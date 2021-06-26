Верховная Рада утвердила и передала на подпись Зеленскому законопроект № 5309, которым внесены изменения в ряд законов Украины. Основные изменения касаются госзакупок, где освободили от какой-либо конкуренции закупки на сумму около ста миллиардов гривен.

Под шумок также протащили и особый порядок управления нефтегазовыми, и оборонными активами, изъятыми государством по уголовным делам.

Подробности готовящегося грандиозного "распила" и перераспределения активов разбирала "Страна".

85 миллиардов для американцев с окружной

Ключевой момент нового закона – изменения в закон о госзакупках, согласно которым никакие тендерные (т.е. конкурентные) процедуры не нужно будет применять при строительстве Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева.

Строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева оценивается в сумму минимум 85 млрд грн. Это огромная сумма – порядка 3 млрд дол, почти 10% всех средств публичных закупок за год в Украине.

Все эти деньги будут потрачены в обход прозрачных тендерных процедур, которые призваны минимизировать коррупцию и обеспечить добросовестную конкуренцию.

При этом объект строительства "Большая кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Киева" в данный момент вообще отсутствует. Речь идет о соединении нескольких звеньев уже существующих и новых трасс, мостов, других сооружений.

Поэтому не понятно, каких именно объектов касается исключение из общего порядка проведения тендерных закупок. При желании, после нехитрых манипуляций, в проект строительства можно будет включить что угодно – заправки, торговые центры, другие здания и сооружения, расположенные вдоль новой трассы.

Во всей этой истории есть американский след. Как сообщала "Страна", подряд на строительство кольцевой дороги вокруг Киева уже был обещан американцам.

Даже посольство США недавно поздравило американскую корпорацию Bechtel Corporation и Укравтодор в связи с подписанием соответствующего меморандума:

Источник: twitter.com/USEmbassyKyiv

То есть, собственно говоря, многомиллиардный подряд на строительство дороги выводится из под тендерных процедур под конкретного американского подрядчика.

Дадут заработать на Дне независимости

Еще одно исключение из тендерных правил сделано для закупок к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Эти закупки можно будет проводить до 24 августа согласно перечню товаров, работ и услуг, утвержденным Кабмином.

Такие закупки разрешили проводить не через тендерные торги, а путем подковерной переговорной процедуры. Публиковаться будут только результаты договоренностей, ни о какой конкуренции между поставщиками речи вообще не идет.

Кабмин уже заранее подсуетился, и еще 31 мая утвердил перечень мероприятий, которые будут проводиться в связи с празднованием 30-летия независимости. Запланированы мероприятия, в основном, "патриотической" направленности - вроде очередного проекта по установке самого большого флага Украины, военного парада, салюта, множества культурных мероприятий вроде фестивалей "Петриковский дивоцвет" или "Щедрик - мелодия Винниччины".

Но среди "патриотической мишуры" есть и несколько интересных с денежной точки зрения проектов. Это, к примеру, модернизация и строительство шести аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и в Закарпатье. Еще один крупный проект – железная дорога европейского образца из Киева до Львова и дальше:

Источник: kmu.gov.ua

Понятно, что за три месяца до Дня независимости эти мегаобъекты построить никто не успеет. Но для проведения закупок у "нужных" людей времени будет вполне достаточно.

Сразу после подписания Зеленским и публикации нового закона эти нормы вступят в силу. И у желающих заработать на многомиллиардных проектах без проведения тендеров будет вполне достаточно времени для подписания договоров. А их выполнение может растянуться на годы.

Еще несколько проектов потянут если не на миллиарды, то на десятки или сотни миллионов. Это, к примеру, проект по вводу в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Еще похожий проект – завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса детской больницы "Охматдет".

Министерство финансов уже оценило стоимость мероприятий к 30-летию независимости в сумму более 5,4 млрд. грн. Однако расходы непосредственно на торжества финансисты прогнозируют на уровне всего 100 млн грн. Остальные 5,3 млрд пойдут на инфраструктурные проекты, которые выводятся из открытых тендерных торгов:

Источник: mof.gov.ua

В общем, к 85 миллиардам, подготовленным в новом законе к "распилу" в пользу американцев на кольцевой дороге вокруг Киева, нужно добавить больше 5 миллиардов на проекты, которые будут осваивать под вывеской подготовки к юбилею независимости Украины.

Интересно, что в новом законе также освобождены от тендеров мероприятия к 25-летию Конституции, которое Украина празднует 28 июня. Но по состоянию на 25 июня закон так и не вступил в силу. Это, похоже, сорвало планы "на праздничный распил" без проведения тендеров в честь дня Конституции.

Для изъятых активов нефтегаза и оборонки – особый порядок

В скандальном законе, который посвящен госзакупкам, депутаты спрятали нормы, которые касаются совсем другой сферы – управления активами, изъятыми при расследовании уголовных производств. Речь идет об активах, которыми управляет АРМА – Национальное агентство по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

АРМА известна многочисленными скандалами, связанными с непрозрачными процедурами управления имуществом, изъятым при расследовании уголовных дел. Это, к примеру, активы Сергея Курченко, беглого олигарха времен Януковича. У него изъяли и передали в управление АРМА такие активы как "Украинские медиа-холдинг", Херсонский нефтеперерабатывающий завод и множество других.

Теперь, согласно новому закону, изъятие активов может стать еще более "беспредельным". Депутаты ввели упрощенный порядок изъятия и передачи в управление активов предприятий тепло-, энерго-, электро-, водоснабжения, водоотведения, поставки природного газа, а также оборонно-промышленного комплекса и авиастроительной отрасли.

Эти активы АРМА будет передавать в управление гос- и другим предприятиям с более чем 50-процентной долей госсобственности. Видимо, речь идет о структурах НАК "Нефтегаз Украины" и "Укроборонпрома".

По новой упрощенной процедуре Кабмин должен передать изъятые активы новым управляющим в течение пяти дней. Это будет делаться под предлогом обеспечения непрерывной работы инфраструктурных и оборонных объектов.

В общем, ко Дню Независимости действующая власть подготовила "подарки", размеры которых могут исчисляться сотнями миллиардов гривен. И только подпись Зеленского отделяет этот "аттракцион невиданной щедрости" от вступления в силу.