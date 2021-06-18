В Украине, после рекордов по безработице, начала меняться ситуация на рынке труда.

Как говорят кадровики, с мая число вакансий увеличилось на 15-20%. Но стало больше также желающих получить работу.

Об активизации работодателей и соискателей заявил также Нацбанк в своем недавнем макроэкономическом отчете.

"Спрос и предложение рабочей силы начали стремительно расти после майских праздников и смягчения карантинных ограничений. Рост номинальной и реальных зарплат значительно ускорился (до 29,8% и 19,7% соотвественно)", - отмечают в НБУ.

Впрочем, в Нацбанке констатируют, что зарплатная динамика выглядит рекордной, главным образом, на фоне низкой сравнительной базы, а также за счет доплат медикам (которые, к слову, тоже ставят на стоп).

При этом рост зарплат, который ежемесячно фиксирует официальная статистика, коснулся далеко не всех работающих украинцев. Многие никакой прибавки в окладах вообще не увидели. А некоторым зарплаты даже урезали.

"Мы не повышали зарплат два года - только в рамках официального увеличения минималки. Хотя за это время все подорожало, и по факту, люди стали беднее. Но бизнес сейчас не имеет возможности платить больше", — говорит владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

По словам совладелицы "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеси Остафиевой, в ресторанной сфере зарплаты только недавно вернулись на докарантинный уровень, хотя люди все равно получают меньше, так как снизился размер чаевых. О росте окладов речь пока не идет - нет денег.

"Микробизнес зарплаты даже уменьшает", - добавил глава общественного движения SAVEФОП Сергей Доротич.

Впрочем, доходы некоторых специалистов выросли существенно - примерно до уровня польских.

"В основном, прибавку получили дефицитные работники, которых не сыщешь, так как все толковые уже давно уехали в Польшу. Водитель-дальнобойщик в Украине работать меньше чем за 40 тысяч гривен не будет, то же самое со строителями. Если раньше мастера выставляли минимальную планку в 1300-1500 гривен в день, то сейчас - не ниже 1800. То есть, минимум 36 тысяч гривен в месяц", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Страна" разбиралась, кому сейчас работодатели готовы повышать зарплаты, а кто, наоборот, теряет в доходах.

Круговорот вакансий и 120 тысяч украинцев под сокращение

Свежих официальных данных по уровню безработицы пока нет - отчет Госстата по первому кварталу 2021 года должен появиться в течение этого месяца.

По данным же за четвертый квартал 2020 года ситуация плачевная - уровень безработицы составил 10,5% (при этом в среднем по 2020 году - 9,9%).

Официально не трудоустроенных было порядка 1, 7 млн украинцев.

Кадровики говорят, что в этом году ситуация улучшилась - стало больше вакансий.

Активизацию на рынке труда они связывают с двумя факторами.

Во-первых, после окончания локдауна компании начали восстанавливать свою работу, во-вторых, на предприятиях увеличилась текучесть персонала, поэтому освобождается много вакансий. Некоторые работники недовольны зарплатами, поэтому увольняются в надежде найти более выгодную работу (к примеру, уехать в Польшу).

"У нас многие железнодорожники уходят, так как получают по 7-13 тысяч при колоссальной нагрузке. За такие деньги семью сейчас не прокормишь. Некоторые ищут работу тут, другие уезжают в Европу, понятно, что не по специальности, зато денег больше", — рассказывает представитель профсоюза "Укрзализныци" Александр Скиба.

Понятно, что освободившиеся вакансии попадают на рынок труда, создавая иллюзию увеличения числа рабочих мест. Но по факту этого нет - растет только текучесть персонала.

То есть, однозначно говорить об оживлении на рынке труда вследствие положительных тенденций в экономике явно преждевременно.

Тем более, что есть тревожная тенденция - растет количество людей, которых работодатели планируют сокращать.

По данным Государственного центра занятости, за пять месяцев этого года предприятия подали информацию о планируемом увольнении почти 121 тысячи работников, что на 7,5% превышает аналогичные показатели прошлого года. При этом, в некоторых регионах ситуация совсем плачевная. К примеру, по Винницкой области заявлено сокращение почти 9 тысяч человек, что в 2,7 раз превышает прошлогодний показатель; По Донецкой области в этом году под увольнение попало вдвое больше работников, чем в прошлом, в Кировоградской - в 2,8 раз, в Луганской - в 2,1 раза, в Хмельницкой - в 2,6 раз.

Снижение показателя по сокращениям идет в Киеве (уменьшение, по сравнению с прошлым годом, почти на 64%), в Черниговской области (снижение на 20%), Херсонской (на 13,4%) и т.д.

Да и самих вакансий на всех желающих все равно не хватает.

По данным Киевского городского центра занятости, на начало июня у них было 11 тысяч вакансий - примерно вдвое меньше, чем потенциальных претендентов на них. Другими словами, работы на всех желающих все равно нет.

В целом по Украине Государственный центр занятости дает похожую статистику - за январь - май было 375,5 тысяч вакансий на 805,5 соискателей (чуть больше двух человек на место).

Но, если сравнивать с прошлым годом (апрель 2021 к апрелю 2020), количество вакансий уменьшилось почти на треть.

В добывающей промышленности - на 31% (или минус 6 тысяч вакансий), в металлургии - на 43% (минус 9 тысяч вакансий, в машиностроении - на 34% (минус 14 тысяч вакансий).

40 юристов на одну вакансию и рабочие в дефиците

При этом, как отмечают в компании GRC, в мае самыми востребованными были продажники - доля таких вакансий составила 17,8% от общего числа. Выросли также зарплаты для них - по сравнению с апрелем, в мае специалистам по продажам предлагали на 9% больше — 16,5 тысяч гривен.

Ажиотажный спрос на всех специалистов по продажам - от директоров и менеджеров до продавцов в магазинах. "У нас большие проблемы с набором продавцов, их просто нет - планируем везти людей из регионов и повышать им зарплаты уже с этого месяца на 10-20%", - рассказал нам глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

На втором месте в топовом списке самых востребованных специалистов — IT-шники (12,7% от общего количества вакансий). Средние зарплаты тут практически самые высокие по стране — 53,6 тысяч гривен.

На третьем месте в топе - медики (10% вакансий). Нужны как врачи, так и медсестры и санитары. Но вот средние оклады в мае, по сравнению с апрелем, уменьшились на 2% (очевидно, из-за сокращения коронавирусных выплат). Медикам предлагают от 4-6 тысяч гривен до 9-10 тысяч, в зависимости от региона.

Вырос также спрос на молодых специалистов - в мае 2021 года таких вакансий было 6,5%, тогда как годом ранее - 4,5%. Средние зарплаты тут - 11,5 тысяч гривен.

В топ-5 самых востребованных специалистов попали также маркетологи, рекламисты и PR-щики - 5,9% всех вакансий.

Меньше всего предложений было для работников спортивных клубов и салонов красоты, производственников, специалистов по страхованию.

В государственных центрах занятости картина немного другая. По данным Киевского городского центра занятости, чаще всего компании ищут квалифицированных рабочих — слесарей, электромонтеров, сварщиков и др. На втором месте рабочие без особой квалификации - от грузчиков до подсобников на кухню.

"Рабочие как были в дефиците, так и остались, так как люди продолжают уезжать на заработки в Европу", - говорит. Пендзин.

Данные кадровых агенств и центров занятости по специалистам с высшим образованием совпадают - ищут врачей, техников.

Но безработных все равно больше, чем вакансий. По отдельным профессиональным категориям конкурс на одну вакансию в Киеве вообще зашкаливает.

К примеру, для 587 безработных бухгалтеров есть всего 44 вакансии (конкурс - больше 13 человек на место). "При этом хорошего бухгалтера днем с огнем не сыщешь", - говорит Дмитрий Леушкин.

На 307 продавцов-консультантов - 84 вакансии, около 4 человек на место), на 213 экономистов - 12 вакансий (почти 18 человек на место). Но все рекорды побили юристы - конкурс на одну вакансию для них — больше 40 человек.

"То есть, тенденция прошлых лет сохраняется - перекосы в высшем образовании дают нам переизбыток экономистов и юристов, для которых на рынке фактически нет работы", - отметил Пендзин.

"Готовы работать и за 5 тысяч"

Не все так гладко и по зарплатам. Официальная статистика показывает рост средний зарплаты. Скажем, если в январе 2021 года она составляла, по данным Госстата, 12337 гривен, то в феврале - 12549, в марте — 13612 гривен. Правда, в апреле было зафиксировано снижение, но небольшое, на 0,5% - до 13543.

Впрочем, по зарплатам немало вопросов.

Госстат делает срез только по официальным зарплатам крупных предприятий. То есть, покрывает примерно 7 млн трудоустроенных украинцев из порядка 17 млн трудоспособного населения.

Таким образом, из отчетов Госстата понятно, что на крупных предприятиях зарплаты растут.

Но от региона к региону цифры разные. Скажем, если в Киеве средняя зарплата на апрель 2021 года уже превысила 20,4 тысячи гривен, то в Черновицкой области - 10,8 тысяч, в Херсонской - 10,6 тысяч, в Кировоградской - 10,7 тысяч и т.д.

"В регионах полно людей, которые готовы работать на минималку, особенно в селах. К примеру, многие наши АЗС находятся на трассах, мы привлекаем на них персонал из близлежащих деревень. На 5 тысяч - масса желающих. Очевидно, живут за счет подсобного хозяйства", - говорит Дмитрий Леушкин.

По данным Киевского городского центра занятости, средний размер зарплаты, который фигурирует в вакансиях - 9,7 тысяч гривен. Это на тысячу больше, чем год назад (было 8,6 тысяч), но все равно явно не 20 тысяч, которые показывает Госстат.

"Зарплаты рванули в основном у госслужащих. Немного повышает большой бизнес, средний на месте, а мелкий даже сокращает", - говорит Доротич.

Александр Барсук рассказал нам, что в последний год они не пересматривали оклады, и только сейчас начали повышать. На производстве намечено повышение на 5% ежемесячно, продавцы сразу получат прибавку плюс 10-20%. При этом Александр Барсук говорит, что некоторых специалистов не найти на любую зарплату.

"Скажем, технологов даже на европейский зарплаты нет", - сетует он.

По словам Дмитрия Леушкина, они зарплаты не пересматривали и не планируют.

"Откуда деньги, если бизнес едва жив. Да и нет особой нужды повышать зарплаты - и на эти людей хватает. Те, кто остался без работы после увольнений на волне коронавируса, рынком еще не абсорбировались", - говорит он.

По словам Олеси Остафиевой, в ресторанном бизнесе зарплаты только недавно вернулись к докарантинному уровню. Повышения пока не будет - нет денег. "А за счет снижения чаевых, люди по факту стали получать меньше", - говорит она.

При этом по дефицитным специалистам рост зарплаты очевиден.

"Водитель -дальнобойщик в Украине получает 40 тысяч, что на 5 тысяч больше, чем год назад. Строители в прошлом году выставляли планку в 1,3-1,5 тысячи в день, сейчас - 1,8 тысяч гривен в больше", — приводит пример Олег Пендзин.

Сварщики, электрики, токари получат от 20 тысяч, у некоторых зарплаты превышают 30 тысяч.

"Рост зарплат сейчас наблюдается прежде всего в секторах, которые и во время пандемии демонстрировали рост, например ИТ, телеком, фарма. Сейчас эстафету также подхватывают также агропром, пищевая промышленность, розничная торговля, транспорт и строительство, восстанавливающие постепенно свою активность после карантина. Перспективы дальнейшего роста зарплат булат напрямую зависеть от экономической ситуации в стране. На сегодня динамика роста зарплат в разных секторах сильно отличается, но пока мы вынуждены констатировать, что рост цен в Украине опережает увеличение заработных плат в большинстве секторов экономики", - подытожил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.