Вокруг газопровода "Северный поток - 2" закручивается новая интрига. Напомним, "Северный поток - 2", который уже готов на 95%, сейчас активно достраивается. Причем после прихода к власти президента США Джо Байдена в этом вопросе наметился перелом. Америка по-прежнему пугает санкциями, но дает понять, что может изменить свою точку зрения.

Что, собственно, и происходит сейчас.

Администрация Байдена намерена отказаться от санкций против компании-оператора, контролирующей "Северный поток - 2" в Германии. Об этом вчера сообщило американское издание Axios со ссылкой на два своих источника.

Издание Politico со ссылкой на свои источники также пишет, что Госдеп предложит отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2AG и ее руководителя Маттиаса Варнинга.

И уже сегодня об отказе Белого дома от санкций против оператора "Северного потока - 2" сообщило агентство "Рейтерс".

С учетом того, что информация поступила сразу из трех СМИ, она, скорее всего, соответствует действительности.

Мотивом отказа от санкций называется нежелание Байдена портить отношения с Германией из-за "Северного потока - 2", на достройке которого настаивает Берлин.

Однако не факт, что американцы решили вообще оставить "Северный поток - 2" в покое.

Судя по утечкам в американских СМИ у США иной замысел. Они не хотят вводить жесткие санкции против немецких компаний, чтобы не сорвать процесс укрепление связей с Германией. Но при этом рассчитывают, что немцы сами откажутся от достройки газопровода после выборов, когда будет сформировано новое правительство, в котором, возможно, главную роль будут играть "зеленые" - активные противники "Северного потока - 2".

Но если этот расчет не оправдается, то уже вряд ли что-то сможет остановить запуск газопровода до конца текущего года.

По прогнозам экономиста Алексея Куща, подводную часть газопровода завершат в июне.

"Полноценная прокачка газа по "Северному потоку - 2" может начаться уже к отопительному сезону, то есть с осени 2021 года", - говорит он.

Неудивительно, что в Украине по этому поводу заволновались.

На днях генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон подсчитал, что в случае запуска газопровода наша страна будет терять ежегодно по 5-6 млрд долларов. Также стоит готовиться к консервации ГТС (трубу попросту перекроют) и росту тарифов на газ.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук считает, что цифры завышены, хотя и потери, и рост стоимости газа (точнее, его доставки) все же будут. Причем не только из-за "Северного потока - 2", но и из-за "Турецкого потока", третьи и четвертая ветки которой покроют те регионы, куда сейчас идет транзитный газ через Украину.

"Страна" разбиралась, достроят ли "Северный поток - 2" и что будет с украинским транзитом и ценами на газ для потребителей.

Когда достроят "Северный поток - 2"

Мы уже писали об интригах вокруг "Северного потока-2". Появилась информация, что Госдеп США хочет ввести санкции против четырех кораблей и связанных с ними компаний, строящих газопровод. Это предложения, якобы, будет включено в отчет Госдепа и направлены в конгресс сегодня, 19 мая.

Впрочем, даже если это предложение примут, то достройка "Северного потока-2" не остановится. Разве что несколько задержится.

Действительно большие проблему проекту строительства газопровода могли бы создать санкции непосредственно против немецких компаний, которые занимаются "СП-2", а также против германских потребителей газа.

Но вот как раз по ним Вашингтон может "дать заднюю".

В отчет Госдепа, согласно утечкам СМИ, предполагается включено также ходатайство об отказе от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2AG и ее руководителя Маттиаса Варнинга.

Администрация Байдена не хочет портить отношения с Германией, которая, напомним, крайне заинтересована в запуске "Северного потока-2" (по сути, это позволит не только закрыть газовые потребности Германии, которая сейчас активно переводит угольные ТЭС на газ, но и поможет ФРГ стать крупным европейским газовым хабом).

"Плюс, если Трамп лоббировал интересы газовщиков, которые были заинтересованы в освоении европейского рынка и которым "Северный поток-2" мог помешать, то Байден представляет совсем другой лагерь. В его "группе поддержки" бизнес, специализирующийся на зеленой энергетике, и по-хорошему, он заинтересован в росте цен на газ, ведь зеленые проекты имеет смысл активно развивать, только если газ стоит дороже 200 долларов за тысячу кубов", - говорит Корольчук.

Но у США может быть другой расчет - потянуть время до выборов в Германии, где, как ожидается, к власти могут прийти зеленые. И тогда уже они сами будут решать по "Северному потоку-2", а, если его остановят, США будет уже ни при чем. То есть, портить отношения с Германией не придется.

Напомним: 15 января этого года в Германии продлили разрешение на достройку "Северного потока-2". Но уже спустя несколько дней его действие приостановили из-за жалоб в BSH (Федеральное морское и картографическое агентство Германии) от немецких экологов. В апреле зеленая организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в суд по этому вопросу.

На "Северный поток-2" в BSH пожаловались также экологи природоохранной организации NABU, которые утверждали, что район прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц.

Но недавно Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) разрешило продолжить работы.

"Строительство на участке "не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц", - говорится в сообщении регулятора.

Стоит отметить, что по "Северному потоку-2" осталось совсем немного работы. На 17 мая, по данным компании Nord Stream, нужно проложить еще 80 километров трубы, тогда как на март был 121 километр.

То есть, по словам Алексея Куща, основные работы смогут закончить уже к июню, а осенью по "Северному потоку-2" может пойти российский газ.

"Точка невозврата по этому газопроводу уже фактически пройдена. Его в любом случае запустят", - уверен Юрий Корольчук.

Миллиарды потерь и консервация трубы

Похоже, что в скором запуске "Северного потока-2" уже не сомневаются и в компании "Оператор ГТС Украины". Ее глава Сергей Макогон на днях нарисовал далеко не радужную картину - что ждет нашу страну после того, как газ пойдет по новому газопроводу. В интервью консалтинговой компании Exploration & Production Consulting он расписал, какие ожидаются убытки, и что будет с ценами на газ для отечественных потребителей.

По подсчетам Макогона, убытки Украины от потери российского транзита в случае запуска "Северного потока-2" составят 5-6 млрд в год.

В том же, что Россия откажется от нашей трубы как только прекратится действие текущего контракта (то есть, после 2024 года), он не сомневается. "Если "Северный поток-2" достроят, то да, это 100%", - сказал он в ответ на вопрос грозит ли Украине потеря транзита.

В этом случае, по словам Макогона, придется оптимизировать инфраструктуру.

"Без гарантий постоянного использования системы на достаточном уровне мы просто вынуждены будем оптимизировать 80% компрессорных станций и не будем способны прокачивать нынешние объемы газа. Все трубы останутся, их нет смысла выкапывать. Мы снизим мощности компрессорных станций и изменим уникальную мощность 146 млрд кубометров газа в год, доступную для ЕС, к объему, который необходим собственно Украине. Мы оставим столько, сколько нужно для внутренней работы. Иначе, чтобы поддерживать всю инфраструктуру в нынешнем состоянии, нужно будет повысить тариф в четыре раза. Но в этом нет смысла", - сказал глава "Оператора ГТС".

По его мнению, если Европа хочет оставить наш маршрут действующим, она должна обеспечить нам объемы транзита газа, которые покроют расходы на поддержание необходимой инфраструктуры.

"Наши потребители не должны платить за избыточные мощности", - заявил Макогон.

Затем он назвал сумму убытков для Украины от запуска "Северного потока - 2". По его данным, мы потеряем 1,5 млрд долларов доходов от транзита ежегодно.

"Если газ пойдет через "Северный поток-2", у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже, это еще около $2-3 млрд потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока - 2" в $ 5-6 млрд в год. И особенно нужно помнить о военной безопасности. Без транзита интерес к нам со стороны ЕС значительно снизится, а это развяжет руки России", - считает Макогон.

Юрий Корольчук говорит, что цифры в 5-6 млрд по "Северному потоку-2" взяты "с потолка".

"Это не отображает реальных затрат, которые нужны будут на оптимизацию ГТС. Думаю, точные цифры вам пока никто не скажет, там нужно будет не только консервировать, но и строить дополнительные коннекторы для подачи магистрального газа в распределительные сети, а кто этим займется - облгазы или какая-то другая структура, и что за все это будет платить - вопрос открытый", - говорит он.

По мнению Алексея Куща, цифры о 5-6 млрд убытках более - менее точные. Но с учетом не только "Северного потока-2", а и "Турецкого потока".

"Просто о последнем не принято говорить, так как Турция является стратегическим партнером Украины и властям важно сохранять с ней хорошие отношения. Но именно Турецкий поток, а также другие проекты, в которых участвует Турция (ТАНАП, Восточно-средиземноморский газопровод) оттянут на себя поставки газа, которые сейчас идут через Украину (прежде всего, Болгария, Греция, Италия)", - говорит он.

"Северный поток-2", по крайней мере в первое время не будет закрывать потребности стран, куда сейчас идет наш транзитный газ или же будет закрывать их не полностью. Поэтому для нас в этом плане более опасен действительно "Турецкий поток", - добавил Корольчук.

"Мы потеряем 1,5 млрд долларов в год от приостановки транзита. Что это значит для Украины? Сейчас на эти 1,5 млрд "Нафтогаз" закупает газ в Европе. Если их не будет, вернуться времена, когда НАК в преддверии закупок газа выходил на валютный рынок за долларом и раскачивал курс. Кроме того, непонятно, как закрывать дополнительную дыру в платежном балансе, снова брать дорогие внешние займы? Также нынешние поступления от транзита позволяют содержать и обслуживать ГТС. Понятно, что ее придется "оптимизировать". Но законсервировать трубу без ущерба для всей системы можно максимум на год. После более длительного срока ее уже не запустить, то есть, по-сути, наша ГТС рискует превратиться в груду металлолома", - отметил Кущ.

Еще порядка 2 млрд убытков, по его подсчетам, - это последствия полноценного запуска "Турецкого потока" (третья и четвертая нить газопровода еще не запущены).

"После достройки "Северного потока -2" в роли распределителя газа будет выступать Германия: ожидается, что она будет получать около 2 млрд долларов в год. Понятное дело, у Украины возникнут и различного рода косвенные потери: цены на ЖКХ будут расти, а это окажет негативное влияние на стоимость всех остальных товаров. Часть убытков можно компенсировать путем добычи собственного газа, но активизации в этом плане пока не видно. ГТС в любом случае необходимо реформировать, чтобы подстроиться под происходящие глобальные изменения. Потребление газа в Европе планируют снижать, а значит ГТС может трансформироваться в поставщика "зеленого" водорода, а для этого необходимо интегрироваться в европейскую систему. В отсутствии изменений "труба" уже после 2024 года (до этой даты действует контракт с Газпромом) рискует стать бесполезной: сейчас Россия поставляет через Украину газ Молдавии, Румынии и Венгрии, в то время как остальные южные страны получают топливо через "Турецкий поток" и его ответвление "Балканский поток". В не столь отдаленном будущем "Балканский поток" может дойти и до этих стран", - рассказал нам руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян.

"То есть, Украина фактически потеряла свои шансы стать европейским газовым хабом. Вместо нас хабами станут Польша, Германия, Турция, которые изначально находились в менее выигрышной позиции", - говорит Кущ.

Что будет с ценами на газ

Ключевой вопрос, который в связи со всей этой историей волнует украинцев - что будет с ценами на газ. Эксперты говорят, что газ однозначно будет дорожать. Но до каких отметок - пока неясно.

По словам Макогона, если поддерживать ГТС в нынешнем состоянии, то есть, не консервировать, то тарифы могут взлететь в четыре раза. Понятно, что это крайний вариант, и на него власти вряд ли пойдут.

"Но, понятно, что ценник будет расти, так как подорожает сама стоимость транспортировки, ведь объемы прокачки существенно снизятся", - говорит Корольчук.

По его словам, стоит ожидать существенного подорожания доставки газа (за нее потребители также платят в общем тарифе на газ).

"По цене на газ все будет зависеть от тарифов в Европе. Причем, не номинально, как сейчас, когда мы закупаем российский газ через европейских посредников и только считаем его цену по формуле "европейский хаб плюс доставка". Придется уже в реальности закупать газ на европейских биржах и платить за него с учетом котировкок и реальных затрат на логистику", - отметил он.

По словам Куща, в такой ситуации ценники для населения вырастут не так существенно, так как для частных потребителей идет газ внутренней добычи. Но, как говорят эксперты, с учетом дорогой доставки, ценники вполне могут оставить 12-15 гривен в отопительный сезон.

"А вот промышленность в таких условиях станет совсем неконкурентноспособной, так как ей придется платить за газ еще дороже", - резюмировал Кущ.