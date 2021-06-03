В Украине хотят изменить прожиточный минимум.

Парламент принял за основу соответствующий законопроект №3515. Если документ утвердят в целом, прожиточный минимум уже со следующего года составит 40% от среднемесячной заработной платы за предыдущий год. Последняя в 2020 году составила, по данным Госстата, 11 591 гривну. То есть, если бы новую формулу расчета ввели прямо сейчас, прожиточный минимум вырос бы с сегодняшних 2270 гривен до 4636,4 гривен, то есть, более чем вдвое.

А с учетом прогнозной инфляции, которую тоже предлагается учитывать, показатель приблизился бы к 5 тысячам гривен, то есть, к реальной цифре прожиточного минимума.

Причем в законопроекте предусмотрено увеличение прожиточного минимума на 1% ежегодно вплоть до 2031 года. Что это значит на практике?

К прожиточному минимуму в Украине привязано порядка 150 различных выплат, начиная от пенсий, пособий на детей, алиментов, соцпомощи чернобыльцам, инвалидам и заканчивая штрафами. То есть, по идее, если увеличат прожиточный минимум, должны вырасти и они.

Впрочем, рассчитывать на резкое увеличение всех пенсий, зарплат и соцвыплат, похоже не приходится.

В парламенте уже зарегистрирован законопроект №5045, предлагающий привязать соцвыплаты, административные сборы и штрафы к некой "базовой величине", которую станут ежегодно прописывать в бюджете.

В этом случае прожиточный минимум автоматически превратиться в цифру, от которой по факту мало что зависит.

"Страна" разбиралась, как в Украине может вырасти прожиточный минимум, и что это изменит для рядовых граждан.

Как будут считать прожиточный минимум и пенсии

Вопрос повышения прожиточного минимума в Украине поднимают уже не первый год. В рекомендациях бюджетного комитета к проектам главной сметы страны на 2019, 2020 и 2021 годы указывалось, что Кабмин должен пересмотреть размер прожиточного минимума, повысив его до реального значения (а это по разный оценкам, от 4,2 до 5,5 тысяч гривен).

Но было важное уточнение - если позволит финансово-экономическое состояние. Так как экономика в последние годы на спаде, такой возможности, понятное дело, не находилось. Поэтому прожиточный минимум увеличивается незначительно. Скажем, если сейчас прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине - 2270 гривен, то с июля будет 2379 гривен, а с декабря — 2481 гривна.

На то, что в Украине слишком низкий прожиточный минимум, не отвечающий реалиям, уже не раз указывала Международная организация труда.

Всего в профильном комитете Рады было 15 законопроектов на тему прожиточного минимума. Но за основу приняли законопроект №3515, куда вошла часть предложений из других проектов, в частности, №2770. Последний подавал еще Кабмин Гончарука, и в нем предлагается отвязать прожиточный минимум от ряда выплат.

Что предлагает законопроект №3515, принятый за основу?

Нововведений несколько.

Во-первых, хотят изменить формулу расчета прожиточного минимума, привязав его к среднемесячной зарплате за предыдущий год. При этом не будет разбивки прожиточного минимума отдельно для разных категорий лиц (трудоспособных, нетрудоспособных, детей), как сейчас.

"Прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования госбюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года", - указано в пояснительной записке.

В проекте предлагают следующие соотношения прожиточного минимума к средней зарплате:

в 2021 году - 40%

В 2022 году - 41%

В 2023 году - 42%

В 2024 году - 43%

В 2025 году - 44%

В 2026 году - 45%

В 2027 году - 46%

В 2028 году - 47%

В 2029 году - 48%

В 2030 году - 49%

В 2031 году - 50%

Впрочем, проект подавался в Раду еще в 2020 году. И даже если его примут в целом уже в ближайшее время, действовать он начнет, скорее всего, уже со следующего, 2022 года. То есть, все показатели сдвинутся на год, и на соотношение 50% к средней зарплате прожиточный минимум выйдет в 2032, а не в 2031 году.

Но в проекте указано, что если фактический прожиточный минимум (то есть, цифра с учетом реальный цен и стоимости жизни) в течение трех месяцев превышает официальную величину более чем на 10%, то Кабмин, на основе мониторинга выполнения госбюджета (то есть, если бюджет позволяет), должен его пересмотреть.

Во-вторых, Кабмин должен регулярно мониторить затраты домохозяйств на продукты питания, промтовары, услуги и пр., а также отслеживать процент сбережений. Это нужно для того, чтобы определить насколько прожиточный минимум, прописанный в законе, отвечает реалиям. данная норма вступит в силу с отсрочкой - до 2025 года.

В-третьих, хотят ввести необлагаемый налогами минимальный доход домохозяйств - изначально он будет стартовать с 44% прожиточного минимума (то есть, порядка 2,5 тысяч гривен в месяц) с постепенным увеличением на 2% каждый год. К 2041 году обещают не брать налогов, если доход семьи равняется прожиточному минимуму.

В-четвертых, такой же подход предлагается применять к расчету пенсий: 44% от прожиточного минимума в 2021 году и 100% к 2041 году. Напомним: сейчас к прожиточному минимуму привязана минимальная пенсия, и, как только растет первый, автоматически пересчитывают и пенсионные выплаты.

Сейчас прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц - 1769 гривен, и столько же - минимальная пенсия.

То есть, в случае увеличения прожиточного минимума примерно до 5 тысяч гривен, минимальная пенсия составит на первом этапе 2,2 тысячи гривен.

Вырастут ли социальные выплаты?

Если бы прожиточный минимум в Украине увеличили прямо сейчас, при действующем законодательстве по социальных пособий, административным сборам и штрафам, это тут же привело бы к резкому росту всех выплат.

К прожиточному минимум на сегодняшний день привязано порядка 150 различных выплат - пособий на детей и по безработице, алиментов, выплат чернобыльцам, инвалидам и др.

К примеру, на детей-сирот опекунам платят 2,5 прожиточных минимума в месяц. Сейчас на детей до 6 лет это порядка 5 тысяч, до 18 лет - 6,3 тысячи.

Но в случае увеличения прожиточного минимума до 5 тысяч, выплаты выросли бы до 12,5 тысяч гривен в месяц.

Матерям одиночкам выплаты на детей рассчитывают таким образом, чтобы средний доход семьи был не ниже прожиточного минимума на человека. Соответственно, в случае пересмотра прожиточного минимума, выросли бы и эти пособия. И так практически по всем соцвыплатам.

При этом в проекте ничего не сказано об "отвязке" соцвыплат от прожиточного минимума. Но это предложение есть в законопроекте №5045, который Кабмин подал в парламент в феврале этого года. В нем предлагается ввести некую базовую величину для расчета соцвыплат, и отдельно - для административных взысканий.

Но тут есть нюанс.

"Дело в том, что по Конституции социальные выплаты, которые являются единственным доходом человека, не могут быть ниже официально установленного прожиточного минимума. Речь идет о минимальных пенсиях, пособиях по инвалидности, на детей. То есть, повысить прожиточный минимум и не увеличивать эти выплаты - это прямое нарушение Конституции. Как и предложение установить размер минимальной пенсии на уровне 44% от прожиточного минимума, которое есть в проекте №3515. Поэтому, повысив прожиточный минимум, государство будет обязано увеличивать все выплаты, являющиеся единственным доходом граждан, а, если оно этого не сделает, будут тысячи исков в Конституционный суд, и люди их выиграют. Но непонятно - где брать деньги на повышение выплат. Представляя проект, Галина Третькова (глава профильного парламентского комитета ВР - Ред) сказала, что с Минфином, якобы, найдет компромисс. Не представляю, каким он может быть. Ведь эти дополнительные затраты приведут к увеличению дефицита бюджета, и это вряд ли понравится внешним кредиторам", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что будет с зарплатами и штрафами

Отдельный вопрос - по админсборам и штрафам.

В законопроекте предлагается внести ряд изменяй в уже действующие законы и тщательно вымарать само упоминание о прожиточном минимуме и необлагаемом налогом минимуму, заменив их некой "расчетной единицей" и "штрафной ставкой".

Их размеры в тексте проекта не указаны. Прописано, что размер такой "единицы" будет устанавливаться Радой в бюджете на следующий год. Размер "штрафной ставки" составит 2% от расчетной единицы.

При этом минимальный должностной оклад, на основании которого рассчитываются зарплаты бюджетников, будет привязан к минимальной зарплате, и должен составлять не менее 50% от нее. То есть, для бюджетников повышение прожиточного минимума ничего не даст. От прожиточного минимума также планируют отвязать зарплаты, которые сейчас он него зависят, а это, к примеру, зарплаты судей, прокуроров, членов Нацкомиссий.

"К примеру, судьи, которые прошли оценку, получают еще и надбавки, привязанные к прожиточному минимуму", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав кравец,

Но теперь при расчете их зарплат и надбавок предлагают оперировать некой базовой величиной, размер которой в проекте не указан. "Не исключено, что государство попытается сэкономить и установит базовую величину ниже, чем нынешний прожиточный минимум", - допускает Кравец. Но в теории этот показатель может быть и выше.

То есть, законопроект о привязке прожминимума к зарплате может увеличить некоторые социальные выплаты (на детей, инвалидов, минимальные пенсии), если только эту привязку не заменят на "базовую величину" (что, повторимся, является прямым нарушением Конституции). При этом размер админсборов и штрафов пока неясен - он вполне может вырасти, смотря какими будут "расчетная единица" и "штрафная ставка". Также вопрос по зарплатам, надбавкам и доплатам, привязанным к прожиточному минимуму - их размеры будут зависеть от неизвестной пока "базовой величины".

На полную неопределенность указывает и главное научно-экспертное управление Верховной Рады.

В замечаниях к законопроекту говорится, в частности, что он не содержит никаких изменений, который бы создавали базу для реального повышения прожиточного минимума. Скажем, не указано, что к новой величине прожиточного минимума должны быть привязаны тарифные оклады - они зависят только от минимальной зарплаты, а о ее пересмотре речь в законопроекте не идет.

Также в Главном научно-экспертном управлении отмечают, что в проекте нет информации о том, какой будет "расчетная единица", а без этого нельзя провести адекватную оценку предложенных в документе изменений.

"Для того, чтобы понять, насколько предусмотренный размер штрафа отвечает уровню общественной безопасности определенного уголовного правонарушения или опасности административного нарушения, необходимо понимать каким является размер этого штрафа в гривнах. Но рассчитать размер невозможно, так как денежное значение "расчетной единицы" и "штрафной ставки" неизвестно. Таким образом, все положения проекта, который базируются на применении "расчетной единицы" и "штрафной ставки" являются непригодными для рассмотрения и принятий из-за их полной неопределенности", - говорится в замечаниях Главного научно-экспертного управления Рады.

То есть, пока сложно судить, вырастут или, наоборот, уменьшатся админсборы и штрафы после того, как их отвяжут от прожиточного минимума. Так как и "расчетная единица" и "штрафная ставка" будут прописываться в бюджете, они могут меняться хоть каждый год - как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

"Это только первое чтение. Скорее всего, проект еще сильно перепишут. Правда, пока не понимаю, как решится основной вопрос - с социальными выплатами, являющимися единственным доходом человека. Ведь срезать их власти не могут, но и платить, учитывая состояние экономики и бюджета - тоже будет сложно", — говорит Олег Пендзин.