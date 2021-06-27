В Украине началась вакцинация трудовых коллективов от COVID-19. Ее бесплатно организовывает Минздрав для компаний, где более пятидесяти сотрудников хотят сделать прививку.



Для того, чтобы поучаствовать в программе МОЗ, необходимо выполнить целый ряд условий (подробнее о них по ссылке). После того, как компания отправляет заявку в МОЗ, на место в условленную дату и время выезжает мобильная бригада, которая и будет проводить вакцинацию в специально подготовленном помещении.



Впрочем, как мы выяснили воспользоваться программой МОЗ смогут далеко не все. Оказалось, что части предприятий в вакцинации трудовых коллективов отказывают, даже если там набирается от 50 сотрудников, желающих привиться.



Подробнее – в материале "Страны".

Вакцинация в торговых центрах

Часть предприятий уже подало заявки на вакцинацию трудовых коллективов.



Так, к вакцинации трудового коллектива уже готовятся в ТРЦ "DreamTown". Управляющий директор центра Роман Емец сообщил "Стране", что до 12 июля в "Dream Town" составят списки желающих вакцинироваться.



"Мы будем участвовать в программе вакцинации трудовых коллективов, уже подали заявку. Необходимо от 50 человек, чтобы компания попала в реестр на вакцинацию. У нас всего работает 286 человек – уверен, что 17% от общего количества работников захотят привиться. Пока что у нас сезон отпусков, а часть сотрудников работает сутки через трое. Но к 12 июля все они хотя бы раз будут на работе, и мы сможем составить полный список желающих. Естественно, никого не заставляем – вакцинация добровольная", – говорит "Стране" Роман Емец.



Вакцинацию сотрудников "Dream Town" планируют провести уже через месяц – по крайней мере, такие сроки назвали в МОЗ представителю торгового центра.



Обещают вакцинировать Pfizer’ом. А за каждым получателем первой дозы автоматически резервируется вторая.



В торговом центре уже начинают готовить специальное помещение, где будут прививать сотрудников. Как оказалось, к месту вакцинации трудовых коллективов МОЗ выставляет жесткие требования.



"Мы должны подготовить три комнаты: одна освещенная, вторая вентилируемая и третья, где люди смогут отдохнуть и провести время после прививки. Мы уже выбрали подходящее помещение во втором "Дриме" – одна из комнат должна быть с Wi-fi", – сообщил "Стране" Роман Емец.



К вакцинации сотрудников готовятся и в других торговых центрах.



Так, руководитель отдела маркетинга и рекламы в ТРЦ Lavina Mall Лариса Ковальчук заявила, что их компания также уже подала заявку на участие в вакцинации.



"У нас 50 человек в компании, и все будут вакцинироваться. Ждём дату", — сообщила "Стране" Лариса Ковальчук.



Также, по ее словам, в компании ожидают, что прививать будут именно “Pfizer”.



А вот в другом киевском торговом центре "Проспект" вакцинировать сотрудников будут другой вакциной – китайским препаратом CoronaVac.



Как сообщила "Стране" администратор торгово-развлекательного комплекса "Проспект" Наталия Незгода, там будут прививать сотрудников ТРЦ и их родственников. Однако работники развлекательного комплекса рассказали "Стране", что они могут отказаться от вакцинации в пользу любого другого желающего.

"Прививать хотят бесплатно сотрудников и их родственников. Я уже переболел, поэтому могу отказаться в чью-то пользу, даже в вашу или любого другого посетителя ТРЦ. Просто скажете, что от меня", - сообщил "Стране" охранник.

В данный момент ТРЦ "Проспект" готовит списки желающих вакцинироваться. После этого списки подаются в комиссию Минздрава, на место выезжает бригада медиков и прививает желающих в специально отведенном помещении. По предварительным данным, центр вакцинации разместят в офисе администрации ТРЦ на третьем этаже, на парковке.

Впрочем, часть работников не хочет вакцинироваться, о чем говорит открыто.

"Нам говорили записываться, но я от вакцинации отказался, не хочу ее делать", - сообщил "Стране" охранник торгового центра.

При этом в "Проспекте" будут вакцинировать также сотрудников ТРЦ "РайON", расположенного неподалеку. Организаторы ожидают, что на вакцинацию придёт более 100 сотрудников.

Вакцинируют кинотеатры и супермаркеты

Кинотеатры тоже подключаются к этой инициативе. Так, совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач сообщил, что уже обсуждает вакцинацию с коллективом, и большинство сотрудников готовы привиться.



"Мы как раз начали обсуждать это во внутренних чатах. Пока что, судя по опросу, большинство сотрудников готовы вакцинироваться. Желающих уже больше 100 человек. Думаю, в первую очередь мы проведем вакцинацию в Киеве, у нас тут центральный офис и два кинотеатра", – сказал "Стране" Деркач.



Однако точных данных о дате вакцинации пока у "Планеты Кино" нет. Как и о препарате, которым будут прививать сотрудников.



МОЗ обещает предоставить для вакцинации трудовых коллективов Pfizer, однако на практике возможны и другие варианты, уточняет в комментарии "Стране" СЕО "Планета Кино" Наталья Байдан.



"Мы подали заявку, но сейчас мы в процессе изучения потребности в вакцинации по всем регионам, не только в Киеве. Минимум 50 человек мы точно найдем", – уточняет "Стране" Байдан.

Она добавляет, что часть сотрудников уже вакцинировалась по своей инициативе другими доступными вакцинами.



"Частично наши сотрудники уже вакцинировались – кто CoronaVac в МВЦ, кто AstraZeneka у семейного врача. Небольшое количество работников отказывается прививаться. Но основная масса сотрудников готовы вакцинироваться, потому что мы на своем опыте знаем, что такое быть закрытыми в карантин", – уточняет Наталья Байдан.



Сам Дмитрий Деркач выступает за вакцинацию.



"Почему? Могу сказать только о себе: вакцинируюсь всегда, регулярно от всего со всей семьей; часто контактирую с другими людьми – не хочу заразиться или заразить других; хочу путешествовать", – добавляет Дмитрий Деркач.



Начальник управления по коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко рассказал, что их компания пока на этапе формирования списков сотрудников, желающих вакцинироваться. В компании также ожидают, что прививать будут вакциной Pfizer.



“Решение прививаться в компании уже есть и насколько мне известно, речь идёт о "Pfizer". Скорее всего, после праздников будут сформированы списки тех, кто хочет вакцинироваться", — отметил Демченко.



Однако Демченко рассказал, что ещё три месяца назад большинство сотрудников АТБ-маркета вообще не желали вакцинироваться.



"Несколько месяцев назад мы проводили анонимный опрос сотрудников компании "АТБ-маркет", хотят ли они вакцинироваться. На тот момент до 70% сотрудников отказывались вакцинироваться. Но на сегодня ситуация изменилась, так как опрос проводили, когда было недостаточно информации — вакцины только появлялись. Информация была хаотичной, много манипуляций по поводу характеристик той или иной вакцины. Сегодня сознательность наших сотрудников достаточно высокая, как и понимание о необходимости вакцинироваться", — заявил Демченко.



Добавив, что определённое количество сотрудников уже вакцинировались другими доступными вакцинами.



"Я сам пошёл и вакцинировался "CoronaVac". И я знаю, что большинство наших сотрудников также недавно получили вакцину именно этой фирмы", — утверждает Сергей Демченко.

Ресторанам отказывают в вакцинации

А вот заведениям общественного питания в вакцинации трудовых коллективов в МОЗ отказывают. Об этом "Стране" рассказали в Украинской ресторанной ассоциации.



Оказывается, государственная программа вакцинации трудовых коллективов не распространяется на заведения общественного питания.



"Мы обращались в МОЗ. Нам заявили, что никакой вакцинации для предприятий общественного питания нет. Ресторанная отрасль игнорируется государством полностью. Нас нет в карте вакцинации — это прямой ответ одного из замминистра здравоохранения. Наши аргументы и доводы, что нас же закрывали на карантин, потому что мы очень "заразные", а школы и транспорт, по их логике, абсолютно безопасны – не сработали. Хотя предприятия общественного питания нужно в первую очередь вакцинировать. Но такого желания и такой логики у государства нет", — заявил "Стране" президент Украинской ресторанной ассоциации (УРА) Сергей Трахачев.



По его словам, желание вакцинироваться у сотрудников ресторанов зависит от марки вакцины.



"Мы проводили опрос по поводу того, хотят ли сотрудники предприятий общественного питания вакцинироваться. Примерно половина готова вакцинироваться, половина — нет. Но здесь действительно очень важно, чем. Вакциной "Pfizer" готовы, а вот на "CoronaVac" желающих очень мало. Но они тоже есть", – уточняет Трахачев.



Президент УРА добавляет, что единственная возможность в данный момент ресторанам вакцинировать сотрудников – искать вакцины по своим неофициальным каналам.



"Я предполагаю, что в тех регионах, где план вакцинации вообще не выполняется, вакцины доступны для всех, и для ресторанов тоже. А вот там, где желающих привиться больше и вакцин совсем мало — вакцинация недоступна. Официально рестораны не могут вакцинироваться, неофициально — в некоторых регионах в принципе такая возможность есть", — рассказал "Стране" Сергей Трахачов.



В распоряжении "Страны" также имеется обращение Украинской ресторанной ассоциации к министру здравоохранения Украины с требованием включить заведения общепита в программу вакцинации трудовых коллективов. Однако пока что на заявления рестораторов в правительстве не реагируют.



Впрочем, Сергей Трахачев добавил, что продолжит обращаться в органы власти с тем, чтобы рестораны также учитывались в программе вакцинации.

Хотят вакцинироваться, потому что хотят работать

В целом, судя по опросу "Страны", представители частного бизнеса в целом готовы и хотят вакцинироваться. Так как это повышает шансы компаний в дальнейшем спокойно работать и не закрываться на карантин.



"Люди хотят работать, а вакцинация — теоретическая возможность работать завтра и через месяц. Мы пониманием, что та безответственность, которую сейчас демонстрирует государство, разрешив всем и всему работать о без достаточного количества вакцинированнных — приведёт к тому, что через месяц, максимум два, все снова будет закрыто на карантин", – говорит Сергей Трахачев.



По словам Романа Емца, инициатива Минздрава по бесплатной вакцинации сотрудников пользуется большим спросом среди частных компаний.



"На горячей линии МОЗ нам сообщили, что мы уже 1000-какая-то компания в очереди. Отклик среди бизнеса большой на эту инициативу", – отмечает управляющий директор ТРЦ "Drean Town".



Другие компании также подтверждают, что на вакцинацию трудовых коллективов в МОЗ буквально выстраиваются очереди. Причина проста: все хотят работать. Особенно сфера услуг и развлечений, которая больше других пострадали от череды карантинов в Украине.



"В колл-центре МОЗ нас сориентировали, что вакцинацию смогут провести в срок от двух недель до двух месяцев. То есть спрос на услугу по вакцинации трудовых коллективов очень высокий – никто не хочет быть закрытым. Это очевидно. Мотивация вакцинироваться у нас высокая, так как мы знаем, что такое не работать в карантин и остаться без зарплат", – объясняет "Стране" Наталья Байдан.



Опрошенные "Страной" работодатели уверяют, что вакцинация добровольная. И тем, кто откажется прививаться от коронавируса, увольнение или прочие санкции не грозят.



И в принципе, в больших компаниях со множеством сотрудников пока что без проблем набирается от 50 желающих привиться. Однако есть и "отказники".



Аргументы у тех, кто не хочет прививаться, стандартны. Это либо недоверие к вакцинам, либо т.н. "ковид-диссидентство": часть населения не верит в существование коронавируса как такового и не видит в нем угрозы своему здоровью.



"Любая компания – это микро-срез всего общества. Какой-то процент считает, что пандемии нет, и это все выдумки фармкомпаний. Еще какой-то процент уверен, что ему не нужно вакцинироваться, так как коронавирус пройдет мимо него. Другие не хотят прививаться, потому что боятся чипирования. Думаю, процент таких людей во всех компаниях будет примерно одинаковый, как и по всей стране. Другой вопрос, что я не собираюсь проводить опрос. Отказался человек прививаться – ну, и отказался. У нас к "отказникам" санкций не будет. В данный момент вакцинация – это добровольная история. Если государство обяжет, то уже по-другому будем подходить к этому вопросу", – считает Роман Емец.