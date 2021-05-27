В Славянске - третьем по величине городе в подконтрольной Украине части Донецкой области - отменяется местное самоуправление.

Пока на время. По закону военно-гражданская администрация (ВГА), созданная указом президента Владимира Зеленского в городе - это временный орган власти. Она заменит в Славянске одновременно местный совет и городского голову, чьи полномочия должны прекратиться. Но какой срок отведен ВГА, сейчас сложно сказать.

По мнению скептиков, она может проработать аж до следующих очередных местных выборов, которые должны состояться в последнее воскресенье октября 2025 года.

Почему Славянск остается без мэра и городского совета, избранных менее года тому назад, и что может изменить сложившееся положение вещей в городе, разбиралась “Страна”.

Нашла коса на камень

Президентский указ о создании в Славянске ВГА, которая должна заменить в городе выборных представителей и органы, был опубликован на сайте главы государства 26 мая. Выполнение указа возложено на руководителя Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Павла Кириленко и командующего Объединенных сил Сергея Наева.

Славянская ВГА стала 12 военно-гражданской администрацией в подконтрольной части Донецкой области.

При этом Зеленский никак не объяснил свое решение. А вот глава Донецкой ОГА Кириленко ранее заявлял, что Славянск может быть переведен на новый режим управления из-за затянувшегося конфликта на местном уровне.

Уже несколько месяцев городской голова Вадим Лях, избранный от партии “Оппозиционный блок”, не может найти общий язык с депутатским большинством из фракций “Оппозиционной платформы - За жизнь” (14 депутатов, ОПЗЖ), “Партии мира и развития” (5, ПаМиР) и “Нашего края” (3, НК). Всего в Славянском горсовете - 38 депутатов.

К слову, глава фракции ПаМиР - Нелли Штепа, которая была городским головой в момент захвата Славянска отрядом Гиркина-Стрелкова и которую потом судили по обвинению в пособничестве сепаратистам. Интересно, что ее нынешняя политсила, как и Оппоблок Ляха в орбиту влияния бизнесмена Рината Ахметова. Но Штепа еще перед вторым туром поддержала кандидата от ОПЗЖ Павла Придворова и далее тесно взаимодействовала с "Оппоплатформой".

Фракцию НК возглавляет народный депутат восьмого созыва Олег Недава.

Из-за противостояния горсовет, в частности, остался без секретаря, городской голова - без заместителей (утверждаются горсоветом), а город - без бюджета на текущий год. Мэр Вадим Лях утверждал, что большинство хотело подчинить его своей воле и сместить тем или иным способом. “Они не смирились, что выборы ими проиграны, что мэр - Лях. Поэтому [решили] кинуть все возможное, чтобы дестабилизировать нашу работу”, - заявил в одном из видеобращений городской председатель.

По всей видимости, он имел в виду ОПЗЖ и ПаМиР.

В то же время в ОПЗЖ говорили о своем праве, как победителей выборов в горсовет, войти в управленческую вертикаль в городе, в том числе путем избрания секретаря горсовета от партии, чему категорически противился мэр.

Выход из сложившейся ситуации, по мнению городского головы, был один: создать в городе ВГА.

“Славянску нужна перезагрузка. Я обращаюсь с письмом к председателю ДонОГА Павлу Кириленко с просьбой рассмотреть возможность назначения перевыборов депутатов и мэра Славянского городского совета. А на промежуточный период – возможность введения военно-гражданской администрации”, - написал Лях в открытом обращении к главе облгосадминистрации.

По комментариям Кириленко было понятно, что он в принципе поддерживает эту идею и, надо полагать, со своей стороны посодействовал ее воплощению.

В ОПЗЖ оценили решение о ВГА резко негативно.

"У этого незаконного и антидемократического решения не может быть никаких оправданий. Неспособность мэра управлять городом – не повод для введения ВГА. Под таким предлогом можно упразднить самоуправление в любом городе, установить военную диктатуру на Донбассе и по всей стране", - говорится в заявлении партии.

“Это чистое политическое рейдерство. Как говорится: где не можем победить - захватим с помощью военно-гражданской администрации”, - сказала “Стране” народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская, возглавляющая Донецкую областную организацию политсилы.

Отметим: на выборах в Славянский горсовет партия власти “Слуга народа” (СН) заняла лишь третье место, проведя шесть депутатов. Первой была ОПЗЖ, второй - партия мэра “Оппозиционный блок”.

Часть вины за сценарий ВГА Королевская возлагает и на городского председателя Ляха.

“Горсовет работал, сессии проходили. Но оказался слабым мэр. Он не смог выстроить работу с большинством, ветировал решения. Не раз были обращения депутатов к мэру и главе области, чтобы выстроить систему взаимодействия, однако Вадим Лях категорически не хотел работать. Теперь он, возможно, первый городской голова в Украине, который по своей воле отказался от полномочий и благодаря которому в городе за 100 км от линии фронта появилась ВГА”, - говорит "Стране" Королевская.

Она также заверила, что партия оспорить решение президента в суде.

Возможные сценарии

Раз уже есть указ о создании ВГА в Славянске, нужно назначать и главу администрации. По словам источника в политических кругах Донбасса, реальная борьба за место началась только после появления указа: до последнего момента было неясно, согласится ли на ВГА президент.

“Теперь где-то месяц будет идти “аукцион”. Овчинка стоит выделки: это ж нормально развивающийся город с бюджетом под миллиард гривен. По слухам, Ляха пообещали не обидеть за обращение о введении ВГА. Он надеется минимум на заместителя. Еще на одного зама рассматривается вариант депутата от “Слуги народа” Ольги Алтуниной, которую в свое время Лях и СН двигали на секретаря горсовета. Еще ходят разговоры, что могут перебросить на Славянск одного из замов главы ВГА в Торецке (бывший Дзержинск - Ред.), называется также фамилия Андрея Панкова (в прошлом мэр Краматорска, а сейчас глава Краматорской райгосадминистрации - Ред.). Впрочем, пока не будет решения по ВГА, городом реальном будет управлять Лях”, - говорит собеседник.

Впрочем, народный депутат Наталья Королевская выражает надежду, что власть, даже создав таки ВГА, не будет затягивать с назначением внеочередных выборов мэра и горсовета.

“Если введут военно-гражданскую администрацию в бессрочном режиме, это будет захват власти путем поэтапного введения военного положения по всей стране”, - полагает парламентарий.

Бывший зампредседателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера считает, что президент указом нарушил права местного самоуправления.

“Поэтому речь нужно вести не о проведении новых выборов, ведь они в Славянске успешно прошли в 2020-м. Необходимо добиваться восстановления деятельности Славянского горсовета, исполнительных органов горсовета. Президентский указ нужно оспаривать в суде. Правда, на предмет его конституционности это будет сделать сложно с учетом парализованного Конституционного суда. Но тут еще вопрос законности: можно обратиться в Верховный суд на соответствие этого указа президента закону о ВГА”, - прокомментировал Магера "Стране".

Впрочем, есть мнение, что власти вообще не будут торопиться назначать новые выборы, так как на них "Слуги народа" все равно не победят, а ВГА - это возможность управлять одним из крупнейших городов Донбасса в ручном режиме.

В свою очередь бывший глава Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко говорит “Стране”, что ВГА в Славянске - это “всерьез и надолго”.

“ВГА в Славянске - это надолго. Создают ее не для того, чтобы через несколько месяцев убрать. Будет работать по меньшей мере до следующих очередных выборов”, - полагает бывший глава Комитета избирателей Украины, экс-нардеп Александр Черненко.

Замглавы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура (СН) говорит, что обращений к Раде с просьбой назначить внеочередные выборы в Славянске пока не было. “Вообще ситуация в городе нами не рассматривалась, мнение ОП на этот счет нам тоже не доносили. Сам я выступаю за проведение выборов. Тем более есть решение суда об отмене постановления Центризбиркома о невозможности проведения первых местные выборы в 18 территориальных общинах Донбасса. Но я не могу говорить за всю мою фракцию”, - говорит Качура.