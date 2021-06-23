В Украине в ближайшие несколько лет коммуналка будет только дорожать.

"Страна" уже писала о возможном подорожании коммунальных услуг - от газа и электроэнергии до отопления и воды. У экспертов и самих коммунальщиков ожидания на этот счет не самые радужные - все в один голос прочат рекордный рост тарифов и космические платежки.

Но недавно эти "страшилки" подтвердили и власти.

В прогнозе социально-экономического развития до 2024 года, который правительство утвердило в конце мая, но обнародовало только на днях, заложен рост тарифов практически на все жилищно-коммунальные услуги - от газа, отопления и воды до обслуживания придомовой территории.

Причем, подорожание достаточно существенное. Скажем, только по отоплению на этот год ожидается рост ценников на 33% плюс-минус 3%, на воду - на 20% (плюс-минус 5%), на обслуживание домов и придомовых территорий - на 10% и т.д.

Рост тарифов Кабмин прогнозирует вплоть до 2024 года. Правда, на последующие годы (после 2021-го) заложено не такое сильное подорожание.

В теории эти прогнозы должны учитываться при формировании бюджета на следующий год и бюджетном планировании на три года.

"Исходя из роста тарифом, Кабмин может прогнозировать увеличение потребностей в субсидиях", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Но это еще не значит, что субсидии увеличат.

"Сначала свои цифры дает Минэкономики, и оно, как видно, прогнозирует рост тарифов. Но потом "вступают" Минфин и западные кредиторы, и оказывается, что денег не хватает. Поэтому субсидии, скорее всего, не только не увеличат, но еще и подсократят", - добавил Пендзин.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук отмечает, что прогнозы Кабмина по тарифам к тому же еще и занижены. Скажем, отопление может подорожать уже в этом году не на 30-36%, а на все 70-80%, вода - на 30% вместо 15-25% и т.д.

А прогнозы на последующие годы - вообще пальцем в небо. К примеру, на 2023 -2024 год Минэкономики просто проставило во многих графах по тарифам рост на 5%. То есть, по-сути, "спрогнозировало" подорожание на процент инфляции. Поэтому ориентироваться на эти прогнозы можно лишь условно.

В чем же тогда их значение? Во-первых, это фактическая отмашка коммунальщикам на то, что повышать тарифы можно.

"Еще в начале этого года президент поручил провести аудит тарифов. Его итогом могла бы быть борьба с воровством в тарифах, когда в них закладывают завышенное потребление энергоресурсов или другие расходы, а это сейчас - массовое явление. Но о результатах такого аудита или хотя бы о самом факте его проведения пока ничего не слышно", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

А прогнозы Кабмина по дальнейшему росту тарифов - это своего рода сигнал для коммунальщиков, что и дальше можно работать по старым схемам.

Во-вторых, власти фактически признают, что не планируют ничего предпринимать для снижения или хотя бы стабилизации тарифов.

Поэтому по итогу они вырастут гораздо сильнее, чем прописано в прогнозах.

Разбирались, что будет с тарифами после того, как Кабмин "одобрил" их повышение.

Коммунальный прогноз

Мы уже писали, какие цифры по тарифам дал Кабмин в своем недавнем прогнозе социально-экономического развития до 2024 года (его готовило Минэкономики).

Тарифы на отопление и горячую воду в текущем году вырастут на 33% (±3%). При этом в последующие года рост этого показателя только продолжится - в 2022 на 6% (±3%), в 2023 на 5% (±3%) и в 2024 году на 5% (±3%).

Также Кабмин ожидает роста тарифов на водоснабжение - в текущем году на 20% (±5%), в 2022 на 11% (±5%), в 2023 на 5% (±5%) и в 2024 году на 5% (±5%).

Таким образом, всего до конца 2024 года тарифы на отопление и горячую воду власти планируют поднять на 55,4%, а на холодную воду - на 46,9%.

Прогноз по электроэнергии на этот год - плюс 32% (плюс-минус 3%), с 2022 по 2024 год - 0% плюс -минус 3%, то есть, небольшой рост или даже снижение.

По газу на этот год - 3%, в 2022 году - на 13% (плюс-минус 3%), в 2023 году - минус 3% (плюс-минус 3%) , в 2024 - минус 1% (плюс-минус 3%).

То есть, стабильные ценники, начиная с 2023 года с возможным незначительным снижением.

Откуда взялись эти цифры?

"Прогнозы делаются в рамках "предположений", базирующихся на изучении ситуации на внешних рынках по энергоносителям и данных, полученных через обладминистрации от коммунальных предприятий, поставляющих услуги. Последние дают цифры по себестоимости коммунальных услуг и ее структуре, а также заявляют потребности в повышении зарплат, расходов на ремонты сетей и прочее. На основании этих данных выводятся прогнозы по росту тарифов", - пояснил нам Олег Пендзин.

Эти "предположения" затем включаются в макроэкономический прогноз, а тот в свою очередь, становится базой для разработки проекта бюджета на следующий год и трехлетнего бюджетного планирования.

Чего не учел Кабмин

Но насколько эти прогнозы точные - большой вопрос.

"На самом деле пока точно никто не может сказать какими будут тарифы, так как они привязаны к энергоресурсам, а с ними сейчас непонятно что творится. Посмотрите на газ - в Европе ценник уже 375 долларов за тысячу кубов. Что будет с осени можно только гадать, но газ точно не подешевеет. К газу привязаны отопление и горячая вода. По электроэнергии рассматриваются разные сценарии ценника для населения и коммунальщиков. От окончательного тарифа будет зависеть динамика повышения цен на воду", — говорит Олег Пендзин.

В своем прогнозе Минэкономики дает следующие ценники на газ. В этом году средневзвешенная цена будет порядка 230 долларов за тысячу кубов, затем, с 2022 года начнет снижаться примерно до 215 долларов.

"Прогнозируется, что в течение 2022-2024 годов среднегодовая цена на импортный природный газ будет падать на 2,2% в год на фоне резкого роста в 2021 году, с дальнейшим снижением до 215 долларов за тысячу кубов в 2024 году", - говорится в прогнозе Минэкономики.

Но с планкой по 2021 году Минэкономики уже фактически промахнулся. Она будет явно выше 230-250 долларов. В среднем по году - до 300 долларов, а может и выше.

Мы уже писали, что европейский газовы рынок сейчас сильно лихорадит - на фоне спекулятивного роста нефтяных котировок и ожиданий по росту потребления газа "выздоравливающей" после ковидного кризиса экономикой ценники на газ просто сошли с ума. Буквально за несколько месяцев они взлетели с 250 до 350 долларов за тысячу кубов, а сейчас уже близятся к 400 долларам. Чего в прогнозе Минэкономики не учтено.

При этом указано, что в газовом секторе государство будет способствовать увеличению покрытия внутренних потребностей в природном газе за счет собственного ресурса (увеличивая добычу) и оптимизировать работу ГТС "в соответствие со сценариями ее загрузки" (то есть, будет ли прокачка российского газа после запуска Северного потока-2.

Но себестоимость газа внутренней добычи - всего 2,3 гривны за куб. И, если дать этот ресурс населению по данной цене, никакого роста тарифов на отопление в 33% быть вообще не должно.

Электроэнергия для населения, по прогнозам Минэкономики, в этом году вырастет, по сравнению с прошлым, на 32% (плюс-минус 3%). После чего до 2024 года подорожания больше не будет.

Мы уже писали, какие есть сценарии по электроэнергии. Их обсуждается три. Первый — снижение тарифа с нынешних 1,68 гривен за киловатт до 1 гривны. Но только - при потреблении менее 100 киловатт. Если потребление до 200 киловатт, придется платить как сейчас (1,68 гривен). При потреблении от 200 до 500 киловатт — 2,3 гривны, а если больше - по 3,5 гривен за киловатт.

Второй вариант - 1,68 гривен при потреблении до 300 киловатт, 3,5 гривен для тех, кто сжигает до 500 киловатт, и 4,3 гривны для большего расхода электроэнергии.

Третий вариант — ценник в 2,5 гривен для всех.

Но пока неясно, по каким ценникам будут получать электроэнергию коммунальные предприятия, производящие услуги для населения. А от этого зависят многие тарифы, и, в первую очередь, на воду.

Также, по словам эксперта энергорынка Олега Попенко, Кабмин не учел следующий нюанс.

"85% многоквартирных домов требуют немедленного капитального ремонта, это 146 тысяч объектов . Ориентировочная сумма, которая на это понадобится, - около 110 миллиардов долларов. Сейчас большинство управляющих компаний не включают стоимость капремонтов в свои платёжки. Но по факту чем дальше , тем больше управителей и ЖЭКов будут ежегодно увеличивать платежки и включать в них капитальный ремонт - другого выхода просто нет. Поэтому реальное увеличение тарифа на обслуживание домов будет не 10% и уж тем более не 5%, а, скорее всего, 15-20% ежегодно", - говорит Попенко.

По газу Кабмин прогнозирует изменение тарифов для населения в этом году всего на 3% плюс-минус 3%. Предлагается сравнивать декабрь 2020 к декабрю 2021. У "Нафтогаза" в декабре 2020 года ценник был 6,33 гривны за куб. Сейчас годовая цена - 7,96 гривен, то есть, если предположить, что меняться она не станет, то в декабре 2021 года газ будет дороже, чем годом ранее, на 1, 66 гривен, а это явно не 3-6%, а больше 26%.

В 2022 году Кабмин прочит рост газовых ценников на 13% (плюс-минус 3%), в 2023 - на 3% (плюс-минус 3%), в 2024 - на 1% (плюс-минус 3%). То есть, ожидается, что газ для населения может подешеветь. Но при этом, по словам Олега Пендзина, не учитывается доставка газа, которая точно может подорожать при снижении транзита российского газа через нашу ГТС. Причем, рост может быть в 2-3 раза, до 5-6 гривен за куб.

Вместо 30% - рост на 70-100%

Как говорит Корольчук, коммунальные услуги могут подорожать намного больше, чем прогнозирует Кабмин.

Так, по отоплению, по его словам, с нынешними ценами на газ вполне возможен скачек ценника уже в этом году на 70-80%, а не на 33%, как прогнозирует Кабмин. Так как в отопительный сезон этого года уже не будет фиксированных цен на тепло. Их предприятия теплокоммунэнерго вольны выставлять по "рыночным" тарифам.

"Коммунальщики уже сейчас покупают газ по 12 гривен, с доставкой это около 14 гривен. И непонятно, ч то будет дальше, Зимой газ для них может стоить еще дороже. Поэтому они будут взвинчивать цены для населения. А в последующие годы добавится проблема с доставкой. Если Россия резко снизит или прекратит прокачку газа через нашу ГТС, доставка подорожает в 2-3 раза, минимум, до 5 гривен за куб, так как уже не будет «бесплатного» давления магистрального трубопровода, позволяющего транспортировать газ по распределительным сетям", - отмечает Пендзин.

"Уже этой зимой газ для коммунальщиков может подорожать до 17 гривен за куб, поэтому и отопление, и горячая вода могут подорожать на 100%, а не на 30-40%, как прогнозирует Кабмин", - говорит Попенко.

Что касается воды, то ее цена для людей, по словам Корольчука, будет зависеть от стоимости электроэнергии. Предварительные ожидания - плюс 30%.

По электричеству все зависит от того, какой именно сценарий пересмотра цен в итоге выберут власти. Для некоторых потребителей ценники могут даже упасть, для других - вырастут вдвое.

По газу все будет зависеть от конъюнктуры на европейских хабах, а с ней сейчас - полная неопределенность. Можно говорить лишь о том, что в этом году газ точно будет дорогим - зимой возможен рост ценников и до 450 долларов за куб. А вот будет ли дальше обещанное Кабмином удешевление - вопрос пока открытый. Поэтому для населения в лучшем случае до конца года будет действовать нынешний годовой тариф (около 8 гривен без доставки), хотя уже есть предположения, что его могут повысить.

"То есть, по итогу платежки в этом году очень существенно подорожают. Что может разогнать реальную инфляцию до 14-15%. При этом пенсии у нас проиндексировали всего на 11%, да и большого роста зарплат не наблюдается. Это значит, что украинцы будут и дальше терять в доходах", - говорит Пендзин.

"Официальная отмашка на рост тарифов"

Таким образом, прогнозы Кабмина по тарифам - достаточно условные. Но все же они очень важные для коммунальной отрасли.

Ведь фактически правительство дает понять, что не будет бороться с ростом платежек и даже ожидает его.

"Никакого пересмотра формул, борьбы с воровством в тарифах, судя по всему, не будет", — отмечает Александр Скубченко.

То есть, коммунальщики и дальше смогут закладывать в тарифы все расходы, которые посчитают нужными, "списывать" завышенные объемы энергоресурсов и т.п. "Обещанного аудита тарифов мы пока так и не дождались" - добавил Скубченко.

В теории, спрогнозировав рост тарифов, Кабмин может заложить увеличенную сумму на субсидии на следующий год.

Но эксперты считают, что это вряд ли произойдет.

"Формула расчета субсидий достаточно сложная. Минэкономики тут действует в связке с Минсоцполитики и Минфином, но редко дает на следующий год больше, чем было в текущем. То есть, ждать на 2022 год больше 36 млрд гривен вряд ли стоит", - считает Корольчук.

Что, по мнению Олега Пендзина, может запустить маховик новой верификации получателей субсидий.

"До трети тех, кто получали субсидии в этом году, в следующем отопительном сезоне могут лишиться компенсаций по ЖКХ", - считает он.