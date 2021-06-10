Как только эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад, медики, которых еще недавно власти называли "спасителями", снова рискуют оказаться без доплат, а то и вылететь с работы.

Как стало известно "Стране", во многих больницах стали хуже платить - снимают ковидные, не начисляют деньги, которые прописаны в коллективных договорах (скажем, на оздоровление), задерживают зарплаты.

В некоторых медучреждениях не платят с апреля, то есть уже должны людям за два месяца. И список больниц, которым не хватает на зарплаты, только растет.

"К примеру, даже в Киеве диагностические консультационные центры не могут наскрести денег на зарплаты персоналу, даже на минималку. Это просто катастрофа", - говорит нам глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Некоторые больницы начали сокращать людей.

"Нас даже не сокращают, как положено, по закону - с предупреждением за два месяца и выплатой выходного пособия, а просто давят, чтобы писали заявления по собственному желанию. Якобы из 540 человек планируют сократить 90. Многих переводят с суточных смен на 12-часовые, чтобы не платить "ночные". Ковидных не платят вообще, хотя мы работаем на сортировке (то есть поступают в том числе пациенты с коронавирусом - Ред.). В итоге зарплаты уже снизились, а работать нужно за двоих", - рассказала нам медсестра столичной детской клинической больницы №7 Наталия Переходько.

И таких случаев по стране становится все больше.

"То ли пандемия закончилась, то ли сказалась смена руководства в Минздраве, но наступления на трудовые права медиков возобновились с новой силой. Получается, что вместо обещанного на этот год увеличения зарплат, людям, наоборот, урезают оклады, При этом в больницах снова заговорили о сокращениях, хотя еще недавно вроде у нас был дефицит медработников, и в профильном министерстве этот факт признавали", — говорит глава общественного движения "Социальный рух" юрист Виталий Дудин.

Разбирались, почему медики в Украине снова оказались "лишними".

"Не платят и грозят увольнениями"

Как рассказала нам медсестра киевской детской больницы №7 Наталия Перходько, им стали настойчиво предлагать написать заявления об увольнении по собственному желанию еще с мая. Якобы, до 10 июня в этом медучреждении планировали уволить, минимум, 90 медсестер и санитарок из 540.

"Работать вообще стало невыносимо. Людей уже переводят на 12-часовые смены, чтобы не платить "ночных". То есть, получается, ночью в отделении остается только одна медсестра, без санитарки. Но дети поступают круглые сутки, нагрузка на средний медперсонал растет. При этом зарплата у медсестры - 7,5 тысяч гривен на руки это уже с городскими доплатами. Санитарки и вовсе получают по 3,5 тысячи", - говорит Наталия Переходько. По ее словам, руководство намерено не хочет идти на официальные сокращения, чтобы не платить людям выходные пособия.

В больнице накаляется обстановка - медсестры грозятся акциями протеста, если руководство не пойдет им навстречу.

Детская больница №7 расположена на улице Подвысоцкого на Печерске. Она считается одной из самых "мажорных" среди столичных государственных больниц. Тем не менее, столкнулась с финансовыми сложностями.

Руководство больницы официально не комментирует причины конфликта с персоналом. Но представители клиники «не для прессы» говорят, что, якобы, не хватает финансирования от НСЗУ. И по этой причине под сокращения могут попасть медсестры не только детского, но и других отделений (рядом расположены корпуса больницы №7 для взрослых). По нашим данным на неполные ставки переводят медперсонал отделения челюстно-лицевой хирургии.

"Такая ситуация сейчас не редкость и по других больницам. Главврачи оценивают финансирование, которое им положено от НСЗУ, и понимают, что на весь персонал его не хватит. То есть, нужно увольнять людей", - отмечает Виталий Дудин.

Медики также жалуются, что им стали хуже платить.

"Ковидные уже два месяца платят с перебоями, У некоторых вообще сняли, некоторым урезали с 300% до 100-200%», - говорит глава общественной организации "Медицинское движение "Будь как Нина" Нина Козловская. То есть, медики, которые за последний год уже привыкли к неплохим зарплатам (те, кто работал с ковидными больными получали в Киеве до 20-50 тысяч гривен в месяц), вновь возвращаются на минимальные оклады, а в некоторых случаях - и ниже минималки, так как снимают разного рода доплаты.

"Нам с 1 января не платят деньги на оздоровление, хотя они прописаны в колдоговоре", - добавила Наталия Переходько.

Деньги пошли по договорам

Отметим: сейчас больницы столкнулись сразу с несколькими проблемами. Отсюда и проблемы медиков с зарплатами и сокращениями.

Во-первых, изменилась система финансирования. Переходного финансирования уже нет - только по договорам с НСЗУ. На какие услуги клиника подписала договор и сколько в итоге получила - на эти деньги и будет жить.

Это - следующий (второй) этап реформы Супрун. На время эпидемии его немного отсрочили, но не отменили.

"Причем, ситуация усугубляется тем, что местные власти, которые по-сути, являются собственниками коммунальных лечебных учреждений, не могут им финансово помочь, даже если имеют деньги. Так как с апреля прекратила действовать норма Бюджетного кодекса, позволяющая местным бюджетам напрямую финансировать больницы. Местные власти могут помогать клиникам только в рамках специальных программ, причем, те не должны пересекаться с услугами, которые уже оплачены НСЗУ по программе медгарантий. Скажем, если клиника получает от Нацслужбы средства на роды, то местные власти уже не могут оплачивать эту же услугу", - пояснил нам Сергей Кубанский.

Но тарифы, по которым платит НСЗУ по многим заболеваниям явно занижены. Неплохо платят только по отдельным программам: родам, неонатологии, онкологии, инфарктам, инсультам. По ряду же других, особенно диагностике и стационарному лечению тарифы, как говорят медики, занижены на 30-70%.

"Плюс многим больницам НСЗУ срезало финансирование. К примеру, те претендовали на 10 тысяч маммографий или гистероскопий, а им согласились профинансировать только 5 тысяч", - добавил Кубанский.

Аналитик Ассоциации городов Украины Светлана Осташко рассказала, что ряду больниц в регионах попросту отказали в договорах на определенные виды услуг, аргументируя это тем, что ранее медучреждения такого не лечили. То есть, услуга для них новая.

"Мы уже обратились в Кабмин с просьбой пересмотреть эти нормы и запустить финансирование для медучреждений по новым услугам. Ответа пока нет", - говорит Осташко.

В целом же процедура заключения договоров с НСЗУ оказалась очень длительной. В итоге, по словам Осташко, многие клиники заключили договора буквально на днях: в конце мая-начале июня.

"То есть, с апреля финансирование не пошло, как ожидалось ранее. Соответственно, люди уже два месяца сидят без зарплат, так как не у всех были средства, чтобы переждать это "голодное время", - говорит Осташко.

Но даже получив финансирование и подбив бюджет, многие клиники понимают, что не выживут на обещанные НСУ деньги. Поэтому и начинают сокращать персонал или переводить людей на неполную занятость.

"Медучреждения сейчас - независимые хозяйственные субъекты. Руководство может само решать сколько специалистов оставить и какие зарплаты им платить. Могут хоть всех разогнать. Профсоюзы им тут не указ. Мы со своей стороны можем контролировать лишь соблюдение действующего законодательства (предупреждение о сокращении за 2 месяца, выплата выходного пособия, запрет на увольнение социально незащищенных лиц и другие", - пояснил Кубанский. Но, как видно, и с этим возникают проблемы: главврачи не хотят тратиться на выходные пособия, поэтому просто просят, чтобы "лишние" специалисты писали заявления по собственному желанию.

Ковида нет, все свободны

Во-вторых, из-за улучшение коронавирусной статистики, в Украине начали "прикручивать" ковидное финансирование.

Отметим, в последний год отечественные медики тяжело работали, но и заплаты их немного выросли. А, к примеру, в Киеве вышли на достаточно неплохие показатели - до 20-50 тысяч гривен в месяц.

Понятно, что такие деньги получали не все - их платили, в основном, за работу с ковидными пациентами.

Но теперь ситуация изменилась, и медиков вновь возвращают на минималку.

"С 1 июня в Украине пересмотрели список медучреждений, работающих на прием ковидных больных. С 500 их число сократили до 257 из расчета одна больница на 300 тысяч населения. С одной стороны, это логично, ведь показатели заболеваемости коронавирусом снижаются. С другой - финансовое состояние больниц резко ухудшится, так как по ковидным пакетам платили хорошо, а по "обычным" тарифы нередко занижены и не покрывают реальные расходы на лечение пациентов. К примеру, у консультативно-диагностических центров уже на зарплаты не хватает, даже на минималку. В сложной ситуации оказались также психиатрические клиники", — отмечает Кубанский.

В НСЗУ отметили, что платят за помощь пациентам, а не финансируют койки. На конец мая в ковидных больницах было менее 20 тысяч пациентов при том, что количество коек - больше 70 тысяч. В более 160 больницах за апрель-май пролечили не более 15 пациентов с коронавирусом. Нагрузка на одну команду медиков упала с более 34 пациентов до 10 и даже меньше.

К примеру, Иршавкая районная больница на Закарпатье в апреле пролечила 88 пациентов с ковидом (по 11 пациентов на одну медицинскую команду) и получила за это 4,3 млн. Дружковской центральной городской клинической больнице, которая в апреле работала с нагрузкой 26 пациентов на одну команду, но при этом из 106 пациентов 11 переведены в другие больницы, а 22 умерли, НСЗУ должно заплатить 2,2 млн гривен.

"Зафиксировано большую долю переводов пациентов при ухудшении состояния в другие больницы из-за отсутствия квалифицированного персонала или необходимого оборудования. Например, 106 учреждений имеют в составе менее 50 коек с кислородом, 39 из них не отвечают требованиям по обеспечению специалистами. Поэтому из общей сети имеет смысл исключить несостоятельные учреждения по показателям высокой госпитальной летальности, значительного количество переведенных в другие больницы пациентов. Или те, кто не делает значительного вклада к лечение пациентов с коронавирусной болезнью", - считают в НСЗУ.

То есть, от ковидного финансирования отлучают еще и по причине "низких показателей" клиник по борьбе с коронавирусом.

Впрочем, в НСЗУ обмолвились, что дело еще и в деньгах. Уже выплачено 6,5 млрд гривен из 9 млрд, которые планировались под лечение ковида на этот год (позже было перераспределение средств и добавили еще 1,2 млрд). Но все равно за 5 месяцев этого года израсходовано 62% ковидного бюджета, и еще непонятно, что будет осенью, и ждать ли новой волны коронавируса.

То есть, как только эпидемия немного пошла на спад, вновь оказалось, что на медицину не хватает денег.

Не хватает почти 8 миллиардов

"В целом ситуация прогнозируемо сложная, так как вместо 5% ВВП на программу медгарантий в этом году выделили только немногим больше 2,7%. В цифрах вроде произошло увеличение: в 2020 году было порядка 67 млрд, в этом — 123,5 млрд. Но выросли и расходы. Кроме того, не так давно 6,5 млрд с программы медгарантий забрали на вакцины, и непонятно как и когда их вернут. Оставшиеся средства полностью закончатся к сентябрю. На четвертый квартал 2021 года денег уже не будет, если правительство не найдет возможности увеличить финансирование. И это при том, что власти не так давно обещали медикам золотые горы, заявляли, что повысят зарплаты в этом году", - говорит Кубанский.

Как рассказала нам нардеп Ольга Стефанишина, в этом году украинская медицина критически недофинансирована.

"По программе медгарантий, откуда деньги идут на оплату медицинских услуг, в том числе ковидные доплаты и зарплаты врачам, дефицит. Поэтому НСЗУ вынуждена сокращать оплаты, а контракты с больницами может заключить только на полгода. Дальше денег нет.

Уже сейчас у НСЗУ заканчиваются средства на оплату лечения COVID-19 и доплаты врачам. Нужно дополнительное финансирование в размере 7,8 млрд гривен. Мы разработали специальный законопроект об увеличении финансирования медицины, принятие которого позволит закрыть дефицит. Это своего рода "скорая помощь" медицинской системе. Мы предлагаем перебросить на здравоохранение деньги из трех бюджетных программ: с автодорог — 4,8 млрд, Нацполиции — 2 млрд, угольной отрасли - 1 млрд. Эти отрасли не сильно пострадают от незначительного сокращения финансирования, и на них в свое время выделялись средства, первоначально предусмотренные под ковид", - сказала Стефанишина.

Впрочем, не факт, что деньги выделят.

"На этом фоне очень тревожат идеи нового министра Виктора Ляшко о концессии государственных медучреждений. Как бы наши больницы не оказались в руках частных инвесторов, которые, понятно дело, будут руководствоваться прежде всего, возможностью получения прибыли и от неинтересных им услуг могут попросту отказаться", - отмечает Сергей Кубанский.

По его словам, за последний год из системы здравоохранения ушло около 30 тысяч медиков - 6 тысяч врачей и 22,5 тысяч медсестер.

Часть устроились в частных клиниках, которые открываются как грибы после дождя, особенно в больших городах.

Многие уезжают на заработки в Европу, где и платят неплохо, и требования для медиков из Украины снижают (так сделала, к примеру, Польша).

"Особенно настроена на переезд молодежь. Многие усиленно иностранный учат, чтобы побыстрее выехать в Европу. В то, что у нас что-то поменяется, уже верится с трудом. Недавно власти зарплаты высокие обещали, называли медиков чуть ли спасителями нации, а сейчас мы снова оказались "лишними". Непонятно только, кто в наших больницах работать будет, и что делать, если с осени эпидемия снова вернется, - говорит Нина Козловская.