"Страна" уже писала, что в Украине уже со следующего года будет резко ограничено использование пластиковых пакетов, то есть, обычных полиэтиленовых кульков, которые сейчас на каждом шагу - в них упаковывают продукты в магазинах и на рынках, складывают блюда на вынос в ресторанах и т.д.

1 июня парламент принял "антипластиковый" закон, который по-сути запрещает полиэтиленовые пакеты.

С марта 2022 года нельзя будет использовать сверхтонкие, тонкие пакеты (маленькие кулечки, которые можно брать бесплатно в супермаркетах для развесного товара) и оксо-разлагаемые пакеты (такие же, как и тонкие, но с добавлением оксо-примесей, для потребителя они практически неотличимы от тонких пакетов).

В качестве исключения до 1 января 2023 года в торговых сетях можно будет использовать тонкие пакеты для упаковки мяса, рыбы, льда, а также первичной упаковки, скажем, в отделах кулинарии.

При этом пока можно использовать большие многоразовые пакеты-сумки, но они должны быть исключительно платными (то есть, расчет на то, что люди будут по возможности отказываться от них, чтобы не платить).

Перечень, который предлагается на замену полиэтиленовым кулькам уже есть - это биоразлагаемые пакеты (что должна подтверждать соответствующая маркировка, бумажные пакеты, многоразовые сумки (разного рода шоперы) и т.д.

Впрочем, как говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, власти дают слишком мало времени на отказ от пластика. Рынок может не успеть отреагировать на новые требования - и, не исключено, что с марта 2022 года, когда начнет действовать новый закон, упаковывать продукты будет попросту не во что. Еще один нюанс - цены. Скорее всего, все товары могут подорожать из-за упаковки.

"Сейчас средний расход продуктовых сетей на вторичную упаковку, то есть, те самые пакеты, - примерно 2% от стоимости товаров. И этот процент закладывается в ценники, то есть, платит покупатель. Экологическая тара в несколько раз дороже, поэтому наценка может вырасти до 5% и даже больше", - говорит Дорошенко.

"Страна" разбиралась чем продавцы будут заменять пластиковые пакеты и сколько покупателям придется за это доплачивать.

Чем заменят полиэтиленовые пакеты

Мы уже подробно писали о нюансах нового закона о запрете пластиковых пакетов. Отметим: уже с 2022 года бизнес начнут штрафовать за использование «вредных» кульков. Это касается всех - от продуктовых и промтоварных магазинов до аптек, ресторанов и всей сферы услуг. Первый штраф — от 1,7 до 3,4 тысячи гривен, за повторное нарушение придется заплатить уже 3,4-8,5 тысяч гривен.

Контролировать соблюдение закона будет Госпотребслужба. Так что бизнесу в любом случае придется думать над заменой пластиковых пакетов, чтобы не платить штрафы.

Чем будут заменять традиционные кульки?

Первое - бумага. Многие продавцы продуктов их уже активно используют. Особенно распространена такая экологическая упаковка у компаний, специализирующихся на доставке продуктов. Скажем, у "Фреш маркета" (доставка овощей, фруктов и бакалеи» есть опция - можно выбрать обычную упаковку (то есть, в пластиковые пакеты) или бумажную. При этом стоимость корзины по итогу не меняется. В OVO (доставка овощей и фруктов) все пакуется преимущественно в бумажные кульки.

Но бумажную упаковку без доплаты предлагают в основном продавцы, у которых не самые низкие цены. То есть, маржа позволяет им включать экологические пакеты в ценник, и для потребителя они, якобы, "бесплатные".

Бесплатные бумажные пакеты уже выдают также некоторые магазины одежды. "Мы предоставляем бумажные пакеты бесплатно. Они у нас из темной крафтовой бумаги", - рассказывает Лидия Маркова, глава Desingers Room (магазины украинских дизайнеров).

При этом она признает: бумажные пакеты в 4-5 раз дороже пластиковых.

О том, что давно перешли на использование бумажных пакетов, бесплатных для покупателя, нам рассказала и владелица ТМ RITO (производство и продажа трикотажных изделий) Татьяна Абрамова.

Но одно дело - одежда, игрушки, техника и прочие промтовары, которые стоят достаточно дорого, что позволяет продавцам просто "дарить" покупателям пакеты.

А другое — продукция, которая продается с минимальной наценкой, скажем, еда. К тому же, на одну закупку человеку нужно много пакетов - для овощей, фруктов, развесных круп и пр.

Тут бесплатной замены пластика на бумагу не получится - придется все закладывать в ценники на товары, - говорят продавцы.

"Это может привести к подорожанию продуктов, минимум, на 3%, а то и больше. Что, конечно же, вряд ли понравится покупателям. Тем более, что и без упаковки еда у нас постоянно дорожает", - отметил Дорошенко.

Но бумажные пакеты подходят далеко не всегда. К примеру, в случаях с "мокрой" едой (ягоды, творог и др.) они вряд ли к месту - продукт попросту "потечет" и потеряет товарный вид.

В этом случае подойдут разрешенные к использованию биоразлагаемые пакеты. Их есть несколько видов. Во-первых, оксо-биоразлагаемые (в составе 99% полиэтилена и 1% оксо-разлагаемой примеси (которые, кстати, в Европе уже тоже запрещают), во-вторых, пакеты, которые компостируются (из целлюлозы, крахмалов, материалов органического происхождения».

Био-пакеты не такие дорогие как бумажные, но все равно, как минимум, на 70% дороже полиэтиленовых. По некоторым видам разница в цене с пластиком - в 2 раза и больше.

То есть, все равно придется перекладывать дополнительную наценку на товары, - говорит Дорошенко.

Плюс - к закону остается немало вопросов. "Полиэтиленовые пакеты - нельзя, а как быть с одноразовыми перчатками из такого же материала. Сейчас их раскладывают по торговому залу, чтобы люди могли набирать ту же картошку, овощи, фрукты. Многие с началом пандемии складывают в перчатках вообще все товары в тележку. Придется ли их также выводить из оборота и чем заменять - тканевые слишком дорогие", - недоумевает Дорошенко.

"А что делать с мусорными пакетами? Мы используем пакеты на 90-100 литров, бумага тут точно не подойдет», - добавила совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

Что касается замены пластиковой упаковки на более экологичную, то пока Олеся Остафиева затруднилась назвать варианты. "Надеюсь, рынок нам что-то предложит. Но понимаю, что это точно будет дороже", - говорит она.

"Не во что будет паковать"

Но как раз с предложением могут быть проблемы. В пояснительной записке к "антипластиковому" законопроекту говорится, что в Украине уже есть мощности для производства биоразлагаемых пакетов, но производятся они пока в небольшом объеме, так как нет спроса.

С запретом полиэтиленовых пакетов ситуация резко поменяется, спрос может вырасти в разы. Вопрос - успеют ли оперативно отреагировать производители.

"Переходной период в 9 месяцев - это очень мало. Нужно было предусмотреть несколько лет, до 3-5", - говорит Дорошенко.

По его словам, могут увеличить производство био-пакетов предприятия, которые уже работают в этом сегменте, плюс переориентировать мощности на экологичную упаковку производители пластиковых пакетов, в их в Украине порядка 50.

Но - нужны время и деньги.

"Было бы логично прописать дорожную карту по отказу от пластиковых пакетов. Причем, не только предусмотреть достаточный переходной период, но и продумать стимулы для развития производства био-упаковки, скажем, дать таким предприятиям льготы, доступные кредиты на закупку оборудования и пр. Знаю производителей полиэтиленовых пакетов, которые взяли кредит под свой бизнес. А его уже, оказывается, нужно сворачивать. Власти могут попросту спровоцировать коллапс этого рынка. Окажется, что в следующем году вообще не во что будет товар упаковывать, а ценники на пакеты взлетят", - говорит глава общественного движения SAVEФОП Сергей Доротич.

Также, по его словам, властям, в том числе местным, следовало бы задуматься о раздельной сортировке пластика и стимулированию отказа людей от полиэтиленовых пакетов. "Тут более действенными были бы не запреты и штрафы, а поощрение. Проведите лотерею для покупателей тканевых сумок для покупок, пусть призом будет какая-то мелочь, скажем, бесплатная поездка в общественном транспорте. Люди будут покупать. А запретом много не добьются. Не будет пакетов в магазинах, люди станут со своими приходить, закупать их в интернет -магазинах, стоят они не так дорого. А то и вовсе вернутся к практике многоразового использования кулечков - как в советские времена будут их стирать", - говорит Доротич.

Алексей Дорошенко отметил, что вполне возможна ситуация, когда крупные сети и магазины, у которых контролеры - частые гости, откажутся от пластиковых кульков, а вот на рынках и в маленьких магазинах их все равно будут использовать.

"Тут уже идет речь о нарушении условий конкуренции, поэтому крупный бизнес будет явно против, вплоть до того, что попытается пролоббировать полный запрет производства и импорта пластиковых пакетов", - подытожил эксперт.