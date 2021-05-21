Вокруг громкого дела по угольной формуле "Роттердам плюс" новый поворот.

20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла это дело, не найдя в нем состава преступления. Причем, это уже четвертое закрытие дела по Роттердам плюс. И такое решение принял новый старший группы прокуроров Денис Демкив (который не так давно сменил прежнего старшего прокурора Виталия Пономаренко).

Впрочем, в НАБУ заявили, что не согласны с выводами САП.

"Судьбу дела Роттердам плюс должен решить суд - только так можно исследовать полноту и убедительность собранных детективами НАБУ доказательств и дать им справедливую оценку. Решение нового старшего группы прокуроров - Дениса Демкива - о закрытии так называемого дела "Роттердам плюс" 20 мая 2021 года вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято во внерабочее время, без консультации с детективами и независимого изучения материалов дела. Идет речь о более 100 томах письменных материалов и 350 гигабайт видеозаписей допросов. НАБУ обжалует решение о закрытии дела "Роттердам плюс" в.о руководителя САП", - говорится в заявлении НАБУ.

То есть, не исключено, что Роттердам плюс могут запустить по новому кругу.

"Скорее всего, дирижируют этот процесс даже не Банковой, а из внешних иточников. В частности, есть мощное лобби в США, представляющие интересы бизнеса, который хочет скупить по сходной цене активы Ахметова", - считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец полагает, что все намного проще - НАБУ, выступая против закрытия дела, преследует, в первую очередь, собственные интересы.

"Это банальный пиар и попытка оправдать годы расследования дела, которое оказалось полностью провальным. И не в последнюю очередь - из-за некорректного сбора доказательной базы самим НАБУ. Им осталось потянуть совсем немного - каких-то шесть лет, и тогда дело можно будет закрыть по истечению 10-летнего срока давности", - иронизирует Кравец.

"Страна" разбиралась, какие есть перспективы по делу "Роттердам плюс".

Как работал Роттердам плюс

Напомним вкратце о деле по "Роттердам плюс".

Оно связано с одноименной формулой определения стоимости угля, которую утвердило НКРЭ в марте 2016 года. Эта методика вводилась для формирования рыночной цены на энергетический уголь, который поставлялся производителям электроэнергии. В Нацкомиссии тогда утверждали - такая формула нужна, чтобы рассчитывать прогнозную оптовую цену на электроэнергию, чтобы тариф покрывал ее себестоимость.

Сама формула "Роттердам плюс" состояла из средних индексов цен на уголь API2 в портах региона Амстердам-Роттердам-Антверпен за 12 месяцев до расчета оптовой цены плюс логистический затраты по доставке угля на украинские ТЭС. Индекс API2 приводили в соответствие с калорийностью украинского угля, а итоговые цифры утверждало Министерство энергетики.

Понятно, что при этом никаких поставок угля из Роттердама не было, цены на европейской бирже были взяты как ориентир. То есть, по-сути, "Роттердам плюс" это более ранний аналог формулы расчета цены газа - "Амстердам плюс", которая действовала в Украине вплоть до недавнего времени (и фактически еще действует для теплокоммунэнерго). По такой же формуле Кабмин недавно ограничил стоимость бензина и дизеля на отечественных заправках.

Зачем вводили «Роттердам плюс»?

"На то время стоимость украинского угля была очень низкой - порядка 830 гривен за тонну. 50 гривен брал себе "Уголь Украины", то есть шахты получали меньше 800 гривен. А российский уголь поставляли к нам по 100 долларов, это от 2,5 тысяч до 2,8 тысяч за тонну. (Также поставлялись партии угля из ЮАР . Всего в 2016 году импорт угля составил 15,6 млн тонн на 1,46 млрд долларов - Ред). То есть, с ценами на уголь был полный хаос (производители электроэнергии могли закладывать в тариф лишь стоимость украинского угля, а его не хватало - Ред). Фактически цены на украинский уголь искусственно занизили в 3-4 раза. После введения "Роттердам плюс" цены на уголь начали расти - сначала до 1100-1200 гривен, затем до 1700, позже до 2500-2800 гривен за тонну. Государственные шахты за счет этого получили дополнительно порядка 10 млрд гривен. Если бы тогда не ввели эту формулу, угольной отрасли в Украине уже не было бы", - говорит глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"НКРЭ вводила "Роттердам плюс" по рекомендациям АМКУ, который, по итогам изучения ситуации на этом рынке пришел к выводу, что необходима методика формирования цены на уголь, которой на тот момент не было - цены регулировались либо в административном режиме, либо в ручном", - добавит руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Но в СМИ часто высказывались подозрения, что формулу "Роттердам плюс" пролоббировали структуры Рината Ахметова (при содействии экс-президента Петра Порошенко), которым новая схема была выгодна вдвойне - с одной стороны они получали более высокую цену на уголь, с другой - смогли заложить ее в стоимость электроэнергии и отпускать ее потребителям дороже.

Впрочем, структуры Ахметова заявлении о коррупционной составляющей отвергали.

Противниками новой формулы были крупные потребители электроэнергии, прежде всего Игорь Коломойский, контролирующий Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, а также предприятия Виктора Пинчука. Еще в 2016 году нынешний глава профильного комитета ВР Андрей Герус (его связывают с Коломойским) обжаловали введение "Роттердама плюс" в Окружном админсуде Киева, но попытки оспорить скандальную формулу через суд так ничего и не дали. В 2017 году Высший админсуд окончательно признал законным решение НКРЭ по "Роттердаму плюс".

НАБУ и угольная пыль

Но буквально сразу после этого за дело взялось НАБУ.

"24 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в уголовном деле № 52017000000000209 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ в связи с принятием Порядка утверждения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которая содержала методику определения прогнозный цены угля, впоследствии названная формулой "Роттердам плюс".

После трех с половиной лет расследования дело 27 августа 2020 года было закрыто прокурором САП Пономаренко в отношении подозреваемых лиц из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпания возможностей для их получения.

Прошел почти год с этого события, и за то время дело было закрыто этим прокурором трижды.

Но также три раза дело закрывал Высший антикоррупционный суд, а потом дважды и.о. главы САП Грищук восстанавливали дело.

НАБУ акцентировало внимание в публичной плоскости и в суде, что прокурор Пономаренко некорректно ведет расследование и должен быть отстранен. А группа поддержки НАБУ намекала на то, что он был "мотивирован" фигурантами расследования.

Вопрос снятия прокурора трижды рассматривался в антикоррупционном суде тремя разными судьями.

Суд оставлял прокурора на своем месте, не найдя в его действиях нарушений. Однако НАБУ настаивало на своем, в результате чего уже генеральный прокурор заявила о том, что с учетом политического резонанса дела она меняет прокурора и назначает нового прокурора по делу - Дениса Демкива.

Таким образом, требование НАБУ было удовлетворено.

Прокурор Демкив давно и успешно работал с НАБУ и известен по реализации ряда громких дел. То есть человек для Бюро совсем не чужой. И более того, по данным "Страны", именно его НАБУ и рекомендовало.

Однако и Демкив, изучив материалы дела, 20 мая 2021 года принял решение о закрытии дела "Роттердам плюс". Таким образом, дело закрыто уже в четвертый раз.

Тут же НАБУ объявило Демкива необъективным, а решение неправильным.

Как говорится в заявлении НАБУ, Демкив, якобы, "проигнорировал мнение своего коллеги-прокурора САП, который также осуществляет процессуальный контроль по этому дела с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы этого дела и готов представить обвинение в суде".

Напомним: по версии следствия, генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх, менеджер ДТЭК Борис Лисовой по предварительной договоренности с экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, бывшим членом Нацкомиссии Владимиром Евдокимовым, замначальника управления энергорынка НКРЭКУ Тарасом Ревенко и начальником отдела этого управления Владимиром Бутовским пролоббировали формулу "Роттердам плюс". В итоге ДТЭК, контролирующий до 80% рынка электроэнергии, как утверждают в НАБУ, получил дополнительную прибыль, а общий ущерб от внедрения формулы превысил 18 млрд гривен.

Но как раз с оценкой ущерба возникли сложности.

Еще в 2018 году Андрей Герус и его Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг запустили онлайн-счетчик, который определял потери от "Роттердама плюс". По состоянию на осень прошлого года этот счетчик насчитал переплат за электроэнергию на более чем 64 млрд гривен (хотя сама формула "Роттердам плюс" на тот момент уже не действовала).

Но эти подсчеты - скорее для широкой общественности. Что же касается доказательной базы для суда, то было несколько экспертиз.

"Экспертизы проводили Киевский институт судебной экспертизы, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Торгово-промышленная палата, европейская профильная ассоциация производителей энергетического угля. И все они сделали в целом одинаковые выводы - не было ущерба от "Роттердама плюс", - рассказывает нам Геннадий Рябцев, которого привлекали к исследованиям в качестве эксперта.

По его словам, не к чему было подкопаться и по процедуре принятия решения НКРЭ по угольной формуле.

"Проект был согласован со всеми ведомствами - Миниэнергетики, регуляторной службой, Антимонопольный комитетом- без замечаний. Все прописанные законодательством процедуры были соблюдены", - говорит Рябцев.

То есть, доказательной базы не нашлось, что, собственно, и стало причиной закрытия дела.

Правда, в прошлом году появилась еще одна экспертиза. Ее предоставила частный эксперт Ирина Педь, установив, что "Роттердам плюс" нанесла убытков на 39 млрд гривен. После этого сама Педь заявляла, что на нее началось давление, якобы, со стороны адвокатов менеджеров ДТЭКа, которые проходили по этому делу.

Но, как видно, данная экспертиза не впечатлила Демкива, закрывшего дело "Роттердам плюс" в четвертый раз.

"Если госшахты после запуска "Роттердама плюс" получили дополнительно 10 млрд, то о каких убытках можно говорить", - говорит Волынец.

Что будет с делом по "Роттердаму плюс" и как быть с аналогичными формулами на газ и бензин

В ситуации, когда дело уже многократно закрывалось, дальнейшие перспективы его расследования у экспертов вызывают большие сомнения. А нынешние заявления НАБУ скорее напоминают пиар, чтоб отвлечь внимания от фактического развала дела и роли в этом должностных лиц Бюро.

"Это чистый пиар. За несколько лет НАБУ оказалось неспособным грамотно провести процессуальные действия и собрать доказательную базу по этому делу, суду предоставляли какие-то слайды и презентации, а не доказательства. Грамотной экспертизы не было, хотя я считаю, что "Роттердам плюс" все же нанесла ущерб всем потребителям электроэнергии. Создается впечатление, что НАБУ намеренно "зарубило" это дело. При таком подходе, его можно еще 6 лет "расследовать", а потом уже окончательно закрыть по истечению срока давности, который для подобных дел составляет 10 лет", - говорит Ростислав Кравец.

Впрочем, есть еще один нюанс.

Как уже писал выше, в Украине действовали и действуют аналогичные формулы - скажем, газовые "Дюссельдорф плюс" и "Амстердам плюс" или новая формула по регулированию цен на бензин.

По сути, они полностью идентичные "Роттердаму плюс" - для определения цены ресурса (газа, бензина, дизеля) предлагается учитывать европейские котировки и доставку в Украину, хотя сам ресурс из Европы физически не поставляется.

"Странно как-то выглядит эта ситуация: прокуроры возбуждаются только на Роттердам плюс, при этом в Украине в это же время существовала формула Дюссельдорф плюс. Сейчас есть формула газа Амстердам плюс для ТКЭ (и в этой формуле заложена несуществующая доставка газа от Амстердама до границы с Украиной, а это 50 евро на тысяче кубов), и при этом — ни одного расследования мы не видим", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

"Сегодня каждый автовладелец заправляет свое авто по цене «Роттердам плюс». Неделю назад правительство даже отдельный акт приняло, в котором черным по белому прописало, что цены на украинских АС должны быть не выше чем цена "Роттердам плюс 7 гривен на литр". Другими словами это "Роттердам плюс 200 долларов на тонне". А сейчас читаю удивления всяких маршалов железнодорожных войск, что прокурор САП как-то неправильно закрыл дело по угольной формуле "Роттердам плюс". Так а что вы хотите? Чтобы он Шмыгалю выписал пидозру и всему правительству за Роттердам плюс в бензине? Или Зеленскому зачитал права подозреваемого из-за его подписи в меморандуме с МВФ, по которому украинцам навязали цену на газ "Амстердам плюс". Я всегда говорил, что "роттердамы", "амстердамы", "дюссельдорфы" и "плюсы" - это все не украинская история и ничего общего с интересами потребителей в этих формулах нет. Но если расследовать одну формулу, то будьте здоровы, идите с пидозрами в правительство и офис президента", - написал на своей странице в Фейсбуке нардеп Алексей Кучеренко.