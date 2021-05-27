Верховная Рада 20 мая приняла закон о наказании за военные преступления. Об этом уже сообщала "Страна". В принятом законопроекте №2689 депутаты прописали особенности уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности.

О возможной международной уголовной ответственности за военные преступления на Донбассе "Страна" рассказывала в материале "Грозит ли участникам АТО Гаагский трибунал?" еще в 2017 году.

Теперь за военные преступления могут "привлекать" и по украинским законам.

Разбиралась кого именно могут привлечь.

За что ответят военные преступники

Согласно тексту законопроекта № 2689, Уголовный кодекс был дополнен новыми видами преступлений и целым списком новых статей.

Совершенно новая категория военных преступлений - применение запрещенных методов ведения войны.

Лишением свободы на срок от 6 до 8 лет будут наказываться:

- использование гражданского населения для защиты определенного пункта, района или вооруженных сил от военных действий;



- заявления о том, что пощады не будет, то есть заявление участникам боевых действий на противоположной стороне конфликта, что в случае прекращения участия в боевых действиях такие лица будут лишены жизни или оставлены в опасном для жизни положении.



От 7 до 15 лет должны давать за умышленные нападения на незащищенные и не являющиеся военной целью населенные пункты и здания, обстрелы, нападения на гражданских лиц, причинение вреда гражданским объектам. Но только при условии, что нанесенный ущерб непропорционален по сравнению с ожидаемым военным преимуществом.

Аналогичные наказания предусмотрены за нападения на церкви, здания образования, искусства, науки или благотворительности, исторический памятник, госпиталь или место размещения больных и раненых, другие гражданские объекты, если они не являются военной целью. Такой же срок должны давать за нападения на гражданское население или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, а также за действия, направленные на создание голода для гражданского населения в качестве метода ведения войны путем лишения его предметов, необходимых для выживания, в том числе путем создания препятствий для оказания помощи в соответствии с Женевским конвенциям о защите жертв войны.

Арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет теперь можно получить за публичные призывы к совершению акта агрессии или развязывание немеждународного (т.е. внутреннего) вооруженного конфликта, изготовление или распространение материалов с призывами к их совершению. Ранее ответственность была предусмотрена только за призывы к агрессивной войне или развязыванию военного конфликта.

За умышленное убийство пленных, гражданских лиц, медиков в связи с вооруженным конфликтом, грозит лишение свободы на 10 - 15 лет или пожизненное заключение.

Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет за:

- депортацию населения на территорию другого государства;



- насильственное перемещение населения в другую местность в пределах одного государства;



- вербовку или привлечение лица моложе 15 лет в состав вооруженных сил или других государственных военных формирований или других, кроме государственных, формирований (групп), участвующих в вооруженном конфликте, а также использование такого лица для участия в боевых действиях;



- лишение лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права, права на справедливое и надлежащее судопроизводство;

надругательство над человеческим достоинством;



- захват или удержание лица в качестве заложника;



- незаконное лишение свободы;



- изнасилование, сексуальную эксплуатацию, принуждение к занятию проституцией, принудительную беременность, принудительную стерилизацию или любые другие формы сексуального насилия;



- пытки или иное бесчеловечное обращение, или незаконное проведение любых опытов над человеком или применение к нему незаконных методов лечения, которые являются опасными для жизни или здоровья в момент их проведения или применения;



- причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения;



- ранение противника, сложившего оружие.



Лишение свободы на срок от 6 до 12 лет предусмотрено за умышленные захват, повреждение или уничтожение имущества в связи с вооруженным конфликтом, если это не обосновывается военной необходимостью. Если такие действия имеют масштабный характер, они будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет грозит за умышленное нанесение удара в связи с вооруженным конфликтом по:

- персоналу, объекту, материалам, оборудованию, подразделению или транспортному средству, привлеченным к оказанию гуманитарной помощи или миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН, во время, когда они имеют право на защиту, которой пользуются гражданские лица или гражданские объекты;



- зданию, материалам, оборудованию, медицинскому учреждению или транспортному средству, имеющему надлежащим образом обозначенную отличительную эмблему или опознавательный знак, установленные международным гуманитарным правом, или по персоналу, который имеет право использовать такие эмблемы и знаки.



Если такие действия повлекли смерть пострадавшего или причинили тяжелое телесное повреждение, за них грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

За подчиненных ответят командиры

В Уголовный кодекс добавили новую статью 31-1, по которой военные командиры (как формальные, так и фактические) должны отвечать за военные преступления и преступления против человечности, совершенные их подчиненными.

Новый закон можно будет применить к военным командирам с украинской стороны. Это прямо подтвердил в своем выступлении с трибуны парламента сопредседатель фракции от партии Порошенко "ЕС" Артур Герасимов.

Согласно опубликованной стенограмме заседания Рады, нардеп Герасимов перед голосованием за закон заявил следующее:

"В этом законе сегодня вы закладываете очень серьезную бомбу против командиров украинских Вооруженных Сил. С большим трудом мы вытащили сержанта Маркива, которого схватили, задержали за рубежом. По этому закону, который вы сейчас проголосуете, могут задержать его командира роты, его командира батальона и командующего Нацгвардии. Внимательно читайте документы, которые вы выносите в зал! Почему? Потому что здесь хорошие идеи, и мы полностью за них. Но уничтожать командные принципы в армии и украинских командиров законом является недопустимым".

Источник: rada.gov.ua

Согласно внесенным в УК изменениям, командир должен отвечать даже в том случае, когда он фактически не контролировал действий подчиненного. Командир отвечает, если он не принял действий, которые должен и мог принять в пределах своих полномочий. Например, предотвращение преступления или сообщение о нем компетентному органу.

Отвечать за действия подчиненных должны и командиры неофициальных вооруженных формирований - так называемых "добробатов". Согласно примечанию 2 к новой ст.31-1 УК, под лицом, которое фактически действует как военный командир, следует понимать так же лицо, под властью и контролем которого, в связи с ведением боевых действий, находятся подчиненные лица, которые не принадлежат к вооруженным силам государства.

Без амнистии, без срока давности и "задним числом"

Депутаты внесли довольно жесткие изменения и в процессуальные нормы. Военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены до вступления в силу нового закона, все равно считаются преступлением в соответствии с законодательством Украины. То есть, за преступления, которые были совершены в прошлом, ответственность фактически ввели "задним числом".

Депутаты обошли запрет на усиление уголовной ответственности "задним числом", который прописан в Конституции, сославшись на нормы международного права. Эта ссылка содержится в новом примечании к статье 437 УК:

Источник: rada.gov.ua

По военным преступлениям и преступлениям против человечности отменили возможность амнистии. Эти изменения депутаты внесли в закон "О применении амнистии в Украине".

Также Рада отменила освобождение от уголовной ответственности, смягчение наказания меньше установленного минимума и убрала сроки давности для привлечения к уголовной ответственности за данные преступления.

Есть ли в Украине гражданская война

Авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что конфликт на Донбассе и аннексия Крыма квалифицируется как международный вооруженный конфликт. Признание конфликта исключительно международным должно означать, что конфликт не является внутренним, то есть гражданской войной.

Это утверждений вполне соответствует духу официальной линии времен Порошенко. Хотя за новый закон полностью отвечает партия Зеленского: проект был подан 27 декабря 2019 года, и большинство его авторов состоят во фракции "Слуг народа".

Источник: rada.gov.ua

Кроме того, обозначение конфликта международным, а не внутренним, противоречит позиции международных организаций. К примеру, юридическую квалификацию вооруженного конфликта на востоке Украины дал Международный уголовный суд (МУС) в своем отчете за 2019 год. Суд определил, что с 30 апреля 2014 года на востоке Украины имел место немеждународный вооруженный конфликт.

Признание конфликта немеждународным означает, что он является внутренним. Эта позиция МУС противоречит официальной позиции Киева, которую Украина занимает со времен Порошенко, что единственной причиной конфликта на Донбассе являются "агрессия" и "оккупация" со стороны РФ.

По утверждению МУС, только в той части столкновений, которые, начались между вооруженными силами Украины и Российской Федерации после 14 июля 2014 года, имел место международный вооруженный конфликт, который шел параллельно немеждународному (т.е. внутреннему):

Фрагмент Отчета МУС за 2019 год. Источник: icc-cpi.int

Еще одно авторитетное мнение было изложено в исследовании Украинского Хельсинского союза по правам человека "Война и права человека" в 2015 году. Правозащитники признали, что Украина должна применять положения международного гуманитарного права, касающиеся немеждународных вооруженных конфликтов, поскольку еще в июле 2014 года Международный Комитет Красного Креста, по сути, признал организованные вооруженные формирования так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" стороной немеждународного вооруженного конфликта:

Источник: helsinki.org.ua

Таким образом, авторы нового закона о военных преступлениях исходили из предпосылок, которые противоречат выводам международных организаций насчет природы конфликта на востоке Украины.

Военные преступления совершали обе стороны

Официальные выводы насчет сторон, совершавших военные преступления в Украине тоже уже были сделаны международными организациями. К примеру, в отчете Международного уголовного суда по ситуации в Украине за 2020 год суд пришел к выводам, что в Украине совершались военные преступления и преступления против человечности.

"Страна" подробно изучала, кто может пойти под трибунал международного суда в Гааге за военные преступления в Украине. Также мы опубликовали различные мнения по данному делу в материале "Основная мишень - украинские добровольцы".

МУС уже зафиксировал 1 200 военных преступлений на Донбассе. А представитель ООН в июне 2019 года сообщил, что имеющиеся данные о нарушениях прав человека на востоке Украины - лишь вершина айсберга.

Виновными МУС назвал как проправительственные силы, так и вооруженные группировки, неподконтрольные Киеву.

Речь идет о гибели гражданских лиц, незаконном лишении свободы, жестоком обращении, пытках и казнях, в том числе не участвующих в боевых действиях лиц. МУС пришел к выводу что, начиная с 30 апреля 2014 года во время конфликта на востоке Украины совершались именно военные преступления. Все они относятся к компетенции МУС:

Два года назад "Страна" подробно описывала, как Международный уголовный суд ведет расследование военных преступлений в Украине. Там же мы рассказывали, как можно подать информацию в Гаагский трибунал и какая процедура его работы.

МУС может осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на территории Украины. Однако при этом Украина не ратифицировала Римский статут - международный договор, на основании которого действует МУС. Хотя в статье 8 знаменитого Договора об ассоциации Украины с ЕС наша страна взяла на себя обязательство Римский статут ратифицировать:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Изменения в Уголовный кодекс вводят в него ряд норм, которые аналогичны положениям Римского статута МУС. Таким способом нынешняя власть, очевидно, хочет хоть как-то показать выполнение Договора об ассоциации с ЕС, при этом почти два года игнорируя взятую на себя обязанность ратификации Римского статута.

Отметим, что новый закон предоставляет широкие возможности для расследования и наказания военных преступников с обоих сторон. Но на практике пока трудно представить, что военнослужащих ВСУ и их командиров будут привлекать к уголовной ответственности. Скорее для того, чтоб упростить уголовное преследование представителей "ЛДНР" и России, которых украинская сторона обвиняет в боевых действиях против правительственных войск. В отношении них как раз и могут быть применены статьи уголовного кодекса за военные преступления в порядке заочного осуждения.

Однако в случае смены власти и изменения вектора государственной политики, применение этого закона может стать и более широким.

"Страна" ранее рассказывала о действиях Международного уголовного суда (МУС) в отношении Украины в статье "От Нюрнберга до Гааги. Кто ответит перед Международным уголовным судом за военные преступления в Украине".

11 декабря 2020 года генеральный прокурор Международного уголовного суда заявила о готовности расследовать события в Украине.

По ее словам, предварительная экспертиза показала, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности.