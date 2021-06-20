На фоне введенных в пятницу санкций СНБО против Дмитрий Фирташа и Павла Фукса тема законопроекта об олигархов как-то отошла на второй план, уступив место рассуждениям на тему "а за что СНБО ввело санкции?".

Между тем события пятницы могут быть напрямую связаны с "олигархическим" законопроектом. А точнее - с проблемами с его прохождением, которые как раз особенно ярко проявились на этой неделе.

“Страна” уже писала о неоднозначном отношении к документу в депутатском корпусе, на который имеют серьезное те самые олигархи, бороться с которыми законодательно хочет Зе. Несмотря на оптимизм руководства монобольшинства “Слуги народа” (СН), негласно ее депутаты говорят, что фракция может дать слишком мало голосов для принятия, а надежды на другие фракции мало (и опрос депутатов это в принципе подтверждает).

Но тут еще неожиданно критика законопроекта пошла и из прозападного лагеря, который ранее традиционно призывал бороться с влиянием олигархата.

Что это означает, разбиралась “Страна”.

Комитет нашел изъян

Многие обратили внимание на решение о законопроекте парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский союз (ЕС), принятое на заседании 16 июня. Согласно выводам комитета, проект нуждается в доработке по ряду моментов.

Как рассказала “Стране” замглавы комитета Мария Мезенцева (СН), дискуссию на заседании спровоцировал тема правового определения олигарха, которыми в законе предложено считать политически активных бизнесменов-монополистов с состоянием более 80 млн дол, имеющих значительное влияние на СМИ.

“Ни в одной стране-члене ЕС не конкретизировано в правовом плане понятие “олигарх”. Данный законопроект вносит определение”, - говорит народный депутат Мезенцева (СН), допуская, что вокруг него может возникнуть дискуссия с предложениями изменить формулировку.

Комитет предложил в ходе дальнейшей работы над проектом привести его в соответствие с международными документами, включая Европейскую конвенцию по правам человека и Хельсинский заключительный акт, а также получить вывод о документе уполномоченного Рады по правам человека.

“Евроинтеграционный” комитет не является основным для законопроекта. Рекомендации Раде, как голосовать, вынесет комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (“чрезмерное влияние” олигархов как угроза нацбезопасности попало даже в название документа).

Большинство в комитете по евроинтеграции, как и в других - за “Слугой народа”, хотя возглавляет его представитель “Европейской солидарности” Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывший “евроинтеграционный” вице-премьер.

На заседании 16 июня “слуги народа” также преобладали. Из девяти членов участвовали шестеро, четыре из которых - депутаты от СН. Отсутствовал, кстати, Петр Порошенко, который подпадает под критерии олигарха, записанные в сегодняшней редакции проекта.

Впрочем, по отзывам коллег, он вообще редко принимает участие в заседаниях.

Несмотря на квоту СН и важность законопроекта для президента, документ не получил одобрения комитета. И такое решение само по себе очень показательно.

Мезенцева, правда, настаивает, что замечания комитета к проекту были техническими.

“У нас нет возражений против его вынесения на первое чтение. Разговоры об этом - полная ерунда. Возможно, мы подадим от комитета поправки (на основании своего решения - Ред.), а, возможно, они совпадут с рекомендациями коллег из основного комитета”, - комментирует народный депутат.

Однако в парламентских кулуарах допускают, что в “евроинтеграционном” комитете постарались найти изъяны в законопроекте, чтобы минимум усложнить ему путь к принятию. Против документа настроена глава комитета Климпуш-Цинцадзе (ЕС), которая солидарна с позицией самой партии. А там считают Порошенко чуть ли не главной целью законопроекта.

При этом бывшего вице-премьера в кулуарах считают лояльной к Виктору Пинчуку, который входит в первую сотню богатейших бизнесменов по украинской версии “Форбс”. Климпуш-Цинцадзе была одно время директором благотворительной организации “Ялтинская европейская стратегия” (англ.аббревиатура YES) , которую финансирует Пинчук и которая - соорганизатор его популярного форума YES.

Бизнесмен известен своим прозападными взглядами и связями с американским и западноевропейским истеблишментами. И у него есть все шансы оказаться в реестре олигархов по версии Зеленского - во всяком случае условия для этого видят собеседники в “Слуге народа”. Они считают, что по этой причине лобби Пинчука в парламенте (вообще большая часть так называемых “соросят”) будет сопротивляться принятию законопроекта.

В свою очередь политолог Вадим Карасев говорит, что на проект “широким фронтом” наступают самые разные крупные бизнесмены.

“Они имеют влияние на депутатов. И подобные случаи (как с “евроинтеграционным” комитетом - Ред.) показывают, что президент не является единоличным хозяином своей фракции. Хотя против выступают и другие фракции, что тоже показатель”, - комментирует эксперт “Стране”.

Запад не дает добро

Примечательно, что критикуют деолигархизацию Зеленского с “европейских позиций” сейчас самые разные люди. Один из самых видных представителей “соросят” – экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в интервью, что Украине специальный закон об олигархах не нужен.

Политолог Анатолий Октисюк допускает, что Данилюк выражает не столько свое мнение, столько позицию тех западных кругов, что следят за происходящим в Украине.

“Он общается с разными людьми на Западе и, понятно, что транслирует общие месседжи”, - полагает эксперт.

Ссылаясь на собственные источники среди западных дипломатов, Октисюк утверждает, что законопроект об олигархах Зеленского не приветствуется Западом.

“Основная претензия, что Зе-команда не убирает влияние олигархов на госмонополии, за счет которых многие из них “кормятся”. Демонополизацию законопроект тоже не запускает. На Западе опасаются, что Зеленский хочет таким образом усилиться и заставить крупный бизнес работать на себя. А это превратит его в эдакого маленького Эрдогана, который мало ли куда может повернуть страну”, - комментирует эксперт.

Политолог Карасев считает, что в широком смысле наличие олигархата может быть пока даже выгодно Западу.

“С ними можно договориться. Большинство из них никогда не были антизападными. Олигархами можно уравновесить усилившегося президента. Поэтому я не исключаю участие в игре вокруг законопроекта третьего - наравне с Офисом президента и олигархатом - игрока Запада”, - комментирует эксперт.

Вариант сопротивления “соросят” в интересах Запада деолигархизции Зеленского анализирует также Телеграм-канал “Политика Страны”.

“Борьба с олигархами в том виде, в каком ее проводит Владимир Зеленский, не устраивает "семипосольщину". Также, видимо, их не устраивает, что вместе с Игорем Коломойским "значок олигарха" получит и Виктор Пинчук. А возможно даже и младоолигарх Томаш Фиала, который сейчас фактически контролирует руководство партии и фракции "Голос" и постепенно создает свою медиа-империю.

Запад хотел бы, чтоб борьбу с олигархами (а также присвоение этого статуса) контролировал он или близкие к нему структуры.

А не Банковая (через СНБО), которая намерена использовать этот инструмент для усиления зависимости крупного бизнеса от президента”, - пишет телеграмм-канал.

Санкции как предупреждение

Видя размах сопротивления и кране проблематичные шансы законопроекта, Банковая нанесла удар. Подконтрольный президенту СНБО ввел санкции, в частности, против представителей крупного бизнеса - влиятельного в сфере газа Дмитрия Фирташа, который с 2014 года находится в Вене, где идут суды по его экстрадиции в США, и Павла Фукса, чьи интересы также находятся в газовой отрасли.

Отметим, что Фирташ - это системный бизнесмен первого эшелона, который, хоть и живет в Австрии, но сохраняет большое влияние в стране. При этом публичным политиком не является.

До сих пор никто из крупных системных бизнесменов-не политиков под санкции не попадал.

"Страна" уже подробно анализировала версии введения санкций против Фирташа. Это и передел газового рынка, и попытки отобрать у него титановый бизнес.

Но в политических кругах бытует еще одна версия - санкции против Фирташа ввели в качестве предупреждения другим олигархам, чтоб не сопротивлялись в Раде закону Зеленского, показывая, что он, в сравнении с санкциями, меньшее зло.

"Такая версия активно обсуждается среди депутатов. Но эта логика может не сработать. Олигархи вообще могут сидеть тише травы вплоть до самого дня голосования, а потом все решить в течение получаса. А пока главным спикерами против законопроекта будут партия Порошенко и "соросята". Последние уже пытаются убедить Запад, что этот закон не о борьбе с олигархами, а об укреплении личной власти Зеленского", - говорит источник среди депутатов.