Сегодня СНБО выдал очередную порцию санкций против целой череды лиц. В том числе против двух украинских бизнесменов - Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

"Страна" спросила у украинских политологов, о чем говорят новые санкции от СНБО, и какие последствия они будут иметь для фигурантов.

Вадим Карасев, политолог:



"Эти санкции ничего не означают, они ни о чем. Фирташа обвиняют за поставки (как сообщили сегодня в СНБО, Фирташа подозревают в поставках сырья в РФ - Ред.), думаю, кто-то займёт его место.

Фирташ - это целая корпорация, олицетворение команды, которая никогда и никому не отдаст титановый бизнес. Это лишь пиар - с олигархами же надо бороться. Подобраться к Коломойскому, Ахметову, Пинчуку - нельзя, а вот к такого рода людям - чуть-чуть можно.

Поэтому сериал "Слуга народа против олигархов" должен продолжаться. За Фукса не переживайте, у него все хорошо. Все останутся при своём: Фирташ - в Вене, Фукс - в Харькове, а дальше к кому? Это все кино.

Я даже могу сказать, что Фукса предупредили, чтобы он не волновался, потому что это все кино. А Фирташу незачем знать - он в Вене все и так знает. Не переживайте - у этих людей все будет хорошо".

Андрей Золотарев, политконсультант и политолог:

"Эти санкции могут быть очередной иллюстрацией того, что о деолигархизации не забыли. Она остаётся в повестке дня, несмотря на то, что законопроект отправлен на доработку – так как многие восприняли это как отступление Банковой. Для нее важно показать, что это не так.

Поэтому пока не принят закон, у Зеленского действуют с помощью санкций.

Сейчас нужно смотреть по предприятиям и задаваться вопросом: кому могли перейти дорогу? Возможно, в случае Фирташа дело в сбытовой сети газа, здесь у Фирташа большая доля рынка. Вкупе с назначением Витренко власти хотят взять под контроль сбытовую сеть. За это стоит побороться.

Не так давно, когда уволили Андрея Коболева (экс-председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" - Ред.), поднимался вопрос, что долгое время он воевал с Фирташем. А тут вдруг у них подозрительно наладились отношения. Возможно, санкции связаны с этим.

Вся эта тема с санкциями уже "приелась", но последствия будут. Это вопрос времени.

Отмечу, что в Украине уже научились обходиться без депутатской неприкосновенности, так и с санкциями - научатся с ними жить.

Полагаю, что сценарии введения санкций против Фукса и Фирташа заранее прорабатывались, это не было для них как гром с ясного неба. По Фирташу, что тучи над ним сгущаются, такие разговоры шли с еще с марта. Фатальных последствий для Фирташа и Фукса санкции иметь не будут, бизнес выживет. После них, предполагаю, под санкциями могут оказаться агробароны и латифундисты".

Константин Бондаренко, политолог:



"В данной ситуации интерес прикован к Фирташу, поскольку к нему имеют свои претензии, в первую очередь, американские структуры. Секретарь СНБО Алексей Данилов ещё ранее анонсировал, что Украина будет синхронизировать свои претензии к тем или иным гражданам с американскими купюрами. Плюс ко всему, вопрос "Крымского титана" был поводом предъявления претензий к Фирташу.

Я думаю, что реально - это попытка фактически начать передел рынка собственности, которая принадлежала Фирташу и Фуксу, не более. Фирташ - это облгазы, а при нынешних условиях делёж облгазов - это очень лакомый кусок. Если забрать сейчас у Фирташа облгазы и просто национализировать его химические предприятия, то это может стать интересным для целого ряда людей, которые сегодня находятся во власти.

Та же ситуация с Фуксом: за последние годы он приватизировал целый ряд объектов, которые касаются разработки и добычи полезных ископаемых. В Украине есть немало тех, кто хотел бы тоже заняться "экспроприацией экспроприированного". Вряд ли это пиар. О том, что облгазы могут стать "добычей" ряда новых друзей власти, говорили несколько месяцев подряд. По Фуксу такая информация не звучала, правда, ещё раньше было указание проверить лицензии, которые выдавались на разработку недр. Возможно, это продолжение предыдущего указания".

Дмитрий Раимов, политтехнолог:



"Новые санкции СНБО не означают ничего нового, кроме того, что делает президент уже достаточно продолжительное время. Это внесистемный, не совсем законный метод политической борьбы.

У украинских олигархов остается три сценария.

Первый: они больше не занимаются политикой. Оставляют политику другому Володе - не Путину, а Зеленскому.

Второй: они будут ущемлены в своих финансовых правах и отстранены от деятельности. Власть не посягает на частную собственность, а просто замораживает их активы.

Третий сценарий: эмиграция из страны. Им придется уехать из Украины и заниматься бизнесом в другом месте.

Насколько это эффективны санкции в долгосрочной перспективе - пока сложно сказать. Сейчас речь идёт о том, что у ключевых игроков будут выбивать карты финансирования ключевых политических проектов. То есть, если власть не может избавиться от олигархов, то она будет делать так, чтобы они не могли финансировать политику.

Это делается потому, что у СНБО есть чёткий дедлайн: меньше трёх лет до новых президентских выборов. А значит, меньше трех лет для того, чтобы взять под контроль управление государством в том виде, в котором оно есть. Иначе президент и дальше будет управлять через конверты".