначению Саакашвили вице-премьером. Тем не менее, 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ Украины (и Грузия отозвала своего посла).

В итоге сложилась пикантная ситуация: президент Зеленский назначил на должность человека, которого СБУ официально подозревала в преступлении и искала его, но почему-то в Нидерландах. И только спустя месяц после назначения на должность дело против Саакашвили было закрыто.

Деньги "от ФСБ и Курченко" могли быть деньгами от СБУ

Высылке Саакашвили из Украины предшествовали массовые митинги в его поддержку в конце 2017 года, где сторонники политика требовали реформ от Порошенко. В ответ СБУ "разоблачила" схему передачи денег для Саакашвили и его соратников, источником которых якобы был беглый соратник Януковича Курченко, в связке с ФСБ России. В ход была пущена запись разговора, на который, по утверждениям правоохранителей, Саакашвили якобы договаривался с Курченко о получении финансирования.

Затем эсбэушники задокументировали передачу денег для Саакашвили по длинной цепочке через нескольких посредников. Деньги двумя траншами (117 тысяч долларов и 125 тысяч евро) в октябре 2017 года получил соратник Саакашвили, уроженец Донецка Северин Дангадзе. Он тогда возглавлял киевскую областную организацию движения Саакашвили РНС.

Источник фото: facebook.com/said.sever.96

О жизненном пути Северина Дангадзе подробно рассказывала "Страна".

После получения второго транша Дангадзе был объявлен в розыск. Его задержали 4 декабря 2017 года на трассе в Полтавской области, когда он ехал в Харьков. Соратника Саакашвили обвинили в участии в преступной организации (ст.256 УК) и в финансировании действий с целью захвата государственной власти организованной группой, повторно и в крупных размерах (ст.110-2 УК).

Два посредника, через которых якобы шли транши от Курченко, впоследствии выступили свидетелями от СБУ. Их анкетные данные в материалах дела были изменены, т.е. они выступали под другими ФИО. А чтобы зафиксировать их показания в суде, СБУ с Генпрокуратурой организовывали процедуры с видеотрансляцией в пределах Киева. При этом, как сказано в одном из определений суда, свидетеля привозили в Апелляционный суд Киева, меняли внешность, включали камеру и транслировали видео в Печерский райсуд с искажением звука. Там следственный судья фиксировал показания свидетелей, у которых были изменены ФИО, внешность и голос:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Эти два зашифрованных свидетеля дали показания, что якобы знают помощника Курченко Дынника, который передавал деньги, а также соратника Саакашвили Северина Дангадзе. Также они сообщили, что деньги от Курченка они получали через неизвестного им посредника по имени Захар. Затем деньги далее передавали Дангадзе "с целью организации массовых акций протеста с целью дальнейшего смещения действующей власти". Причем разговоры с посредниками происходили исключительно в телефонном режиме.

Перед тем как передавать оба транша, сотрудники СБУ осматривали денежные средства и переписывали номера купюр. То есть "свидетели от СБУ" непосредственно участвовали в оформлении протоколов осмотра и вручения денежных средств, которые составлялись перед вручением денег Северину Дангадзе. Из этого можно сделать вывод, что свидетели-посредники полностью контролировались СБУ, т.е. были подставными. Эту и другие версии "Страна" опубликовала сразу после ареста Дангадзе.

Вывод о посредниках-агентах СБУ "под прикрытием" сразу ставит под сомнение всю конструкцию обвинений против Саакашвили в получении денег от Курченко и ФСБ. Не исключено, что вся комбинация была постановкой и провокацией спецслужб, и деньги для Саакашвили давал не Курченко, а сама "контора".

Поэтому вполне вероятно, что, боясь ответственности за фабрикацию дела, спецслужбы решили оформить хотя бы один приговор по делу, который бы подтвердил правомерность их действий.

Соратник Саакашвили пошел на сделку со следствием

Жертвой был выбран Северин Дангадзе, который был арестован одновременно с Саакашвили, но, в отличие от шефа, оставался под арестом в СИЗО СБУ. После того, как Саакашвили выслали из страны 12 февраля 2018 года, Дангадзе оказался фактически в положении заложника.

В определении суда от 16 марта 2018 года сказано, что правоохранители оказывали давление на мать Северина Дангадзе. Также она много раз просила свидание с сыном, но ответа так и не получила.

В итоге Северину Дангадзе 24 мая 2018 года Печерским судом был вынесен приговор. Однако текст данного приговора оказался засекречен:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Тем не менее частично содержание приговора Дангадзе можно узнать из определения Апелляционного суда Киева, которое было вынесено по жалобе Саакашвили на приговор его соратнику. В определении сказано, что Северин Дангадзе подписал 14 мая 2018 года сделку со следствием с признанием своей вины. Со стороны прокуратуры сделку подписал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик.

По трем статьям обвинения Дангадзе получил 5-летний срок заключения условно, с испытательным сроком на 3 года. Одновременно соратника Саакашвили освободили из-под стражи прямо в зале суда:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Этим приговором правоохранители, по сути, прикрылись от возможных обвинений в незаконной фабрикации дела, когда уголовное преследование Саакашвили стало бессмысленным после его высылки из Украины.

Однако бывший президент Грузии все-таки посчитал, что в приговоре соратнику содержатся обвинения в его адрес, и подал апелляционную жалобу с требованием отменить приговор.

В ответ суд отказался рассматривать жалобу Саакашвили. Но при этом успокоил бывшего грузинского лидера, отметив, что приговор, вынесенный на основании сделки со следствием, не имеет значения для уголовного производства в отношении других лиц.

Источник: reyestr.court.gov.ua

В итоге, Саакашвили получил на руки судебное решение, где говорилось об отсутствии к нему претензий по громкому уголовному делу о финансировании протестов из Кремля. То есть дело, из-за которого грузинско-украинского политика выслали из Украины, в итоге закончилось пшиком.