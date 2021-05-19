В Украине больше не будет газа по фиксированной цене. Сегодня Кабмин отменит режим ПСО для теплкоммунэнерго (для население спецрежим отменили еще в прошлом году).

Теперь все производители тепла будут покупать газ по рыночной цене. Если в мае коммунальщики приобретают ресурс пл 8,2 гривны з куб, то уже в июне может быть 9,5 тысяч, и это без учет доставки. С ней цена на газ для теплокоммунэнерго может і вовсе взлететь до порядка 11,3 гривен за куб. И это если в Европе газ дорожать не будет, что вовсе не гарантировано.

11 гривен за куб - это намного больше, чем заложено в тарифах на тепло и горячую воду (там потолок по газу- до 8,5 гривен за куб). То есть, Кабмин, отменив ПСО и отправив теплокоммунэнерго в свободное плавание, тем самым дал старт повышению тарифов на тепло и горячую воду с следующего отопительного сезона. Тарифы, по подсчетам эксперта энергорынка Олега Попенко, могут взлететь на 30-60%, то есть, за столичную двушку в 50 квадратов придется платить на 1-2 тысячи гривен больше.

Но рост тарифов - это лишь вершина айсберга. Во многих городах отопительный сезон может вообще не начаться. Коммунальщики теперь — полностью в рынке, поэтому отпускать газ в долг им никто не будет - только по предоплате или под гарантии местных бюджетов. Но деньги на закупки газа есть далеко не у всех. "Небольшие города могут вообще не начать отопительный сезон. То есть, отопления и горячей воды не будет ни за какие деньги", - говорит Олег Попенко. В "Полтаватеплоэнерго" нам рассказали, что уже взяли кредит в банке под закупку газа, так как местные власти не смогли выделить средства.

Вице -президент профильной ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло прогнозирует, что время "Ч" для коммунальщиков наступит уже в июле - тогда газовщики просто прекратят поставки газа для многих предприятий за долги.

"Страна" разбиралась, что будет с коммунальной сферой без ПСО на газ, каких платежей ждать со следующего отопительного сезона и начнется ли он вообще.

"Письма счастья" от НАКа и газ по 11 гривен

Мы уже писали, как сегодня Кабмин между делом отменил газовое ПСО. "С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает Нафтогаз продавать газ для них по фиксированной цене", - предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.

Напомним: для населения ПСО на газ отменили еще в прошлом году, и теперь люди покупают газ исключительно по рыночным ценам (хотя Кабмин и пытется установить для них потолок, скажем, действовало ограничение цены в 6,99 гривен з куб).

Но с коммунальными предприятиями, поставляющими населению тепло и горячую воду, ситуация другая. Им ПСО продлили фактически не весь нынешний отопительный сезон, до 1 мая 2021 года. После наступлениям даты «Ч» правительство взяло время на размышления - ПСО по распоряжению Кабмина продлили до 20 мая.

Среди коммунальщиков ходили слухи, что спеццены на газ могут яще продлить. За это время, как ожидалось, власти решат, что делать с огромными долгами з газ - их порядка 50 млрд.

Но, как видно, Кабмин делать этого не стал, и запускает рынок газа для теплокоммунэнерго прямо сейчас.

Хотя, как говорят нам в "Полтаватеплоэнерго", сегодняшняя отмена ПСО уже была чистой формальностью. Еще с 20 чисел апреля "Нафтогаз" начал рассылать письма с предупреждением о переходе на рыночные отношения.

"Нам предложили в первую очередь реструктуризировать задолженность по газу, а это больше 500 млн. И, как и велит рынок, - в дальнейшем покупать газ на условиях предоплаты, заключив новый договор", — рассказали нам в коммунальном предприятии. "Полтаватеплоэнерго", к слову, вошла в список 11 теплокоммунэнерго, которые на сегодняшний день уже заключили контракты по новым правилам. Для этого предприятию пришлось взять кредит в банке. "Мы - коммунальное предприятия областного подчинения, хотя обслуживаем, в основном, Полтаву. У области - еще три КП, как оно не может нам дать порядка 20 млн гривен, городские власти также сказали, что денегнет. Поэтому пришлось идти в банк", - рассказали в компании.

Но в Украине работает порядка 300 теплокоммунэнерго. И, получается, почти 290 входят в рынок газа без контрактов с поставщиками, но при этом почти все - с немалыми долгами за газ. Правда, Кабмин упростил переход к новым поставщикам, разрешив уходить от "Нафтогаза" даже с наличием задолженности (хотя возвращать ее все равно придется).

Нафтогаз же сейчас предлагает газ коммунальщикам в среднем по 8200 за тысячу кубов, а после отмены ПСО цена будет около 9500 гривен, - говорит Олег Попенко. Сами коммунальщики рассказывают, что новым поставщикам платят и до 8,9 гривен за куб без учета доставки, то есть, полный тариф — 10-11 гривен. Но, по последней информации, НАК, якобы, готов выставить годовой тариф 8,3 гривны з куб. Хотя, понятно, что цены будут разные - кто как договорится.

Сначала деньги - потом газ, тепло и горячая вода

Рынок газа с весьма высокими ценами для теплокоммунэнерго - это сразу две проблемы.

"Во-первых, это условия работы. На рынке товар не отпускают в долг, только по предоплате. Раньше же "Нафтогаз" продавал нам газ с отсрочкой платежа (хотя тоже часто требовал платить месяц в месяц). Но потребители оплачивают тепло и горячую воду до 20 числа следующего месяца. Следовательно, если покупать газ по предоплате, возникает колоссальный кассовый разрыв - почти два месяца. Как его перекрывать - вопрос открытый. И то, два месяца, это в идеале, если потребители исправно платят. Но у нас долгов на 170 млн, и получить эти деньги не так просто, так как исполнительная служба не обращает взыскание на имущество, только на текущие средства. Отсюда вопрос - как и чем платить за газ. Летом потребности на подогрев горячей воды - порядка 2 млн кубов в месяц, это больше 20 млн гривен. Зимой потребление газа возрастает в 10-15 раз, то есть, речь уже идет о 200-300 млн гривен в месяц", - говорят в "Полтаватеплоэнерго".

Газовщики могут работать под банковские гарантии или гарантии местных властей. Но подпишутся ли на местах за коммунальщиков, учитывая, что во многих городах, а тем более селах казна дырявая - большой вопрос.

"Если крупные мегаполисы, скажем Киев и ряд областных центров еще могут потянуть закупки газа, то небольшие населенные пункты и территориальные общины - нет, им это попросту не по карману", - отмечает Олег Попенко.

"Называется, красиво залезли местным властям в карман. Теперь, вместо того, чтобы тратить деньги на больницы и школы, города будут из последних сил тянуться, чтобы заплатить за газ и не замерзнуть зимой", - говорят нам в одном из теплокоммунэнерго.

"Фактически нам нужно иметь двухмесячный запас денег. Город нам, конечно, помогает, дает каждый год 50-60 млн, но перекрыть потребности на полмиллиарда он явно не сможет, весь бюджет развития - меньше 200 млн", - рассказал нам глава "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов.

В "Укртеплоэнерго" прогнозируют, что уже с июля газовщики могут прекратить поставки газа многим коммунальным предприятиям. "Мы на май вопрос решили с помощью кредита, на июнь будем решать, когда с этим кредитом разберемся, а в июле вообще непонятно что будет", - рассказывают в "Полтаватеплоэнерго".

Отопительный сезон отменяется?

То есть, теперь коммунальщики будут жить, что называется с колес - искать деньги на газ каждый месяц, а, если не найдут, то и газа не будет, а следовательно - отключат и горячую воду. А отопительный сезон в такой ситуации вообще может не начаться, - считает Олег Попенко.

"Сейчас все ТКЭ получают газ без предоплаты, хотя по завышенным ценам. Нафтогаз уже разослал ТКЭ условия приобретения газа, это предоплата или гарантии органов местного самоуправления. Что автоматически исключает малые и средние территориальные общины с дефицитным бюджетом из следующего отопительного сезона — у них просто нет денег", - говорит Олег Попенко.

Отдельно стоит вспомнить о проблеме уже имеющихся долгов теплокоммунэнерго, а это на сегодня - порядка 50 млрд гривен. Немалая часть этих долгов возникла в последние месяцы. После того, как мэры городов подписали меморандум с Кабмином и обязались не повышать тарифы для населения, несмотря на подорожание газа с таким условием, что им компенсируют эту разницу в тарифах.

На Кабмине 19 мая премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился решить, что делать с этими долгами и как их компенсировать в течение ближайшего времени, чтобы начать рыночные отношения "с чистого листа". Предполагалось, что будет отдельный законопроект на эту тему, и коммунальщикам все заплатят из госбюджета. Но уже в тот же день, на заседании профильного парламентского комитета его глава Андрей Герус дал понять, что меморандум - это вообще не официальный документ, поэтому непонятно, будут ли теперь компенсации, - рассказал нам Николай Логвинов.

"Это вообще похоже н кидок", - считает Логвинов.

Что будет с тарифами

Другая проблема, которая всплывает в связи с запуском рынка газа для коммунальщиков - тарифы.

Денис Шмыгаль сказал, что теперь тарифы для населения - исключительно зона отвественности местных властей. А неэффективность менеджмента теплокоммунэнерго уже не позволят прикрывать спецценами на газ. То есть, на местах могут сами договариваться о ценах на газ так, чтобы те вписывались в подъемные для людей тарифы.

Но дешевых газ на рынке сейчас не найти. Большинство поставщиков предлагает ценник не ниже 8,9-9,5 гривен плюс доставка, то есть, в итоге, 10-11 гривен.

Это больше, чем заложено в действующие тарифы на тепло и горячую воду.

"ТКЭ утверждали свои тарифы при более низких ценах на газ. Нафтогаз же сейчас предлагает им по 8200 за тысячу кубов, а после отмены ПСО цена будет около 9500 гривен. Это автоматически приведет к тому что все ТКЭ будут согласовывать новые тарифы на тепло и горячую воду, выше существующих на 30 до 60%. Это означает, что платежа за тепло за квартиру в 50 квадратов вырастет к новому отопительному сезону на 1-2 тысячи гривен", - подсчитал Попенко.

Николай Логвинов и вовсе заявляет, что тарифы с нового отопительного сезона придется повышать на 70-80%. "Вот только вопрос - смогут ли люди платить", - говорит он.

"Сейчас группа грантоедов вместо с некоторыми чиновниками предлагают еще ввести "рынок тепла". Что это такое - не понимает никто, кроме этих авантюристов. Что ждет потребителей - точно ничего хорошего. По предварительным оценкам, тарифы на тепло должны вырости в 1,7-1,8 раз", - написал на своей странице в Фейсбуке Алексей Кучеренко.

Коммунальщики говорят, что уже готовят новые предложение по тарифам для НКРЭ и рассчитывают, что регулятор утвердит им так называемый плавающий тариф, когда газовую составляющую можно будет менять ежемесячно в зависимости от цены на газ - уже без согласования с Нацкомиссией.

Если такие тарифы действительно примут, ценники на тепло и горячую воду для украинцев будут постоянно "прыгать", а в зимние месяцы, на пике холодов станут просто рекордными.