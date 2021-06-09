В отношениях Офиса президента Владимира Зеленского и Администрации президента США Джо Байдена наметилось напряжение. Зеленский дал интервью американскому изданию Axios, полное претензий к позиции Вашингтона по самым разным вопросам, касающихся Украины.

И то же СМИ сообщило со ссылкой на источники в Белом Доме, что Администрация Байдена отказалась приглашать Зеленского в Вашингтон перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, из-за увольнения главы НАК "Нефтегаза" Андрея Коболева, заподозрив в откате “антикоррупционных реформ”.

Судя по реакции ориентированных на Банковую спикеров, это было воспринято болезненно.

Состоявшийся в тот же день телефонный разговор Зеленским с американским лидером, который пригласил украинского президента в Вашингтон, должен был, по идее, поставить крест на слухах об охлаждении отношения Вашингтона к Банковой (и именно в этом русле комментировали ситуацию близкие к ОП люди), но последующий скандал с интерпретацией разговора украинской стороной показал, что, как минимум, недопонимание между сторонами все же присутствует.

Что ждет отношения Киева и Вашингтона, разбиралась “Страна”.

По данным из Белого Дома

Надо полагать, известное американское общественно-политическое интернет-издание Axios в последние дни получило много заходов на свою страницу из Украины.

Издание Axios взяло большое интервью у украинского президента, присовокупив к нему собственные инсайды.

“Страна” подробно разобрала сказанное Зе. Если вкратце, Зеленский выдал странную смесь лести с недовольством политикой США, которые, конечно, образец демократии, но недостаточно обеспечивают украинские интересы.

Мол, Вашингтон сейчас не хотят останавливать “Северный поток - 2” (СП-2) и вести на этот счет переговоры с главным лоббистом газопровода в Европе Германией, хотя раньше-де были совсем другие сигналы Киеву. Более того, Зеленский узнал, что не будет санкций против немецкого концерна, который отвечает за строительство СП-2, из заявления на брифинге в Белом Доме, а не личного сообщения. Тема недостатка внимания со стороны Байдена и его команды вообще проходит красной линией через это интервью. Зеленский недоволен, что с ним не хотят встречаться перед переговорами с Путиным, что не слышат призывов Украины принять ее в НАТО. Но Зеленский все равно надеется на Байдена, который “как Майкл Джордан в баскетболе” забьет трехочковый гол в геополитике, и… на Господа Бога.

Axios опубликовал также “выжимку” из интервью, присовокупив пару примечательных инсайдов.

Один инсайд гласит, что Администрация Байдена рассматривала вариант пригласить Зе в Вашингтон перед европейским туре, включающим встречу с Путиным в Женеве, однако якобы отказалось от идеи после замены руководства НАК “Нефтегаз Украины” санкционированной украинским президентом. В Белом доме посчитали это плохим знаком: Зеленский “отматывает назад антикоррупционные реформы”. Забегая вперед, скажем, что на Банковой списали этот пассаж на месть экс-главы правления НАК Андрея Коболева через своих лоббистов. Во всяком случае, такой месседж разнесли блогеры и комментаторы, ориентированные на ОП. А договориться о визите в Вашингтон не удалось из-за плотного графика американского лидера и других технических деталей.

Отметим, что усилия лоббистов Коболева, который в этом плане вел большую работу в США, действительно нельзя исключать. Но стоит сказать, что исполнительным вице-президентом Axios в недавнем прошлом была жена главы Государственного департамента Энтони Блинкена Эван Райан, которая сама сейчас возглавляет Офис внутренних коммуникаций Белого Дома.

Так или иначе, но факт остается фактом: перехватить Байдена на пути к Путину не удалось. Вместе с тем, американский президент на днях позвонил Зе, что было представлено как донесение позиции Украины по важным для нее вопросам перед предстоящими встречами Байдена.

Как раз на тему этого звонка был другой инсайд Axios. По данным издания, еще до разговора Зе с журналистами украинская сторона была проинформирована о намерениях Байдена позвонить своему коллеге.

Это важно в контексте интервью Зеленского. Выходит, он выдал на-гора претензии к Байдену, не дожидаясь его звонка.

Сам же телефонный разговор (уже второй между Байденом и Зеленским) носил, судя по официальным сообщениям, ритуальный характер и сводился к одному: Вашингтон за своей большой геополитической игрой с Россией не забывает о Киеве и будет его поддерживать.

“Байден показывает, что он держит связь с Зеленским, что помогает ему отбиваться от нападок республиканцев на манер тех, которые демократы предпринимали перед встречей предыдущего американского президента Дональда Трампа с Путиным”, - комментирует политолог Вадим Карасев “Стране”.

Что касается планируемого визита Зе в Вашингтон, то в случае достижения неких договоренностей с Путиным это будет удобный повод для Байдена проинформировать украинского лидера, так сказать, из первых уст.

Смазал впечатление от разговора президентов щекотливый эпизод, о котором “Страна” также сообщала.

Киев заявил в официальном сообщении, что Байден поддержал предоставление Украины Плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО. При том что в пресс-релизе Белого Дома об этом не было ни слова. Вскоре фраза о поддержке Байденом ПДЧ исчезла и с сайта ОП.

Все тот же Axios утверждает, что это было сделано по настоянию Белого Дома. Возможно, это просто недоразумение, или же свидетельство, что партнеры плохо слышат друг друга, то есть плохо понимают друг друга.

Но возможно, есть и более глобальные причины.

Испорченный телефон

Ряд экспертов полагает, что Офис президента не видит (или не хочет видеть) изменившейся внешнеполитической конъюнктуры, которая заключается в том, что Байден хочет воссоздать очень тесные связи с Европой (прежде всего с ее ведущими странами - Германией и Францией) и ради этого идет навстречу пожеланиям европейцам по нормализации (или как минимум снижения градуса напряжения) в отношениях с Россией. Наиболее красноречиво это изменение политики Вашингтона проявилось в остановке санкций против "Северного потока-2", а также в фактическом отказе Украине в предоставлении ПДЧ на ближайшем саммите в Брюсселе (что еще раз стало очевидным на фоне скандала с изменением текста релиза Офиса президента).

Самуэль Чарап, старший эксперт Rand Corporation - одного из крупнейших американских исследовательских центров, работающего с правительственными структурами США, в интервью Стране” назвал укрепление дружественных отношений с европейскими союзниками - одним из главных приоритетов для Байдена. “Это (санкции против "Северного потока-2") была большая проблема в отношениях с Германией. И по сути ставить союзника под санкции было бы, с точки зрения администрации США, контрпродуктивно”, - отметил эксперт.

Политолог Руслан Бортник говорит, что заявления Зеленского входят в диссонанс с политикой США, которым сейчас невыгодно нагнетание страстей в отношениях с европейскими союзниками, прежде всего с Германией, которая категорически против предоставления Украине ПДЧ.

“Мы видим, что охлаждение, ранее наступившее между окружением Зеленского и элитами Германии, а также Франции, охватило и отношения с США. Общих идей и дел между Киевом и Западом все меньше. Украина остается только частью западной политики в отношении России и может быть поставлена перед фактом неких глобальных соглашений партнеров с Москвой”, - полагает политолог Бортник.

Продолжение во внутренней политике не заставит себя ждать.

“Оппозиция воспримет это как сигнал для новых атак на Зеленского. Он будет лишен поддержки коллективного Запада на следующих выборах”, - спрогнозировал Бортник “Стране”.

Однако политолог Карасев, напротив, уверен, что охлаждения в отношениях с Западом и, прежде всего, США нет.

“Несмотря на трения с Белым Домом, Конгресс показывает, что двухпалатная поддержка у нас остается. И Сенат, и Палата представителей более антироссийски настроены, чем Администрация Байдена, что подтвердил недавний визит делегации американских парламентариев депутатов, где были представлены обе партии. Плюс общая нелюбовь Запада к России. Все это в совокупности дает Киеву пространство для маневра и защиты своих интересов”, - комментирует Карасев.

Источник в дипломатических кругах считает, что до Киева не успели дойти новые веяния.

"Где-то с осени прошлого года на фоне ожидания скорого прихода к власти Байдена, который, как считается, должен был начать резкую антироссийскую политику, какие-то люди из Вашингтона и Лондона посоветовали Офису президента также взять курс на радикализацию повестки в отношениях с Россией. Отсюда и риторика с призывами взять в НАТО, и усиления эскалации на Донбассе, после чего Россия начала движения войск. Но эффект от этого оказался не тот, что ожидали Офис президента и его советники - Байден резко пошел на попятную и решил снизить градус напряжения в отношениях с Россией. А Киев при этом движется по прежней программе, что и вызывает такой диссонанс. Вероятно, во время визита Зеленского в Белый дом ему и пояснят, что концепция поменялась и теперь не нужно создавать много шума. Но это при условии, если саммит Байдена и Путина принесет какой-то результат. Если же переговоры провалятся или же возникнет новое напряжение между Западом и Россией, то конфронтационная повестка останется прежней", - говорит источник.