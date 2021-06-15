В Украине уже с 1 сентября этого года запускается большая кампания по декларированию имущества граждан - так называемая налоговая амнистия.

Сегодня парламент принял во втором чтении соотвествующий законопроект №5153.

Мы уже подробно писали об этом документе - его в пакете с другими законопроектами по налоговой амнистии (о внесении изменений в валютное законодательство, УК и другие кодексы) в феврале этого года подал в Раду президент Владимир Зеленский, обозначив как безотлагательный.

Законопроект буквально сразу же был принят в первом чтении, несмотря на массу замечаний к нему и откровенных ляпов. Но ко второму чтению документ "подчистили".

На налоговую амнистию украинцам дадут год - с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года (изначально планировалось провести кампанию с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года).

За это время граждане могут в добровольном порядке задекларировать имущество и деньги, с которых в свое время не были уплачены налоги, и заплатить по "льготным" ставкам - от 2,5% до 9% в зависимости от вида актива. С этого момента они будут считаться "чистыми" перед законом и смогут свободно пользоваться активами и деньгами - те станут полностью легальными.

Главный вопрос - побегут ли украинцы массово декларировать свое добро, и стоит ли это вообще делать. Ведь, если "амнистия" - дело сугубо добровольное, то непонятно, зачем "светить" имущество и платить с него налог. Тем более, что, как говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, появляется немало рисков - вплоть до того, что части активов (к примеру, денег) вообще можно лишиться.

"Это имеет смысл только если государство сделает следующий шаг - после проведения налоговой амнистии "закрутит гайки" и введет жесткий контроль за доходами и расходами украинцев", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Будет ли сделан этот шаг и когда именно - пока неясно.

"Вопрос политический. И Гетманцев (глава профильного парламентского комитета) и Марченко (министр финансов) - однозначно "за". Но на Банковой пока думают, что и понятно: если власти решат залезть в карман каждому украинцу, рейтинги просто рухнут. Поэтому эту тему пока оттягивают, хотя ясно, что рано или поздно к ней вернутся", — сказал нам наш источник, принимающий участие в работе над проектом по налоговой амнистии.

"Страна" разбиралась, как в итоге переписали закон о налоговой амнистии, и как он будет работать на практике.

Декларирование под 2,5-9%, льготы для чиновников и новый налог на квартиры

Как украинцам предлагают декларировать свое имущество?

1. Под декларирование подпадают активы в Украине или за рубежом, приобретенные за счет доходов, которые были незадекларированными на 1 января 2021 года (то есть, с них не уплачены налоги).

2. Под налоговую амнистию попадают физлица-резиденты или нерезиденты, если на момент приобретения активов они были гражданами Украины.

3. Важный пункт по запрету на декларирование. В первом варианте легализироваться было запрещено тем, кто с 1 января 2005 года подавал декларации по антикоррупционному законодательству (чиновникам, госслужащим, депутатам). Эту норму сразу же раскритиковали в экспертной среде. Ведь, если человек поработал на госслужбе хотя бы год, он уже не мог идти под "налоговую амнистию", хотя, предположим, с тех пор успел поменять несколько рабочих мест или заняться бизнесом. В финальном варианте закона эту норму переписали. Из-под запрета вывели чиновников и госслужащих низшего и среднего ранга, плюс поменяли дату "Ч" (с какого года учитывается госслужба) с 2005 на 2010 год.

"Фактически сейчас под запретом на налоговую амнистию остались только публичные лица", - говорит Пендзин. Еще один важный нюанс - уточнили перечень близких лиц, на которых может распространяться запрет по декларированию - сейчас это только лица первого и второго уровня родства (то есть, супруги, дети). "Убрали ограничения для дальнего круга родственников, которые были в законопроекте изначально", - отметил Пендзин. На самом деле эти поправки можно трактовать по-разному. С одной стороны, действительно убрали слишком жесткие ограничения, с другой - теперь чиновники через налоговую амнистию смогут протащить свое имущество, даже нажитое откровенно коррупционным путем, к примеру, оформив его на родственников.

4. Из проекта убрали целый блок норм по подаче "анонимной" декларации через нотариусов. То есть, декларирование может быть только с личной подачей.

5. Ставки на декларируемое имущество следующие: на деньги и активы, которые находятся в Украине - 5%, за границей - 9%. Можно выбрать "рассрочку" и платить 6% с украинских активов и 11,5% с зарубежных тремя равными частями ежегодно. Еще вариант - можно на незадекларированные средства купить ОВГЗ и нужно будет заплатить 2,5% или 3% тремя равными частями ежегодно.

6. Деньги, которые готовятся под легализацию, обязательно должны быть размещены на банковском счете. Что, как считает Ростислав Кравец, может стать настоящей бомбой замедленного действия как для самих декларантов, так и для банковской системы. Но вернемся к этому нюансу позже.

7. Определен список имущества, которое не нужно декларировать - оно и так будет считаться легальным. Это квартира до 120 квадратов или дом до 240 квадратов, нежилая недвижимость до 60 квадратов, одно транспортное средство (кроме авто, рассчитанное на перевозку 10 лиц и более, с мотором больше 3 литров), земля до 2 гектаров, другие активы стоимостью не больше 400 тысяч гривен.

8. Ко второму чтению в законопроекте появился новый пункт, который формально не имеет никакого отношения к налоговой амнистии - о налоге с продажи недвижимости. Определено, что с продажи третьего объекта недвижимости в год нужно платить налог в 18%. Но с учетом госпошлины в 1% и военного сбора речь идет о налоге в 20,5%. Эта правка появилась в законе с подачи главы профильного парламентского комитета Данила Гетманцева.

Стоит отметить, что такая норма прописана также в новом законопроекте №5600. Но, как видно, новый налог решили узаконить раньше, не дожидаясь принятия "сложного" законопроекта №5600, прохождение которого через сессионный зал может затянуться. Фактически этот налог направлен против так называемых "инвесторов" - украинцев, у которых есть "лишние" деньги, и которые зарабатывают, скупая квартиры (к примеру, на этапе котлована в новостройке), а затем продавая их дороже.

Кто пойдет под амнистию

Формально большинство украинских семей не попадают в целевую аудиторию по налоговой амнистии - у них попросту нет "лишнего" имущества, сверх того, которое можно не декларировать.

Но есть исключения.

"Первыми под прицелом окажутся заробитчане. По ним, кстати, ударит и новый налог на продажу жилья. Если работающие в Украине граждане уже хотя бы частично "легализировались", то заробитчане не платят никаких налогов, зато заводят немалые суммы, который идут преимущественно, на скупку квартир", - говорит Олег Пендзин.

Тут, впрочем, стоит отметить, что многие заробитчане уже платят налоги по месту работы, то есть, в Европе, а некоторые и претендуют на местные пенсии. Но вот имущество, приобретенное в прошлые годы, вполне подпадает под "легализацию".

Также "на амнистию" ждут представителей среднего класса, которые получали зарплаты в конвертах (скажем, уходили от налогов по схеме ФОПов), зарабатывали на фрилансе (к примеру, IT-шники) и др.

"В законе осталось несколько неоднозначных пунктов. Скажем, под декларирование подпадает все имущество, которое приобретено в независимой Украине, то есть, с 1991 года. Но идентификационные налоговые коды, которые позволяют отследить полноту уплаты налогов, появились только с 1997 года. До этого времени информация неполная, а во многих случаях и вообще утеряна. То есть, даже если человек исправно платил налоги и купил на заработанные средства, к примеру, несколько квартир с 1991 по 1997 год, не исключено, что ему придется заплатить за них еще раз", - отмечает Олег Пендзин.

Стоит ли легализироваться?

Главный вопрос, который теперь предстоит решить украинцам - декларировать ли свое имущество и платить ли с него налоги, которые даже с учетом "льготной" ставки будут немалыми.

Формально легализация - дело сугубо добровольное. То есть, по идее, вы можете ничего не декларировать, никаких санкций за это в законе не прописано.

Более того, как считает Ростислав Кравец, те, кто решит "легализироваться", лишний раз рискуют своим имуществом, в частности, деньгами.

"В законе есть пункт о том, что для легализации средств их нужно положить на банковский счет. Плюс размещены они там должны быть до окончания легализации. То есть, фактически человек несет деньги в банк и оставляет их там на год. При этом нет никаких дополнительных государственных гарантий сохранности этих средств. А если банк за это время выведут с рынка, можно будет получить компенсацию от ФГВФЛ только 200 тысяч. Но, даже если все обошлось, банк не лопнул, и через год вы можете забрать свои уже легализированные деньги, появляется еще один нюанс. Банки могут потребовать у вас источник происхождения средств. Так сегодня работает схема с депозитами - деньги у всех принимают, но вот при выдаче нужно подтвердить происхождение средств. Обратите внимание: источник происхождения и "легальность" денег - не одно и то же. В первом случае нужно указать, откуда у вас средства. Так как Украина присоединилась к международной системе BEPS, важно доказать, что деньги не были получены преступным путем, от продажи наркотиков, оружия, коррупционным путем и пр. "Легальность", которую обещает налоговая амнистия - это уплаченные налоги. Но нельзя уплатить налоги с преступных денег и спать спокойно. Не подтверждение источника происхождения средств может означать, что вам их из банка попросту не вернут. Вот и вся легализация. Точно также в случае с иностранными банками - им недостаточно "бумаги" от украинской налоговой, что ваши деньги "чистые" - нужен подтвержденный источник их получения. Не удивлюсь, если уже в разгар кампании по декларированию в закон будут внесены изменений и там тоже появятся уточнения по "источникам происхождения", — говорит Кравец.

"Имеет ли смысл пользоваться налоговой амнистией? Конечно, каждый сам должен дать себе ответ на этот вопрос, но некоторые вводные для размышлений можно дать.

Во-первых, варианта частичной амнистии, когда часть активов была приобретена с уплатой всех налогов, а часть - нет, не предусмотрено. Поэтому в случае декларирования показывать придется все активы без исключений и платить налоги по предложенным ставкам в 5 и 9% тоже придется со всех активов, невзирая на законность/незаконность приобретения каждого из них.

Во-вторых, поскольку речь идет о легализации приобретения активов без уплаты налогов, то стоит помнить о процессуальных сроках. И тут у нас тоже интересная ситуация. Сроки, в которые возможно провести налоговую проверку и доначислить недоимку с финсанкциями - 3 года. А срок, в течение которого можно привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов - 10 лет. Получается, что чтобы привлечь к ответственности по этой статье, надо в большинстве случаев провести налоговую проверку. А законно это сделать можно только за трехлетний период. Поэтому если актив находится в собственности свыше 10 лет, то в общем случае переживать особо незачем.

Ну и в-третьих, о способности государства справится с проблемой проверки законности происхождения активов граждан можно судить по кейсу с декларированием активов по закону о предотвращении коррупции. В 2016 году в первую кампанию по электронному декларированию активов чиновников вся страна немного офигела от уровня их благосостояния, когда были задекларированы миллиарды налички и других активов. И что? А ничего. Никто не пострадал. Фактически тогда первая амнистия для всех декларантов прошла весьма успешно и практически бесплатно. Тогда чего опасаться в этот раз всем остальным? С другой стороны я не вижу особых бенефитов от специального декларирования в рамках предложенной налоговой амнистии. Ну разве что для очень ограниченного числа граждан, у которых все активы были приобретены "в черную", без уплаты налогов и их уровень никакой "клубникой в Польше" не объяснишь, а хочется просто уже легализироваться, чтобы банковский финмон не доставал", — отмечает юрист Александр Ярецкий.

Что будет после "амнистии"

Впрочем, не все так просто. Хотя декларирование и добровольное, но есть нюансы.

К примеру, в законе говорится, что лица, которые могут воспользоваться налоговой амнистией, но не сделают этого, считаются такими, что сообщили контролирующему органу об отсутствии у них активов, приобретенных за средства, с которых не уплачены налоги.

"Другими словами, плательщики налога, которые не хотят реализовать свое право на декларирование, тем самым совершают юридически значимые действия, которые могут повлиять на их правовой статус (попросту говоря - обманывают налоговую - Ред). С учетом этого, такое декларирование не может считаться добровольным", - говорится в замечаниях Главного юридического управления Верховной Рады к законопроекту.

Кроме того, в законе о налоговой амнистии появился пункт, обязывающий Кабмин в течение 9 месяцев разработать законопроект об усилении контроля за полнотой налогообложения доходов физлиц.

Какие именно нормы там пропишут - вопрос пока открытый.

Но, как говорят эксперты, понятно, что, по логике, следующий шаг после налоговой амнистии - закручивание гаек и введение жесткого контроля за доходами и расходами граждан.

Другими словами, пока дается год на добровольное декларирование и уплату налогов по льготным ставкам, а дальше, если найдут "лишнее" - придется платить уже по полной, в несколько раз дороже.

"Если не будет ужесточения контроля, то, получается, никакого смысла в этой налоговой амнистии нет. Разве только владельцы дорогой заграничной недвижимости рассчитывают отбиться от тамошних налоговиков, предоставив "справку" об уплате в Украине налогов с денег, которые были потрачены на элитные дома где-нибудь на Лазурном побережье", - говорит Пендзин.

Впрочем, как отмечает наш источник, пока власти думают стоит ли запускать методы косвенного контроля расходов украинцев. Якобы, по этому вопросу нет политического решения. На Банковой бояться, что слишком явное закручивание налоговых гаек может окончательно добить рейтинги. Поэтому, скорее всего, на непопулярные меры пойдут уже после президентских выборов.