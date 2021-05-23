Ценовые рекорды на украинском продуктовом рынке продолжаются. Мы уже писали, как за последний год подорожали подсолнечное масло, яйца, сахар, овощи - по некоторым позициям ценники выросли в два раза.

По тому же подсолнечному маслу продавцы поясняли завышенные аппетиты мировыми тенденциями, а по картофелю, свекле, яблокам и моркови - неудачным прошлогодним сезоном, ударившим по урожаю.

Поэтому были надежды, что новый сезон, когда на рынок пойдет урожай уже этого года, что это снизит общие ценники.

Но пока массовой распродажи овощей и ягод нет. Более того, в отечественных магазинах и на рынках - новые ценовые рекорды. Скажем, украинский молодой картофель предлагается по 50-53 гривны за килограмм, клубника - до 150 гривен, тепличные томаты черри - до 50 гривен и т.д. Что удивительно - тот же картофель, но производства Израиля или Египта почему-то вдвое дешевле, и стоит порядка 23-27 гривен.

"Страна" разбиралась, почему новый урожай овощей и ягод поступает на рынки и с магазины по заоблачным ценам, а импорт - дешевле.

Почему картофель по 50?

Отечественная молодая картошка по 50-53 гривны за килограмм, при том, что израильская и египетская стоят вдвое дешевле, возмутила украинцев. Люди активно обсуждают "странные" ценники в соцсетях, и удивляются - почему импорт, в структуру цены которого, по логике, закладывается еще и недешевая доставка, в итоге стоит меньше, чем продукция отечественных фермеров.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что такая ситуация в Украине - каждый год.

"Проблема дороговизны нашего молодого картофеля, а цены нередко доходят даже до 60 гривен за килограмм, в том, что он парниковый. А израильский и египетский картофель - с открытого грунта, понятно, что он вдвое дешевле. Как только пойдет наш картофель с открытого грунта, цены резко обвалятся. Первые партии ожидаются с Херсонской и Закарпатской областей", - заявляет эксперт.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что дело еще и в особенностях нынешнего сезона. Весна в этом году выдалась достаточно поздней, поэтому урожай появляется на рынке с отставанием от стандартных сроков примерно на 2-3 недели. Следовательно, украинского картофеля в предложении пока мало. А продукция открытого грунта появится на рынке с опозданием - не ранее начала июня.

В итоге - ценники зашкаливают и еще какое-то время будут держаться на высоком уровне. Те, кто сумел получить урожай раньше конкурентов (в первую очередь тепличники), пытаются заработать по максимуму, так как уже через неделю-две цены рухнут.

"Тут еще следует отметить следующую особенность производства молодого картофеля. На специализированные фермерские хозяйства приходится всего 5%, хотя эта доля постоянно растет. Основную массу картофеля выращивают частники и они четко реагируют на рыночную конъюнктуру. Скажем, если появилась возможность сдать оптовику молодой картофель по 40 гривен за килограмм, то почему бы и не воспользоваться... Объемы продаж при этом во внимание не берутся. Они же достаточно скромные - такой дорогой молодой картофель покупает не больше 10% украинцев - для остальных это слишком дорого", - пояснил нам Алексей Дорошенко.

Вопрос в том - кто вообще покупает дорогой украинский картофель, если есть более дешевый импортный. Как рассказали нам продавцы, определенная категория потребителей любят именно отечественный картофель, который считается более органическим и с него, в отличие от импортного, хорошо снимается тонкая кожура - а это главная фишка молодого картофеля.

В целом же нестабильные ценники на картофель в Украине поясняются особенностями этого рынка. По данным "АПК-информ: овощи и фрукты", собирая более 20,2 млн тонн картофеля с угодий в 1,4 млн гектар, Украина входит в топ-5 крупнейших производителей в мире.

Но профессиональные фермеры выращивают меньше 2% общих объемов (на 67 тысячах гектар). Средняя урожайность у них - порядка 36 тонн с гектара, тогда как в домохозяйствах - всего 14,7 тонн. Естественно, чем ниже урожайность, тем выше себестоимость.

А так как в прошлом году была еще и засуха, и урожайность снизилась как в хозяйствах, так и у частников, в страну хлынул импорт.

Собственно, импорт картофеля продолжается и сейчас. За 4 месяца этого года в Украину поставили порядка 150 тысяч тонн картофеля более чем на 35 млн долларов.

Больше всего картофеля в Украину везут из Польши почти 38% всех объемов на 13,2 млн долларов. На втором месте - Нидерланды (12,3%, на 4,3 млн), на третьем - Германия (10,5%, на 3,7 млн).

Причем, импортная продукция нередко дешевле нашей. Причин тут несколько. Начиная от более продвинутых технологий и больших объемов производства, и заканчивая экспортной поддержкой местных властей.

Руководитель "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев добавил, что импорт традиционно сдерживает аппетиты украинских овощеводов, которые пытаются заложить как можно большую рентабельность. То есть, если бы не импорт, молодой картофель мог бы стоить и по 70-80 гривен за килограмм.

Тепличная распродажа

Стоит отметить, что в противовес молодому картофелю, цены на тепличные овощи, в частности, огурцы, уже пошли вниз.

По данным Хорева, ценники на огурцы активно снижаются уже несколько недель подряд, что связано с увеличением предложения.

"На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты уже готовы отгружать гладкий огурец по 10-14 гривен за килограмм, что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой недели. Бугорчатый огурец поступает в продажу по 12-18 гривен, - 25% дешевле, чем неделей раннее. Огурцы из летних теплиц предлагаются к продаже по 7-12 гривен за килограмм", - отмечают в "АПК-информ".

"Если сравнивать с прошлогодними ценниками, то в этом сезоне огурцы дешевле более чем на 40%, и есть прогнозы по дальнейшему снижению цен. На рынке стало слишком много тепличных хозяйств, также активно выращивают огурцы в теплицах частные фермеры и домохозяйства. В итоге образовался переизбыток продукции, и цены просто рухнули.

Распродажа, к слову, не коснулась томатов, по некоторым сортам, скажем, черри, ценники вообще зашкаливают - до 50 гривен за килограмм. Молодую капусту также предлагают не очень дешево - по 30 гривен за килограмм. Но тенденция удешевления идет и по ним, поэтому цены скоро упадут, - говорит Дорошенко.

"При этом, по томатам, как и по картофель наблюдаются ценовые "странности". "Наши парниковые помидоры стоят до 60 гривен за килограмм, турецкий с открытого грунта - по 30", - отмечает Пендзин.

При этом тепличники говорят, что их бизнес становится совсем невыгодным. Профессиональные теплицы очень энергоемкие, и при нынешних ценах на газ работают нередко даже в минус. А чтобы оборудовать гектар теплиц по новым технологиям, нужно до 2 млн евро, что, понятно, доступно далеко не всем. Поэтому, если нынешний сезон будет не слишком удачным в плане цен для производителей ( многих могут разорить те же огурцы), то уже в следующем году тепличников станет меньше.

Ягоды будут дешевыми

Что касается первых ягод, в частности, клубники, то ценники уже также активно идут вниз. Клубника начинала сезон пару недель назад с 200 гривен за килограмм, а на сегодняшний день на рынках ягоду можно купить уже по 120-130 гривен. На оптовых рынках цены и вовсе не превышают 70 гривен за килограмм, обвалившись за последние десять дней вдвое.

"Это немного дороже, чем на аналогичную дату прошлого года, что, опять же таки, связано с поздним сезоном и задержкой созревания урожая. Массово клубника пойдет в продажу через пару недель, и тогда ценники существенно подвинутся", - говорит Дорошенко.

В "АПК -информ: овощи и фрукты" отмечают, что нынешний сезон обещает оказаться более удачным, чем прошлый, практически по всем ягодам.

"В прошлом году холодная весна с заморозками до конца мая привела к тому, что ранние сорта земляники садовой и черешни были уничтожены почти на 100%, а коммерческие производители дорогой ягоды - голубики - получили потери на уровне 90%. Производители средних сортов земляники садовой также несли потери.

"Выстояли" в этих условиях только производители ремонтантных сортов ягод, позволявшие отойти от влияния заморозков и урожай был более или менее удачным", - сообщил специалист ягодного рынка. В этом году таких катаклизмов не наблюдается. Это позволяет нам прогнозировать, что валовой сбор ранних сортов земляники садовой, малины, смородины, красной смородины и голубики будет увеличен, по сравнению с 2020 годом а цены, по сравнению с прошлогодними, могут снизится в разы", - отмечает Хорев.

Но он обращает внимание, что перспективы урожая еще могут изменится в июне, когда есть риски затяжных дождей или, наоборот, засухи.

Вспомнили о луке

Интересно, что на фоне массового поступления на рынок нового урожая, внезапно начал дорожать старый лук.

В этом году лук оказался сплошным разочарованием для фермеров. Цены на него, по сравнению с прошлогодними, обвалились на 41%. дешевле. "Некоторые фермеры на могут продать лук и за 3-4 гривны, поэтому просто держат товар на складах, не хотят отдавать за бесценок. С такой ценой некоторые мелкие хозяйства в этом году могут пересмотреть свои планы по посевам лука", - говорил нам Хорев. Он допускал, что фермеры попытаются взвинтить ценники. Что, собственно, сейчас и происходит.

По данным специализированной площадки East Fruit, на прошлой неделе лук начал дорожать, ценники подскочили примерно до 0,16-0,25 долларов за килограмм, появилось предложение лука по 6,5-7 гривен, что вдвое дешевле, чем еще в апреле.

Ценники подхлестнул спрос - так как фермеры ограничили предложения лука, потребности в нем на рынке выросли, особенно на качественную продукцию. Поэтому цены пошли вверх. Кстати, в России, где фермеры также рассчитывали на рост стоимости лука под конец сезона, сейчас наблюдается обратная ситуация - цены упали примерно до 11 центов за килограмм, а рынок продолжают затаривать, в том числе, массово поступающим в Россию луком из Казахстана.