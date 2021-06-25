На освободившихся округах № 184 и 197 в Херсонской и Черкасской областях, где на 31 октября планируются довыборы в Верховную Раду, становится жарко. Дело не только в июньской жаре. Набирает обороты еще не объявленная официально предвыборная кампания. Формально избирательный процесс стартует 1 сентября - за 60 дней до дня голосования.

“Страна” писала, что желающие побороться за депутатский значок стали обхаживать тамошних избирателей еще до того, как Центризбирком назначил выборы. Их количество постоянно растет и, по мнению собеседников в местных политтусовках, оно в итоге может превысить показатели досрочных выборов 2019 года, когда по округу №184 шли 10 кандидатов, а по №197 - 17. По всей видимости, не обойдемся и без скандалов. Подробнее - в материале “Страны”.

Скичко пошел против Косюка

Потенциальные кандидаты потянулись на округ №197 с центром в Каневе с первыми слухами о переходе Александра Скичко, избравшегося там от провластной партии “Слуга народа” (СН), на другую работу. По подсчетам гражданской сети ОПОРА, сегодня уже больше десяти тех, кто открыто объявил о намерении баллотироваться или дает об этом понять тем или иным способом. Часть из них уже проводят встречи с избирателями, дают интервью местным СМИ. Некоторые уже пойманы на “джинсе”, подарках и продуктовых наборах, концертах “под патронатом” и наружной рекламе, которой не должно быть до официального старта кампании.

Исходя из характера заявлений и/или предвыборной активности на округе, хотят попытать избирательного счастья:

- фронтмен рок-группы “Тень солнца”, глава Кировоградской организации партии “Народовластие” Сергей Василюк;

- народный депутат восьмого созыва Владислав Голуб, который в 2019-м проиграл Скичко;

- представитель местной организации "Национальный корпус" Игорь Зайчук;

- глава киевской “Свободы” народный депутат прошлых созывов Андрей Ильенко;

- депутат Черкасского областного совета от партии “За будущее” (ЗБ) Евгений Курбет,

- общественный деятель, представляющий партию УДАР, Иван Степанец;

- бывший заключенный в России, журналист и зампредседателя Черкасского облсовета Роман Сущенко, который уже объявлен будущим кандидатом от “Европейской солидарности”;

- народный депутат прошлых созывов, лидер партии “Родная страна” Николай Томенко;

- бывший министр, кандидат в президенты на выборах 2019 года, лидер партии “Успешная Украина” Игорь Шевченко;

- народный депутат седьмого созыва, избранный в Черкасской области, шеф-редактор газеты “Новая молодежь Черкащины” и советник мэра Черкасс Леонид Даценко;

И это еще не все. Есть еще те, кого в кандидаты записывают слухи. В черкасской политтусовке, например, подозревают в наличии планов баллотироваться жену мэра областного центра, депутата облсовета от ЗБ Валерию Бондаренко. В партии она курирует областное отделение “Женского движения “За будущее”. А саму партячейку в области возглавляет городской голова.

“В окружении черкасского мэра говорят, что Анатолий Васильевич не исключает такого развития событий (баллотирования жены - Ред.) Цель - не победить, а заработать на своей фамилии, известной в области. Каким образом? Предлагать другим кандидатам (или тем, кто за ними стоит) купить поддержку жены: она снимется с гонки, пока это возможно, призвав голосовать за другого участника сделки”, - комментирует влиятельный собеседник.

Но конкретно в округе Валерия Бондаренко себя никак не проявляет. Впрочем, для описанного выше сценария можно обойтись “малой кровью”. Высокопоставленный собеседник в ЗБ дал понять, что супруга черкасского мэра рассматривается как один из вариантов. “Но давайте дождемся съезда”, - отметил он.

На главную же интригу выборов пока тянет кандидат от “Слуги народа”. Руководство партии (и, надо полагать, Офис президента) рассматривают несколько кандидатур, прежде всего, бывшего военного комиссара Черкасской области, депутата от облсовета от ЗБ Евгения Курбета и мэра городка Золотоноша Виталия Войцеховского.

“Уговариваем городского голову, но он много бегает с Курбетом, по всей видимости, чтобы потом нам сказать, что он пропускает его вперед”, - говорит собеседник из партийной верхушки.

Курбета, похоже, не смущает тот факт, что в облсовете он представляет ЗБ. Свою агитпродукцию он выполнил в партийных цветах “Слуги народа”. Разные источники уверяют, что на обоих делает ставку группа владельца "Мироновского хлебопродукта" (МХП), бывшего первого замглавы Администрации президента Порошенко Юрия Косюка, который, похоже, хочет пополнить собственное парламентское лобби.

При этом Курбет и Войцеховский имеют сильного конкурента. Кандидатом от партии хочет стать зампредседатель облсовета Сергей Лесовой, избранный в собрание от СН. “Это одноклассник и вроде бы лучший друг Скичко, сын прокурора области при [президенте] Януковиче. В фокус-группах Лесового обсуждали вместе с Курбетом и Войцеховским. Тина Кароль, кстати, уже не фигурирует”, - рассказывает собеседник в черкасской политтусовке.

Якобы Скичко обещал помощь и Лесовому, и людям Косюка.

“И теперь все гадают, как он выкрутится. Если он “кинет” олигарха - а это однозначно будет “кидок”, события могут развиваться самым неожиданным образом. Но точно будет очень интересно”, - говорит источник.

Ажиотаж вокруг округа это только подогреет. Впрочем, собеседники из числа потенциальных кандидатов и так говорят “Стране”, что окончательно число участников гонки больше, чем на выборах 2019 года.

“Слуге народа” нужен “парашютист”

Округ №184 с центром в Новой Каховке освободился после избрания мэром Херсона народного депутата Игоря Колыхаева, входившего в депутатскую группу “За будущее”.

В отличие от черкасского округа, здесь пока не наблюдается наплыв охотников за мандатом. Как заявил “Стране” руководитель местного отделения Комитета избирателей Украины Дементий Белый, фактически уже начали кампанию глава партии “Нам тут жить” (НТЖ), зампредседседателя Херсонского облсовета Геннадий Лагута, на которого ставит Колыхаев, а также лидер областной организации ОПЗЖ, первый заместитель главы Херсонского облсовета Егор Устинов, а также известный в области агробарон, народный депутат седьмого созыва Николай Дмитрук, которому, похоже, тесно в облсовете и который хочет вернуться в политику через бывший свой округ.

Всем интересно, кто пойдет от партии СН. “Слухи по области ходят самые невероятные. К нам, например, тоже отрядили Тину Кароль”, - смеется руководитель местной ячейки КИУ.

На самом деле у партии власти с херсонским округом большие проблемы. “Все, кому мы предлагаем баллотироваться от нас, отказываются. Ищем известного “парашютиста” (кандидата, не проживающего в округе - Ред.)”, - признается собеседник в руководстве СН.

Источник в местных политкругах это подтверждает. “По последним данным, не захотели идти их бывший кандидат Даниил Репилевский и мэр Новой Каховки Владимир Коваленко. “Парашютист” - их последняя надежда”,- комментирует собеседник.

Как утверждает источник в депгруппе ЗБ, “слуги” даже пытались договориться с Колыхаевым. “Они (СН - Ред.) предложили поддержать Лагуту при условии, что он в случае избрания войдет в депутатскую группу “Доверие” (сателлит Банковой в Раде - Ред.) Колыхаев, имея обязательства перед “За будущее”, отказался”, - говорит народный депутат не под запись. Если точнее, то в группе ЗБ Колыхаева относили к той части, что тяготеет к министру внутренних дел Арсену Авакову. Усиливать последнего, как и вообще ЗБ, еще одним депутатским “штыком” СН не хочется.

Впрочем, источник в руководстве президентской партии говорит, что, несмотря на активное “засеивание” структурами Колыхаева округа, рейтинг Лагуты “не ахти какой”.

“У нашего человека может быть шанс”, - говорит собеседник.

Вообще мнения об активности кандидата от НТЖ звучат диаметрально противоположные. “Колыхаев вкладывает большие деньги в округ. Бюджет по 80-100 тыс дол в месяц, которые расходятся на самые разные виды “обработки” электората. Он по сути покупает мандат”, - говорит источник в Херсонской политтусовке.

А вот глава местного отделения КИУ Белый, напротив, утверждает, что “систематическую работу на округе” группа Колыхаева показывала на успешных для него выборах 2019-го, а вот сейчас Лагута “ничего подобного не ведет”. “На борды с персональной благодарностью медикам за борьбу с ковидом поместили изображение, похоже, американского врача из базы фотошопа. Выглядит картинка странно”, - комментирует Дементий Белый.

От партии Порошенко, по информации источников, пойдет Иван Винник, победивший на выборах 2014 года, но разгромно проигравший Колыхаеву в 2019-м. Сам он написал на своей странице в Фейсбуке, что оснований для отказа ему в баллотировании нет. Дело в том, что Винник в последнее время живет в США, и об этом стали говорить на округе, однако, по его словам, он находится на учебе, что обещает подтвердить документально в ЦИК.

“Предлагаю конкурентам на моем округе готовиться к диалогу предвыборных программ, а не раздаче пакетов с подарками”, - написал Винник на своей странице в Фейсбуке.

Кандидатов - и старых и новых, по всей видимости, будет в избытке.

“По моим ожиданий, число кандидатов достигнет даже 15-ти. Сколько их низ будут вести настоящую кампанию, сказать, конечно, сложно”, - говорит Дементий Белый “Стране”.