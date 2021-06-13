За месяц до вступления в силу норм закона о тотальной украинизации, которые касаются обязательного показа фильмов и сериалов на телевидении и в кинотеатрах на украинском языке, президентская фракция "Слуги народа" хочет полностью аннулировать это положение.

Это не первая попытка спасти кино от обязательной озвучки или дубляжа на украинский язык.

В мае двое депутатов от "Слуги народа" Евгения Кравчук и Никита Потураев внесли в Раду законопроект, который предусматривает, что эта норма начнет действовать через 2 месяца после завершения карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как это предусмотрено "языковым" законом.

Но с принятием документа возникла заминка - на предыдущей пленарной неделе не хватило голосов для внесения его в повестку дня, а это означает, что закон практически невозможно принять вовремя, даже если под него найдутся голоса.

Поэтому в монобольшинстве решили использовать уже не единожды оправдавшую себя практику - провести отмену обязательной озвучки и дубляжа через правку к другому закону, который будет рассматриваться 15 июня уже во втором чтении.

Таким образом, если за эту правку проголосует зал, фильмам уже не будет нужен обязательный перевод на украинский язык.

Детали анализирует "Страна".

Каналы спасают поправкой

С 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает украинские телеканалы дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке. Это означает, что все фильмы, вплоть до советских комедий, должны звучать на украинском языке. Или с озвучкой (когда тихо звучит оригинальный звук, а громче - переведенные на украинский язык реплики и диалоги) или с дубляжом - когда оригинального звучания не слышно вообще, есть только полноценный украиноязычный звуковой ряд.

Хоть апологеты закона и говорят, что у киношников и телевизионщиков было два года, чтобы подготовиться к вступлению этой нормы в силу, в индустрии от этого не в восторге. Последний "карантинный" год очень сильно ударил по отрасли. Сократились рекламные бюджеты, что прямо отразилось на доходах.

Собеседник "Страны" на одном из ведущих каналов говорит о том, что у индустрии нет возможности полностью выполнить норму закона, поэтому телебизнес заинтересован в "языковых" послаблениях.

"Чтобы перевести сериал, нужно пару миллионов долларов. Но речь не только о средствах. Например, чтобы переозвучить 40 минут серии, требуется одна неделя времени. Это и перевод текста, и подбор дублеров, и работа студии звукозаписи, и работа с отписанным материалом. Когда переводить придется все подряд, каналы будут вынуждены заполнять эфир тем, что уже есть, а это значительно отразится на качестве контента", - рассказывает собеседник.

Поэтому телеиндустрия поддержала появившийся в мае в Раде проект, который предполагал отсрочку вступления в силу нормы об обязательной озвучке или дубляже фильмов.

"Страна" подробно описывала этот проект.

Его авторами являются депутаты от "Слуги народа" Евгения Кравчук и Никита Потураев. В проекте №5554 они предложили отсрочить норму из-за "негативного влияния карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей" таким образом, чтобы она вступила в силу через 2 месяца после окончания карантина (который пока регулярно продлевают). Но дать ход этому документу не получилось. Депутаты не проголосовали за включение его в повестку дня на предыдущей пленарной неделе, а это значит, что практически невозможно принять его, пройдя по полной процедуре, до 16 июля.

Между тем, в поддержку этого проекта выступили все самые известные продакшены и телеканалы, обратившиеся к депутатам с просьбой отложить вступление в силу норму об обязательной озвучке или дубляже кинопродукции.

Поэтому в Раде созрела идея, как отложить или же вообще отменить эту норму окольным путем.

На ближайшей пленарной неделе в повестке парламента окажется во втором чтении законопроект об обеспечении независимости Нацсовета по вопросам телерадиовещания. Этот проект был принят в первом чтении в декабре прошлого года.

Ко второму чтению в него хотят внести важную поправку, которая гласит, что требования по созданию и распространению телеканалами передач и фильмов устанавливаются законодательством о телерадиовещании, и установление дополнительных требований не допускается. Также предполагается, что "язык распространения, демонстрации и осуществления трансляции должен определяться исключительно законом о телерадиовещании".

В распоряжении "Страны" оказалось обращение одного из депутатов к главе профильного комитета Никите Потураеву с просьбой утвердить такую поправку.

Это означает то, что киноиндустрию хотят вывести из-под действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а требование о дубляже или озвучке фильмов полностью убирается.

То есть, после 16 июля 2021 года по-прежнему можно будет показывать фильмы и сериалы или снимать их на русском языке, без озвучки на украинском или дубляжа.

Показательно, что один из главных идеологов тотальной украинизации Владимир Вятрович (бывший глава Института нацпамяти, а ныне один из функционеров "Европейской солидарности") уже забил в набат, заявив, что в 10 утра в понедельник, 14 июня, профильный комитет под руководством Потураева рассмотрит эту поправку, а 15 июня ее примет зал.

"Олигархические телеканалы Коломойского, Фирташа, Ахметова и Пинчука сговорились с Зеленским, чтобы отменить эту норму и дальше зомбировать украинский российскими фильмами и сериалами. Российскими не только по языку, но и по содержанию. Ведь эти фильмы специально снимаются для демонстрации одновременно и в Украине, и за поребриком. Этот бизнес друзей Зеленского с Россией помогает агрессору держать украинских зрителей в российском культурно-информационном поле", - заявил Вятрович.

Он также призвал всех депутатов сорвать заседание комитета и "дать отпор негодяям в сессионном зале". "Атаки "слуг" на мову разгораются по всем направлениям, на днях через образовательный комитет протащили норму об обучении иностранных студентов на русском. Теперь - хотят русифицировать телевидение... Стоим! Не пускаем! Мова - наша крепость!", - добавил Вятрович.

"На этом все послабления и закончатся"

Отметим, что в силу заинтересованности крупнейших медиа-групп и их влиятельных собственников, а также кинопродакшенов (включая "Квартал 95") в отмене украинизаторской нормы по кино и сериалам, принятие этих поправок выглядит действительно куда более вероятным, чем все предыдущие попытки подкорректировать закон о тотальной украинизации.

И хоть это, безусловно, позитивный шаг для телеиндустрии и зрителей, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский (который неоднократно подавал поправки в закон касательно образования и других норм) говорит "Стране", что в принятии нынешнего законопроекта есть большой риск: если удастся протолкнуть провести для киноиндустрии, сам закон о языке уже никогда нельзя будет изменить.

По словам Бужанского, проталкивает послабления для отрасли тот же комитет и те же депутаты, которые ранее зарубили отмену штрафов за нарушение языкового законодательства.

По его мнению, нужно отменять весь закон, а не только упростить производство сериалов.

"Закон о языке нужно приводить в соответствие с Конституцией и стандартами ЕС, а не выкраивать из него для себя понравившиеся места", - считает Бужанский.

Другими словами, если сейчас провести правки, в которых в корне заинтересованы влиятельные игроки рынка и окружение президента, то у них не будет никакой мотивации что-либо еще менять в законе о тотальной украинизации.

Политолог Руслан Бортник в разговоре со "Страной" отмечает, что власть не заинтересована ни в каких послаблениях в гуманитарной политике. А отмена обязательной озвучки или дубляжа - это исключительно финансовый интерес окружения президента.

"Говорят, что за этой правкой стоит лично президент. Даже если не он лично, то его окружение, близкие к нему люди прямо заинтересованы в том, чтобы можно было и дальше продолжать производить кинопродукт на русском языке. Я слышал оценки, что перевод одной серии стоит 20 тысяч долларов. Если не отменить обязательную украинизацию, лишние траты на сезон сериала могут доходить до полумиллиона долларов. С одной стороны, очень хорошо, что требования украинизации будут ослаблены хотя бы для телеиндустрии. Но тут высока вероятность, что на этой правке все гуманитарные послабления и закончатся. И вместо полного пересмотра языкового закона, будет только одна эта правка, а дальше ничего меняться не будет. Вообще вся гуманитарная политика, которую ведет эта власть, ни о каких послаблениях не сигнализирует. Взять проект закона о коренных народах, который делит национальные меньшинства в Украине на привилегированные и все остальные. Такая же ситуация и тут. То есть, примут только одну поправку, которая позволит окружению президента продавать сериалы на российский рынок, поэтому их проще снимать на русском языке, не делая лишних затрат на их перевод", - говорит "Стране" Бортник.