В Украине - образовательный скандал. Больше трети абитуриентов провалили внешнее независимое оценивание по математике. По данным Украинского центра оценивания качества образования, порог сдал/не сдал (а он в этом году составлял всего 10 баллов, это четверка по школьной 12-бальной системе) не преодолело 31,11% участников ВНО. Это рекордное количество. В прошлом году тесты не сдали всего 12,71% детей.

"Результат - просто катастрофический. Он подтверждает: математики у нас по-сути вообще нет. Уровень подготовки школьников по математике скатывается уже не первый год кряду, а дистанционка только еще больше все усугубила. Нужно срочно менять ситуацию, иначе страна вообще останется без инженерных специальностей, для которых математика - ключевой предмет", — говорит ректор Технологического университета "ШАГ" (Харьков) Виталий Зайцев.

Отметим, что результаты по ВНО по математике выглядят еще более плачевными с учетом того, что как раз учебный год 2020-2021 был годом математики.

Еще в прошлом году президент подписал указ, объявляющий "год математического образования в Украине", а Кабмин прописал под него целый перечень мероприятий, которые, по идее, должны были подтянуть школьников по математике.

Причем, самой математикой тогда решили не ограничиваться, а заявили о курсе на STEM (международный термин, который объединяет несколько академических дисциплин - науку, технологии, инженерию и математику).

Но, как видно, переориентировать школу на точные науки не получилось. Более того, за год уровень знания математики катастрофически упал.

"Это стыд и позор. 10 баллов (проходные на ВНО по математике. По привычной для ВНО системе из максимальных 200 баллов, это 100 баллов, а по школьной 12-ти балльной системе - 4 балла, - Ред) - уровень угадывания. То есть, все, кто угадал ответы на задания теста по математике, будут считать, что математику знают. Но даже с 10 баллами тест по математике не сдали 30% абитуриентов. С учетом этого возьму на себя смелость утверждать, что математику в украинских школах не изучают. Вообще", - написал на своей странице в Фейсбуке экс-глава Центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

"Страна" разбиралась, почему украинские школьники провалили тестирование по математике в год математики, и что не так с преподаванием этого предмета в школах.

Если радиус шарика 6 сантиметров, то какой диаметр?

ВНО по математике в этом году впервые было обязательным для всех выпускников средних школ (другие обязательные предметы - украинский язык и литература и история Украины или английский на выбор). Но, так как в последний момент государственную итоговую аттестацию отменили (а она являлась частью внешнего независимого тестирования), у выпускников появилась возможность отказаться от тестов по математике. То есть, в итоге на экзамен преимущественно те, кому математика нужна для поступления в вуз.

Сам тест включал 34 задания, на выполнение которых отводилось 210 минут (3,5 часа). За эти задания можно было набрать максимум 67 баллов. При этом, порог сдал/не сдал установили на уровне всего 10 баллов.

Это ниже, чем по другим тестовым предметам. К примеру, чтобы сдать физику, нужно было набрать 12 баллов, химию - 14 баллов, английский - 18 баллов и т.д.

Тем не менее, набрать даже 10 баллов смогли далеко не все - тесты не сдали 31,11% экзаменующихся. Это худший результат за последние несколько лет. К примеру, в прошлом году тесты по математике провалило 12,71% участников, в 2019 — 18,17%, в 2018 - 18,57%.

То есть, наблюдается явный провал в математике за последний год.

По мнению Виталия Зайцева, такие низкие результаты напрямую связаны с дистанционкой, на которой сидели школьники немалую часть прошлого учебного года.

Причем, в большинстве школ дистанционка, по сути, ограничивалась тем, что учителя сбрасывали детям по вайберу или в соцсетях список заданий, которые те должны были выполнять сами или с родителями. Но математика - это не тот предмет, который легко можно осилить самостоятельно.

Как говорят сами учителя, результаты ВНО - это только вершина айсберга. На самом деле уровень подготовки школьников по математике еще хуже.

"Если бы сдавать математику пошли все, как и предполагалось, результаты вообще были бы катастрофическими. Треть тех, кто не сдал - это самые подготовленные. Как видно по результатам - это "неуд" всей системе образования", — говорит нам учитель одной из киевских школ.

Его слова подтверждают результаты тестов по математике. Выпускники школ не смогли решить задач за 5-8 класс.

К примеру, многие не дали правильные ответ на такую задачу: за 6 одинаковых конвертов заплатили 3 гривны. Сколько конвертов можно купить на 12 гривен. "То есть, тут элементарное задание на пропорцию. Но далеко не все дали правильный ответ", - говорит Виталий Зайцев.

Другая задача, которая оказалась слишком сложной для экзаменующихся - о шариках.

"Пластиковые шарики радиусом 6 сантиметров хранят в выдвижном ящике, имеющем форму прямоугольного параллелепипеда. Какой может быть высота этого ящика - 3, 6, 10, 13 сантиметров". "Задача - проще простого. Чтобы уместить шарик в ящик, высота последнего должна быть больше диаметра шарика, иначе он попросту не закроется. То есть, правильный ответ - 13. Можно даже угадать. Но многие не решили это задание", - удивляется Зайцев.

Для тех, кто сдавал математику хотя бы 10 лет назад, не говоря уже о выпускниках советских школ, эти задачки кажутся до неприличия легкими. И возникает резонный вопрос - как такие простые задания можно было провалить?

"Как по мне, это задание (о шариках) - больше для проверки внимательности и сообразительности, чем для проверки уровня знания математики. Разве что проверить, знают ли дети, что такое радиус. Но такой вопрос на ВНО? Я помню, какие мы задачи решали в 1997 году на экзаменах после 11 класса. Как -то очень грустно все", - написал в Фейсбук Александр Сыч.

Понятно, что не все задачи были такими как "о шариках", но в целом уровень тестов эксперты характеризуют как несложный.

"Задания были легкими. Сдать на 150 баллов - было не проблема - это на уровне 9 класса", - говорит нам репетитор и мама выпускника Ольга Хомякова.

"10 балов в этом году можно было набрать легко. Очень простые задания - уровень 5-8 класса", - пишет в профильной Фейсбук-группе "Математика в школе онлайн" Надежда Рындина, сотрудник лицея "МИР".

Тем не менее, многие родители жалуются, что задания, наоборот, были очень сложными, и детей специально "срезали", чтобы уменьшить количество поступающих в вузы. "Все сдавали профильный уровень, и те, у кого было 3 часа математики, и те, к кого их было 6. А поставить перед фактом обязательности теста по математике в этом году - это нормально? Я уже не говорю в трех карантинах за два года. Дети учились фактически сами, что и отразилось на экзамене", - отмечает Наталия Лебедева.

Уроков математики стало меньше, учителя ушли в IT-шники

Впрочем, чтобы не говорили родители и учителя о сложностях с дистанцинкой, очевидно, что проблема не только в этом.

"На самом деле качество подготовки по математике в школах падает уже несколько лет. Мы это заметили по студентам, которые приходят в вуз. Поступающие пять лет назад и сейчас - это, как говорится, две большие разницы. В этом году ситуация уже просто дошла до ручки. Дистанционка только "подсветила" проблему, которая уже давно налицо - математику у нас в школах попросту "зарубили". Количество часов уменьшили по максимуму, преподавателей толковых мало. Если в педагогические вузы идут на математику абитуриенты с минимальными 120 баллами ВНО, то какие учителя из них в итоге получатся? Те, кто более-менее толковые, бегут с нищенских учительских зарплат - уходят в бизнес-аналитику, проходят курсы и переквалифицируются в IT-шников. Если человек хорошо знает математику, через три месяца он уже программист, а там зарплаты - явно не учительские. Так что в школах скоро преподавать математику вообще будет некому", - говорит Зайцев.

Как рассказал нам учитель одной из киевских школ, попросивший не называть его имени, в последние годы многие учебные заведения за счет того, что можно было комбинировать обязательную и вариативную часть, сократили количество часов по математике.

"У нас для старшеклассников было по два урока алгебры и геометрии в неделю, но час мы добавили из вариативной части. Если бы не он, было бы три часа "Общей математики". Но все равно даже 4 часа - это на час меньше, чем было ранее. Минус час в неделю - это 4 урока в месяц или 36 уроков за учебный год. Программу в итоге тоже максимально ужали. По моему мнению, выделяется слишком мало времени на каждую тему - только галопом пробежали теорию, сразу же идет самостоятельная или контрольная работа, и - следующая тема. Дети не успевают усвоить материал. Особенно с учетом дистанционки", - говорит педагог.

Его коллеги также рассказывают, что нередко на уменьшении часов по математике настаивают родители - просят, чтобы "лучше добавили английского, он нужнее".

В такой ситуации - когда нет нормальной программы, а учителя в дефиците, освоить такой непростой предмет как математика можно разве что в репетиторами.

По словам Зайцева, дочь-выпускница которого в этом году также проходила ВНО по математике, ее готовили репетиторы.

"В 172 баллах, которые она набрала, заслуги средней школы нет ни на балл - все за счет репетиторов, естественно, платных", - отмечает Зайцев.

Но деньги на репетиторов или частные школы есть далеко не у всех семей. Поэтому те, кто рассчитывал на качественную школьную подготовку, но в итоге ее не получил теперь пролетают с вузовским образованием.

Что вызвало настоящую бурю возмущений среди родителей.

"Учителя математики как будто специально плохо учат, но вот на дополнительных платных занятиях выкладываются на полную. Стоило бы привязать результаты ВНО к премиям учителей. А у кого результаты плохие — пусть летом занимаются с детьми вместо двухмесячного отпуска. Особенно удивляет, когда в классе по 4-7 детей, а их учат на 4-6 баллов", - пишет в профильной Фейсбук-группе Елена Петрова.

На что учителя парируют: сначала родители покупают детям готовые "решебники", откуда можно просто переписать уже выполненные домашние задания, говорят, что, дескать математика с физикой не очень то и нужны, лучше английский учить, а, когда видят провальные результаты - удивляются.

То есть, все сводится к взаимным обвинениям.

Год математики без математики

Парадоксально, но именно минувший учебный год был в Украине "годом математики".

Этот статус появился не случайно. В 2019 году появился национальный отчет по результатам международного исследования качества образования PISA-2018. Он подтвердил: с математикой в наших школах совсем плохо. Так, по данным исследования, базового уровня по математики достигли только 64% школьников, у остальных - уровень ниже. Для сравнения: по естественным наукам этот показатель - почти 74%. По сравнению со школьниками стран ОЭСР (Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания и другие) наши дети набрали по математике на 39 баллов меньше. Этот разрыв соответствует примерно году учебы.

После такого провала Кабмин разработал план мероприятий для "Года математики". В нем, к примеру, есть проведение индивидуальных занятий для учеников, увеличение числа уроков по математике, дополнительные курсы по логике и математической логике, мастер-классы для родителей по развитию математических навыков у детей, летние математические школы, квесты и т.д.

Но в этом перечне нет основного - как решить проблему с нехваткой высококлассных преподавателей по математике и "перепрошить" учебную программу.

Да и, как говорят сами учителя, даже то, что перечислено, по большей мере так и осталось на бумаге.

"Год объявлен, а ничего для математики и учителей, для школы в целом не сделано. Стыдно за такой год математики", - отмечает учитель Конотопской гимназии Наталия Антоненко.

По словам Зайцева, проблема с математической подготовкой в школах уже вышла на такой уровень, что вскоре об инженерных профессиях нам можно будет забыть - на них просто никто не поступит, ведь базовый предмет там - математика.

"Ну давайте все пойдем в аграрии или на юристов учиться. Между тем даже IT-шники у нас в дефиците, хотя и зарплаты им платят хорошие. Об инженерах я вообще молчу", - говорит Зайцев.

"Проблема есть. Возможно, стоит пересмотреть программы, и совершенно точно нужно увеличивать количество уроков математики в средней школе. Более точную стратегию можно разработать по итогам изучения проблемы с участием ученых, школьных преподавателей и представителей университетов. Но, стоит отметить, что одним из основных мотивов для учеников сейчас в случае с математикой является ВНО. Сдать и потом "забыть эту математику до конца жизни». И с таким подходом очень сложно будет бороться", - считает эксперт в сфере образования Андрей Черных.