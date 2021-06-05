Массовому заробитчанству украинцев в Европе - порядка 20 лет. А это значит, что наши граждане уже могут претендовать на пенсии во многих европейских странах. Скажем, в той же Польше, где для того, чтобы получать пенсионную выплату, достаточно трудового стажа в 10 лет (естественно, при условии официального трудоустройства и уплаты налогов), - говорит глава Всеукраинской ассоциаций компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По словам главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, немало украинцев уже оформили себе заграничные пенсии.

"Во многих странах, куда традиционно едут наши заробитчане, условия для получения минимальных пенсий в целом лояльные. В частности, по трудовому стажу - достаточно 10-15 лет", - пояснил Кравец.

Да и суммы пенсий, даже если они минимальные, в Европе не сравнимы с украинскими. Если у нас среднестатистический пенсионер получает порядка 3 тысяч гривен в месяц, а минимальная выплата составляет всего 1769 гривен, то в той же Польше наши заробитчане могут претендовать, как минимум, на 850 злотых в месяц, а это порядка 6 тысяч гривен. В Германии минимальная выплата для пенсионеров-иностранцев - порядка 400 евро, то есть, больше 12 тысяч гривен в месяц.

Причем это, подчеркнем, минимальные выплаты. Можно зарабатывать и намного больше.

"Страна" разбиралась, как украинцы могут оформить себе европейскую пенсию.

Какие есть варианты по пенсиям для заробитчан

Юрист, глава общественной организации "Соціальний рух" Виталий Дудин говорит, что для трудовых мигрантов возможно несколько вариантов по пенсиям.

1. Гражданам Украины, которые трудятся за границей, могут быть назначены две отдельные пенсии, если они выполнили условия по страховому стажу по законодательству двух стран – скажем, Польши, и Украины. Скажем, человек работал и платил налоги в Польше и одновременно перечислял ЕСВ в Украину.

2. Может быть назначена одна пенсия, если человек выполнил условия назначения пенсии по законодательству только одной из стран.

3. Может выплачиваться пенсия на пропорциональных условиях: часть (в зависимости от приобретенного стажа) оплачивает ПФ Украины, а часть – польское Управление социального страхования. Такое правило применяется когда страхового стажа недостаточно для назначения пенсии в любой из стран, поэтому необходимо суммировать приобретенный в разных государствах стаж.

"Нормы по расчету пенсии с суммированием страхового стажа содержатся, в частности, в статье 16 Соглашения между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении. Согласно правилам, компетентное учреждение (ПФУ) действует таким образом:

подсчитывает теоретический размер пенсии, как если бы весь страховой стаж был приобретен в соответствии с действующим законодательством

для определения теоретического размера пенсии при установлении базы расчета, учитывается только заработная плата, полученная в соответствии с законодательством, а также взносы

на основе теоретического размера компетентное учреждение определяет действительный размер пенсии, на основании пропорции страхового стажа, приобретенного в разных странах.

Но такая схема может применяться лишь со странами, с которыми Украина заключила соглашения о социальном обеспечении. Их несколько: Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Португалия, Испания, Эстония, Латвия, Литва и др. С Германией договор был подписан в 2018 году. И на тот момент социальные взносы в этой стране платило порядка 43 тысяч украинцев. Сейчас их, по экспертным оценкам, почти вдвое больше.

А вот, скажем, с Италией, Францией, Норвегией и др. двухстороннего договора пока нет, поэтому наш ПФ не признает заработанный в этих странах стаж. И можно получать либо украинскую пенсию (при наличии страхового стажа в 27 лет), либо местную (тоже нужен стаж 25-30 лет).

Какие налоги нужно платить, чтобы заработать пенсию в Европе

Первое требование, без которого о пенсии в ЕС можно и не мечтать, - официальное трудоустройство и уплата налогов, в том числе, взносов в местные пенсионные фонды, - говорит Василий Воскобойник.

Аналогичная украинской налоговая система (когда выплачивается подоходные налоги и пенсионный взнос) работает в большинстве европейских стран. Ставки налогов разные.

Напомним: в Украине с работающих граждан взимают 18% налога на доходы физлиц и 22% ЕСВ, плюс в последние годы все платят еще 1,5% военного сбора. Итого, общая нагрузка на зарплату — 41,5%.

Скажем, в Польше подоходный налог составляет 17% (если зарплата до 85 528 злотых в год) и 32%, если сумма выше. Пенсионный взнос (ZUS) — 19,5%.

То есть, если брать подоходный налог по нижней планке (а большинство работающих в Польше украинцев платят именно его), то общая налоговая нагрузка на зарплату получается 36,5%, то есть, на 5% ниже, чем в Украине.

К примеру, в Литве подоходный налог 20% (при годовом доходе до 79 тысяч евро), 32% (если зарплата выше), а социальной страхование — 19,5% месячной зарплаты. То есть, общая нагрузка — 39,5%.

В Латвии нужно платить 23% подоходного налога и 10,5% социального взноса, итого — 33,5%.

Но есть еще разного рода налоговые льготы. Скажем, в Польше из налогооблагаемой базы вычитаются расходы на образование, лечение и пр. Также нет подоходного налога для молодежи до 26 лет.

В Литве не платят подоходный налог люди с минимальной зарплатой (400 евро), в в Латвии таким работникам налоговую нагрузку снижают до 13-18%.

В Германии налог на доходы физлиц - 14-45% в зависимости от зарплаты (при этом зарплата до 2 тысяч евро облагается нулевым налогом). Взнос в Пенсионный фонд — 18,6% (работник и работодатель платят по 9,3%)

Примерно 7,3% нужно платить за медицинскую страховку (еще столько же отчисляет работодатель). Отдельно отчисляется взнос на страхование на случай безработицы - еще 2,4% (по 1,2% с работника и работодателя).

Но, так как доход до 2 тысяч евро подоходным налогом не облагается, украинцы, задействованные на не самых высокооплачиваемых работах, платят порядка 35,6% от зарплаты - на пенсионные взносы и страховки.

К слову, сумма уплаченных за границей налогов на доходы физлиц учитывается в Украине, если со странами есть двухсторонние договора (а с рядом стран Европы они есть). Схема работает так - при подаче налоговой декларации в Украине заробитчане могут отминусовать сумму налогов уплаченных по месту работы, в частности, по налогу на доходы физлиц. При этом ваши заграничные доходы будут легализированы в Украине. Но, к примеру, на военный сбор такой механизм не распространяется.

В целом налоговая нагрузка на зарплату в Украине выше, чем в многих странах ЕС. Но там, в отличие от нашей страны, нельзя заплатить налог с части зарплаты, а часть - получить «в конверте». Поэтому по итогу налоговые отчисления будут не такими уж и маленькими. Тем не менее, украинцы все чаще устраиваются в Европе официально и платят все налоги.

"Скажем, в Польский пенсионный фонд платит взносы больше миллиона украинцев. Понятно, что в будущем они станут претендовать на польскую пенсию", - говорит аналитик Института Growford Виктор Скаршевский.

Как получить пенсию в Польше и других странах ЕС

Другой важный момент — трудовой стаж.

Но поясним важный нюанс: пенсия для граждан и не-граждан в Европе заметно отличаются - и условиями получения, и суммой.

Фактически полноценную пенсию могут получать граждане этих стран или те, кто имеет долгосрочный вид на жительство. И для этого тоже нужен весьма внушительный страховой стаж. Скажем, в Германии, чтобы выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь страховой стаж 35 лет. В Польше, чтобы получать пенсию по возрасту, женщины должны отработать не меньше 20 лет, мужчины - 25 лет.

Иностранцы, в частности, наши заробитчане, которые такого стажа не имеют, но отработали легально не менее определённого срока (в Польше, к примеру, это 10 лет) могут претендовать на так называемую базовую пенсию.

Это даже не пенсия, а, скорее пенсионная доплата. Подразумевается, что пенсия заробитчанина будет состоять из нескольких частей, которые тот станет получать от разных стран, там, где работал в течение жизни.

Такую схему подразумевают межгосударственные договоры о социальном обеспечении, которые наша страна имеет со многими государствами ЕС.

С той же Польшей договор был подписан в 2012 году, а с начала 2014 года польский ПФ (Zaklad Ubezpieczen Spolecznych) запустил программу для заробитчан-украинцев.

Схема следующая — украинец, работающий в Польше, платит отчисления в местный пенсионный фонд, а трудовой стаж ему учитывают как страховой.

В последующем этот страховой стаж может быть учтен при оформлении пенсии в Украине при достижении человеком пенсионного возраста. А за "польский стаж" положены доплаты от польской стороны.

Если человек официально проработал в Польше 10 лет, то он будет получать порядка 850 злотых в месяц (около 6,3 тысяч гривен). В Германии выплата для тех, кто проработал в этой стране 10-15 лет - не меньше 400 евро, а минимальная пенсия по возрасту (для тех, кто имеет необходимый страховой стаж) — около 900 евро.

Если стаж меньше 10 лет плюс зарплата была небольшая и человек платил небольшие социальные взносы (которых недостаточно на базовые выплаты), ему могут выплатить разовую помощь при выходе на пенсию (в зависимости от того, какие взносы он в итоге заплатил в ПФ).

Польскую, как и германскую или чешскую часть пенсии заробитчанин может получать вне зависимости от того, где он будет жить, выйдя на заслуженный отдых - деньги станут перечислять на указанный человеком банковский счет. Если человек будет на пенсии жить в Польше, то и пенсию сможет получать там, а доплачивать ему будет уже украинская сторона - за годы, отработанные в Украине.

Стоит отметить, что как правило те, кто имеет и украинский, и польский стаж, получают, и на родине и от польской стороны - небольшие выплаты. Но за счет того, что польская минимальная пенсия почти вдвое выше нашей средней пенсии, по итогу получаются неплохие по украинским меркам деньги (от 8 тысяч гривен в месяц и выше).

Сколько можно получать?

Но европейские пенсионные доплаты - это все же не полноценные пенсии. Фактически речь идет, в зависимости от страны, о 6-12 тысячах гривен, то есть, порядка 200-400 евро.

Полноценные пенсии в Европе выше. Скажем, в Польше, которая обещает украинскому заробитчанину доплату 850 злотых за 10 лет стажа, платит своим пенсионерам в среднем 4,2 тысячи злотых (около 900 евро).

В Германии средние пенсии еще выше - более 1500 евро в месяц.

Могут ли украинцы получать такие деньги?

Виталий Дудин говорит, что да. Но нужно выполнить ряд условий. Главное - отработать в стране с уплатой всех налогов, и получить нужный страховой стаж. Тогда можно выйти на европейскую пенсию точно так же, как это делают граждане страны (зачастую, отработал по несколько десятилетий украинцы уже и сами имеют, как минимум, вид на жительство).

К примеру, в Польше пенсионный возраст для женщин составляет 62 года и при этом нужно иметь 25 лет страхового стажа. Мужчины выходят на пенсию в возрасте 67 лет (страховой стаж - 30 лет).

В Германии нужно иметь страховой стаж 30 лет для женщин и 40 лет для мужчин. То есть, фактически, чтобы претендовать на полноценную европейскую пенсию, нужно несколько десятилетий отработать в Европе, и что важно - с уплатой всех налогов и взносов в пенсионный фонд.

"Но важно уточнить - действительно ли работодатель платит за вас взносы в местный ПФ, присвоен ли вам индивидуальный идентификационный код, то есть, фиксируются ли пенсионные накопления", - говорит Дудин.

К примеру, работа по договору (umova a dzielo) в Польше вообще не предусматривает отчислений в пенсионный фонд, поэтому, чтобы засчитывался стаж в Польше, работник должен обращаться в пенсионный фонд, писать заявление и самостоятельно платить взносы.

Могут ли заробитчанам отказать в пенсии?

Есть еще один нюанс. Несмотря на подписанные Украиной международные договора, подтвердить свое право на заграничную пенсию не так просто.

Основная пенсия все равно должна оформляться по месту гражданства, то есть, в Украине (если только человек не проработал долгое время, скажет, 20 лет в той же Польше, не оформил там ВНЖ и не может получать полноценную польскую пенсию). А нашему ПФ не так просто доказать, что есть еще какой-то "заграничный стаж", который должен учитываться при расчете общего трудового стажа.

Для того, чтобы оформить такую пенсию, нужно идти в международные отделы ПФ (они есть только в областных подразделениях пенсионных фондов, на уровне районов их, как правило, нет). Из документов нужно предоставить справку об официальном трудоустройстве и стаже работы в польских (или других европейских) компаниях, информацию о зарплате и суммах отчислений в местные пенсионные фонды. Документы должны быть переведены на украинский язык и заверены. Но, как рассказывают юристы, нередко со сбором документов возникают сложности, так как польские работодатели не всегда предоставляют нужные справки, а автоматического обмена "пенсионной" информацией между Украиной и Польшей (как, впрочем, и другими странами ЕС) пока нет.

Если же заграничный стаж подтвердить не удастся, а в Украине человек не заработал нужного страхового стажа, то он вообще рискует остаться без пенсии по возрасту, и сможет претендовать разве что на минимальные соцвыплаты.