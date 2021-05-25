Уже этим летом в Евросоюзе разрешат неограниченный въезд иностранцам, привитым от Сovid-19. Но не всем.

Свободный путь через границу получат только те, кто привился "правильными" вакцинами, одобренными в ЕС. А подтверждением вакцинации должен стать так называемый ковидный паспорт, который в Евросоюзе, правда, еще не утвердили.



"Страна" разбиралась, как украинцы смогут путешествовать в страны Шенгена, и как обстоят дела с введением паспорта вакцинации в Украине.

"Правильные" вакцины

На днях Еврокомиссия предложила странам – членам Евросоюза открыть границы для иностранцев, которые минимум за две недели до прибытия полностью завершили вакцинацию от коронавируса. Но такие привилегии получат лишь те, кто вакцинировался узким перечнем одобренных в ЕС препаратов.



Такие туристы смогут въезжать в Евросоюз без ограничений с конца июня.

А вот вакцинированные другими препаратами – по усмотрению конкретных принимающих стран.



"В том случае, если государства-члены ЕС принимают подтверждение вакцинации для отмены таких ограничений, как тестирование или карантин, они, в принципе, должны снять такие ограничения для приезжающих из третьих стран при условии вакцинации одобренным ЕМА (Европейским агентством лекарственных средств - Ред.) препаратом или препаратом из списка ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения - Ред.) для использования в экстренных случаях за две недели до прибытия", - говорится в заявлении Совета Европейского Союза.

На сегодня в ЕС зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. А значит, иностранцы, которые у себя на родине прививались этими препаратами, смогут беспрепятственно въезжать в Евросоюз.



Некоторые страны-члены ЕС уже открывают границы. Например, Испания с 7 июня разрешает въезд для полностью привитых от коронавируса иностранных туристов. А Италия планирует смягчить условия въезда для привитых даже одной дозой вакцины. При этом цель поездки может быть любой, включая туризм. До недавнего времени страны ЕС пускали к себе граждан третьих стран только в том случае, если они проживают в Евросоюзе или едут по уважительной причине.



Определенной касте людей, которые уже получили обе дозы "правильной" с точки зрения ЕС вакцины, такая новация дает ряд привилегий.



"Это означает, что на людей, привитых одобренными в ЕС вакцинами, ряд противоэпидемиологических мероприятий не распространяется. Например, если вы прививались вакциной Pfizer, то по приезду в ЕС вам не нужно предоставлять негативный ПЦР-тест или делать его там на месте. Так же как не нужно проходить 2-недельную самоизоляцию по приезду. Вы сразу получаете свободный доступ в общественные места – рестораны, кинотеатры и т.д. И можете ходить даже без маски. Это уже происходит в некоторых странах ЕС", – утверждает в комментарии "Стране" Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов.



А вот российский "Спутник V" и китайская вакцина от компании Sinovac пока не станут пропуском в страны Шенгена. И EMA, и ВОЗ все еще проводит инспекции по проверке этого препарата.



Однако отдельные страны-ЕС уже разрешают въезд и с этими вакцина. Например, с 14 мая, Греция.

Кроме того, не исключено, что "Спутник" и китайские вакцины будут в течение ближайших месяцев рекомендованы ВОЗ и зарегистрированы в ЕС.



"До конца июня ВОЗ уже примет решение по "Спутнику", и все идет к тому, что его одобрят и тоже включат в список "одобренных" вакцин. В последующем Еврокомиссия, я думаю, тоже это учтет", – отмечает Сергей Кравченко.

Разберемся, что решение ЕС открыть границы для вакцинированных туристов на практике меняет для украинцев.

В поисках вакцины. Как украинцу привиться препаратом, одобренным в ЕС

В Украине из утвержденного в ЕС перечня вакцин используется только Pfizer и два вида AstraZeneca: южнокорейского производства и индийского (Covishield). Так что украинцев, которые прививались этими одобренными вакцинами, проблем с пересечением границ Евросоюза с конца июня возникнуть не должно.

Другой вопрос, что пока что эти вакцины получают только отдельные категории граждан: военные, медики, полицейские, таможенники, пенсионеры в домах престарелых, маломобильные группы населения. При этом еще даже не все медики, входящие в первую по приоритетности категорию вакцинации, получили вторую дозу вакцины.

К последнему, пятому этапу, Украина перейдет еще не скоро. А ведь именно в него входит большая часть населения страны (18-59 лет). Когда эту категорию украинцев позовут на прививку, никто не знает. И каким именно препаратом их будут вакцинировать - тоже неизвестно.

Украинцы, привитые российским "Спутником" (например, во время вакцинального тура в Беларусь, о чем писала "Страна"), теоретически смогут попасть на территорию отдельно взятой страны ЕС (например, Греции). Однако другой вопрос – что на территории самой Украины эта вакцина не зарегистрирована и не используется. Поэтому по прилету домой украинцам придется все равно сдавать тест на коронавирус.



Выходит, на практике открытые границ ЕС для полностью привитых граждан третьих стран ничего не меняет для подавляющего большинства жителей Украины.

Ведь по официальным данным, на сегодняшний день обе дозы прививки получили лишь 0,2% украинцев (86 тысяч человек из 41 млн населения).

"В Украине ничтожно малый процент вакцинированных дважды", - комментирует Сергей Кравченко.

И не все они прививались препаратами, одобренными в ЕС.

Так, часть украинцев вакцинируют препаратом SinoVac Biotech (CoronaVac), который не получил одобрения на территории ЕС.

Но даже этого узкого перечня доступных украинцам вакцин катастрофически не хватает. Не то что простым смертным - даже представителям истеблишмента.

"Я получаю в день по три звонка от топовых чиновников, нардепов и политиков, которым надо семьями ездить в Европу: у них там дети учатся, недвижимость, бизнесы. Все просят достать им Pfizer. Готовы заплатить. Но вакцины нет", – отмечает Сергей Кравченко.

Дефицит вакцин - катастрофический. Настолько, что, по словам эксперта, украинская власть уже рассматривает возможность тем, кто получил первую дозу AstraZeneka, колоть вторую дозу Pfizer. Даже несмотря на то, что соответствующих клинических испытаний не проводилось.

"Власти утверждают, что вакцинация идёт по плану, но исходя из количества подобных звонков, по факту вакцин нет. Я сам должен до 18 июня включительно получить вторую дозу. Только что позвонил главврачу клиники, где делал первую инъекцию - вакцины нет. Когда появится, неизвестно", - отмечает Кравченко.

Геннадий Друзенко, юрист и волонтёр, был в числе первых украинцев, которые привились от коронавируса в рамках кампании МОЗ по вакцинации публичных личностей. И сейчас у него возникли проблемы с получением второй дозы прививки, без которой вакцинация от коронавируса не может считаться завершённой.

Свой квест с поиском вакцины Друзенко подробно описывает в разговоре со "Страной".

"Ситуация типично украинская. Завтра истекает ровно 12 недель, как я получил первую дозу вакцины от коронавируса. Прививался препаратом CoviShield. Так получилось, что я оказался одним из первых публичных людей в Украине, кто получил прививку. И вот сегодня я звоню на горячую линию МОЗ, на специальную линию по ковиду, и спрашиваю - где вторую дозу получить? Отвечают: где вам первую кололи, там и вторую колите. Звоню в 8-ю киевскую больницу - а там вакцины нет. Звоню в МОЗ, а там меня снова огорошивают: "Нет вакцин? Ну, ждите. Вторую дозу можно уколоть и через 90 дней". Я осторожно уточнил: "А вы инструкцию к вакцине вообще читали? Вторую дозу нужно уколоть максимум через 12 недель". Отвечают: мол, нет, это в наши должностные обязанности не входит. А где мне теперь найти вторую дозу вакцины?", - рассказывает "Стране" Геннадий Друзенко.

На этом поиски второй дозы препарата Друзенко не прекратил.

"Пришлось искать прямой телефон нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. Трубку не взял, но отписался. Обещал, что мне перезвонят по этому вопросу и скажут, что делать. Четыре часа уже жду звонок. Ну, до завтра ещё время есть - посмотрим", - рассуждает Геннадий Друзенко.

По его словам, в Киеве ни в одном пункте вакцинации сейчас нет вакцин. А значит, те, у кого подходит к концу максимально допустимый дедлайн для второй дозы прививки, не смогут вовремя ее получить. Из-за чего сама вакцинация становится бесполезной: иммунитет не выработается после лишь одной дозы.

"Нигде нет вакцин. Я знаю многих главврачей в Киеве - вакцины от коронавируса закончились. Ждут "манны небесной" из Кореи. Обещают, что вот-вот поступит новая партия препарата AstraZeneka. Я человек научный, я за вакцинацию. Но она должна быть проведена правильно, в срок, и в идеале - тем же препаратом, что в первый раз. Пока я не понимаю, что мне с этим делать", - отметил Геннадий Друзенко.

Если даже люди, которых правительство показательно вакцинировало "на камеры", не могут найти вторую дозу вакцины, что уж говорить об обычных украинцах? Особенно молодежи, до которой очередь на вакцинацию вообще дойдет в последнюю очередь и неизвестно когда.

Но есть надежда, что в будущем ситуация с поставкой вакцин в Украину выровняется. В частности, уже завтра, 26 мая, ожидается поставка первой партии из 20 млн доз препарата Pfizer, купленного за средства госбюджета. Впрочем, об объеме этой партии пока не сообщается. по неофициальным данным, это будет небольшой объем - менее 200 тысяч доз. Правда, поставки такими небольшими партиями обещают наладить регулярные.

Так что пока свободный доступ в ЕС получит лишь малый процент украинцев, которым повезло получить обе дозы вакцин, одобренных в ЕС.

Остальным (кто не имеет в ЕС вида на жительства, разрешения на работу или путевку на лечение) путь будет заказан. Кроме как в ту же Грецию, куда пускают просто по ПЦР-тесту.

Ковидный паспорт как косвенное принуждение к вакцинации

Основным подтверждением получения двух доз прививки должен стать цифровой ковид-сертификат или же "цифровой зеленый сертификат" ЕС. Такой паспорт станет официальным подтверждением статуса либо выздоровевшего от коронавируса, либо вакцинированного, либо обладающего отрицательным тестом не старше 72 часов.



Сертификаты позволят их обладателям свободно путешествовать по ЕС.



Единую систему цифровых ковидных паспортов для ЕС готовятся запустить уже к началу летнего сезона путешествий. Страны Евросоюза уже согласовали технические характеристики "зеленых сертификатов".

В то же время, утверждение окончательного формата пресловутых "паспортов вакцинации" в Евросоюзе постоянно откладывают.

Одна из сложностей заключается в следующем: есть люди, которым прививка противопоказана по состоянию здоровья – а значит, они паспорт вакцинации получить не смогут. Сейчас в Европе ломают голову над тем, как сделать так, чтобы не ущемлять права этой категории граждан.



Зарубежные эксперты к внедрению ковидных паспортов также относятся с осторожностью. К примеру, на Кипре, где уже начинают тестировать "зеленые сертификаты", местные юристы расценивают внедрение такого документа как косвенное принуждение к вакцинации. Ведь непривитые граждане существенно ущемляются в правах по сравнению с привитыми.



Местные СМИ пишут, что власти таким образом намереваются вынудить граждан - в особенности молодых - пройти вакцинацию. В нынешних условиях прививка оказалась бы для молодёжи весьма невысокой платой за возможность свободно посещать кафе и бары.



К примеру, колумнистка издания Dialogos Элени Мавру критикует меры кипрских властей: "По факту свободно смогут передвигаться лишь те, кто были вакцинированы. Это - резкие, противоречивые и непропорциональные меры".



Однако у правительства есть на подобные обвинения контраргумент: мол, о дискриминации в отношении непривитых говорить не приходится, поскольку отрицательный тест на коронавирус будет считаться равнозначным ковидному паспорту. Однако коронавирусный сертификат все равно дает гражданам больше свободы.

В Израиле – мировому рекордсмен по количеству привитых граждан (почти 60%), уже несколько месяцев используют цифровой паспорт вакцинации. Те, у кого его нет, на границе по-прежнему предъявляют отрицательный ПЦР-тест.



В ЕС же заявляют, что зеленый цифровой сертификат будет технически готов 1 июня, а полностью заработает уже 30 июня.



Украина планирует запустить ковид-паспорта синхронно с Евросоюзом – после того, как окончательный формат документа согласуют в ЕС. В правительстве заявляли, что коронавирусные сертификаты европейского образца внедрят в Украине уже с 1 июля.



Ковидный паспорт будет цифровым и, по предварительным данным, он будет действовать 180 дней (именно столько, как ожидается, в организме сохраняются антитела к коронавирусу).



Власти успокаивают, что такие паспорта не будут обязательными, ведь это ограничивает права людей.

Но, с другой стороны, без них в ЕС не въедешь. Кроме того, нельзя исключать, что в Европе (а вслед за ней и в Украине) с началом новой волны коронавируса обладатели коверных сертификатов получат большие права, чем остальные граждане по доступности тех или иных мест либо услуг.