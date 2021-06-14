В последнее время неожиданно активизировалось торговое сотрудничество между Украиной и Россией.

Причем, по итогам первого квартала этого года, как свидетельствую данные Госстата, показатели ушли в минус, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт упал на 0,1% (до 646,2 млн долларов), импорт - на 3,5% (до порядка 1,2 млрд). Торговое сальдо при этом традиционно было отрицательным - минус 518,5 млн долларов.

Но уже под конец первого квартала, в марте, произошел всплеск экспорта, по сравнению с мартом 2020 года вырос на 24,8% (до 267 млн долларов), импорт - на 9,6% (до 433,1 млн.)

Более свежих данных Госстат пока не дает. Но они есть у Государственной таможенной службы.

Из оперативной таможенной статистики вырисовывается следующая картина: за 4 месяца этого года (январь-апрель) из России было импортировано товаров на 1,64 млрд долларов, что составило 8,02% всего импорта. В апреле объемы российского импорта - 472,6 млн долларов, что почти на 40 млн больше, чем за март.

По экспорту тоже идет увеличение, правда, не такое значительное. Всего за 4 месяца он составил 915,9 млн (4,8% всего экспортного потока), конкретно за апрель 2021 года — около 269 млн, что на 2 млн превышает мартовские показатели. Негативное торговое сальдо таким образом увеличилось до минус 721,06 млн долларов.

К слову, недавно тему украинско-российских торговых отношений прокомментировал заместитель главы Администрации президента РФ (курирующий отношения с Украиной) Дмитрий Козак, который сказал, что украинские олигархи и госкомпании активно закупают продукцию в России.

Но скупаются российским не только они - в рознице увеличился ассортимент сладостей, косметики, бытовой химии и других товаров из РФ.

"Страна" разбиралась, почему вдруг активизировалась торговля с РФ и что мы покупаем и продаем.

Торговые нестыковки

В прошлом году Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины (после Китая и Германии). Было импортировано товаров на 4,6 млрд, экспортировано - на 2,7 млрд. долларов.

По итогам первого квартала этого года картина изменилась. На первом месте в списке торговых партнеров нашей страны, как и ранее, Китай (на него приходится 13% внешнеторгового оборота на 4,3 млрд), на второе место вышла Польша (6,9% общего оборота на 2,2 млрд), на третье - Германия - (6,5% на 2,1 млрд).

Россия опустилась на четвертую позицию в списке топовых торговых партнеров Украины - на долю импорта-экспорта из РФ в первом квартале пришлось 5,5% внешнеторгового оборота на сумму в 2 млрд.

Показатели первого квартала 2021 года по сравнению с аналогичными прошлогодними снизились — экспорт на 0,1%, импорт - на 3,5%.

При этом интересный нюанс: статистика Росстата немного расходится с нашей. По данным российского статистического ведомства, в первом квартале торговый оборот РФ с Украиной составил не 2 млрд, а более 2,4 млрд. То есть у наших таможенников 400 млн долларов попросту где-то "потерялось".

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что Украина за прошлый год импортировала российских товаров и услуг на 6,7 млрд долларов - несмотря на санкции.

"Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, взаимные санкции, которые ввел еще господин Порошенко и добавляет господин Зеленский, товарооборот у нас составляет около 11 млрд. При этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров и услуг на 6,7 млрд, эти доходы получает Россия", — сказал Козак.

В первом квартале 2021 года, по его данным, экспорт товаров и услуг в Украину из РФ не упал, а, наоборот, вырос на 1,5% в ценовом выражении и на 20% — в физическом объеме.

Как говорит экономист Алексей Кущ, обычно "зеркальная статистика" (то есть, аналогичны данные таможен стран-торговых партнеров) не совпадают, если какая-то из сторон грешит контрабандой. Следовательно, определенные объемы идут по серым схемам и в официальную статистику просто не попадают. И поводом для контролирующих органов искать контрабандные схемы является расхождение в "зеркальной статистике" более чем на 10%, говорит Кущ.

Тут впору вспомнить о российском угле, который заходит к нам по различным серым схемам, о чем "Стране" рассказывал глава профсоюза горняков Михаил Волынец.

То есть, если ориентироваться на российскую статистику, то получается, что РФ не только не вылетела из тройки крупнейших торговых партнеров, но и, наоборот, поднялась в ней на вторую ступень (после Китая).

Но вернемся к цифрам нашего Госстата.

Исходя из них, уже под конец первого квартала, в марте ситуация развернулась: экспорт вырос сразу на 24,8%, импорт - на 9,6%.

В апреле и импорт, и экспорт в РФ тоже росли. По данным таможенной статистики, импортировано товаров на 40 млн долларов больше, чем в марте, а экспортировано - на 2 млн больше.

Стоит отметить, что в целом за 4 месяца этого года товарооборот со странами СНГ вырос на 16% (почти до 5,4 млрд долларов) при этом, импорт - на 24%, экспорт - только на 5%. Для сравнения: товарооборот с ЕС за этот же период увеличился на 21%, то статистика - зеркально противоположная, той, что наблюдается по СНГ. В случае с Европой больше растет экспорт, а не импорт. Первый за 4 месяца этого года увеличился на 24%, второй - на 18%.

То есть, мы наращиваем поставки товаров из СНГ в целом и из России в частности, тогда как экспорт нашей продукции в эти страны растет не так значительно.

Нефть, электроэнергия, гречка и дезодоранты

Чем Украина торгует с Россией?

Понятно, что на первом месте по импорту c огромным отрывом — энергоресурсы. Именно они обеспечили положительную динамику импорта и гарантируют ее в ближайшие месяцы, - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Уже известен новые поставщик продукции "Роснефти" в Украину - им стала сеть Socar, и она, скорее всего, будет наращивать поставки нефтепродуктов из России", - говорит Пендзин.

А так как цена нефти и прочих энергонсителей растет, то, соответственно, будут расти и объемы импорта (в денежном эквиваленте). И, соответственно, увеличиваться дефицит торгового баланса (цены на наши основные экспортные позиции так быстро не растут).

Каменного угля (антрацита) за 4 месяца этого года Россия нам поставила на почти на 400 млн долларов, а ее доля в импорте угля превысила 60%.

По коксу доля российских импортеров - 52,9% (поставки за 4 месяца 2021 года - более чем на 12 млн долларов).

По нефти и нефтепродуктам импорт из России - на втором месте после белорусского: за январь - апрель 2021 года РФ поставила в Украину этой продукции более чем на 376 млн долларов (28,5% от всего импорта).

По импорту электроэнергии Россия на третьем месте после Белоруси и Словакии: 8,8% от общего перетока, что в деньгах составляет порядка 5 млн долларов за 4 месяца.

Но мы покупаем у России не только нефтепродукты и электроэнергию.

По данным таможенной статистики, РФ попала в тройку крупнейших импортеров по ряду позиций. И среди них немало "пищевых". Это как такие относительно незначительные по объемам группы как, к примеру, специи, так и весьма денежные.

РФ, по итогам 4 месяцев этого года обеспечила 85% импорта ячменя в Украину, поставив его на 6,7 млн долларов. Россия также в тройке крупнейших импортеров овса - на ее долю приходится более 15%. По поставкам гречки в нашу страну россияне и вовсе на первом месте - почти 46% импорта на 3,2 млн долларов.

Россия в тройке крупнейших поставщиков в нашу страну также солода (на ее долю приходится 3,4%), семян масличных культур (более 12%), патоки (96.3%) и др.

Что касается другой продукции, то РФ в тройке импортеров в нашу страну по ряду позиций для химпрома и дорожного строительства: мелу (7,7%), фосфату кальция (4,5%), сульфатов, карбонату бария (4,7%), граниту и базальту (около 23%), гальке, гравию, щебню (около 10%), карбонату магния (24,7%), известняку (свыше 62% всего импорта) и т.д.

Также Россия, по итогам 4 месяцев этого года обеспечила почти 15% всего импортного асбеста, 99,2% аммиака, 57,1% - окиси цинка, 32% лаков, более 52% художественных красок, 8% средств для чистки ванн, бритья, депиляции, а также дезодорантов, около 17% тормозной жидкости. Российские импортеры также «держат» треть рынка полимеров, 12% - минволокна, 22,7% - труб и шланг из пластмассы, 67% целлюлозы, 92,5% - газетной бумаги и т.д.

На долю России приходится почти 36,6% всего импорта в Украину книг.

Вместо сыров и кондитерки - "химия" и взрывчатка

Что касается экспорта, то Россия также входит в тройку крупнейших покупателей ряда нашей продукции.

Скажем, в категории "лошади и ослы" ее доля - почти 91,5%. Да и по группе "другие животные" на поставки в РФ приходится около 86% объемов.

К слову, перечисленные позиции - одни из немногих, что выжили после того, как перекрыли наш аграрный экспорт в Россию.

Если до 2014 года Украина поставляла в РФ большие объемы сыров, сливочного масла, кондитерки, консервации, овощей и др, то теперь мы можем похвастаться разве что скромными продажами отдельных категорий, к примеру, перца, которого за 4 месяца 2021 года отгрузили в Россию на 30 тысяч долларов, или корицы (ее продали на 4 тысячи долларов). Из более-менее денежных экспортных позиций можно отметить разве что шишки хмеля (их продали более чем на 200 тысяч) и мороженое (на 819 тысяч).

Также, что интересно, Украина продала в РФ пальмового масла почти на 500 тысяч. Но мы сами его закупаем, то есть, фактически, шел реэкспорт. То же самое с кокосовым маслом, какао-пастой, какао-порошком (ничего из перечисленного мы не производим).

То есть, получается, что теперь уже Россия гонит к нам аграрные товары (ту же гречку, овес и пр), а не мы к ней, как было раньше.

Что касается другой продукции, то на Россию приходится более 35% наших экспортных поставок табачной продукции, 42,4% серы, 77,2% - песка, боле 35% - кварца, 30%- каолина, 75% - пемзы и других абразивных материалов, 14% - марганцевых руд и почти 16% руд титановых, 94,2% оксида алюминия и корунда, 66% оксида марганца и др.

Украина активно снабжает Россию также донорской кровью - в соседнюю страну уходит почти 9% объемов. 21,5% нашего экспорта не дозированных и не фасованных лекарств также уходит в РФ. Как и почти 10% всех экспортных поставок контрацептивов, реагентов и материалов для зубов.

Украинские поставщики снабжают российские предприятия также разнообразной лакокрасочной продукцией (краски, пигменты, эмали и пр.), шпаклевкой и пр. Россия ходит в тройку крупнейших покупателей нашей парфюмерии и косметики (туда уходит порядка 14% экспорта).

Следующая весомая позиция нашего экспорта — изделия из пластмассы (их продали на 3,5 млн долларов за 4 месяца 2021 года). Пластмассовых изделий для транспортировки и упаковки мы отгрузили на 19,5 млн долларов, изделий из строительной пластмассы - почти на 3 млн.

Еще одна экспортная статья - продукция легпрома - ткани, нити, готовая одежда, ковры и т.д.

Стоит отметить, что Россия также покупает у нас различное оборудование, которое фактически невъездное в ЕС - приборы для автоматического регулирования, измерительные приборы, счетчики, рентгеновские аппараты, стоматологическое оборудование, микроскопы и прочее.

На чем Украина зарабатывает основные деньги в России?

По данным Госстата, в структуре экспорта (по итогам января-марта этого года) лидируют издания из черных металлов - их экспорт вырос на 50,7%, почти до $148 млн.

На втором месте - продукты неорганической химии (азотная кислота, инертные газы, оксиды цинка, алюминия, аммиак) - 113,3 млн.

На третьем месте - реакторы, котлы, машины - 112,36 млн.

На четвертом - пластмассы и полимерные материалы - 38,64 млн.

На пятом - изделия из черных металлов - 30,25

Интересно, что по отдельным позициям наблюдается резкое увеличение экспорта: скажем, поставки пороха и взрывчатых веществ выросли, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 54% (хотя в деньгах объемы небольшие - на 50 тысяч долларов).

Также впятеро вырос экспорт шкур (на 66,5 тысяч долларов), на 44% - изделий из них (на 407,9 тысяч), на 30% - бумаги и картона (их поставили на 15,6 млн долларов), на 53% - керамических изделий (на 12,7 млн).

В статистике Государственной таможенной службы за январь - апрель этого года указаны также большие объемы экспорта в Россию корунда и оксида алюминия - на 154,8 млн долларов. Много различных отдельных позиций по машиностроению (для которого путь на европейский рынок заказан): двигатели и другие силовые установки (на 8 млн), насосы для жидкостей (на 22,5 млн), насосы вакуумные (12,5 млн), оборудование для обработки металла (11 млн), оборудование для работы с грунтом, камней и рудами (на 20 млн), другие механизмы и машины спецназначения (1,4 млн), вагоны (5,4 млн), запчасти к локомотивам (6,5 млн), судна пассажирские и грузовые (8,7 млн).

"Как мы видим, бизнес готов сотрудничать несмотря на ухудшение отношений на государственном уровне. Главным образом в соседнюю страну идут украинские металлические изделия, текстиль, химическая продукция. Причем, как и на протяжении всей истории сотрудничества с РФ, общее сальдо торговли остается отрицательным: импорт российских товаров в Украину значительно превышает экспорт", - говорит Сергей Родлер, аналитик TeleTrade.