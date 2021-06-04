Законопроект о деолигархизации, инициированный президентом Владимиром Зеленским, наконец зарегистрирован в Верховной Раде.

Он похож на ранее слитые в СМИ варианты, но с некоторыми существенными отличиями. В частности, там исчезла норма о запрете олигархам владеть медиаактивами. А именно эта норма многими расценивалась как наибольшая для влития олигархата.

Какое влияние на политический процесс в стране окажет законопроект Зеленского и будут ли под него голоса, разбиралась “Страна”.

Проверка реакции

ОП долго тянул с внесением наделавшего много шума законопроекта. Зеленский анонсировал его разработку еще в середине апреля, а в конце мая на пресс-конференции он заявил, что проект готов “почти на 100%”. Однако зарегистрирован документ был только 2 июня как неотложный под номером 5599 “О недопущении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”.

Советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк говорит, что над законопроектом нужно было хорошо поработать, и времени ушло много.

“Конечно, у нас все привыкли, что еще вчера все должно было быть в идеальном виде и что даже самые сложные процессы должны происходить, как по мановению волшебной палочки. Но для отработки всех деталей законопроекта о деолигархизации и для уточнения всех нюансов потребовалось время”, - отметил Подоляк в комментарии “Стране”.

Правда, пока шла работа, черновой вариант проекта “слили” СМИ. В структурах, ответственных за подготовку законопроекта, дали понять, что эта версия не конечная. После публикации законопроекта на сайте Рады стало понятно, что это по сути тот же документ, в который, тем не менее, были внесены в сравнении со “слитым” вариантом показательные изменения. О них чуть ниже.

Согласно версии, попавшей в СМИ, определять олигархов должны были по политическому, медийному и экономическому критериям. В олигархи можно было попасть, если бизнесмен политически активен, работает на госслужбе или владеет СМИ, освещающими политическую жизнь страны, через которые он также якобы распространяет свое влияние, обладает монополией в той или иной сфере, имеет активы стоимостью более 84 млн дол.

Избежать олигархического реестра можно было, избавившись от СМИ путем продажи их людям с “безупречной репутацией”, требования к которым составлены так, чтобы отсечь близких и подконтрольных к собственнику лиц.

В общем проект был настолько радикален, что в истеблишменте увидели в нем инструмент не столько для ограничения влияния олигархата, сколько для передела медиа-рынка.

“Слив” наделал много шума, но это в принципе было на руку Банковой, которая увидела реакцию на черновик и общества, и его верхушки. Такие проверки, кстати, не редкость в украинской политике. Политолог Руслан Бортник говорит об именно санкционированной утечке.

“Мы увидели сначала якобы “слив”, потом отмежевание от него, дескать, это фальшивка - а на самом деле крупному бизнесу показали “страшилку”. Третьей стадией, надо полагать, был закулисный диалог относительно того, каким будет этот законопроект при регистрации в Раде”, - комментирует эксперт “Стране”.

Размытые критерии

Теперь о зарегистрированной версии проекта. Мы уже рассказали о документе в подробностях. Тезисно документ говорит о следующем.

Вводится закон на десять лет и вступает в силу через 6 месяцев после публикации. Олигарх - это человек, который принимает участие в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, владеет природной монополией или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке, активы которого составляют более чем 80 млн дол. Как и в первоначальном варианте, решать, кто в стране олигарх, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), подконтрольный президенту.

Попавшие в спецреестр олигархов лица не смогут финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Они будут обязаны будут подавать декларации, как это сейчас делают чиновники и депутаты. В свою очередь, госслужащие, которые с ними или их представителями контактировали непублично, должны будут сообщить об этих контактах.

Начнем разбор с критериев зачисления в олигархи. Они остались столь же спорными, как и в “слитом” варианте и широкими для трактовки и применения.

К примеру, можно быть не только бенефициаром медиа, но и контролером - лицом, “которое имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или деятельность средства массовой информации непосредственно или через других лиц путем реализации прав бенефициара, или независимо от статуса бенефициара оказывать такое влияние на основе договора или любым другим образом”. Но непонятно, как будет подтверждаться наличие такого влияния, контроля. Вообще будет ли СНБО вообще предоставлять доказательства, ведь уже не раз обходились без этого?

“Критерии определения олигархов и их окружения “размыты”, в случае принятия закона в таком виде закон СНБО получит функцию суда над теми, кого считает олигархатом, и учреждения по исполнению наказания над ними”, - комментирует политолог Бортник “Стране”

“Неоднозначными” называет критерии и народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

“Закон в нынешней редакции будет удобным инструментом для СНБО, который сможет определять неких лиц олигархами и ограничивать их деятельность и влияние на политику и СМИ”, - дает оценку Попов в комментарии “Стране”.

Другими словами, не только первая сотня украинской версии “Форбс” может оказаться под прицелом, но и менее богатые бизнесмены, для которых попасть в олигархический реестр будет иметь гораздо серьезнее последствия, чем для украинских миллиардеров, которым не привыкать к наименованию “олигарх” и которые от этого вряд ли утратят во влиянии.

Почему забыли о СМИ

Но вернемся к тексту законопроекта, а конкретно - к пункту о медиа, с которым вообще получилось интересная история. Судя по утечкам, в первоначальных вариантах был предусмотрен запрет на владение СМИ общественно-политического характера как самими олигархами, так и их подставными лицами из-за требования к ним о “безупречной деловой репутации”. Крупный бизнес мог лишиться рычага влияния на ситуацию в стране. Это был бы очень сильный удар по положению финансово-промышленных групп.

Но в зарегистрированной редакции этой нормы не оказалось. Если закон примут в более-менее схожей с нынешней редакцией, крупный бизнес, действительно влияющий на состояние дел в Украине, конечно, будет чувствовать себя уязвленным, но не более того.

“Реестр окажется списком позора, добавит токсичности его участникам. Но реальной угрозы их активам нет. Законопроект не дает процедуру демонополизации, не лишает медиа, не усиливает уголовную ответственность за коррупцию, незаконное влияние на государственную деятельность, отмывание денег, уход от налогов. Это не деолигархизация. Это попытка вызвать на закрытый товарищеский суд и там договориться о месте и роли в политике и экономике и крупного бизнеса, и региональных элит, и позиции их СМИ”, - говорит политолог Бортник.

Но, судя по реакции крупных бизнесменов, от законопроекта они не в восторге.

Самый богатый украинец, владелец корпорации СКМ Ринат Ахметов прямо не ответил на вопрос об отношении к инициативе Зе, сказав лишь о стремлении иметь равные правила игры для всех. Но законопроект как раз ставит лиц, признанных олигархами, в неравное положение с остальными участниками того же политического рынка, поражая по сути в правах. Можно трактовать слова Ахметова, что ему такая перспектива - не по душе.

“Мы всегда работали по закону и дальше будем это делать. Я уже говорил: СКМ не нуждается ни в каких преференциях. Все что нам нужно от любого правительства – это честная конкуренция и равные правила игры для всех”, - заявил Ахметов в комментарии “Интерфаксу”.

Также его пресс-служба заявила, что Ахметов себя считает не олигархом, а инвестором, и "сильно удивится", если увидит себя в реестре олигархов. Это также показатель того, законопроект ему не нравится.

В партии экс-президента, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко, который владеет корпорацией “Рошен”, вообще заявили, что закон о деолигархизации направлен, прежде всего, против Порошенко.

“Очевидно, с точки зрения Зеленского олигархами являются те, кто не нравится ему лично - и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции. Зеленский пытается любым способом избавиться от Порошенко”, - заявили в пресс-службе “Евросолидарности”.

К слову сказать, в отличие от того же Ахметова и Коломойского, для которых внесение в реестр олигархов вещь хоть и неприятная, но не смертельная (свои активы, включая медиа, они сохраняют), то для крупных бизнесменов, которые сами являются действующими политиками, такая перспектива несет прямые политические риски.

Потому что трудно в Украине заниматься публичной политикой и претендовать на лидерские позиции, имея официальный статус олигарха. Это постоянный повод для дискредитации. И речь идет не только Порошенко. Из списка самых богатых украинцев Форбс в Раде есть еще и внефракционный депутат Вадим Новинский (партнер Ахметова), и глава политсовета "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктор Медведчук.

Не исключено, что удар по политикам, которые имеют отношение к СМИ и к крупному бизнесу, и был главным (помимо пиара президента) мотивом для инициирования этого закона.

Три сценария для Зе

В свете всей неоднозначности инициативы Банковой интересен вопрос - а хватит ли под него голосов? В первую очередь - внутри президентской партии “Слуга народа” (СН).

Реакция пока неоднозначная.

Так, народный депутат от СН Александр Качура написал в своем Телеграм-канале, что нужно как можно быстрее принять президентский законопроект, который “начинает процесс деолигархизации в Украине”.

При этом он признает, что путь к принятию проекта будет сложным. “Уверен, что при рассмотрении этого законопроекта депутаты - “борцы с олигархами” будут активно применять свои “инструменты борьбы” в стенах и вне Парламента: тысячи правок, рассказы о его недостатках и неконституционности в эфирах телеканалов”, - прогнозирует Качура без уточнений.

Однако сомневающихся возглавил сам председатель парламента Дмитрий Разумков.

Он раскритиковал, что олигархов будет определять СНБО, так как “ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям”. Спикер высказался за создание отдельного органа для этого по аналогии с Национальным антикоррупционным бюро, “возможно с привлечением иностранных экспертов”.

То есть понятно, что единодушной поддержки среди "слуг народа" не будет.

Однозначно против будет голосовать также "Евросолидарность" и ОПЗЖ (по описанным выше причинам). Под большим вопросом "Голос", так как под действие закона может попасть бизнесмен Томаш Фиала, которого называют одним из главных спонсоров этой партии (что, он впрочем, отрицает, но для СНБО отсутствие юридических доказательств, как известно, не является препятствием для вынесения решений).

Пока нет понимания поддержат ли законопроект депутатские группы "За будущее" (на которую имеет влияние Аваков и Коломойский) и "Доверие" (на нее влияет крупный агроолигарх Веревский).

В общем пока голоса собираются с трудом, хотя и понятно, что даже на критике этого законопроекта и попытках депутатов его провалить Зеленский будет делать себе пиар - мол "олигархат мне сопротивляется, показывая через подконтрольных депутатов свой оскал".

Но в конечном итоге судьба законопроекта зависит от позиции, которую займут два наиболее влиятельных на данный момент олигарха - Ахметов и Коломойский.

Если они дадут команду близким к себе депутатам (в том числе и во фракции "Слуга народа") голосовать против законопроекта, то большие шансы его провала.

Если же по каким-то причинам (в результате торгов с Банковой) они его поддержат, то голосов может и хватить.

По оценкам экс-нардепа Вадима Денисенко, закон может пройти, если его поддержит Коломойский, которому уже "нечего терять" и он может оказать услугу для Зеленского.

"У Зеленского традиционно есть под голосование за законы 207-209 голосов собственной фракции. Сейчас точно понятно, что не проголосует "Голос" (как минимум потому, что под "олигархат" подпадает Фиала), не будет голосовать ЕС (Порошенко) не даст голосов ОПЗЖ и Батькивщина. "Доверие" - под большим вопросом, ведь Веревский не может не понимать, что даже если он не войдет в первый список олигархов, то имеет все шансы появиться в следующем. Единственный человек, который может не переживать за этот закон - Игорь Коломойский. Ему нечего терять, как бы удивительно это не звучало. Проще говоря, от статуса олигарха его жизнь не изменится к худшему. А перед Западом власть будет рапортовать о наведении порядка и установлении новых правил игры”, - полагает Денисенко.

По всей видимости, в ОП настроены на долгий "сериал”, а точнее на долгий пиар вокруг борьбы за этот закон. Который, по задумке Банковой, с одной стороны должен показать Западу и населению "борьбу с олигархами", с другой стороны поставить этих олигархов еще в большую зависимость от власти, с третьей стороны, дискредитировать политических оппонентов, присвоив им статус "олигарха".

И главный вопрос - захотят ли крупнейшие олигархи сыграть отведенные им роли в этом сериале.