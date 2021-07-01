В этом году в Украине выступит рекордное количество российских артистов.

Беглый просмотр афиш дает понять, что в этом сезоне на украинских сценах будет часто звучать российская музыка. За одно только лето Украину посетят десятки топовых российских артистов: Валерий Меладзе, Face, Мумий Тролль, Фараон, Артур Пирожков, Jah Khalib, Noize MC, Jony, Hammali&Navai, Скриптонит, T-Fest. Многие из них дадут не один, а сразу несколько концертов в разных городах Украины. Также в Украине выступит целый "десант" российских стендап-комиков.

При этом националисты пытаются кошмарить российских артистов и их поклонников, но безуспешно.

Так, на прошлой неделе в Киеве состоялось два концерта российского рэпера Басты, которому ранее запрещали въезд в страну. И хотя радикалы пришли под концерт-холл и пытались "расшатать" обстановку, ничего не получилось: оба выступления певец провел при полных залах, а лозунги националистов сочувствия у зрителей Басты не вызвали.

"Страна" изучила афиши главных билетных платформ и разобралась, почему в Украину едет так много российский артистов и идут ли на спад "радикально-музыкальные" настроения.

Стендаперы, рэперы, Меладзе

Гастроли российских исполнителей в этом сезоне занимают от трети до половины всех рекламных объявлений в стране.

Только до конца лета Украину посетит несколько десятков российских звезд.

При этом некоторые артисты из РФ планируют выступить в Украине не один раз.

Например, Валерий Меладзе даст два концерта в июле текущего года (один – на фестивале Atlas Weekend, второй – в Queen Country Club).

Также у Меладзе запланировано два больших выступления весной следующего года – в Киеве и Херсоне. Причем концерт в столичном "Дворце Украина" отмечен как "суперпопулярный" на сайте билетного оператора "Concert.ua". Уже сейчас, за 10 месяцев до мероприятия, около трети мест на выступление Валерия Меладзе выкуплено (цены – от 699 до 3999 грн за билет).

Российские молодежные исполнители также выступят в Украине по нескольку раз.

К примеру, рэпер Face даст три концерта в следующем месяце, а певец Jah Khalib выйдет на сцену трижды в летний период и дважды этой осенью. Мумий Тролль – пять раз в июле и августе, Hammali&Navai – четыре раза.





Причем некоторые из певцов выступают для украинских слушателей не впервые – так, например, Фараон побывал в Киеве в 2017 году, Jah Khalib – в 2018, дуэт Hammali&Navai давал концерты в 2019 и 2020 году, Face был одним одним из хедлайнеров на фестивале Atlas Weekend.

Кроме того, в начале июля в Киев приедет российский журналист Леонид Парфенов - презентовать свой фильм. Впрочем, СБУ уже заявила, что не имеет претензий к журналисту.





В Украину массово едут выступать не только музыканты, но и комедийные артисты – стендаперы. Причем тоже дают по несколько концертов сразу.

Так, стендапер Слава Комиссаренко выступит в Украине целых пять раз в течение следующего месяца, комик Евгений Чебатков – четыре раза. В Киеве, Харькове и Одессе в сентябре даст сольный концерт стендапер Нурлан Сабуров. А комик Илья Соболев проедет туром по семи городам Украины.

Пока националисты, в отличие от концерта Басты, не очень активно реагируют на все эти анонсы, ограничиваясь разве что хейтерскими комментариями в соцсетях (как, например, с анонсированным выступлением Меладзе на Atlas Weekend).

"Карантин попутал карты"

На самом деле, российские звезды даже после начала войны на Донбассе продолжали выступать в Украине.

"Российские артисты в Украине всегда были, есть и будут. Выступают регулярно, не впервые, вне зависимости от того, какие тут поднимают "волны". Дебютов уже давно нет, организаторы возят некоторых исполнителей уже по десятому кругу", – говорит "Стране" Дмитрий Чинь, совладелец и директор по маркетингу билетного оператора Concert.ua.

Почему же в этом сезоне в Украине выступает так много российских звезд?

Ответ одновременно и прост, и сложен: потому что их хотят видеть украинские зрители.

Опрошенные "Страной" участники концертной индустрии считают, что украинцы слушают ту музыку, которая им нравится, на понятном им языке. А из какой страны артист, зрителей интересует в последнюю очередь.

"Не важно, из какой страны артист: если он не собирает зрителей – его сюда не возят, а если его музыка не нравится людям – он не собирает залы. Людям нравится музыка, которую они понимают, по большей части на доступном для них языке. Вне зависимости от того, где у артистов находится база – они будут гастролировать и дальше", – анализирует спрос на российских артистов в Украине Дмитрий Чинь.

Эксперт гастрольного рынка Юрий Гулевич отмечает, что в Украине большой спрос на российских артистов в определенных жанрах – например, рэп и хип-хоп, так как своих исполнителей в этой нише здесь нет.

"Рэп и хип-хоп – это незаполненный сегмент в Украине, поэтому у нас полностью эта ниша закрыта российскими артистами. В попсе, например, Меладзе всегда был въездной, с ним проблем не было. Все, что касается Моргенштерна, Басты, "Каспийского груза" – у нас просто в этом сегменте провал: местной замены нет и поэтому все слушают именно российских артистов. Они едут сюда, потому что на них есть постоянный спрос. Сейчас молодежь напевает песни именно этих артистов. Помимо рэпа, у нас до сих пор не закрыты сегменты шансона. Например Лепсу, Михайлову и Ваенге в Украине нет альтернативы. А аудитория, которая слушает таких артистов, очень денежная", – объясняет Юрий Гулевич "Стране".

В какой-то степени на ситуацию повлияла пандемия. Из-за карантинных ограничений в Украину стало сложнее привозить исполнителей из Европы и США – поэтому организаторы мероприятий приглашают либо местных артистов, либо ближайших "соседей" из России.

"Карантин сейчас многим попутал карты. Например, он помешал осуществлению фестиваля UParkFestival, потому что там полностью заграничный лайн-ап, там в принципе нет никого из украинских артистов. Большие коллективы тяжело сейчас завозить, они серьезно готовятся к въезду", - рассказывает Юрий Гулевич.

Так что и особого выбора у концертных организаторов нет: либо украинские артисты, либо российские. А поскольку локдаун сейчас снят и концерты разрешены, площадки хотят успеть хоть немного денег заработать на сезоне.

"Зритель соскучился"

Еще одна любопытная тенденция, на которую обращают внимание эксперты – артистов из РФ уже не так сильно "кошмарят" националисты.

Яркий пример – ситуация с Бастой. На этот раз протесты радикалов оказались малочисленными и были скорее формальностью, чем реальной попыткой надавить на исполнителя и его фанатов. В итоге артист без проблем провел в Киеве два концерта подряд, собрав по 6 тысяч зрителей на каждом. Тогда как еще в 2017 году радикалы под предводительством Сергея Стерненка сорвали Басте выступление в Одессе.

Возможно, "радикально-музыкальные" настроения пошли на спад из-за того, что на этот раз активистам некому управлять: Стерненко с апреля сидит под круглосуточным домашним арестом. Над ним идет суд по обвинению в убийстве.

Хотя, как говорят опрошенные "Страной" эксперты, действия националистов предугадать сложно.

По словам Юрия Гулевича, каждый организатор концертов, который хочет привезти в Украину российскую звезду, постоянно рискует нарваться на срыв выступления.

"Баста просто "проскочил". Вроде бы и националисты себе галочку поставили о том, что они там минимально бушевали, но нельзя сбрасывать со счетов два состоявшихся концерта по 6 тысяч зрителей. Если бы среди националистов был Стерненко – думаю, ситуация была бы другой. Но дело в том, что движения националистов непредсказуемы. Сегодня они тихонько постоят на Басте, а завтра они выйдут под концерт, например, Оли Поляковой только потому, что у нее есть песня на русском "Шлепки". Или сорвут концерт Скриптонита. Это все происходит стихийно", – считает Юрий Гулевич.

Но даже несмотря на вероятность срывов выступлений, артисты из РФ продолжают активно гастролировать по Украине. Дмитрий Чинь не видит в этом проблемы.

"На этой теме сильно спекулируют. Ощущение, что если вдруг звезды, которые имеют базу в России, перестанут ездить в Украину, то вдруг всем станет жить гораздо лучше и у нас станет меньше проблем, но это не так. Я не думаю, что у артистов, которые сюда приезжают, есть цель своими концертами каким-то образом влиять на мировоззрение украинцев и изменить их проевропейский вектор на какой-либо другой. Они просто выступают", – утверждает Дмитрий Чинь.

Однако директор PR-агентства "Дель Арте" Ольга Стельмашевская чувствует в этом "зраду".

"Наверное, российские артисты почувствовали слабину. Почувствовали возможность идеологического реванша. То есть назад в СССР: "Пролетарии шоу-бизнеса, объединяйтесь!". Мне кажется, нас так хотят поздравить с 30-летием независимости Украины. Это все какой-то театр абсурда в контексте войны. Я склонна анализировать это с политической точки зрения. Хотя можно банально сказать, что везут, потому что будет спрос. Мне кажется, для российских артистов здесь финансово выгодный рынок. Если они договариваются о гастролях, то, наверное, они понимают, что зритель соскучился", – считает Ольга Стельмашевская.

Дмитрий Чинь же предлагает перестать политизировать искусство.

"Вместо того, чтобы называть всех российских артистов агентами Кремля, давайте искать таких агентов во власти", - считает Дмитрий Чинь.