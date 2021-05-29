Для владельца корпорации СКМ и самого богатого украинца Рината Ахметова наступают непростые времена в отношениях с властями.

Если еще в начале года они были вполне безоблачными и развивались по нарастающей по всем направлениям (в том числе и по политическому взаимодействию), то теперь ситуация поменялась.

У Зеленского хотят увеличить налоги на бизнес Ахметова. Кроме того, разрабатывается закон об олигархах, под который однозначно он попадает. Причем по тем утечкам, которые появились в СМИ, по этому законопроекту олигархам будет запрещено владеть медиа-активами, что в случае с Ахметовым означает принуждение к продажи его телекомпаний - "Украина" (самый рейтинговый телеканал страны) и "Украина 24" со всеми вытекающими отсюда последствиями для его политического влияния.

Кроме того, над Ахметовым и его партнерами, как впрочем и над каждым крупным украинским бизнесменом, висит дамокловым мечом угроза введения санкций СНБО - по сути, внесудебный "отжим" активов в ускоренном режиме.

Параллельно появляется информация о создании соратниками Ахметова новых политических партий.

В какой пазл сложится вся эта "картина маслом" и как будет действовать в непростой для себя ситуации крупнейший украинский олигарх, разбиралась “Страна”.

Руда раздора

Ахметов и ОП больше не хорошие друзья. Но и не враги - во всяком случае пока.

“Отношения между финансово-промышленой группой Ахметова и ОП переживают серьезное охлаждение. Однако это еще не кризис, далеко не конфликт”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Банковая готовится нанести удар по всему олигархату, который почувствует и богатейший бизнесмен.

Проект закона “Об олигархах”, пока известный только в общих чертах, однозначно затронет Ахметова.

Как писала “Страна”, по предварительной информации в олигархи будут записывать по трем критериям:

1. Экономический - наличие монополии в той или иной сфере, владение активами более более 84 млн дол,

2. Политический - активное участие в политической жизни, под которым будет пониматься, в том числе и владение медиа-активами, освещающими политическую жизнь страны,

3. Медийный - значительное влияние на СМИ.

Людей, которые попадают в эту категорию, будут, согласно законопроекту, заставлять избавляться от медиа-активов, продавая их людям с “безупречной репутацией” (список требований длинный и составлен так, чтоб под него попасть аффилированное с прежним владельцем лицо).

Источники в медийных и политических кругах считают, что "отжим" СМИ у олигархов и есть главная задача этого закона.

Ахметов точно подпадает под все критерии “олигарха” - богатство и владение медиа-активами. В холдинг “Медиа Группа Украина”, которым владеет СКМ, входят разные СМИ, включая самый популярный в стране телеканал “Украина”, информационный телеканал “Украина 24”.

Но это только один из раздражителей. Параллельно в Раде ведется подготовка к принятию изменений в Налоговый кодекс, которые неофициально называют “антиахметовским законопроектом”. Он предусматривает увеличение ренты за добычу железной руды. А именно это направление во всей ахматовской бизнес-империи сейчас самое рентабельное.

Как писала “Страна”, идея законопроекта - поменять полностью подход к налогообложению. Ренту предлагается платить, отталкиваясь не от себестоимости, а от рыночной цены руды.

С учетом того, что цены на сырье на мировых рынках сейчас бьют рекорды, поднявшись за последние годы в несколько раз, экспортеры (не только группа Ахметова) получают сверхприбыли, на которые нацелилась власть, оставшаяся без кредитов МВФ.

“Сегодня руда продается по цене более 200 дол за тонну, а затраты на добычу в Украине минимальные. Как в таких условиях не повышать ренту - непонятно. И удивительно, почему власть раньше этого не делала”, - комментирует экономист Алексей Кущ “Стране”.

Президент Владимир Зеленский дал понять, что налог на железную руду будет увеличен.

"За счет государственных недр зарабатывать 200-300%, когда у нас война, когда нам сложно, когда нечем платить пенсии, мы не дадим", – заявил Зе на последней пресс-конференции журналисту телеканала "Украина 24", отвечая вопрос по теме.

При этом президент дал понять, что в ОП видят попытки группы Ахметова направить общественное мнение против налоговых изменений. Но это, мол, не поможет. Сам тон ответа Зеленского резко отличался от того, как звучали его прошлогодние комментарии о состоянии дел в угольной отрасли, которые стали сигналом, что ОП сблизился с Ахметовым.

Каким будет ответ Ахметова? Для ответа на этот вопрос стоит проанализировать, что происходит с бизнесом олигарха.

Сверхприбыли и сверхпроблемы

Ринат Ахметов по итогам прошлого года возглавив список богатейших людей страны. По данным Forbes, его состояние за год выросло с 2,8 до 7,6 млрд долларов.

Впрочем, как говорит экономист Алексей Кущ, картинка Forbes не всегда объективно передает реальность, и, даже если активы участников рейтинга богачей растут, это не значит, что их бизнес - однозначно на подъеме.

"Ситуация по бизнесу Ахметова как раз неоднородна. Если одни направления - суперприбыльные, то в других - нарастает кризис", - отмечает Кущ.

Главное, на чем зарабатывает Ахметов — энергетика (тепловые электростанции, зеленая генерация и угольные шахты - холдинг ДТЭК), железная руда и металлургические заводы (объединенные в холдинг Метинвест).

И ситуация тут совершенно разная.

Энергетический бизнес Ахметова стоит на пороге больших проблем.

"Системный кризис в энергетике, существенное сокращение потребления электроэнергии в первом полугодии из-за пандемии коронавируса и задолженность на рынке перед генерирующими компаниями сильно отразились на деятельности компании", – заявляют в ДТЭК Энерго.

Но это лишь вершина айсберга.

Главный вопрос: себестоимость тепловой генерации очень высокая и проигрывает в конкуренции с более дешевой атомной генерацией. И рано или поздно это приведет к минимизации производства электроэнергии на ТЭС.

Отсюда "пляшет" и проблема с углем. Его добыча становится все менее прибыльной. Кроме того, глобально, скорее всего, в ближайшие десятилетия в рамках "антикарбонового" курса Европы добыча угля в Украине может прекратиться, а ТЭС будут вынуждены либо перейти на газ и водород, либо вообще закрыться. Но еще до того нужно будет потратить деньги на сокращение выбросов от угольной генерации (для выполнения требований ЕС). А это очень затратный проект.

"У Ахметова уже не раз заявляли, что намерены со временем закрывать шахты. Якобы, в рамках зеленого курса. Но, даже если бы не зеленый курс, это пришлось бы делать, так как компания не успевает формировать и закладывать новые лавы. Добыча сократиться с 22 млн до 15 млн тонн, чего явно недостаточно для обеспечения потребностей ТЭС. Думаю, в перспективе ближайших 5-10 лет шахты будут закрывать (напомним: в этом году ДТЭК вернул государству из аренды шахты предприятия "Добропольеуголь", которые брал в 2011 году на 49 лет. Одна из причин - убточность добычи. Скажем, в 2019 году они убытки составили порядка 550 млн гривен - Ред.).

Поэтому тут же встанет вопрос - что делать с ТЭС. Ведь импортный уголь дорогой, тариф на электроэнергию его не покрое. В свое время ТЭС приобретались с прицелом на дальнейшую перепродажу россиянам. Но после того, как стали рушиться связи с РФ, стало понятно, что пристроить их инвесторам из соседней страны не получится. В свете же зеленого курса и обязательств по сокращению выбросов, на которые подписалась Украина, угольные ТЭС становятся проблемным активом. На их модернизацию нужно порядка 4 млрд евро. Ахметов попытается выбить деньги на модернизацию ТЭС из бюджета. Уже идет активная лоббисткая компания под лозунгом «частной компании не по карману такие затраты, государство должно поучаствовать", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

В предчувствии проблем с тепловой генерацией Ахметов начал активно инвестировать в возобновляемую энергетику.

Но и тут есть свои проблемы.

"Ключевая - зеленый тариф. Как известно, государство уже накопило огромные долги по тарифу, платить, собственно, нечем. Обсуждают варианты снижения тарифа, что не лучшим образом скажется на "зеленой империи" Ахметова, построенной к тому же на кредитные деньги. С 2005 года СКМ вложил в строительство ВЭС и СЭС порядка 4 млрд долларов, а вот удастся ли их вернуть и зарабатывать на зеленой энергетике - вопрос", - комментирует Корольчук.

Одним из немногих однозначно перспективных энергетических активов олигарха Корольчук называет "ДТЭК Нафтогаз", специализирующийся на добычи нефти и газа (компания "Нефтегазодобыча").

"У них неплохие площадки и они активно наращивают добычу, хотя, конечно, не могут соревноваться с "Укргаздобычей". Тут многое будет зависеть от того, найдет ли компания свое место на рынке газа. Но однозначно этот актив Ахметов будет развивать", - говорит Корольчук.

Впрочем, по этому активу могут назревать проблемы уголовного плана. Сейчас начало активно расследоваться уголовное дело по заявлению нардепа от "Слуги народа", бывшего директора "Нефтегазодобычи" Олега Семинского, которого похитили незадолго до того, как компания была продана Ахметову. Семитский в похищении обвиняет своего бывшего партнера Рудьковского (ему уже вручено подозрение). В бизнес-кругах не исключают, что история затеяна с целью "отыграть назад" продажу компании Ахметову (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Что касается металлургического и горнорудного направления, то они сейчас, на первый взгляд, на подъеме.

Это обеспечивается, главным образом, выгодной внешней конъюнктурой - ростом мировых цен на руду и металл.

"Если еще несколько лет назад руда была по 50 долларов за тонну, то, на сегодняшний день - больше 200 долларов. Также в несколько раз выросли цены на металл", - говорит Кущ.

По итогам прошлого года "Метинвест" увеличила чистую прибыль на 54% по сравнению с 2019 годом – до 526 млн долларов.

Однако здесь есть существенная разница между железорудными активами и металлургическими заводами. Если первые однозначно рентабельны, то по вторым много проблем с модернизацией производства. А также с выполнением экологических обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Они потребуют очень серьезных вложений.

Правда, пока удалось затормозить этот процесс. Мы писали, что группа Ахметова приложила немало усилий, чтобы провалить в Раде законопроект о промышленных выбросах.

Но насколько долго получится удерживать этот закон непонятно.

В сухом остатке единственное направление бизнеса Ахметова, которое имеет стабильную перспективу - это добыча полезных ископаемых (нефть, газ, железная руда).

Но тут есть политическая проблема. Это лицензированный вид деятельности, который подпадает под закон о санкциях. То есть, если против Ахметова СНБО введет санкции, то он в один миг потеряет все свои месторождения (ну и телеканалы до кучи).

Стратегия Ахметова: сопротивляться и договариваться

Какой будет стратегия поведения Ахметова в этой ситуации?

Из общения "Страны" с представителями его окружения можно сделать вывод, что политика олигарха будет строиться по двум направлениям.

С одной стороны - сопротивление по критическим направлениям, которыми для Ахметова является принятие закона об олигархах (что лишит его контроля над медиа-активами, а значит и политического влияния) и санкции СНБО.

Для первой задачи (по закону об олигархах) будут мобилизованы все возможные ресурсы в парламенте.

И пока, как признает источник "Страны" в "Слуге народа", голосов за этот закон нет.

"В нашей фракции гораздо меньше 200 голосов за него. И я сильно сомневаюсь, что кто-то еще, кроме разве что "Голоса" будет за него голосовать", - говорит нардеп.

По СНБО, как говорят в политических кругах, Ахметов (а также другие олигархи) активно ведут работу с его членами, чтоб, в случае чего, голосов за санкции не хватило.

С другой стороны, оказывая сопротивление, Ахметов пытается "решить вопрос" с Зеленским. Помимо прочего это означает, что открытой политической войны не будет. По крайней мере до того момента, когда не станет понятно, что договориться по ключевым направлениям точно не получится.

“Ахметов дал понять своему окружению, что воевать не будем. Будем договариваться. Появление проблем у группы у нас связывают с происками политических и экономических конкурентов, которые настроили президента против группы. В частности, часто вспоминают бывшего руководителя Индустриального союза Донбасса Гайдука, с которым Ахметов не без проблем поделил бизнес в начале 2000-х. Нынешнего секретаря СНБО Данилова считают человеком Гайдука. Поэтому Ахметов хочет встретиться с президентом, чтоб решить все вопросы. Но на Банковой пока предлагают встретиться с Ермаком, на что Ахметов не соглашается", - говорит источник в руководстве близкой к Ахметову части партии "Оппозиционный блок".

Если по итогу все ограничится лишь повышением ренты на руду (а принятие этого закона вполне вероятно - голоса под него в Раде есть), такое развитие событий будет не самым плохим вариантом для Ахметова. Грубо говоря, потеряв малое, сохранит большое (телеканалы и основу бизнеса).

“Если говорить образно, если сейчас с доходов его горнодобывающих предприятий едят черную икру, то в случае принятия закона перейдут на красную. Это обидно, но пережить можно. А воюет Ахметов сейчас за то, чтобы власти не пошли дальше и, глядя на сверхдоходность добычи руды, не отобрали ГОКи вообще”, - полагает Кущ.

Кроме того, Ахметов может попытаться договорится с государством о компенсации по другим направлениям.

"Ахметов, несмотря на то, что у Зеленского готовят "антиахметовский" закон о повышении ренты на руду, все же рассчитывает на помощь государства. На модернизацию угольных ТЭС ему в ближайшие годы понадобится порядка 4 млрд евро", — говорит Юрий Корольчук.

Еще одной возможной темой переговоров могут стать политические проекты. На последних местных выборов партии, близкие к Ахметову, противостояли ОПЗЖ по всему юго-востоку, тесно взаимодействуя при этом с Офисом президента. Не исключено, что тему поднимут и сейчас. Как раз завтра пройдет съезд партии соратника Ахметова Бориса Колесникова "Украина - наш дом".

Но насколько у Зеленского готовы вообще обсуждать какие-то глобальные компромиссы с Ахметовым?

Перспективы не однозначные. У Ахметова, безусловно, богатая история договоренностей со всеми президентами Украины.

Но в этот раз ситуация может быть несколько иной.

"На Банковой хотят перевернуть нынешнюю ситуацию. Чтобы им не нужно было больше просить крупный бизнес, владеющий телеканалами, о каких-то услугах в обмен на медийную лояльность. А чтобы наоборот - крупный бизнес шел к ним на поклон по всем вопросам. И эту задачу у Зеленского хотят решить любым способом - или через закон об олигархах, или еще как-то", - сказал "Стране" топ-менеджер одного из крупных телеканалов, который общается с Офисом президента.

Политолог Руслан Бортник указывает на фактор влияния Запада в этом вопросе.

“Как любой бизнесмен, Ахметов будет пытаться избежать серьезного противостояния - в особенности публичной войны. У Рината Леонидовича большой опыт решения проблем в отношениях с властью. В конце концов Ахметов не хочет конкурировать с командой президента в политике и экономике, так сказать, за потоки. Он защищает свое. Поэтому, возможно, что и на этот раз он сможет договориться. Но тут есть и другой момент - позиция Запада. Часть наших западных партнеров видят в украинских олигархах конкурентов в борьбе за влияние на государственные структуры и политику. Поэтому к теме минимизации влияния крупных ФПГ они все время возвращаются в отношениях с Зе-командой. Борьба будет продолжаться, никто из олигархата не может чувствовать себя в безопасности”, - полагает Бортник.

Не исключено, что наступление на Ахметова будет вестись постепенно, с перерывами на компромиссы и договоренности.

“Да, такую глыбу как бизнес-группу Ахметова непросто свернуть. За нее возьмутся последней, когда все олигархическое сословие будет ослаблено. А пока будут то тут, то там теснить. “Слона нужно есть по кусочкам”, - говорят о группе Ахметове мои собеседники среди западных дипломатов”, - комментирует политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

В целом, для Ахметова сохраняется актуальность выбора стратегии отношений с властью, чтоб "не съели по кусочкам". Пока же его тактика будет, очевидно, заключается в блокировании критических решений (закон об олигарха и санкции СНБО) и попытках договориться по всему остальному.