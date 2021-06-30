Первое чтение так называемого законопроекта об олигархах, анонсированное на вторник, 29 июня, перенесено на четверг, 1 июля.

Как оказалось, главный для проекта парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не рассмотрел документ и три альтернативных ему варианта.

В президентской фракции “Слуги народа” (СН), впрочем, говорят, что, несмотря на перенос, голосование будет успешным.

Неофициально “слуги народа” добавляют, что внесенный Офисом президента (ОП) законопроект о деолигархизации по сути станет дополнением к изменениям в Налоговый кодекс, которые включают, в том числе, повышение ренты на железную руду и против которых ведут ожесточенную борьбу главные финансово-промышленные группы Украины (ФПГ).

Подробности - в материале “Страны”.

Очередь не дошла

В повестке дня вторника законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” и три альтернативных ему стояли ближе к концу.

Очередь до них вряд ли бы дошла (она и не дошла).

Но рассматривать их все равно было нельзя, потому они, как выяснилось, еще не прошли главный для них комитет Рады по нацбезопасности.

За этим дело не станет, заверила “Страну” член комитета Ирина Верещук (СН). Президентский законопроект, по ее словам, должны поставить на голосование в первом чтении на внеочередное заседание парламента уже в этот четверг.

“В среду мы (комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Ред.) рассмотрим президентский законопроект и рекомендуем вынести его в сессионный зал”, - спрогнозировала она "Стране".

Комитет также изучит три альтернативных законопроекта авторства, соответственно, народных депутатов Николая Княжицкого (“Европейская солидарность”, ЕС), Антона Полякова (“За будущее”, ЗБ), Андрея Николаенко (“Батькивщина”).

Однако их нет в повестке дня внеочередного заседания.

Народный депутат Поляков заявил “Стране”, что альтернативные законопроекты, согласно регламенту, должны рассматриваться вместе с основным вариантом, но будет заседание вне очереди.

“Возможно, наши проекты добавят к основному после заседания главного комитета в среду. А вообще тут бессмысленно что-либо прогнозировать, потому что какие решения будут спущены с Банковой, такие они (монобольшинство - Ред.) и примут”, - комментирует народный избранник.

“Слуги народа” выражают уверенность в успешности голосования в четверг.

“В первом чтении поддержим, а дальше нужно смотреть на поправки и их количество”, - заявила народный депутат Верещук (СН) “Стране”.

“Проголосуем обязательно. Позиция нашей фракции - поддержать принципиальный законопроект президента”, - комментирует народный депутат Даниил Гетманцев.

Источник в руководстве одной из фракций также говорит, что голосов за №5599 должно хватить.

“Уверен, “протянут” законопроект. Львиную голосов даст, конечно, монобольшинство. Добавят “Доверие”, аваковская часть “За будущее”, - спрогнозировал он “Стране”.

Депутатская группа “Доверие” - известный сателлит власти в парламенте, поэтому ее поддержка не станет сюрпризом, хотя ее депутаты неофициально выражали опасения по поводу деолигархизации по лекалам Зеленского. А вот на фоне разговоров об охлаждении отношений между ОП и министром внутренних дел Аваковым голосование проаваковских депутатов будет, конечно, знаковым.

Политолог Руслан Бортник допускает, что это может произойти в силу того, что глава МВД не хочет попасть под огонь критики: мол, подыгрывает олигархам.

“Хотя та же мотивация может быть у депутатов, с ним связанных, да и не только у них. Сыграет роль и то, что это только первое чтение. А сам законопроект, как говорилось не раз, критические интересы олигархов не затрагивает. Думаю, все позволят попиариться и все”, - комментирует эксперт “Стране”.

Отметим: 13 депутатов из депгруппы ЗБ - больше половины - проголосовали за продавливаемый ОП законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, которая будет теперь работать на условиях Запада. Эти голоса не сделали погоду - проект собрал аж 293, но они продемонстрировали готовность к сотрудничеству. Увидим в четверг, распространяется ли она и на законопроект об олигархах. Собеседник во фракции СН говорит, что не удивится, если ЗБ поддержит. “Они давно уже “легли” под ОП в обмен на миллиарды гривен на строительство дорог (намек на дорожные подряды для аффилированных с депутатами фирм - Ред)”, - говорит источник.

Член "За будущее" Дмитрий Лубинец допустил, что группа действительно поддержит президентскую инициативу.

"Мы будем обсуждать наше голосование в четверг. Я остаюсь при своем мнении, что это юридический документ без конечного результата. Цель его принятия может быть другой. Например, 1 июля запускается рынок земли. Чтобы перебить негатив, придумали борьбу с олигархами. И история эта долгоиграющая... Но есть коллеги в группе, которые не просто хотят, а будут точно голосовать за проект. Мол, от нас не ждут, так давайте проголосуем. У нас абсолютно демократическая фракция. Если большинством примем решение все же поддержать, я вполне допускаю, что мы проголосуем", - сказал парламентарий "Стране".

Налоги плюс

Стоит обратить внимание еще на один момент. Деолигархизация будет предпоследним вопросом внеочередного заседания в четверг. А последний - №5600 “Об изменениях в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений”, внесенный правительством.

Это не менее резонансный проект, который, как мы писали, не нравится главным ФПГ страны, хотя неофициально его называют антиахметовским, потому что группа бизнесмена Рината Ахметова наиболее последовательно сопротивляется его принятию, прежде всего, из-за повышения ренты на добычу железной руды, что чувствительно бьет по доходам его ФПГ (подробнее об этом можно прочитать здесь).

“Принятие законопроекта №5600 парламентом станет ошибкой государственной экономической политики. Эффект роста доходов бюджета будет краткосрочным. Под выросшим налоговым давлением теневой сектор начнет расти. В результате власть получит обратный эффект – снижение экономической активности и налоговых поступлений в бюджет”, - написал на своей странице в Фейсбуке бывший топ-менеджер Ахметова, народный депутат Муса Магомедов (внефракционный).

Глава фракции "Слуги народа" Давид Архамия заявил, что сопротивление по "налоговому" закону он ощущает даже сильнее, чем по олигархическому.

У собеседника "Страны" из фракции СН свои претензии к проекту.

“Его авторы впихнули все что могли и даже то, что уже “сбивалось”, например, так называемый налог с продажи третьей квартиры (когда ставка налогообложения повышается для каждой новой сделки с недвижимостью в год - Ред.), налог с земельных паев, идея забрать долю акциза на топливо у местных бюджетов. Таким образом они зацепили всех - и сельских, и городских депутатов и даже часть соросят”, - комментирует он на правах анонимности.

С голосами под проект могут быть проблемы, но ОП якобы активно работает с “своими” депутатами.

“Они (президентский Офис - Ред.) говорят то, что полюбили говорить в последнее время: давайте примем в первом чтении, а там посмотрим. Но любая ересь, принятая в первом чтении, рано или поздно будет одобрена и во втором”, - говорит "слуга народа".

При этом он считает, что налоговый проект никак не связан с деолигархизацией.

А вот глава “налогового” комитета Даниил Гетманцев (СН) напротив, утверждает, что оба законопроекта входят в так называемый антиолигархический “пакет”. “Мы как раз устраняем льготы для большого, так называемого олигархического бизнеса... Думаю, что не весь зал проголосует, но фракция СН поддержит", - спрогнозировал депутат “Стране”.

Собеседник в руководстве одной из фракций также считает, что поддержка будет. “Проголосуют СН и “Доверие”, - комментирует он.

“Допускаю, что так и будет. Главная битва за пакет изменений в Налоговый кодекс, к как и за проект об олигархах, будет перед вторым чтением за нужные цифры, - говорит политолог Бортник.

Учитывая тот факт, что к изменениям подали семь (!) альтернативных законопроектов, битва будет непростой. Это уже показало голосование в главном комитете: налоговый проект “прошел” при минимальном перевесе голосов сторонников (среди них были, кстати, депутаты, ориентированные на Авакова, но зато не было многих "слуг народа"), и главные ФПГ интриговали против него. То ли еще будет в сессионном зале.