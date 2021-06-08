Недавнее заявление Зеленского о том, что в ближайшие три года в Украине высадят миллиард новых деревьев, а площади лесов увеличат на миллион гектар, взбудоражило общественность. Напомним: активные "посадки" он пообещал на форуме "Украина 30 "Экология", и в тот же день, 7 июня, появился указ президента о мероприятиях по сохранению и восстановлению лесов.

С лесами в Украине пробема, и это в общем-то не секрет. Как и то, что идут несанкционированные вырубки ценных реликтовых лесов в Карпатах, а наша страна, несмотря на мораторий, активно отгружает лес-кругляк на мебельные производства в Европу.

То есть леса спасать однозначно надо. Но сработает ли президентская идея и реально ли вообще высадить миллиард деревьев за в три года - вопрос.

В соцсетях идут активные обсуждения - сколько деревьев в секунду нужно высаживать, чтобы выйти на озвученный Зеленским миллиард. И в какую сумму в итоге это обойдется бюджету.

Причем общий настрой таких обсуждений - явно скептический. Цифру в миллиард деревьев многие эксперты считают явно завышенной и удивляются - кто "подсунул" ее Зеленскому и есть ли в ОП калькулятор.

Впрочем, самих лесников цифра в миллиард новых деревьев как раз не пугает.

Они утверждают - объемы вполне реальные и даже стандартные.

Но у них возникают другие вопросы по поводу идеи повысить "лесистость" Украины: во-первых, где брать "лишнюю" землю под леса, во-вторых, будет ли финансирование не только на посадку, но и на уход за насаждениями.

"Если посадка обходится в среднем в 10 тысяч гривен на гектар, то уход в последующие три года может стоить до 50 тысяч. А без него насаждения могут попросту погибнуть", — говорит глава "Центра альтернативного озеленения Киева", профессиональный лесник Роман Любека.

Его коллеги допускают, что по итогу кампания по озеленению страны может закончиться выводом под этот проект тысяч гектаров земли, но будет ли там в итоге лес или же со временем эти угодья попросту распродадут - вопрос открытый.

На этом фоне интрига с миллиардом деревьев - это попросту дымовая завеса: пока общественность обсуждает скорость высадки деревьев, мимо ее внимания проходит главное - потенциальная схема с землей.

"Страна" разбиралась с миллиардом деревьев от Зе.

Для повышения "лесистости"

7 июня на форуме "Украина 30 "Экология" президент Зеленский сообщил, что в Украине дан старт проекту "Зеленая страна". Его цель - увеличить площадь лесов в Украине.

"Мы поставили амбициозную, но достижимую цель: за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров. Для этого в ближайшие три года высадим один миллиард деревьев", - сказал Зеленский.

В этот же день он подписал указ о мероприятиях по сохранению и восстановлению лесов.

В самом документе, правда, о миллиардах деревьев и миллионах гектаров ничего не сказано. В нем два пункта.

1. Начать с 2021 года реализацию экологической инициативы "Масштабное залеснение Украины".

2. Кабмину разработать в двухмесячный срок и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно усовершенствования системы охраны, защиты и восстановления лесов, стимулирования разведения лесов, сохранения и восстановления природных экосистем.

Кабмин также должен будет разработать и саму программу "Масштабное залеснение Украины", которой по факту еще нет.

Также правительство должно продумать комплекс мероприятий по идентификации пригодных для создания лесов земельных участков государственной и коммунальной формы собственности "с целью их дальнейшего использования для достижения оптимальной лесистости Украины".

По этому проекту возникает сразу несколько вопросов. Первый - самый явный - реально ли посадить так быстро в общем-то огромное количество деревьев - целый миллиард. Ведь, как показывают элементарные расчеты, чтобы выйти на такой показатель за три года, нужно сажать по 333,3 миллиона деревьев в год, около 27,8 млн в месяц, 926 тысяч в день, 38,6 тысяч в час, 643 - в минуту или больше 10 деревьев в секунду.

На первый взгляд, цифры выглядят попросту фантастическими, хотя, повторимся, лесники полагают, что задача реальная. Но вернемся к этому пункту позже.

Второй вопрос к проекту о миллиарде деревьев от Зе - сколько денег понадобится "зарыть в землю" и не станет ли это еще одной коррупционной схемой. Ведь если на дорогах воруют миллиардами, то в случае с лесами списать средства еще проще - саженцы ведь могут и не прижиться.

Наконец, третий вопрос - на каких площадях будут разбивать новые леса.

На сегодняшний день под лесами в Украине занято порядка 9,6 млн гектаров. То есть плюс один миллион гектаров, который обещает Зеленский - это увеличение территории лесов на 10%. Где возьмут эти земли?

"Даже если предположить, что будут активно восстанавливать погибшие во время прошлогодних пожаров леса, то там речь идет о тысячах гектар. Такой же порядок цифр по замещению лесов, которые идут под плановые рубки. Для миллиона гектаров новых лесов нужны новые угодья", - говорит Роман Любека.

Разберем эти пункты более подробно.

По дереву каждые 10 секунд?

Заоблачная цифра в миллиард деревьев за три года - первое, что смутило даже далеких от тонкостей лесного хозяйства украинцев. Это действительно очень много, и, если разделить эти объемы на отведенное на высадку время (три года), даже без учета сезонности (хотя зимой и летом деревья, понятное дело, никто не сажает), получается, что нужно сажать дерево каждые 10 секунд.

Звучит, мягко говоря, малореально.

Экспертов по лесному хозяйству цифра в миллиард также смущает, но не так сильно, как простых обывателей.

На самом деле, как говорит Роман Любека, высаживать более чем по 330 млн саженцев в год - вполне реально.

"Во-первых, есть механизированные технологии. К тракторам крепится соответствующее оборудование, с помощью которого высаживаются деревья. Правда, на практике его применяют далеко не все лесхозы. Многие задействуют ручной труд, и, вы удивитесь, но в среднем посадка одного дерева занимает всего 12 секунд. К примеру, в прошлом году в Украине высадили порядка 180 млн деревьев. Но не потому, что не успели больше, или денег не было, - не было потребности, так как замещали плановые рубки с небольшим превышением. В случае с высадкой миллиарда деревьев (или 333,3 млн в год) заминка может случиться из-за дефицита саженцев. Ежегодно их в Украине выращивается 200-300 млн. И в этом году увеличить цифру уже не получится. Но это возможно сделать в следующем году, если запланировать соответствующее увеличение производства и выделить под него финансирование", - говорит Роман Любека.

10 тысяч на гектар - посадка, до 50 тысяч - уход

Отдельный вопрос - по деньгам.

По расчетам главы Минприроды Романа Абрамовского, бюджет проекта "Зеленая страна" на три года составит 2 млрд гривен (то есть по 2 гривны за один саженец).

"Большая часть (денег -Ред.) будет предоставлена за счет деятельности государственных лестных хозяйств, также предусматривается привлечение средств из государственного бюджета", - сказал Абрамовский, добавив, что по итогам первого квартала этого года доходы лесного хозяйства выросли на миллиард гривен и будут еще расти - за счет ликвидации схем по продаже древесины, прозрачных аукционов и др.

"Страна" спросила у лесников - сколько будет стоить высадка миллиарда деревьев.

Директор Богатырского лесного хозяйства Олег Пономаренко говорит, что стоимость проекта составит 2-3 миллиарда гривен.

"На ценообразование влияет много факторов: где сажать, что сажать, кто это будет делать и какой размер саженца. Цена одного дерева может достигать и нескольких тысяч гривен. Если говорить конкретно про создание лесных насаждений, один гектар с работой, обходится около 12 тысяч гривен. На одном гектаре мы садим около 5 тысяч деревьев. В среднем получается 2-2,5 гривны за одно дерево. Таким образом, посадка одного миллиарда деревьев обойдется около 2-3 миллиардов гривен. Но это если считать по расчетам нашего лесхоза. Я знаю, что есть хозяйства где одно дерево обходится в 3-4 гривни", - рассказывает Пономаренко.

Роман Любека говорит, что многое зависит от саженцев. Саженцы с открытой корневой системой стоят по 30-40 копеек за штуку, с закрытой - около 3,3 гривны за штуку.

"Но саженцы с закрытой корневой системой лучше приживаются, им не нужно времени на адаптацию, то есть использование таких саженцев более эффективно", - пояснил эксперт.

То есть опять-таки выходим на порядка 3 млрд гривен.

Но это лишь вершина айсберга.

"Потребуются еще затраты на уход за насаждениями, чтобы они в итоге стали лесом. Если посадка одного гектара - это примерно 10 тысяч гривен, то на уход в последующие три года нужно еще от 10 тысяч до 50 тысяч на гектар. Если этих денег не будет, насаждения могут попросту погибнуть". — говорит Любека.

Средняя плотность саженцев при посадке - 5-6 тысяч на гектар. То есть, миллиард деревьев - это примерно 200 тысяч гектар. На уход за ними может понадобиться еще от 2 до 10 млрд. Таким образом, бюджет проекта резко вырастает, и может составить уже до 12-13 млрд.

Непонятно, будут ли эти средства.

Министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский заявил, что из миллиарда высаженных деревьев в итоге останется примерно 20% или около 200 млн.

"Главная идея инициативы президента это увеличение в Украине площадей лесных насаждений. Механизм достаточно простой. На площади один гектар садят около пяти тысяч деревьев, за время обработки данной лесопосадки останется около 500 деревьев, это соотвественно 10% от общего количества. Высаживать будем смешанный лес, он практически не горит. Садить сосну в условиях климатического повышения температуры, уменьшения влаги и повышения сухости бессмысленно, через 50-70 лет ее нужно будет вырезать или она сгорит", - рассказал Абрамовский на форуме "Украина 30 "Экология".

Вопрос земли

Абрамовский отметил, что высадка миллиарда деревьев от Зе будет идти исключительно на новых землях.

"Наша цель увеличить количество лесов с 15,9% до 17,9% от общей площади территории Украины, где порядка 100 тысяч гектар лесного фонда не покрыто лесом", - сказал Абрамовский.

По словам Романа Любеки, в восстановлении нуждаются участки лесов, уничтоженные пожарами. Только по Овруцкому лесхозу, который пострадал от прошлогодних пожаров, - это 15 тысяч гектар, еще порядка 18 тысяч - в лесах Луганской и Донецкой области, - говорит эксперт.

Но в целом речь идет о десятках тысяч гектар, а не о миллионе, на который нацелились у Зеленского (на миллион гектар лесной фонд планируют расширить в течение 10 лет).

"Где этот миллион гектар взять? Его нужно у кого-то отобрать, принять соответствующие нормативные акты о передаче земель под леса", - говорит руководитель мебельного завода ВГСМ (Закарпатская область) Ирина Мацепура.

Вопрос с землей в этой истории может оказаться самым интересным.

По словам главы Семёновского лесного хозяйства Эдуарда Орлова, инициатива президента расширить лесной фонд на 1 миллион гектар и посадить один миллиард деревьев как раз связана с запуском рынка земли.

"В первую очередь это связанно с изменением целевого назначения сельскохозяйственных земель. С принятием закона о рынке земли много земель, которые ранее были сельскохозяйственного назначения, будут уже не интересны как сельхозземли из-за непригодности для ведения сельского хозяйства. Такие земли нужно будет переводить под лесные фонды, а соответственно сажать на них деревья. По нашим подсчетам, таких земель в Украине более 300 тысяч гектар", - сказал он.

Как именно будут выделять земли под леса и не попадут ли в их число вполне пригодные для сельского хозяйства земли, да и не будет ли затем новой смены целевого назначения угодий под конкретных покупателей - пока неясно. Но возможности для схем уже вырисовываются, - говорят эксперты.

При этом, как говорит глава общественной организации "Экоклуб" Андрей Мартынюк, леса нужно садить на территориях, где они росли ранее.

"Посадки лесов в степях или, скажем, на болотах, могут спровоцировать еще большую деградацию экосистемы", - говорит он.

Эколог Владимир Шелудько говорит, что миллиард деревьев от Зеленского без решения уже существующих проблем лесной отрасли ничего не изменит.

"Как по мне, то, что происходит в лесном хозяйстве и то, что декларирует президент - две большие разницы, Как, гробя госсектор управления лесным хозяйством, можно добиться возрождения лесов? К примеру: в Херсонской области практически убиты защитные лесопосадки, а их было не менее 35 тысяч гектаров. Что касается лесов, то и тут проблем хватает. Пожарные водоемы не создаются, на систему пожаротушения в лесах в целом выделяется крайне скудное финансирование, есть дефицит кадров. Так мы что, на существующих лесах ставим крест, а новые будем садить", - удивляется эксперт.