Сегодня в Раде состоялось торжественное заседание, посвящённое 25-летию принятия Конституции.

Выступили президент Владимир Зеленский, спикер Дмитрий Разумков, экс-президент Леонид Кучма, экс-спикер Александр Мороз, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Все говорили о верности Конституции, о правах и свободах человека (несмотря на то, что они сплошь и рядом в Украине нарушаются).

И только Дмитрий Разумков упомянул о том, что Конституцию будут менять. Причем, судя по всему, его этот процесс тревожит.

По словам спикера, любые изменения в Конституции должны быть взвешенными "ведь даже маленькая ошибка может привести к катастрофическим последствиям".

По данным "Страны" Зеленский действительно готовит масштабные изменения Конституции.

Часть из них уже публично анонсированы (например, по изменению в управлении областями). Другие же пока обсуждаются неофициально. В том числе, по слухам, на Банковой прорабатывают идею принятия новой редакции Основного закона с президентской формой правления в стране, тогда как сейчас мы живем в парламентско-президентской республике. Официально, впрочем, власти это опровергают.

Насколько серьезны конституционные планы Зеленского и как могут в Украине поменять Конституцию, разбиралась “Страна”.

Девять подходов к Основному закону

С момент прихода к власти Зеленского в Раде были зарегистрированы девять законопроектов, меняющих Основной закон.

Однако только четыре одобрены Конституционным судом с замечаниями к некоторым из них. Речь идет о следующих проектах:

- №1013 “Об отмене адвокатской монополии”, который снимает ограничения для юристов - неадвокатов на защиту в суде;

- №1015 “О законодательной инициативе народа”, в котором Конституционный суд рекомендует конкретизировать понятие “народ”;

- №1017 “Об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы”, которым предлагается сократить численность народных депутатов до 300 и в котором КСУ предложил скорректировать с учетом этого показателя количественные требования к парламентариям в других статьях Конституции;

- №1028 “О консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады Украины”, который позволяет парламенту ВР создавать себе в помощь структуры в рамках бюджета;

Все, кроме законопроекта №1015, уже приняты в первом чтении и ожидают финального голосования, которое по закону должно набрать не менее 300 голосов депутатов. Проект о законодательной инициативе для народа “правовой” комитет Рады предложил уже внести в сессионный зал.

Еще два пакета поправок президента в Конституцию КС не завизировал. Это, во-первых, № 1016 “Об уполномоченных Верховной Рады Украины”. Законопроект предлагал создать институт парламентских наблюдателей за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах, однако Конституционный суд увидел в этом риск вмешательства парламента в дела государственной и местной власти, гражданского общества и бизнеса.

Во-вторых - законопроект №1027 “О дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины”, предлагающий лишать мандатов за систематические прогулы и “кнопкодавство”. Однако КС посчитал дополнительные условия для изгнания из депутатов сужают их права и свободы.

Законопроект №1014 “О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины”, который предоставлял президенту право создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), назначать и увольнять его директора, а также директора Государственного бюро расследований (ГБР), КСУ признал неконституционным, увидев превышение президентских полномочий. Его отозвали, как и проект №2598 “О децентрализации”, принятие которого Банковая так не смогла продавить аж в двух редакциях.

Но к последнему мы еще вернемся.

Также Рада девятого созыва в сентябре 2019 года одобрила законопроект №7203, который отменил депутатский иммунитет от уголовного преследования с 1 января 2020-го. Он был внесен президентом Порошенко еще в 2017 году и тогда же получил добро КС.

При Зеленском же его приняли сначала в первом, а потом и во втором чтении более чем 300 голосами. Тогда еще монобольшинство было хорошо управляемо Офисом президента, так что проблем с голосованием не было.

Еще с прошлого созыва в Раде находятся два законопроекта о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей в связи с декоммунизацией. Правда, планов их принять нет - во всяком случае, о включении их в повестку дня никто не говорит.

Наконец, завис уже проголосованный 31 августа 2015 года в первом чтении проект изменений в Конституцию, в котором прописан особый статус Донбасса. Тогда его принимали с большим скандалом, а под Радой во время голосования националисты устроили кровавую бойню, бросив гранату в нацгвардейцев.

По итогу, ко второму чтению так до сих пор и не подступили. А уже после победы Зеленского власти неоднократно заявляли, что особый статус Донбасса в Конституцию вносить не будут.

В тоже время, требование внести изменения в Конституцию по особому статусу - это однозначная норма Минских соглашений, а потому этот вопрос постоянно всплывает в переговорах по урегулированию конфликта. И нельзя на 100% исключать, что к нему еще Рада вернется. Например, по давлением США и ЕС, если они захотят активизировать процесс реализации Минска-2.

Раздвоение префектов

Теперь вернемся к проекту изменений в Конституцию, который упрощенно называют проектом о децентрализации.

Как писала “Страна”, соответствующий законопроект №2598, внесенный в ОП, пришлось дважды перерабатывать, однако сильное сопротивление в Раде и на местах изменениям поставили крест на принятии. Зеленский отозвал проект в январе 2020 года.

Но власть не отказалась от планов переписать правила управления регионами. Идут сигналы, что проект изменений в Конституцию обновили и дополнили некими другими законопроектами.

Сейчас ОП готовит основной документ к внесению в парламент. Но, похоже, торопиться не будут: по прогнозу министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышова, принимать в целом законопроект будут уже в 2022 году. И 300 голосов депутатов якобы найдутся.

Собеседник в руководстве парламентской фракции “Слуги народа” утверждает, что редакция, на которой работают в ОП - “новая-старая”, а это значит, остается та же модель децентрализации с общинами (основными единицами местного самоуправления), округами (или уездами) вместо районов и областями, заменою районных и областных госадминистраций на исполкомы советов. И тот же ключевой спорный момент - полномочия назначаемых президентом префектов, осуществляющих административный надзор в округах и областях.

“Пока все остается по старому: ничье решение на местах префекты не останавливают, разве что в случае покушения на территориальную целостность. Подчинение у них двойное - президенту и Кабмину, и на это наши оппоненты, конечно, будут указывать. Но изменения в этом плане если и будут, то точно не в правительственную сторону. Обсуждение продолжается”, - комментирует источник.

Он подтверждает, что с принятием не торопятся.

“Минимум до осени проект полежит в ОП. И чтобы голосовать за него в следующем году, нужно в октябре-ноябре отправить его в КС. Чтобы он вернулся из суда до января, чтобы принят в первом чтении. Второе - уже осенью 2022 года. Но это оптимистический сценарий. 300 голосов пока не видно ни под какой вариант с любыми полномочиями префектов. Никому, кроме нас (власти - Ред.) это не интересно”, - комментирует источник.

Впрочем, нельзя исключать, что Банковая раньше вернет законопроект в оборот - например, для переключения внимания общества с какой-то опасной для власти проблемы.

Уклон в диктатуру

Не менее интересны дальнейшие планы ОП на Конституцию. А некоторые из них грандиозны, если верить различным слухам, курсирующих в политических кругах. Якобы на уровне пока только идеи обсуждается переход на новую форму правления - президентскую республику (или президентско-парламентскую), что подразумевает принятие новой редакции Основного закона, так как сейчас зафиксирована парламентско-президентский вариант.

На Банковой официально не подтверждают даже обсуждение такой идеи. В комментарии "Стране" советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что это "это один из самых странных фейков за последние недели".

"Достаточно просто посмотреть на факты. Во-первых, уже в течение двух лет обеспечивается командная работа исполнительной и законодательной власти. Для чего конкретно могло бы понадобиться усиление полномочий? Это нерационально. Во-вторых, в действующей Конституции очень детально проработан вопрос внесения изменений – масштабные изменения практически невозможны. Вспомните, как это было ранее: фактически, в революционных ситуациях. Разве сейчас есть такая ситуация? Нет", - заявил нам Подоляк.

Но какие-то мысли на этот счет витают, раз президент в нашумевшем интервью телеканалу “1+1” сказал в ответ на вопрос о концентрации власти, что у нас, мол, уже “де-факто” президентско-парламентская форма правления. На это моментально отреагировал спикер Дмитрий Разумков, который в последнее время все чаще фрондирует с ОП. Он дал понять, что против идеи увеличения полномочий президента.

“Я все-таки исхожу из закона, исхожу из Конституции. Для чиновника, при всем уважении, я позволю себе не согласиться с коллегами, не может быть де-юре и де-факто. Мы все должны жить по закону, в первую очередь, начиная с себя. Согласно Конституции Украины, мы живем с вами в парламентско-президентской республике. И я, например, считаю, что это правильно, потому что всегда должен быть противовес. Всегда должны быть предохранители”, - подчеркнул председатель парламента, выступая на пресс-конференции в честь 25-й годовщины принятия Основного закона.

Интересно, что второй президент Украины Леонид Кучма, выступая сегодня в Раде, несколько раз раскритиковал Виктора Януковича и Партию Регионов за возврат полномочий президента через Конституционный суд в 2010 году.

Также Кучма сказал, что право парламента формировать правительство должно оставаться неизменным. А это ключевое отличие нынешней Конституции от первоначального варианта 1996 года, который вернул Янукович в 2010 году - по нему правительство формировал президент.

Политолог Бортник считает показательным негативные комментарии относительно возможности расширения президентских полномочий.

“По моим данным, задумка переписать Конституцию в части формы правления есть. Но собрать под нее 300 голосов в Раде будет крайне сложно, не считая того, что нужно еще пройти предварительные этапы, включая оценку КС, который Зеленский пока еще не взял под контроль. В свое время парламент не додал считанные голоса президенту Кучме для изменения Конституции (речь идет о провале принятия политреформы в апреле 2004 года во втором чтении - Ред.). А в нынешнем парламенте только 422 депутата, что усложняет вопрос сбора голосов. Плюс все группы влияния не доверяют Банковой. Если ОП все же пойдет на смену формы правления, возможен парламентский кризис, который может стать переломным как раз для монобольшинства в силу его разношерстности и сильных противоречий между внутрифракционными группками”, - считает Бортник.

В свою очередь политолог Вадим Карасев считает, что президентский Офис вообще не имеет намерений менять в корне текст Конституции в части полномочий главы государства.

“Кого интересует Основной закон? Зеленский не зря сказал о де-факто и де-юре. По факту у нас уже почти президентская форма правления с уклоном даже в президентскую же диктатуру. Офису президента нужен еще лишь ручной спикер, чтобы без проблем принимать нужные законы. Потому-то и сжимают кольцо вокруг Разумкова, который все видит, все понимает и поднимает эти вопросы публично, таким образом защищаясь”, - говорит политолог “Стране”.

Как показывает опыт использования Совета национальной безопасности и обороны для введения санкций без суда и следствия против украинских граждан, Зеленский действительно мало обращает внимание на букву закона. Впрочем, политолог Бортник считает, что проблески понимания опасности такой игры для президента и всей команды власти в “Слуге народа” уже есть.

“Потому и появляются в Раде инициативы, выводящие президента из-под ответственности за подписание указов о введении санкций, которые сейчас массово оспариваются в судах”, - комментирует эксперт.

Усилить свои полномочия через поправки в Конституцию, поставив под свой прямой юридический контроль Кабмин - вполне вписывается в логику политических движений президента.

Другой вопрос, что под это пока даже близко нет 300 голосов в Раде. И, кроме того, нет никаких гарантий того, что Зеленский переизберется на второй срок. А значит расширенные полномочия могут после выборов достаться уже новому президенту, который вряд ли будет настроен дружественно по отношению к своему предшественнику и членам его команды.