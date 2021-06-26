Среди тех, кто планирует вакцинироваться от коронавируса, и тех, кто уже получил дозу прививки, все чаще звучит вопрос: "Есть ли жизнь после вакцинации?". А именно - что можно и чего нельзя делать до и после прививки.

Вакцинация предполагает определенные ограничения, но относится ли это к употреблению алкоголя?



"Страна" спросила медиков и экспертов, сколько и когда можно пить тем, кто решил вакцинироваться или уже вакцинировался от COVID-19.



Алкоголь может усилить побочные эффекты вакцины

Опрошенные "Страной" эксперты рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя непосредственно до и после вакцинации.

Хотя строгого запрета на спиртные напитки нет, эксперты утверждают, что алкоголь после прививки может спровоцировать нежелательные побочные эффекты.

"Запрет на алкоголь – не жесткий, это скорее рекомендация, как человеку легче перенести вакцинацию. Если в день прививки выпить бокал виски, увеличивается риск возникновения нежелательных проявлений после иммунизации в виде той же нарастающей интоксикации, общей слабости, миалгии (боль в мышцах), температуры и прочего", – сообщает "Стране" Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов.

По его словам, подобные ограничения на употребление алкоголя характерны для всех лекарственных средств. От фирмы-производителя вакцины это не зависит.



"Когда вводится антиген (вакцина), идет иммунный ответ, в том числе по типу воспалительного процесса. Организму и так тяжело – не нужно отягощать его дополнительными факторами, иначе может нарастать интоксикация. Поэтому нежелательно после вакцинации употреблять алкоголь и наркотики. Наркотики вообще не рекомендуется принимать. А что касается алкоголя, от 1 до 7 дней после прививки лучше воздержаться", – уточняет Сергей Кравченко.

Эксперт советует воздержаться от употребления алкоголя хотя бы в первые сутки после прививки. "После любой прививки нежелательно пить алкоголь. Ну, хотя бы сутки-то можно потерпеть?", - иронизирует Кравченко.



Иммунолог Виктор Петров также не рекомендует пить алкоголь за 24 часа до и после вакцинации.



"Непосредственно перед вакцинацией пить не нужно, очень сильно прошу не делать этого. Это создает определенные угрозы для вашего здоровья. В первую очередь, это ослабляет иммунитета организма и увеличивает риски интоксикации", – рассказал врач.

По его словам, употребление алкоголя может вызвать слабость, а в сочетании с вакциной это будет большой нагрузкой на организм. Медик уточняет, что алкоголь нежелательно пить во время приема любых лекарственных препаратов, так как это может способствовать проявлению аллергических реакций.

Чтобы перенести вакцинацию легко, врачи рекомендуют после вакцинации придерживаться легкой диеты.

"Помимо алкоголя, нежелательно есть жареные продукты, а больше есть овощи и фрукты", – уточняет Виктор Петров.



Пить можно, но немного



На вопрос об употреблении алкоголя во время вакцинации четко ответила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). После вакцинации безопасным уровнем выпитого алкоголя является 40 миллилитров в этаноловом эквиваленте. Это небольшой бокал вина или пива, но не более того. Но выпить можно не ранее, чем через сутки после прививки.

"Умеренным употреблением алкоголя является не более одной дозы алкоголя для женщин и не больше двух для мужчин. Стандартная доза – это 150 г вина, 350 г пива или 45 г крепкого алкоголя", – объясняет "Стране" Виктор Петров.

Распространено мнение, что в случае употребления алкоголя возникает проблема с выработкой антител. По крайней мере об этом часто говорят российские врачи, когда призывают вакцинирующихся людей воздержаться от употребления алкоголя.

Часть экспертов подтверждают это.

Другие же говорят, что на выработку антител алкоголь сильно не влияет.

Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий предупреждает, что алкоголь может усилить побочные действия препарата. Но антитела к коронавирусу все равно выработаются.



"После употребления алкоголя количество иммунных клеток в организме снижается почти вдвое (правда, потом восстанавливается). Но даже в таком случае изменение количества иммунных клеток не означает, что иммунный ответ после вакцинации не проявится вообще", – рассказал Лапий.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) разработало 100 ответов на самые часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19. Так, в МОЗ заявили, что спиртные напитки до или после вакцинации не являются запретом. Но напомнили, что употребление алкоголя само по себе не является полезным.



Врач-эпидемиолог Андрей Александрин напоминает, что употребление алкоголя в целом вредит здоровью и может вызывать тромбоз сосудов. А в сочетании с прививкой этиловый спирт может навредить еще больше.



"Когда человеку вводят иммунобиологический препарат (вакцину), это вызывает определенные реакции в организме. В этот период дополнительные стрессы не нужны, а алкоголь либо наркотики – это источник стресса для организма. Врачами зафиксированы многочисленные реакции организма на вакцину, я не говорю об осложнениях, я говорю о реакциях. После вакцинации очень часто повышается температура, появляется ломота в теле, рассеянность. В таком состоянии человеку нужен покой, а не алкоголь", - считает Александрин.

Особенно осторожными с употреблением спиртных напитков во время вакцинации нужно быть людям из группы риска.



"Существуют группы риска коронавирусной болезни - это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таких случаях употребление алкоголя приведет к дополнительным нагрузкам на сердечно-сосудистую систему, а соответственно, и к тяжелым последствиям", – резюмировал доктор.