Сергей Притула объявил, что покидает партию “Голос”, в списке которой он под номером 30 баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году и от которой он шел на мэра Киева на 2020-м. О разногласиях Притулы с партийным руководством и его попытках совершить в политсиле переворот “Страна” писала не раз.

Теперь мы разобрались, почему шоумен решил именно сейчас хлопнуть дверью и чем он займется дальше.

Обмен любезностями

По версии Притулы, покидает он "Голос" в знак несогласия с внутрипартийной политикой, из-за которой "не в последнюю очередь" политсила "отдалилась от… начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата". Шоумен сетует, что он до последнего верил в “возможность цивилизованного диалога (с руководством - Ред.) и реанимации партии”.

“Теперь мной руководит только одно желание: отвести негатив от тех команд “Голоса” в регионах, которые 2 года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные “верхи” не слышат “низов”, и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд “Голоса” по всей Украине. Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства”, - написал он на своей странице в Фейсбуке.

При этом он утверждает, что ему есть что предложить “тем, кто и дальше горит желанием сделать что-то хорошее для страны и своих общин”.

“О своих дальнейших планах в политической сфере я в обязательном порядке сообщу на своих официальных ресурсах”, - пообещал Притула, дав понять, что собирается создать свой проект.

В свою очередь в “Голосе” дали понять, что действия шоумена продиктованы его амбициями и “желанием получить руководящие должности любой ценой”, а помогать партийному строительству он-де не хотел.

“Но мы поздравляем господина Притулу с тем, что он в конце концов определился со своими политическими планами. Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает", – говорится в официальном заявлении партии.

Притуле также напомнили, что ему нужно написать заявление о выходе. И то же должны мол, сделать единомышленники Притулы в партии, которые хотят к нему в будущем присоединиться, так как “сидеть на двух стульях, а, во-первых, неудобно, во-вторых, безответственно”.

На момент публикации этого материала Притула, по информации “Страна”, не подал в аппарат заявление, партбилет № 00098 все еще у него.

Конкурент Зеленскому и Порошенко

К разводу Притулы с “Голосом” дело шло давно. Как писала не раз “Страна”, шоумен после скандального ухода с поста главы партии, а потом и из парламентской фракции Святослава Вакарчука захотел возглавить политсилу.

Объединив вокруг себя недовольных новым руководством партии - Кирой Рудык и фракции - Ярославом Железняком, он попытался перехватить контроль над “Голосом”. Как утверждают источники в партии, ставка была на созыв внеочередного съезда, на котором Притула со товарищи должны были постараться убедить делегатов переизбрать руководство. В “Голосе” этой идее не дали ход, однако шоумен все же собрал неформальный форум депутатов от “Голоса” разных уровней и партийных функционеров, где призвал поменять устав партии, на основании чего потом провести рокировку.

По сути это была его лебединая песня в “Голосе”, которая, впрочем, ни к каким реальным результатам не привела и стало понятно, что руководство партии Притула со товарищи сменить не сможет.

“У него не получилось ни собрать поддержку в регионах для продавливания официального съезда, ни провести нормально свой форум, куда пришлось подтягивать каких-то фанатов, волонтеров для массовки, а из наших местных партийных организаций были только две-три. Еще у него начинаются съемки, и работодатели наседают с вопросами о его планах, потому что не хотят связи с политикой, тем более с конкретной партией. Вот он и хлопнул дверью”, - говорит источник, близкий к руководству “Голоса”.

По его словам, Притула сейчас оказался на политическом распутье, не зная твердо куда и с кем идти.

“То он говорил, что присоединится к Данилюку, Климкину и Рябошапке (представители либерального лагеря Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка, которые недавно выступили с совместным политическим заявлением, - Ред.), то хотел работать со Стерненко (обвиняемый в убийстве праворадикал Сергей Стерненко - Ред.), то занялся своим проектом. Даже те в нашей фракции, кто его на первых порах поддержал, сейчас отмалчиваются, не видя определенности”, - говорит собеседник.

Политолог Анатолий Октисюк видит в действиях Притулы отголоски борьбы различных групп влияния внутри "Голоса".

“Шоумен, за которым стоит Пинчук (крупный бизнесмен Виктор Пинчук - Ред.), так и не договорились о разводе интересов в “Голосе” с группой влияния Фиалы (бизнесмен Томаш Фиала, на которого, как считается, ориентируется нынешнее руководство партии и фракции - Ред.) Смысла у первых поддерживать этот партийный бренд не стало, тем более в свете разговоров о принятия закона о деолигархизации, который бьет по Пинчуку и его политическим протеже. Теперь Притула свободен от партийных обязательств и не боится даже роспуска Рады, о котором опять заговорили из-за скрытой борьбы ОП и олигархов вокруг того самого антиолигархического закона. Шоумен может ковать железо как хочет. Если таки состоятся внеочередные выборы хоть в Раду, хоть президента, Притула как несистемный игрок будет “обирать” правых политиков, главные из которых - Зеленский и Порошенко. Последнего даже больше, особенно на Галичине, откуда Притула родом. И, насколько я знаю, у Порошенко это понимают, потому и хотели одно время завлечь шоумена в свои ряды”, - комментирует эксперт.

Впрочем, стоит сказать, что речь идет о борьбе за не очень большие проценты. По данным разных соцопросов рейтинг "Голоса" колеблется в пределах 2-3%. Плюс минус такой же и президентский рейтинг Притулы у тех соцслужбы, которые его замеряют. Но на выборах, в условиях сильной конкуренции на правом фланге, оттягивание и 3% будет иметь серьезное значение с точки зрения конечного результата.

Добавим, согласно майскому опросу социологической группы "Рейтинг", уровень поддержки "Голоса" составил 2% среди респондентов, определившихся с выбором. Где-то около этой же отметке колеблется и по