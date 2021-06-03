Владимир Зеленский собирается построить Президентский университет будущего. Там будут готовить специалистов по информационной, кибербезопасности, искусственному интеллекту и аэрокосмосу. Обучение планируется бесплатным, но при условии, что выпускники вуза останутся работать в Украине.

Университет решили построить с нуля на территории "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев). По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, это обойдется в 7,2 млрд грн. Однако за чей счет - государства или меценатов, - пока не уточняется.

Проект дорогостоящий, масштабный и амбициозный. В планах – построить 11 кампусов на территории в 16 гектаров, с апарт-гостиницей для студентов и педагогов, больницей, дипломатической службой и офисами иностранных компаний. Причем строительство планируют закончить в рекордные сроки - в течение трех лет.

В первый год работы университета планируется набрать около 120 студентов из 2 тысяч претендентов по результатам ВНО. Лучшие ученики получат высокие стипендии (суммы не уточняются), а по завершению обучения им гарантируют трудоустройство в Украине. По крайней мере, обещают.

Начало обучения в вузе запланировано на 1 октября 2023 года.

"Страна" разобралась, зачем Украине нужен еще один государственный вуз с престижной приставкой "президентский", как такую инициативу оценивают представители сферы образования. И не повторит ли новый "университет будущего" президента Зеленского судьбу печально известной "больницы будущего" президента Ющенко.

Зачем вообще этот ВУЗ

Опрошенные "Страной" эксперты сходятся во мнении, что не имеет смысла создавать еще один университет со специальностями, которые и так уже представлены в существующих госвузах. И крайне нуждаются в финансировании и улучшении материально-технической базы. Тем более в условиях, когда число абитуриентов постепенно сокращается из-за демографической ситуации и оттока населения за границу и стоит вопрос об "оптимизации" (то есть о закрытии) действующих ВУЗов.

Специалистов по кибербезопасности уже сегодня готовят в десятках университетов, включая вузы в крупных украинских городах - Киеве, Львове, Харькове, Одессе. В одной только столице у абитуриентов есть выбор между 17 вузами, где есть факультет кибербезопасности. Специалистом по информационной безопасности и IT можно стать после выпуска из множества и столичных, и региональных вузов.

То же самое и по остальным профилям, заявленным президентом как инновационные. На сайте Минцфиры опубликован актуальный список образовательных программ, где изучают искусственный интеллект: на бакалаврат можно поступить в 7 госвузов (четыре - во Львове, по одному - в Харькове, Киеве и Одессе). Аэрокосмические специальности есть в восьми университетах Украины - в Харькове, Киеве, Днепре, Николаеве и Запорожье. Среди них - такие известные вузы, как Харьковский авиационный институт и Киевский авиационный университет.

"Университеты славятся не зданием и не вывеской, они славятся "школой": кто там преподает, как организован процесс обучения. У вуза должен быть фундамент классического образования. Как ректор скажу, что 7 млрд грн, которые хотят потратить на "университет будущего", не помешали бы в развитии материальной базы существующих вузов", – считает ректор Киевского национального университета строительства и архитектуры Петр Куликов.

По словам специалистов, стоит вкладывать деньги не в новый вуз, а развивать уже готовые перспективные кафедры. Тем более, на таких узкопрофильных специальностях, которым хочет обучать президент.

Такого же мнения придерживается и ректор "Харьковского технологического университета "ШАГ" Виталий Зайцев.

"На месте Зеленского я бы вложился в развитие существующих специальностей в университетах. Другой вопрос, что есть риск "распила денег", и эффективность от финансирования будет низкой. Вероятно, строительство нового вуза – попытка спасти те деньги, которые ещё можно спасти, и при этом получить результат, который ожидается от проекта", – считает Виталий Зайцев.

Кстати, о деньгах.

Заявленную стоимость проекта в 7 млрд грн вряд ли потянет госбюджет. Так за чей счет планируется "банкет" - то есть создание нового президентского вуза?

Денег в Министерстве образования и науки (МОН) недостаточно на покрытие нужд уже существующих университетов. Для сравнения: в 2020-м году МОН потратило 16,26 млрд грн на все украинские вузы. Теперь же у президента хотят потратить чуть меньше половины годового бюджета всех университетов на один - Президентский университет будущего.

Общие государственные расходы МОН на 2021 год составляют 35,8 млрд гривен. Из них непосредственно на подготовку кадров вузами уйдет 20,95 млрд гривен. И даже этих средств не хватает на качественное оборудование, современные лаборатории и развитие науки.

Видимо, в Офисе президента рассчитывают на то, что у проекта появятся спонсоры в лице меценатов, олигархов или бизнеса, и у них получится реализовать схему государственно-частного партнерства. Но пока это только догадки.

"У меня такое впечатление, что президент не понимает, насколько это дорого – с нуля создать новый вуз. Еще с такими специализациями, для которых нужно техническое оборудование. МОН это не потянет, и сам президент не потянет, даже со своей декларацией. Да и за три года университет не построить. Можно построить бизнес-школу а-ля Тимофея Милованова – но это коммерческая история, а не наука. Лучше бы президенту посоветовали открыть профессиональный колледж, в котором будут обучать плиточников, штукатурщиков, электриков и сантехников – пользы было бы больше", – отмечает политтехнолог Дмитрий Раимов.

К тому же, довольно странной выглядит инициатива по созданию нового университета на фоне укрупнения вузов, которую проводят в правительстве. Если переводить с бюрократического на человеческий язык, под предлогом "оптимизации" несколько вузов будут объединять в один (главная причина - уже отмеченное выше уменьшение числа абитуриентов). То есть часть вузов закроется. Причем под сокращение попадают именно государственные вузы. А деньги на это выделяет Всемирный банк.

"До 2014 года в Украине было 800 вузов, но решили, что их очень много, поэтому сейчас их уже сократили менее чем до 300 (точнее - до 285). Аргументация была такая: лучше сделаем 300 хороших вузов, чем 800 плохих. Из этого ничего не вышло: 300 университетов как были слабыми, так и остались. Самый рейтинговый вуз в Украине хуже, чем десятый по значимости вуз во Вьетнаме. Даже если из 300 вузов в Украине останется 100 - качество образования не улучшится: нужно не сокращение, а другая "начинка" этих вузов. Их нужно системно развивать. А новый Президентский университет вряд ли станет ядром принципиального изменения системы образования", - говорит в комментарии "Стране" Владимир Спиваковский, основатель первого в Украине частного лицея "Гранд".

Главу всеукраинского общественного движения "Студреспублика" Павла Викнянского идея с президентским университетом настораживает.

"Это затея в духе плохой КВНовской разминки. Нам каждый день рассказывают, что в стране нет денег. Особенно на образование и медицину, на социалку. И тут вдруг откуда-то появляется 7,2 млрд. Но не на то, чтобы поднять зарплаты преподавательскому составу, обновить материально-техническую базу, модернизировать учебные программы, повысить стипендии студентам, запустить программы гражданского просвещения — хотя на все это 7,2 млрд бы хватило. Вместо этого предлагают сомнительный прожект, составленный из модных слов-мэмов: "нано", "кибер" и т.п. Как очередная пиар-уловка", — полагает Павел Викнянский.

"Это скорее курсы, а не университет"

Те немногие данные о президентском вузе, которые предоставила власть, вызывают у экспертов больше подозрений, чем надежд.

Так, один из наиболее спорных вопросов – это мизерное количество студентов, которое собираются набрать на первый учебный год. При общем бюджете в 7 млрд грн (255 млн долларов), по подсчетам Владимира Спиваковского, на создание каждого учебного места потратят 2 млн долларов – необоснованно большие деньги.

"Такого рода президентский университет с заявленной площадью территории в 16 га не может быть учебным заведением со 120 студентами – для такого количества достаточно шести аудиторий, по 20 человек в группе. Это скорее курсы, а не университет", – отмечает Владимир Спиваковский.

"Главное – это цель, с которой строится новый вуз. Он мог мы стать "ядром" для развития университетского образования. Тем более, что есть подобный зарубежный пример – казахский университет, который тоже был создан по инициативе президента", – говорит Спиваковский.

Речь идет о Назарбаев Университете, открытое по инициативе первого президента Республики Казахстан — Нурсултана Назарбаева. Вуз начал приём первых студентов с сентября 2010 года.

"Но там учится не 120, а 5500 студентов, работает ректор с мировым именем, с лекциями приезжают нобелевские лауреаты. И туда вложили не миллионы, а миллиарды долларов – как государство, так и инвесторы. 7 млрд грн – это не просто фантики. Под них должны быть построены лаборатории, опытно-экспериментальные площадки, набраны квалифицированные педагоги – это мощь. А не просто поступление 120 детей", – отмечает Владимир Спиваковский.

Кроме того, вывеска "президентский университет" – это еще не залог успеха. А новое здание – совершенно не гарантия качественного образования.

Опрошенные "Страной" эксперты говорят, в условиях тотального дефицита профессиональных кадров в Украине собрать сильный преподавательский коллектив для президентского вуза будет почти нереально. Разве что ценой очень сильного ослабления преподавательского состава в других вузах страны.

По мнению экспертов, президентский университет будущего в ближайшее десятилетие не сможет составить конкуренцию даже существующим украинским вузам – не говоря уже об иностранных.

"Сколько лет прошло, чтобы в Украинский католический университет поступали на контракт студенты со 198 баллами? Ну а если в этот президентский вуз пойдут студенты со 140 баллами, то хорошие профессоры не пойдут туда преподавать", – считает Эдуард Рубин, учредитель компании "Телесенс", соучредитель Харьковского ИТ-кластера.

Владимир Спиваковский согласен с такой точкой зрения.

"Результаты любого университета нужно оценивать после того, как выпускник уже поработал – тогда уже понятно, чему и как его научили. Только лет через десять начнут проявляться результаты этого эксперимента. Для того, чтобы стать рейтинговым вузом, 120 студентов не являются репрезентативной выборкой и никак не отразятся на системе высшего образования в Украине в целом", – подытоживает Спиваковский.

Вспомним о "больнице будущего"

По мнению опрошенных "Страной" экспертов, идея с Президентским вузом будущего имеет скорее не образовательную или научную мотивацию, а политтехнологическую или, возможно, даже коррупционную - распил денег на строительстве.

"Этот проект выглядит популистским. Нет ни одного расчёта, ни одной аналитики, для чего этот университет и как он будет работать. У нас хватает зданий для вузов. Какой смысл строить новое? Нужно сразу строить университет с бизнесом - частно-государственное партнерство. Нужно изменить систему образования: изменить порядок выбора/назначения ректора, принцип финансирования, академическую и финансовую свободу дать. Возможно, это планируется, но тогда нужно начинать пиар с другой стороны", – считает Эдуард Рубин.

Кроме того, эксперт предрекает президентскому вузу судьбу российского Сколково – наукограда, построенного в Москве, который должен был стать "российской Кремниевой долиной", однако полноценных результатов так и не показал.

По словам Рубина, проект президентского вуза "списали" со Сколково.

"Взяли кластеры из Сколково с такими же названиями и перевели на украинский язык. В Сколково влили огромные деньги, но оно не заработало. У нас таких денег нет физически. У нас нет для этого университета профессоров, которые готовы вести в новом университете науку и преподавать, потому что у них нет гарантий. Реформа образования нужна и срочно, но создание нового государственного университета не решает проблему. Придёт следующий президент и что дальше? Закроет университет? Каждый новый президент начинает реформы со своим взглядом на жизнь и это проблема для страны, именно поэтому страну "колбасит"", – анализирует Эдуард Рубин.

Ряд экспертов вообще сомневается, что президентский университет будет построен.

"Это достаточно амбициозная инициатива, которую взялись реализовать в сжатые сроки. Руководители проекта должны понимать, что в любом учебном заведении, самая главное ценность - это люди, а не "стены". И исходя из этого нужно планировать свою работу. Надеюсь, президентский университет не повторит судьбу пресловутой "больницы будущего"", – отмечает эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

Такие параллели неслучайны. В истории Украины уже была громкая инициатива, которая исходила от президента, а по факту не закончилась ничем. Речь о детской "Больнице будущего", которую обещал построить, но так и не построил президент Виктор Ющенко.

Фонд его супруги, Катерины Ющенко, собирал на строительство почти 200 млн грн с бизнесменов и обычных граждан, но за 10 лет заложен лишь фундамент больницы. Так больница будущего превратилась в больницу прошлого. Сейчас она выглядит как обычный недострой на окраине Киева.

Виталий Зайцев также отмечает схожесть проекта Президентского университета будущего Зеленского с "Больницей будущего" Ющенко.

"С проектом "Больница будущего" была чистая спекуляция на здоровье. В проекте университета будущего тоже возможна "спекуляция", но уже на образовании. Хотя не думаю, что кто-то наступит второй раз на одни и те же грабли. По крайней мере, я верю в лучшее", – надеется Зайцев.

Павел Викнянский также подозревает, что президентский проект может еще на этапе строительства "похоронить" коррупция.

"Вспомните гостелеканал "ДОМ": как всем рассказывали, что он поможет дружбе с неподконтрольными территориями. Помог? Теперь придумали построить вуз. Всегда у них "Велике будівництво" заканчивается "Великим крадійництвом". Где публичное обсуждение идеи этого вуза с интеллектуалами, которые давно занимаются образованием, профильными общественными организациями, студенческим и преподавательским сообществом? Нет! Вот и слышим подозрения о том, что это делается для пиара, распила денег и территории ВДНХ, а сам вуз станет местом трудоустройства близких преподавателей и "своих" студентов — кум, брат, сват, сын, любовница и т.д... Пока что всё похоже на чистую спекуляцию на образовании и молодежи, которую президенту насоветовали, чтобы переизбраться на выборах", — уверен Викнянский.

Дмитрий Раимов вообще не видит перспектив для президентского университета. По его мнению, проект президента – чистый самопиар.

"В эту историю я не верю. Как минимум есть Национальная академия государственного управления при Президенте Украины (НАГУ), которая готовит госслужащих. Есть университет Шевченко с сильным биологическим факультетом, есть КПИ с изучением кибербезопасности. Почему бы не осуществить задумку Зеленского на базе уже созданных в Украине университетов?", – анализирует Раимов.

По его словам, проект президента изначально задуман с прицелом на второй президентский срок. Так как уже очевидно, что до конца нынешней каденции Зеленского университет достроить не успеют.

"У президента как бы заявляют: мы будем готовить молодежь, а значит, это не один президентский срок, а два. Зеленский окружит себя молодежью и будет говорить, мол, новое поколение реформаторов учится в моем университете. И вот они с президентом на втором сроке будут управлять страной", – объясняет эксперт.

В подготовке статьи принимала участие Полина Пронина