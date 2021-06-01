Власть хочет ужесточить законодательство о борьбе с дискриминацией, внеся в него уточненную формулировку нетерпимости с длинным перечнем ее разновидностей.

В нем теперь соседствуют нетерпимость, например, к представителям другой расы или религии, носителям другого языка и к другой сексуальной ориентации, гендерной идентичности (то есть мнение человека о своем поле вне зависимости от биологических признаков).

Однако есть мнение, что ради нового упоминания гендера в законах проект и зарегистрирован. Подкрепляет эту версию оживление вокруг так называемой Стамбульской конвенции - известного яблока раздора в депутатских кругах, где также фигурирует “гендер”. Против ее ратификации последовательно выступают самые разные конфессии.

Но, похоже, конвенцию готовят к голосованию.

Подробности - в материале “Страны”.

Новое понимание нетерпимости

Как писало наше издание, Кабинет министров внес в парламент законопроект № 5488 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации”.

Среди поправок выделяется предложение уточнить в обоих кодексах понятие нетерпимости.

Под нею хотят теперь понимать открытое, предубежденное, отрицательное отношение к категории лиц, отличающихся расой, цветом кожи, политическими, религиозными и другими убеждениями, половой принадлежностью, возрастом, инвалидностью, этническим и социальным происхождением, гражданством, семейным и имущественным положением, местом проживания, языком, а также сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью или некими другими признаками.

Предлагается внести в оба кодекса новый вид правонарушений - “по мотивам нетерпимости”. При этом в Админкодексе может появиться новая статья за дискриминацию по указанным признакам, наказанием по которой будет штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов (3400 - 5100 грн) для обычных граждан или 300-500 необлагаемых налогом минимумов (5100 - 8500 грн) - для должностных лиц и предпринимателей.

В Уголовном кодексе нетерпимость в предложенном ее разнообразии может быть добавлена к мотивам угроз, призывов к насилию, побоев, пыток, умышленного убийства. Наказание в этих случаях - наравне с аналогичными преступлениями по другим мотивам и может доходить до 8 лет тюрьмы.

Примечательно, что определение нетерпимости хотят внести и в закон об основах предотвращения и противодействия дискриминации, который был принят еще в 2012 году. В нынешней редакции не упоминается гендерная идентичность или сексуальная ориентация.

Причина - гендер

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан согласно плану мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), кроме того в связи с необходимостью согласовать содержание отдельных законов.

По всей видимости, дело тут именно в гендере. Антидискриминационное законодательство было требованием ЕС для предоставления Киеву безвизового режима. При принятии основного закона от 2012 года Верховная Рада уклонилась от упоминания в нем гендерной идентичности и сексуальной ориентации, с чем европейцы, кстати, согласились. Оба понятия потом попали в антидискриминационную поправку к Кодексу законов о труде в 2015-м, одобренную, несмотря на призывы религиозных лидеров. Сейчас власть, судя по всему, хочет убрать разночтение.

А еще ею движет желание подтвердить свою прозападность.

“Это сигнал Западу, мол, в ценностном отношении мы двигаемся в мировом мейнстриме. Мы не как Польша или Венгрия, мы самые передовые, как ведущие страны Западной Европы и США, мы разделяем либеральный космополитизм”, - объясняет политолог Вадим Карасев “Стране”.

Интересный нюанс: инициатором законопроекта на парламентском сайте указан премьер Денис Шмыгаль, однако сравнительная таблица подписана министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

“Это может быть элементом конкуренции между Аваковым и другими членами властной команды за поддержку западных партнеров. С помощью подобных законопроектов Аваков хочет как бы дополнить свой образ прозападного, либерального политика, пусть он даже возглавляет одно из силовых министерств”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Народный депутат от партии “Слуга народа” (СН) Ирина Верещук в комментарии изданию назвала проект “хорошим, евронаправленным”. “Нам нужно брать его за основу и работать над ним”, — заявила народный депутат Верещук (СН) изданию.

Вопросы, насколько действенен будет этот закон в случае принятия, остаются. Можно ли будет получит защиту от дискриминации, скажем, по языковому признаку, которая формально оговаривается? То есть понесут ли ответственность националисты, которые регулярно делают публичные выпады в адрес русскоязычных граждан Украины?

Политолог Бортник в этом сомневается.

“Длинный список поводов для дискриминации нужен для того, чтобы замаскировать гендерную идентичность. Закон могут и принять, но что это изменит? Для власти это будет как шведский стол: они будут реагировать только на выгодные им случаи, например преследования по гендерным вопросам, сексуальной ориентации. Президент же сказал, что проблемы ущемления языков в стране нет. И не будет”, - комментирует эксперт изданию.

Как пример можно привести принятый в 2015 году закон о запрете на использование нацистской и коммунистической символики. С тех пор он практически не применяется в отношении использования нацистской символики (в частности - дивизии СС "Галичина"), зато очень широко используется против символики советской.

Народный депутат Ирина Верещук (СН) на вопрос "Страны" ответила, что “тяжело спрогнозировать сейчас, как будет исполняться закон”. “Но то, что его вносит Кабмин и то, что мы готовы его рассматривать — хороший знак”, - говорит она.

Есть во фракции и те, кто уже готов встретить законопроект в штыки. И причина - именно в отношении к вопросам гендера и ориентации.

“Традиционно наша страна всегда придерживалась семейных ценностей. Папа — это мужчина, мама — это женщина, и дети, о которых они заботятся. Сейчас нас пытались убедить, что, например, гомосексуализм — это нормально. Нам пытаются навязать воспитание детей в полном противоречии нашим традициям и религиозным убеждениям. Судя по нынешним законопроектам они почти победили, но давайте задумаемся, что они попытаются навязать нам следующим: педофилию, инцесты или что либо еще, что мы себе представить не можем", - заявил “Стране” народный депутат Артем Дмитрук (СН), который не собирается поддерживать проект.

Конвенция стоп

По наблюдениям “Страны”, вокруг темы гендера сейчас большое оживление в экспертных и политических кругах. Снова говорят о необходимости принять в Раде так называемую Стамбульскую конвенцию (Конвенция Совета Европы о предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьба с этими явлениями).

Важный сигнал, что глава парламентского комитета по вопросам внешней политике и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что об инициировании создания межфракционного депутатского объединения (МФО) “За ратификацию Стамбульской конвенции!”

“Чрезвычайно благодарен коллегам, которые присоединились к этой инициативе! Наша главная цель состоит в том, чтобы переубедить коллег-депутатов проголосовать за ратификацию этой важнейшей конвенции. Кроме того, важно разработать соответствующее имплементационное законодательство, а также выработать действенные механизмы парламентского контроля над исполнением этого законодательства. В то же время ратификация Стамбульской конвенции еще на шаг приблизит нас к ЕС”, - написал нардеп Мережко на своей странице в Фейсбуке.

Надо сказать, в парламенте уже более года действует МФО “Ценности. Достоинство. Семья”, в котором сильны как раз настроения против принятия конвенции. По официальной информации оно объединяет 307 народных депутатов, в том числе из фракции СН. Собственно, один из членов фракции Святослав Юраш - сопредседатель МФО. В комментарии “Стране” он заявил, что тема конвенции по-прежнему разделяет сессионный зал и его фракцию. Народный избранник сомневается, что Рада одобрит документ.

“Если что объединяет УПЦ, ПЦУ, римо-католиков, всех протестантов, мусульман и евреев, так это конвенция. Я думаю, зал объединитс в оппозиции к этому документу. Есть причина, почему он до сих пор не появился (в сессионном зале - Ред.) Потому что я и мои коллеги действуем на ранних рубежах (то есть не дают конвенции зайти в Раду - Ред.)”, - комментирует народный депутат Юраш “Стране”.

Коллега по фракции Верещук соглашается, что во фракции и парламенте в целом идет дискуссия на тему конвенции.

“Есть те, кто за и убеждают, что нам нужно немедленно ее принять, а есть те, кто говорит, что нужно еще обсудить, так как общество может оказаться не готово. Хотят ли через законопроект об антидискриминации принять элементы Стамбульской конвенции? Это тема для дискуссии. Если Кабмин внес законопроект, то они точно знают, какие аргументы за. Мы бы хотели их услышать, а тогда определиться, как голосовать", — комментирует Верещук.

“Я уверен, что многие вопросы и мифы отпадут сами собой, если коллеги просто возьмут текст конвенции и внимательно его прочитают”, - ответил на вопрос “Страны” в комментариях на своей странице в Фейбуке нардеп Мережко (СН).