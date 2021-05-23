Овощи на рынке дорожают, фото pixabay.com
Овощи на рынке дорожают, фото pixabay.com

Ценовые рекорды на украинском продуктовом рынке продолжаются. Мы уже писали, как за последний год подорожали подсолнечное масло, яйца, сахар, овощи - по некоторым позициям ценники выросли в два раза.

По тому же подсолнечному маслу продавцы поясняли завышенные аппетиты мировыми тенденциями, а по картофелю, свекле, яблокам и моркови - неудачным прошлогодним сезоном, ударившим по урожаю.

Поэтому были надежды, что новый сезон, когда на рынок пойдет урожай уже этого года, что это снизит общие ценники.

Но пока массовой распродажи овощей и ягод нет. Более того, в отечественных магазинах и на рынках - новые ценовые рекорды. Скажем, украинский молодой картофель предлагается по 50-53 гривны за килограмм, клубника - до 150 гривен, тепличные томаты черри - до 50 гривен и т.д. Что удивительно - тот же картофель, но производства Израиля или Египта почему-то вдвое дешевле, и стоит порядка 23-27 гривен.

"Страна" разбиралась, почему новый урожай овощей и ягод поступает на рынки и с магазины по заоблачным ценам, а импорт - дешевле.

Почему картофель по 50?

Отечественная молодая картошка по 50-53 гривны за килограмм, при том, что израильская и египетская стоят вдвое дешевле, возмутила украинцев. Люди активно обсуждают "странные" ценники в соцсетях, и удивляются - почему импорт, в структуру цены которого, по логике, закладывается еще и недешевая доставка, в итоге стоит меньше, чем продукция отечественных фермеров.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что такая ситуация в Украине - каждый год.

"Проблема дороговизны нашего молодого картофеля, а цены нередко доходят даже до 60 гривен за килограмм, в том, что он парниковый. А израильский и египетский картофель - с открытого грунта, понятно, что он вдвое дешевле. Как только пойдет наш картофель с открытого грунта, цены резко обвалятся. Первые партии ожидаются с Херсонской и Закарпатской областей", - заявляет эксперт.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что дело еще и в особенностях нынешнего сезона. Весна в этом году выдалась достаточно поздней, поэтому урожай появляется на рынке с отставанием от стандартных сроков примерно на 2-3 недели. Следовательно, украинского картофеля в предложении пока мало. А продукция открытого грунта появится на рынке с опозданием - не ранее начала июня.

В итоге - ценники зашкаливают и еще какое-то время будут держаться на высоком уровне. Те, кто сумел получить урожай раньше конкурентов (в первую очередь тепличники), пытаются заработать по максимуму, так как уже через неделю-две цены рухнут.

"Тут еще следует отметить следующую особенность производства молодого картофеля. На специализированные фермерские хозяйства приходится всего 5%, хотя эта доля постоянно растет. Основную массу картофеля выращивают частники и они четко реагируют на рыночную конъюнктуру. Скажем, если появилась возможность сдать оптовику молодой картофель по 40 гривен за килограмм, то почему бы и не воспользоваться... Объемы продаж при этом во внимание не берутся. Они же достаточно скромные - такой дорогой молодой картофель покупает не больше 10% украинцев - для остальных это слишком дорого", - пояснил нам Алексей Дорошенко.

Вопрос в том - кто вообще покупает дорогой украинский картофель, если есть более дешевый импортный. Как рассказали нам продавцы, определенная категория потребителей любят именно отечественный картофель, который считается более органическим и с него, в отличие от импортного, хорошо снимается тонкая кожура - а это главная фишка молодого картофеля.

В целом же нестабильные ценники на картофель в Украине поясняются особенностями этого рынка. По данным "АПК-информ: овощи и фрукты", собирая более 20,2 млн тонн картофеля с угодий в 1,4 млн гектар, Украина входит в топ-5 крупнейших производителей в мире.

Но профессиональные фермеры выращивают меньше 2% общих объемов (на 67 тысячах гектар). Средняя урожайность у них - порядка 36 тонн с гектара, тогда как в домохозяйствах - всего 14,7 тонн. Естественно, чем ниже урожайность, тем выше себестоимость.

А так как в прошлом году была еще и засуха, и урожайность снизилась как в хозяйствах, так и у частников, в страну хлынул импорт.

Собственно, импорт картофеля продолжается и сейчас. За 4 месяца этого года в Украину поставили порядка 150 тысяч тонн картофеля более чем на 35 млн долларов.

Больше всего картофеля в Украину везут из Польши почти 38% всех объемов на 13,2 млн долларов. На втором месте - Нидерланды (12,3%, на 4,3 млн), на третьем - Германия (10,5%, на 3,7 млн).

Причем, импортная продукция нередко дешевле нашей. Причин тут несколько. Начиная от более продвинутых технологий и больших объемов производства, и заканчивая экспортной поддержкой местных властей.

Руководитель "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев добавил, что импорт традиционно сдерживает аппетиты украинских овощеводов, которые пытаются заложить как можно большую рентабельность. То есть, если бы не импорт, молодой картофель мог бы стоить и по 70-80 гривен за килограмм.

Тепличная распродажа

Стоит отметить, что в противовес молодому картофелю, цены на тепличные овощи, в частности, огурцы, уже пошли вниз.

По данным Хорева, ценники на огурцы активно снижаются уже несколько недель подряд, что связано с увеличением предложения.

"На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты уже готовы отгружать гладкий огурец по 10-14 гривен за килограмм, что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой недели. Бугорчатый огурец поступает в продажу по 12-18 гривен, - 25% дешевле, чем неделей раннее.  Огурцы из летних теплиц предлагаются к продаже по 7-12 гривен за килограмм", - отмечают в "АПК-информ".

"Если сравнивать с прошлогодними ценниками, то в этом сезоне огурцы дешевле более чем на 40%, и есть прогнозы по дальнейшему снижению цен. На рынке стало слишком много тепличных хозяйств, также активно выращивают огурцы в теплицах частные фермеры и домохозяйства. В итоге образовался переизбыток продукции, и цены просто рухнули.

Распродажа, к слову, не коснулась томатов, по некоторым сортам, скажем, черри, ценники вообще зашкаливают - до 50 гривен за килограмм. Молодую капусту также предлагают не очень дешево - по 30 гривен за килограмм. Но тенденция удешевления идет и по ним, поэтому цены скоро упадут, - говорит Дорошенко.

"При этом, по томатам, как и по картофель наблюдаются ценовые "странности". "Наши парниковые помидоры стоят до 60 гривен за килограмм, турецкий с открытого грунта - по 30", -  отмечает Пендзин.

При этом тепличники говорят, что их бизнес становится совсем невыгодным. Профессиональные теплицы очень энергоемкие, и при нынешних ценах на газ работают нередко даже в минус. А чтобы оборудовать гектар теплиц по новым технологиям, нужно до 2 млн евро, что, понятно, доступно далеко не всем. Поэтому, если нынешний сезон будет не слишком удачным в плане цен для производителей ( многих могут разорить те же огурцы), то уже в следующем году тепличников станет меньше.

Ягоды будут дешевыми

Что касается первых ягод, в частности, клубники, то ценники уже также активно идут вниз. Клубника начинала сезон пару недель назад с 200 гривен за килограмм, а на сегодняшний день на рынках ягоду можно купить уже по 120-130 гривен. На оптовых рынках цены и вовсе не превышают 70 гривен за килограмм, обвалившись за последние десять дней вдвое.

"Это немного дороже, чем на аналогичную дату прошлого года, что, опять же таки, связано с поздним сезоном и задержкой созревания урожая. Массово клубника пойдет в продажу через пару недель, и тогда ценники существенно подвинутся", - говорит Дорошенко.

В "АПК -информ: овощи и фрукты" отмечают, что нынешний сезон обещает оказаться более удачным, чем прошлый, практически по всем ягодам.

"В прошлом году холодная весна с заморозками до конца мая привела к тому, что ранние сорта земляники садовой и черешни были уничтожены почти на 100%, а коммерческие производители дорогой ягоды - голубики - получили потери на уровне 90%. Производители средних сортов земляники садовой также несли потери.

"Выстояли" в этих условиях только производители ремонтантных сортов ягод, позволявшие отойти от влияния заморозков и урожай был более или менее удачным", - сообщил специалист ягодного рынка. В этом году таких катаклизмов не наблюдается. Это позволяет нам прогнозировать, что валовой сбор ранних сортов земляники садовой, малины, смородины, красной смородины и голубики будет увеличен, по сравнению с 2020 годом а цены, по сравнению с прошлогодними, могут снизится в разы", - отмечает Хорев.

Но он обращает внимание, что перспективы урожая еще могут изменится в июне, когда есть риски затяжных дождей или, наоборот, засухи.

Вспомнили о луке

Интересно, что на фоне массового поступления на рынок нового урожая, внезапно начал дорожать старый лук.

В этом году лук оказался сплошным разочарованием для фермеров. Цены на него, по сравнению с прошлогодними, обвалились на 41%. дешевле. "Некоторые фермеры на могут продать лук и за 3-4 гривны, поэтому просто держат товар на складах, не хотят отдавать за бесценок. С такой ценой некоторые мелкие хозяйства в этом году могут пересмотреть свои планы по посевам лука", - говорил нам Хорев. Он допускал, что фермеры попытаются взвинтить ценники. Что, собственно, сейчас и происходит.

По данным специализированной площадки East Fruit, на прошлой неделе лук начал дорожать, ценники подскочили примерно до 0,16-0,25 долларов за килограмм, появилось предложение лука по 6,5-7 гривен, что вдвое дешевле, чем еще в апреле.

Ценники подхлестнул спрос - так как фермеры ограничили предложения лука, потребности в нем на рынке выросли, особенно на качественную продукцию. Поэтому цены пошли вверх. Кстати, в России, где фермеры также рассчитывали на рост стоимости лука под конец сезона, сейчас наблюдается обратная ситуация - цены упали примерно до 11 центов за килограмм, а рынок продолжают затаривать, в том числе, массово поступающим в Россию луком из Казахстана.

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