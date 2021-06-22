Посольства США и других стран Запада продолжают требовать от украинских властей передать им контроль за назначениями судей и руководителей антикоррупционных органов. "Страна" уже рассказывала об этих требованиях.

Западные посольства и политики не раз публиковали соответствующие заявления, которые похожи на ультиматумы. В этом их поддерживают многочисленные активисты и организации в Украине, которые тоже нередко финансируются с Запада.

О том, какие существуют механизмы передачи контроля за кадрами в судейской и антикоррупционной системах, разбиралась "Страна".

Подмять весь государственный аппарат

Речь идет о контроле за кадрами в двух судебных и двух антикоррупционных органах власти. Судебные – это Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) и Высший совет правосудия (ВСП). Антикоррупционные – Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

ВККС занимается отбором новых судей через процедуры экзаменов и собеседований. ВСП судей увольняет и управляет судебной системой в целом. Запад хочет захватить контроль над обоими структурами, то есть "посадить на крючок" всех украинских судей – и уже назначенных, и новых.

Что касается НАБУ и САП, то тут Запад хочет контролировать назначения их руководителей.

На главу САП сейчас как раз проходит конкурс, а полномочия нынешнего главы НАБУ Артема Сытника истекают весной следующего года.

Контролируя назначение кадров в органах государственной власти, представители западных стран, очевидно, смогут влиять и на всю деятельность своих назначенцев. А это означает утрату Украиной суверенитета над судебной властью. И не только.

НАБУ и САП могут обвинить в коррупции любого украинского чиновника. Поэтому, контролируя назначение руководителей антикоррупционных органов, "коллективный Запад" сможет в дальнейшем контролировать, через угрозу уголовного преследования, весь государственный аппарат и местные органы власти.

Назначение судей парализовано почти два года

Из-за претензий Запада уже почти два года парализована работа ВККС – органа, который отбирает кандидатов на судейские должности по всей стране. В результате новые судьи не назначаются, и судебная система оказалась в кризисе.

Нагрузка на работающих судей катастрофически выросла и продолжает расти. В итоге дела рассматриваются годами и качество судейской работы значительно ухудшилось.

В состав ВККС по закону входят 16 человек, которые назначаются на 4 года. Все члены были назначены в 2014-2016 годах, поэтому срок их полномочий давно закончился.

16 октября 2019 года Верховная Рада внесла изменения в закон о судоустройстве и статусе судей.

Согласно принятому закону, конкурсная комиссия на должности членов ВККС должна была состоять из шести человек. Причем трое из них – так называемые "международные эксперты", которых должны были прислать западные антикоррупционные структуры.

Вдобавок депутаты решили, что ВККС должна принимать решения большинством голосов, при этом "за" должны проголосовать все три "международных эксперта":

Источник: zakon.rada.gov.ua

Этим комиссия по отбору членов ВККС была полностью поставлена под контроль присланных Западом экспертов – без их одобрения не могло быть принято ни одно решение.

После принятия закона, Высший совет правосудия, который должен был сформировать состав комиссии для назначения ВККС, дважды обращался в международные органы с просьбами прислать "международных экспертов". Обращения были направлены в Совет Европы, представительство ЕС, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством Европейский банк реконструкции и развития и т.д.

Но все просьбы Украины были проигнорированы. Об этом сообщается на сайте ВСП:

Источник: hcj.gov.ua

Молчание Запада объяснялось тем, Украина осмелилась выдвинуть ряд требований к "международным экспертам". К примеру, они должны были подтвердить высшее образование и профессиональный стаж.

Еще ряд претензий касался процедуры назначения новых членов ВККС. В частности, они должны были сдать тесты на знание украинского права. Это отрезало бы от конкурса разного рода "активистов", которых, очевидно, хотели провести в состав ВККС западные структуры.

Противостояние закончилось тем, что 11 марта 2020 года Конституционный суд отменил норму о том, что состав ВККС назначается по результатам конкурса. После этого провести конкурс стало невозможно, и все попытки назначить конкурсную комиссию были прекращены.

В результате ситуация "зависла". Предыдущий состав ВККС утратил полномочия, а новый нельзя назначить из-за невозможности провести конкурс. Когда конкурс еще можно было провести (до решения КСУ), его, по сути, сорвали "западные партнеры", не приславшие "международных экспертов" в состав конкурсной комиссии.

В итоге, уже почти два года система назначения новых судей не функционирует. "Старые" судьи постепенно уходят в отставку и на пенсию. Нагрузка на оставшихся судей растет. Это тоже стимулирует их поскорее уходить в отставку. В результате судебная система Украины постепенно разваливается.

Даже если отбор судей будет происходить под контролем "международных экспертов", нет никаких гарантий, что они будут работать эффективней нынешних. В Украине уже есть суд, судей которого отбирали под присмотром западных кураторов – Высший антикоррупционный суд.

Итог – несколько коррупционных скандалов и ни одного высокопоставленного коррупционера за решеткой.

Судебную власть требует контролировать МВФ

Привлечение для выбора судей "экспертов" из международных или общественных грантовых организаций – давнее требование со стороны МВФ. Отбор в Высший совет правосудия с участием "международных экспертов" был внесен отдельным пунктом в меморандум с МВФ от 2 июня 2020 года.

Для разрешения проблем с зависшими кадровыми вопросами президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта. Проект № 3711 посвящен решению вопросов с конкурсными комиссиями по выборам новых членов ВККС и ВСП. Другой законопроект Зеленского № 5068 посвящен выборам членов ВСП.

Владимир Зеленский предложил создать новый орган – Этический совет для отбора кандидатов и проверки действующего состава ВСП.

Совет должен состоять из шести человек, троих из них должен выдвинуть Совет судей, а еще трех – международные и иностранные организации. То есть, половину голосов тоже должны получить "международные эксперты".

Законопроектом предусмотрено, что Этический совет будет предоставлять заключения о соответствии кандидатов критериям, а также списки кандидатов, рекомендованных для избрания (назначения) на должность члена ВСП.

Сейчас и западные посольства, и прозападные "активисты", и Венецианская комиссия Совета Европы дружно требуют, чтобы присланные из-за рубежа "международные эксперты" имели решающее слово в новом органе. Венецианская комиссия, в частности, потребовала, чтобы поддержка как минимум двух "международных экспертов" являлась обязательной при принятии решений. А если голоса будут распределяться поровну, то преимущество должно быть за той позицией, которую поддержит, по меньшей мере, два "международных эксперта".

Как сообщала "Страна", в Высшем совете правосудия резко раскритиковали положения законопроекта № 5068. В ВСП напомнили, что международные организации не является представителями народа Украины, не относятся к народу Украины, а потому не являются носителями государственной власти.

В то же время, прозападное лобби пытается через “своих” депутатов провести поправки, усиливающие их роль. Так, глава грантового Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин обвинил главу “правового” комитета Андрея Костина (СН) в том, что он-де отдает формирование нового состава ВККС “зашкваренным судьям”.

Сытник остается до весны

Что касается НАБУ, то его нынешний директор Артем Сытник был признан решением судов всех инстанций виновным в совершении коррупционного правонарушения. Об бурном "отдыхе" Артема Сытника, из-за которого его обвинили в коррупции, подробно рассказывала "Страна" в материале "Коньяк, водка и разбитые квадроциклы. Как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке".

Нынешний президент Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Сытника. А решением Конституционного суда назначение Сытника было признано неконституционным.

Тем не менее, Артем Сытник, которого поддерживает "коллективный Запад", продолжает руководить НАБУ. А президент Владимир Зеленский в ноябре 2020 года пообещал послам стран "Большой семерки" (G7) и Европейского союза, что Сытник останется в должности, несмотря на все обвинения.

Сейчас "западные партнеры" проталкивают процедуру назначения нового директора НАБУ, которую тоже должны контролировать "международные эксперты".

Депутаты проголосовали в первом чтении за изменения в закон о НАБУ, согласно которым в состав конкурсной комиссии для назначения директора бюро будут входить по три представителя от Кабмина и от "международных экспертов". Похожая ситуация и с комиссией по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – в нее должны входить четыре эксперта-международника и семь представителей парламента. При этом у иностранцев блокирующий голос.

А пока Киев и "коллективный Запад" занимаются перетягиванием каната в вопросах контроля за назначениями в судебной и антикоррупционной системах, антикоррупционным бюро продолжает руководить старый директор, который имеет официальный статус коррупционера, подтвержденный решениями судов.

Согласно законопроекту, действующий директор НАБУ продолжит исполнять свои обязанности до момента назначения нового директора после проведения конкурса на эту должность. Срок полномочий Сытника истекает весной следующего года. Поэтому подготовка к конкурсу по отбору его сменщика, по идее, должна начаться сразу после вступления в силу нового закона.

Как Запад купил контроль над судебной системой Украины

Создание Этического совета, который должен заниматься назначением новых и проверкой действующих членов Высшего совета правосудия (ВСП), было прямо предусмотрено в "Меморандуме о взаимопонимании" между Украиной и Европейским Союзом. Его подписало правительство Зеленского 23 июля 2020 года:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Кроме контроля судебной системы, условиями Меморандума с ЕС стали:

централизация медицинских закупок в одной структуре, подконтрольной западным "кураторам" (выполнено в 2020 году);

создание еще одного правоохранительного органа по борьбе с экономической преступностью (Бюро экономической безопасности создано в марте 2021 года);

снятие ограничений на цены (по факту – повышение цен) на газ для бытовых потребителей (выполнено в мае 2021 года);

передача контроля над 10 крупнейшими государственными предприятиями "независимым" наблюдательным советам (сейчас в процессе выполнения).

Все эти обязательства Украина дала в обмен на кредиты от МВФ и ЕС. Другими словами, правительство Зеленского в обмен на деньги отдало иностранцам контроль над высшим органом судебной власти (ВСП), медицинскими закупками и 10 крупнейшими госпредприятиями.

Причем деньги довольно небольшие в масштабах государства. Цена вопроса – 1,2 млрд евро от ЕС и 5 млрд дол от МВФ. Деньги были обещаны год назад. От МВФ Украина уже получила 2,1 млрд, от ЕС – 600 млн. Остальное западные "партнеры" обещают дать, когда Украина выполнит все их требования.

При этом деньги даются только в кредит. То есть их нужно будет вернуть. Зато Украина потеряет значительную часть своего суверенитета.

Как сообщала "Страна", министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина может уже в июле закончить переговоры с МВФ, а в сентябре получить транш.

По его словам, речь идет о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам.

"Сейчас ключевые вопросы: высший совет правосудия, антикоррупционные реформы - это ключевые вопросы, которые составляют основную сложность", - заявил также министр.

Также мы писали, что посольство США потребовало отдать право на формирование судебных органов международным экспертам.