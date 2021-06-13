Внутренняя оппозиция в парламентской партии “Голос” объявила о готовности покинуть ряды вслед за своим лидером шоуменом Сергеем Притулой. Тот сделал недавно заявление о выходе, правда, как выяснила “Страна”, реальных шагов так и не предпринял.

Интересно, что весной обсуждалась прямо противоположная ситуация: оппозиционеры среди народных депутатов от “Голоса” уверяли, что это новое партийное руководство угрожало им исключением из-за несогласия с его линией.

Тогда все спустили на тормозах. Действительно ли бунтовщики хотят выйти из партии, или это обманный маневр, чтобы перехватить контроль над парламентской фракцией, разбиралась “Страна”.

Шоумен зовет за собой

Притула объявил о желании уйти из “Голоса” 7 июня в знак протеста против политики руководства. Лидер партии сегодня - народный депутат Кира Рудык, в политсовет входит также председатель парламентской фракции Ярослав Железняк. Шоумен тоже ранее входил в высший руководящий орган партии, однако его вывели из состава вместе с народными депутатами Ярославом Юрчишиным, Романом Лозинским и бывшим главой фракции Сергеем Рахманиным.

Первые два плюс члены парламентской фракции Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль и Андрей Шараскин объединились вокруг Притулы в оппозицию к новому партруководству. Всего во фракции “Голоса” в Раде - 20 депутатов.

Как писала “Страна”, шоумен с единомышленниками интригами и открытым давлением хотели добиться замены Рудык, которую обвинили в “узурпации власти” путем изменения устава партии на самого Притулу, но все атаки были отбиты. В руководстве “Голоса” заявили, что артист в партийном понижении должен винить самого себя и свои якобы непомерные амбиции. Должен-де быть командный дух. Это касалось и его группы поддержки.

В итоге Притула предпочел расстаться с “Голосом”, следом об этом заговорили его соратники.

Это сопровождается очередными обвинениями в адрес Рудык в “зачистках” оппонентов и выстраивании жесткой вертикали перед съездом, намеченного на июль.

“За последний месяц главой партии и ее приспешниками из политсовета были уволены руководители “неугодных” областных ячеек, а именно в Днепропетровске, Черновцах или Херсоне. Эдакие “зачистки” перед съездом. На их место, как вы понимаете, были назначены...помощники Рудык, которые имеют такое же отношение к городу, как я к Марсу”, - написала на своей странице в Фейсбуке народный депутат Александра Устинова (“Голос”) из группы недовольных.

Она возглавляет Винницкую областную парторганизацию. Часть ее членов уже заявили о выходе из партии, опубликовав антирудыковское заявление на странице ячейки в Фейсбуке. В аппарате партии заявили, что получили сканированные копии заявлений 15 человек, однако для выхода нужны оригиналы. А вообще областная ячейка “Голоса” насчитывает 29 членов. И в политсовет партии поступили новые заявления на вступление в партию в Виннице.

На момент подготовки этого материала заявление Устиновой в аппарат также не поступило, как и от остальных возмутителей спокойствия.

Тут еще один важный момент. Из указанных десяти депутатов, несогласных с политикой партии, только Бобровская, Клименко, Лозинский, Стефанишина, Устинова, Цабаль и Юрчишин формально состоят в ней и, стало быть, должны писать заявления о выходе.

А вот Васильченко, Пипа и Шараскин - это члены Украинской Галицкой партии (УГП) - регионального партпроекта на Галичине.

“Как у нас шутят, из этих возмутителей спокойствия в партии только шесть с половиной человек. Лозинский номинально в “Голосе”, но не терял связи с УГП, в которой состоял до избрания в парламент”, - комментирует источник в партаппарате.

По словам собеседника во фракции “Голоса”, недовольных в партии никто не удерживает. Якобы им давно предлагали выйти. “Но они боятся остаться у разбитого корыта. Притула - непрогнозируемый человек, который обещает одно, а сделает другое или вообще ничего. Думаю, несмотря на угрозы, наши коллеги будут держаться в партии до последнего. Некоторые рассматривают варианты помимо Притулы. Скажем, Соломию уже сватают в партию Сергея Рудыка (член депутатской группы “За будущее” Сергей Рудык, у которого собственная партия - Ред.). Клименко хочет в партию Саакашвили (Рух новых сил - Ред.)”, - комментирует источник.

Не верит он и в массовый исход из фракции. С этим можно согласиться, так как в бунтарской десятке лишь два мажоритарщика Васильченко и Пипа, на которых не распространяется норма об императивном мандате. У тех, кто прошел по партийному списку и покинул фракцию, съезд политсилы имеет право забрать мандаты. В прошлом созыве за выход из фракции “Блока Петра Порошенко” поплатились народные депутаты Николай Томенко и Егор Фирсов.

Собеседник в “Голосе” утверждает, что каждый член парламентской фракции перед выборами взял обязательство отказаться от депутатских полномочий, если хочет покинуть партию или фракцию.

“Мы все подписались под этим. Но если будут выходы из фракции, мы, конечно, созовем съезд”, - утверждает он. То есть воспользуются императивным мандатом.

Внутренняя оппозиция в "Голосе" готова продолжать борьбу, фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Кипение страстей

Политолог Анатолий Октисюк, ссылаясь на свои источники в “Голосе”, дает еще одно объяснение, почему несогласные депутаты тянут с выходом хотя бы из партии. “Дело - в съезде. Ходят разговоры, что бунтари при поддержки каких-то региональных организаций или попытаются дать последний бой группе Рудык или даже сорвать форум хотя бы ради пиара. Фактор Притулы тоже важен. От него никакой конкретики по поводу нового политпроекта, поэтому никто не торпится хлопать дверью”, - уверяет эксперт “Страну”.

Притула, по его информации, продолжает поиск единомышленников. Недавно якобы он обсуждал политические планы с обвиняемым в убийстве радикалом Сергеем Стерненко и бывшим политзаключенным в России Олегом Сенцовым.

Не добившись успеха с партией, оппозиция в “Голосе” может попробовать перехватить контроль над фракцией. Это сделать проще, чем в партии - достаточно перехода на их сторону одного человека, что перевесит чашу весов. И можно попробовать поменять Железняка на кого-то из своих.

“Фракция - это какая-никая публичная площадка, которая чаще получает внимание СМИ, чем партия”, - комментирует политолог Октисюк.

Оппозиционно настроенная Юлия Клименко намекает на такой сценарий.

“С фракцией - другая история (в отличие от партии - Ред.) И мы ею плотно занимаемся”, - написала она в комментариях под одним из постов на тему ситуации в “Голосе”.

Как супругам, разлюбившим друг друга, обеим половинкам фракции чем дальше, тем сложнее жить под одной крышей.