Украинцам включают налоговый счетчик. 1 июля парламент принял в первом чтении законопроект №5600, который предусматривает внесение целой пачки правок в Налоговый кодекс.

Напомним: изначально проект называли "антиахметовским", так как он предусматривает повышение ренты на руду. Но на самом деле налоговые нововведения коснутся, без преувеличения, всех - от бизнеса до рядовых граждан (мы о нем уже писали подробно здесь).

Эксперты не скупятся на эпитеты этому проекту, называя его настоящей "налоговой бомбой".

Продвижение законопроекта №5600 в Раде идет в турбо-режиме. Кабмин внес его в парламент только в начале июня. А к концу месяца он уже прошел профильный комитет. При этом последний рекомендовал проект к принятию, хотя на тот момент появилось уже семь альтернативных вариантов от разных групп влияния.

Такая поспешность не случайна - срочно нужны деньги в бюджет. Сумма дополнительных поступлений в бюджет, которую обеспечит данный законопроект, оценивается рядом нардепов в 50 млрд гривен.

"Под этот законопроект уже заложены четыре государственные программы президента Украины. В том числе повышение зарплат медикам и другие, которые президент уже подписал и на которые Минфину поставили задание срочно найти деньги. При этом в Бюджетной декларации Минфин пишет о "стимулировании развития малого и среднего бизнеса", а на самом деле Минфин решил сделать наоборот и обложить налогом все, что еще не обложено", - написала на своей странице в Фейсбуке нардеп Алена Шкурум.

В целом критики звучит много.

В "Слуге народа" связывают ее с лоббистским влиянием Рината Ахметова, которому, если закон вступит в силу, придется налогов с добычи руды гораздо больше, чем сейчас.

"Страна" разбиралась, какие новые налоги хотят выписать бизнесу и рядовым украинцам, выделив основные новации.

1. Повышение ренты на руду

Нововведения, о которых, в связке с этим законом, говорят чаще всего, касаются ренты на полезные ископаемые.

Предлагается, во-первых, расширить базу налогообложения и внедрить единые подходы и отраслевые стандарты (чтобы добытчики не могли сами определять стоимость полезных ископаемых).

Во-вторых, власти хотят дифференцировать ставки по железной руде, привязав их к рынку по международным ценам Platts.

В-третьих, авторы документа хотят корректировать базу налогообложения руды на коэффициент сухого веса товарной продукции (0,9).

Сейчас металлурги платят в бюджет 11-12% от себестоимости железорудного сырья, это приблизительно 3 доллара за тонну. Изначально в проекте №5600 хотели повысить эту сумму примерно в 10 раз, привязав налог не к себестоимости сырья, а к рыночной цене (которая уже превышает 200 долларов за тонну). Поэтому проект, собственно, и окрестили "антиахметовским". Но Кабмин оперативно исправил этот пункт: снизил максимальную ставку ренты на руду с 16% до 10% и поднял предельную рыночную стоимость (при которой будет взиматься максимальный налог) со 180 долларов до 200 долларов за тонну.

В итоге рента на руду, которая по изначально прописанной Кабмином формуле могла вырасти до 33 долларов за тонну, повысится, но не так сильно - приблизительно до 21 доллара за тонну. Что, конечно же, все равно существенно больше, чем платят сейчас.

По этому поводу в экспертной среде существуют разные мнения. К примеру, экономист Алексей Кущ считает, что ренту на руду нужно было повышать еще больше, так как финансово-промышленные группы, по сути, пользуются недрами за бесценок, а бюджет теряет миллиарды.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что металлурги могут потерять на мировом рынке свои конкурентные преимущества, что сократит объемы экспорта и приток валютной выручки в страну.

2. Индексация налогов

В проекте предлагается проиндексировать ставки налогов на выбросы, водопользование и ренту на пользование радиочастотным ресурсом на индекс потребительских цен за 2020 год, а это плюс 5%.

Ренту на недропользование, не связанное с добычей полезных ископаемых, хотят проиндексировать сразу на 14% (на индекс цен производителей промышленной продукции на 2020 год). Под эту норму попадает и рента за специальное использование лесных ресурсов, что значит повышение ценников на древесину - основное сырье для мебельщиков. При этом, понятно, что на нелегальную вырубку новые налоги (как, впрочем, и старые) не распространяются. То есть привлекательность "левого" древесного сырья еще больше повышается.

3. Экологический налог

За выброс загрязняющих веществ в водные объекты налог хотят увеличить в 1,6 раза с перспективой его повышения к 2029 году в 8 раз. За выбросы двуокиси углерода предусмотрено трехкратное повышение налога - с 10 гривен до 30 гривен за тонну.

За отходы горной промышленности придется платить по ставке 1,5 гривен за тонну вместо нынешних 0,49 гривен. Повышение экологических налогов вписывается в европейский курс Green Deal, на который подписалась Украина. Но с учетом того, что многие производства у нас работают на устаревшем оборудовании и технологиях, повышение экологического налога по ним очень сильно ударит, говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Проблема в том, что новые налоги начнут суммироваться, превращаясь для металлургического бизнеса в настоящий снежный ком.

4. Зеленая энергетика

Проект предлагает отменить льготу по акцизу для плательщиков, которые поставляют электроэнергию из возобновляемых источников. То есть, "зеленым" инвесторам государство, которое уже срезало тарифы, будет платить еще меньше. С одной стороны, это позволит немного выравнять ситуацию на рынке электроэнергии. Ведь из-за высоких зеленых тарифов весь рынок уже в долгах, а решать проблемы планируется за счет повышения стоимости электроэнергии для населения. Но власти это повышение постоянно откладывают на потом, опасаясь падения рейтинга. И, постепенно, ужесточают условия для "зеленых" энергетиков.

С другой стороны, как раз из-за этого пункта могут быть проблемы у всего закона. Так как он затрагивает интересы и крупных западных инвесторов, которые могут включить свои лоббистские рычаги.

"Нужно понимать, что основные инвесторы в возобновляемую энергетику - это иностранцы, а за ними стоят западные посольства. И они будут очень недовольны очередными вольностями украинских властей, которые уменьшают доходы зеленого бизнеса", - говорит Пендзин.

5. Налог на прибыль

Предприятиям хотят запретить переносить все убытки прошлых отчетных периодов в налог на прибыль, что можно сделать сейчас. В проекте предусмотрен учет только 50% убытков, на их сумму можно уменьшить налог на прибыль. Другими словами, даже если компания была в убытках, ей все равно придется платить налог на прибыль.

В бизнес-среде это нововведение уже назвали "налогом на прибыль с убытков". И заявляют: это сильно ударит по многим предприятиям. Также бизнесмены в очередной раз говорят, что их обманули - ведь еще недавно власти обещали вообще отменить налог на прибыль, заменив его более прогрессивным налогом на выведенный капитал.

6. Расширенные полномочия налоговой

Фискалам в законопроекте №5600 прописали расширенные полномочия. Они, в частности, смогут взыскивать налоговые долги без обращения в суды, брать залог за налоговые долги, устанавливать ограничения (этот пункт - уже по решению суда) на выезд за границу руководителей предприятий, на которых висят налоговые долги. В последнем случае "бан" снимут только после их полного погашения.

Также налоговики смогут требовать пояснения и получать информацию по любым вопросам, а не только по фактам выявленных нарушений, как сейчас.

"Налоговики получат возможность взыскивать налоговый долг с касс и банковских счетов плательщиков по собственному решению, без обращений в суд, а также применять опцию налогового залога на имущество плательщика уже по итогам проверки. Такие новые возможности налоговой службы могут парализовать бизнес-процессы и повлиять на платежеспособность компании. Кроме того, в зону риска попадут руководители предприятий-налоговых должников - они могут вообще стать невыездными", - пояснил юрист Иван Маринюк.

7. Новый налог на землю

В законопроекте 5600 вводится понятие так называемого минимального налогового обязательства на землю. Его нужно будет платить и мелким фермерам, и крупным хозяйствам.

Минимальное налоговое обязательство будут определять по специальной формуле: нормативно-денежная оценка, умноженная на площадь земли, количество месяцев ее обработки, коэффициент (0,05, а для ФОПов 4-й группы - в два раза меньше) и поделенная на 12. В итоге новый налог может потянуть до 1,4 тысячи гривен с гектара. Чем уже возмутились во Всеукраинскос аграрном совете.

В минимальное налоговое обязательство не включили ЕСВ, а это уже 485 гривен на гектар земли. То есть налоги вообще могут стать неподъемными, особенно для небольших фермерских хозяйств.

Но и для частников предусмотрено закручивание налоговых гаек. Льготную площадь земли, которая не будет облагаться налогом, хотят срезать с нынешних 2 гектаров всего до 50 соток. А по остальной тоже ввести минимальное налоговое обязательство, но пока непонятно, в каком размере. Его будут устанавливать местные власти. Но эксперты сходятся во мнении, что это может стать одним из способов принуждения селян к продаже земли после запуска рынка с 1 июля.

Также за продукцию, выращенную на "лишней" земле, могут обязать платить 18% НДФЛ, а доход от ее продажи будут учитывать при расчете субсидий.

"Проектом предлагается привлечь к налогообложению микрособственников земли, а снижение льготной площади земли с 2 гектаров до 0,5 гектара противоречит статье 121 Земельного кодекса, в которой заложена норма о бесплатном выделении на личное сельское хозяйство 2 гектаров земли", - отмечают аналитики Экономической экспертной платформы.

8. Налоги на недвижимость

В проекте №5600 также есть несколько нововведений для владельцев недвижимости.

Так, предусмотрено повышение налога на доходы физлиц с продажи третьего и каждого последующего объекта за год с нынешних 5% до 18%, что с учетом госпошлины и военного сбора фактически составит уже 20,5%.

Но главное нововведение касается изменения уплаты НДС с продажи квартир.

По мнению экс-замминистра регионального развития и крупного застройщика Льва Парцхаладзе, из-за этого жилье может подорожать минимум на 20%.

"Введение НДС при продаже квартир противоречит самой специфике строительной сферы. Строительство - это долгосрочный проект, застройщик продает квартиры на стадии "фундамента", а право собственности покупатель получает через несколько лет после завершения строительства. Введение НДС на продажу приведет к перекладыванию обязанности уплаты этих 20% на конечного покупателя, то есть застройщик вынужден будет заложить это в цену жилья", - написал Парцхаладзе на своей странице в Фейсбуке.

В тоже время Даниил Гетьманцев в комментарии "Стране" отметает эту критику.

"Заявления о введении НДС на куплю-продажу квартир - чистая манипуляция. На сегодня первая продажа квартир и так уже облагается НДС. Законопроект только предусматривает механизм, не позволяющий застройщикам уклоняться от уплаты НДС при продаже квартир. То есть, для честных застройщиков экономически ничего не изменится. А вот уклонисты должны будут платить", - говорит Гетьманцев.

9. Акцизы на алкоголь

В законопроекте прописано увеличение акциза на алкогольные напитки, в частности, на пиво. Как указано в пояснительной записке, меняется подход к определению акциза на этот напиток: сумма будет зависеть от крепости. Сейчас акциз на все пиво составляет 2,78 гривен за литр.

В проекте №5600 предлагается считать акциз из расчета за литр 100%-го спирта - он будет 59,82 гривны за литр. То есть на пиво крепостью 4% акциз составит 2,39 гривен, 8% - 4,79 гривен.

Таким образом, "легкое пиво" будет облагаться меньшим налогом, а вот более крепкое подорожает на 2 гривны за литр.

10. Закручивание гаек по упрощенке для аграриев и упрощенке для торговли

Для четвертой группы ФОПов (а в нее входят аграрии на упрощенной системе) готовится закручивание гаек.

"Бизнес по разведению домашней птицы, страусов, перепелов не сможет пользоваться упрощенной системой, что увеличит налоговую нагрузку на него. От этого пострадают не только сельхозпроизводители, но и местные бюджеты, которые недополучат налоговые поступления от единого налога от сельхозпроизводителей. Кроме того, стоит готовиться к росту цен на продукцию птицеводства", - считает Маринюк.

В проекте также прописана норма об обязательном номенклатурном товарном учете с инвентаризациями для всех предприятий торговли. Что, по мнению бизнеса, фактически означает ликвидацию упрощенной системы для торговли. И, по словам главы общественного движения SaveФОП Сергей Доротича, приведет к повышению цен на большинство товаров.

"Для многих предприятий дополнительная налоговая нагрузка создаст условия, при которых вести бизнес будет невыгодно. Что чревато еще большей тенизацией экономики", - подытожил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.