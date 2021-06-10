В Украине разгоняется инфляция. По данным Госстата, в мае она составила 1,3%, что почти вдвое выше, чем в апреле (тогда было 0,7%).

С начала года цены выросли на 6,1% и это далеко не предел. За год показатель роста цен может впервые преодолеть отметку в 10: (впервые с 2017 года).

При том, что заложенная в бюджете инфляция - 7,3%, а за весь прошлый год инфляция составила 5%.

По мнению главы аналитического департамента Forex Сlub Андрея Шевчишина, в третьем квартале инфляция может ускориться до 10%.

"Может, дойдем и до 10,5%", - говорит он.

Экономист Алексей Кущ считает, что среднегодовая инфляция в 2021 году составит 8-10%. Для сравнения: в 2020 году инфляция была 5%, а на этот год в бюджет заложен показатель в 7,3%. Выход же на планку в 10% - это своего рода антирекорд - такого в Украине не было с 2017 года.

Парадокс в том, что цены в Украине тянут вверх дорогие сырьевые товары (от подорожания которых на мировом рынке мы в теории должны только выигрывать) и коммуналка (тарифы на которую вполне могло бы отрегулировать правительство).

Но отдельные попытки Кабмина отрегулировать ценники пока не дали ощутимого эффекта, а комплексной программы "тушения инфляции" правительство не проводит.

Поэтому украинцам и дальше придется переплачивать за все, начиная от еды, бензина и промтоваров и заканчивая коммуналкой.

При этом перспективы роста зарплат есть далеко не у всех - бизнес в кризисе и не готов увеличивать расходы на персонал. Поэтому многие рискуют оказаться у черты бедности, а то и перешагнуть ее.

"Уже сейчас немало семей тратит больше половины своих доходов на пропитание, по мировым стандартам - это признак продовольственной опасности для граждан и страны в целом", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Страна" разбиралась, почему рванула вверх инфляция, и что будет с ценами дальше.

Инфляционный рывок

По данным Госстата, в мае потребительские цены выросли, по сравнению с апрелем, на 1,3%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - на 9,5%.

При этом продуты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,7%, 9,9% и 8,8% соответственно. А, если взять только еду, то там рост цен еще больше. За пять месяцев этого года - на рекордные 9,4%, а, по сравнению с маем 2020 года, - на 10,5%.

Другой драйвер роста — коммуналка. По данным Госстата, в мае содержание жилья, вода, электроэнергия и газ подорожали, по сравнению с апрелем, на 3,9%. По сравнению с маем 2020 года рост ценников составил 35,3%, а за пять месяцев этого года — 23,9%.

Особенно впечатляют цифры по газу - за месяц он подорожал на 14,6%, по сравнению с маем 2020 года — на 161,6%, за 5 месяцев этого года - на 70,8%. На втором месте - электроэнергия, цены на которую за год выросли на 36,6%. Вода и водоотвод подорожали на 15,5%.

"Ключевые позиции в подорожании за май — это природный газ (+161,6% май к маю), топливо (+37,4% ), подсолнечное масло (+75,2%). В целом почти вся продуктовая линейка, коммунальные и транспортные расходы существенно выросли и превысили прогнозные значения НБУ. Ускорение инфляции стимулируется как внутренними, так и внешними факторами. Из внутренних факторов стоит выделить изменение регулируемых цен, повышение минимальных зарплат и восстановление экономики, неравномерное поступление товаров на рынок. К этому добавим рост экспортных цен, что перенаправило потоки с внутреннего рынка на внешние. По внешним факторам стоит отметить неравномерное восстановление стран и производств после коронакризиса, что формирует дисбалансы в поставках и отгрузках. На мировом рынке цены продовольствия выросли до максимальных отметок с 2008 года. Фьючерсы на зерно находятся на максимумах с 2013 года. Это все подстегивает инфляционное давление", - пояснил нам Андрей Шевчишин.

Неподъемная корзина

Мы уже писали какие продукты в Украине дорожают больше всего и почему.

Собственно, драйверы продуктового роста не изменились.

Так, в мае еще на 6,8%, по сравнению с апрелем, подорожало подсолнечное масло. По сравнению с маем прошлого года, оно стоит на 75,2% дороже. Ценники на масло у нас уже давно превысили европейские, хотя как раз туда мы экспортируем подсолнечное масло, и, по идее, у нас оно должно стоить дешевле, чем в странах, куда мы его продаем.

Также уже можно констатировать провал меморандума Минэкономики и производителей подсолнечного масла по ценам - последние брали на себя обязательства не повышать и даже по возможности снизить цены. А Минэкономики взамен сняло вопрос о введении экспортных ограничений. Но, как видно, цены продолжают расти, а экспорт при этом никто не ограничивает.

Что касается подорожания подсолнечного масла, то тут причины лежат на поверхности - взрывной рост цен на него на мировых рынках, связанный с общим трендом повышения спроса на продукты питания. Дополнительно рост цен на масло подтолкнуло повышение котировок на нефть, на которые рынок масличных всегда чутко реагирует.

Сахар, который в этом году бьет рекорды по ценам, в мае притормозил - подорожал всего на 0,5%. Но, если сравнивать с маем 2020 года, то рост цены составил рекордные 67,2%.

Сейчас сахар дорожает не так стремительно потому, что в Украину наконец-то завезли на переработку тростниковый сырец (беспошлинную квоту более чем в 300 тысяч тонн Украина имеет в рамках ВТО). Но вот пойти дальше, и запустить обвал сахарных ценников, Кабмин так и не смог. На заседание правительства уже выносился законопроект о снятии заградительной ввозной пошлины на белый сахар-сырец до осени, пока на рынке не появится отечественный сахар нового урожая. Но до голосования дело так и не дошло - МИнэкономики отозвало проект, не поясняя причин.

В мае также сильно подорожали фрукты - на 14,5%, по сравнению с апрелем. Одной из причин стал дефицит предложения по многим позициям. Урожай прошлого года уже фактически закончился. Скажем, качественные яблоки в Украине в дефиците, а немногочисленные партии - супердорогие. В столичных супермаркетах хорошие яблоки продаются по 50-60 гривен за килограмм. Новое предложение, скажем, сезонных ягод в этом году запоздало из-за затяжного начала сезона. Да и перспективы урожая пока под вопросом. К примеру, из-за дождей может снизится урожай черешен, ягоды уже подорожали и продаются дороже импортных (порядка 250 гривен за килограмм).

Клубника тоже не спешит дешеветь. Нынешний ценник в 90-140 гривен за килограмм для 10 июня, мягко говоря, высоковат. В мае же клубника и вовсе продавалась по 250 гривен.

По большинству продуктов питания в мае наблюдалась традиционная "ползучая" инфляция. Скажем, хлеб подорожал, по сравнению с апрелем, на 0,9%, макароны - на 1,3%, мясо - на 1,8%, рыба - на 1%, сливочное масло - на 1,2% и т.д. Вроде и немного, но в годовом измерении рост цен существенный. По хлебу, к примеру, - на 13,7% за пять месяцев этого года, по мясу - на 5,6%, рыбе - на 6%, сливочному маслу - на 5,9% и т.д.

Опять -таки, поясняя рост цен на продукты в Украине, эксперты говорят об их привязке к мировым рынкам. Основные наши экспортные позиции - пшеница, кукуруза, подсолнечное масло продолжают дорожать. Следовательно, в отечественной рознице растут цены на хлеб, макароны, а также мясо и молоко (так как дорожают комбикорма).

"То есть, получается, что мы импортируем продуктовую инфляцию своих же экспортных товаров", — говорит Алексей Кущ.

Причем в отсутствии госрегулирования цен на продукты (которое есть во многих странах) и из-за высокого НДС (у нас -20%, тогда как в Европе на продукты питания - 4-7%) еда у нас уже дороже, чем в ЕС.

"В то время как многие страны вводят ограничения на экспорт важных для внутренних потребителей товаров, украинские экспортеры совершенно спокойно отправляют за рубеж продовольствия в расчете на большую прибыль. Из-за этого цены на сельхозпродукцию значительно выросли", - говорит руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян.

Фактор коммуналки

Что касается коммуналки, то тут "вклад" властей в разгон ценников еще более очевиден.

Мы уже писали, что цены на газ в Европе в последние месяцы заметно выросли. Причина - холодная весна и снижение запасов в газовых хранилищах европейских трейдеров. Наши ценники на газ привязаны к европейским хабам, Поэтому они тоже начали ползти вверх.

Кабмин предпринял попытку удержать цены, запустив годовой тариф. Впрочем, у некоторых поставщиков он оказался рекордно высоким - до 15 гривен за куб с учетом доставки. Причем, в мае премьер-министр Денис Шмыгаль успокоил украинцев, заверив, что газовщики еще могут пересмотреть тарифы, снизив их к лету, когда цены на газ в Европе пойдут вниз. Но на июнь трейдеры не стали корректировать ни месячные, ни годовые тарифы. То есть, они остались рекордно высокими.

"В целом рост коммунальных тарифов с мая 2020 года по май 2021 года составил на 35%, а платежки увеличились почти на 60%. В апреле 2021 нам с вами насчитали на 6.4 млрд гривен больше чем в апреле 2020. Всего за отопительный период население получило счетов на 30 млрд больше чем год назад.

При этом власти почему-то никак на это не реагируют, хотя очевидно, что коммуналка разгоняет общую инфляцию в стране", - отмечает эксперт энергорынка Олег Попенко.

При этом газ внутренней добычи в себестоимости - ниже 3 гривен за куб. По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, его можно было бы продавать по 5 гривен за куб уже с учетом всех наценок, налогов и даже инвестиций в сети.

Но пока отмашки на распродажу украинского газа нет. Более того, Кабмин снял ПСО по ценам на газ для теплокоммунэнерго. Тепловики заявили, что с нового сезона будут вынуждены повысить цены на отопление и горячую воду на 30-70%. "В следующем отопительном сезоне газ в Европе будет стоить порядка 300-350 долларов за тысячу кубов, следовательно, рассчитывать на снижение тарифов не приходится", - отмечает Кущ.

Мы также писали какие есть сценарии по подорожанию электроэнергии для населения — киловатт может подорожать до 4 гривен. То есть, с нового отопительного сезона коммуналка и дальше будет разгонять инфляцию.

"Идем к 10,5%"

По словам Алексея Куща, ажиотаж, рост цен и скачек инфляции сейчас наблюдается во многих странах.

"Это связано с активизацией спроса и восстановлением экономики после пандемии. Но эта тенденция - краткосрочная. Повышение инфляции не связано со структурными изменениями мировой экономики, а такой скачек обычно затухает в течение нескольких месяцев. Еще квартал нужен для отката к прежним показателям. Поэтому с осени ситуация на мировых рынках, скорее всего, уляжется", — отмечает эксперт.

Но не в Украине.

"Если сейчас мы фактически импортируем продуктовую мировую инфляцию, то с осени начнем "завозить" энергетическую. Газ будет стоить до 300-350 долларов за тысячу кубов, нефть - 70-80 долларов за баррель. Украина крайне зависима от импортных энергоресурсов, поэтому повышения цен не избежать. Причем, если в случае с теми же продуктами мы имеем хоть какие-то варианты для маневра, так как еда у нас все таки своя, то вот что касается газа или бензина, то тут вариантов фактически нет", - говорит Алексей Кущ,

По его словам, в годовом измерении инфляция в Украине может составить 8-10% (что выше, чем заложено в бюджет - 7,3%).

"Поэтому МВФ может потребовать повышения учетной ставки НБУ еще на 1-1,5%. Для бизнеса это значит еще большее ограничение по кредитованию, а вот для Минфина - хорошо, позволит и дальше привлекать спекулятивный капитал", — добавил эксперт.

Андрей Шевчишин также считает, что инфляция будет разгоняться и дальше.

"Ее немного сдержат только традиционные сезонные дефляционные продуктовые тренды лета (в продуктовой корзине по сезонным овощам и фруктам). Но вот в коммуналке - продолжится повышение. Ожидается рост тарифов на электроэнергию, горячую воду, отопление, а также транспорт и топливо.

Полагаю, что укрепление гривны к доллару сыграет в положительную сторону только на топливе, или по крайней мере сдержит его подорожание. Но вот остальные импортные товары останутся дорогими, поскольку импортеры после мертвого карантинного периода постараются увеличить свою маржу", - говорит он.

По мнению Шевчишина, в третьем квартале показатель инфляции превысит 10%, а, возможно, дойдет и до 10,5%.

Для украинцев это значит лишь одно - все и дальше будет дорожать.

"При этом зарплаты вряд ли будут повышаться так быстро, как цены. Средние официальные зарплаты растут, но это - срез ситуации по 7 млн штатных работников. У нас же занято до 17 млн, и по остальным ситуация плачевная - зарплаты или не растут или растут очень медленно. Особенно у тех, кто трудится в небольших компаниях. Там просто нет возможностей для повышения зарплат", - подытожил Кущ.