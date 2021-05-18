Сегодня парламент в 16.00 рассмотрит отставку трех министров - министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.

Мы уже писали, кто займет их места: на должность главы Мининфраструктуры прочат нынешнего руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова, Минздрав может возглавить главный санитарный врач и заместитель Степанова Виктор Ляшко, а в Минэкономики продвигают главного налоговика страны — Алексея Любченко.

Любченко в этом списке стоит особняком, так как он может стать не только министром экономики, но и первым вице-премьером.

Эту информацию "Страны" подтвердил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Любченко предлагается на должность министра экономики - первого вице-премьера", - сказал Арахамия.

Но не исключено, что Любченко пойдет еще выше. Как уже писала "Страна", он может стать премьер-министром, вместо действующего главы правительства Дениса Шмыгаля.

Напомним: Любченко только в апреле прошлого года возглавил Государственную налоговую службу (его назначили сроком на пять лет). При этом бизнес утверждает, что при Любченко ситуация в налоговой к лучшему не изменилась. Да и налоговые схемы никуда не делись - все, как и раньше, работает.

Тем не менее Любченко быстро продвигается по карьерной лестнице.

"Страна" разбиралась, почему так происходит, чего от него ждать в новом статусе и станет ли он главой правительства.

"Пришел от Павлюка"

Мы уже писали, кто такой Алексей Любченко. В апреле пошлого года его назначили главой Государственной налоговой службы вместо Сергея Верланова.

Любченко родом из Черкасской области. Закончил киевский нархоз. Свободно владеет немецким языком.

На госслужбе с 1994 года.

Был крупным чиновником горсовета Смелы, а затем и областной администрации в Черкассах.

В налоговой с 1999 года, когда стал замглавы фискального ведомства по Кировоградской области. В 2003 году возглавил Черкасскую областную налоговую.Правда, там он проработал только два года, снова меняя должности в облисполкомах Кировограда и Черкасс.

С 2009 по 2011 год становится замглавы Госналоговой службы Украины. Интересно, что назначен он был на эту должность еще когда премьером была Юлия Тимошенко, но после смены власти в начале 2010 года и прихода Януковича он не был уволен и проработал еще более года. При нем налоговая стала заверять любые крупные сделки между юрлицами.

Инициативу эту в 2009 году презентовал лично Любченко.

После Майдана ненадолго становится советником главы налоговой службы, а после 2015 года его биография, опубликованная Кабмином, обрывается. Известно только, что в том же году он безуспешно подавался на должность главы налоговой. Но проиграл конкурс Роману Насирову. С тех пор экс-чиновник переходит в частный сектор - компанию "Украгрохимхолдинг", где стал вице-президентом. Компания занимается производством минеральных удобрений и входит в зерновую компанию "Хорс" черкасского аграрного олигарха Сергея Лесковского.

В "Украгрохимхолдинге" Любченко, согласно декларации, заработал за 2019 год чуть меньше миллиона гривен.

Но более интересны политические связи Любченко. В 2012-2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко, бывшего налоговика. Эта фамилия всплыла летом позапрошлого года во время предвыборной кампании в Раду. Тимошенко участвовал в отборе кандидатов по мажоритарным округам от "Слуги народа", а также был причастен и к формированию списков партии президента. То есть - был довольно влиятельным человеком в окружении Зе.

Тогда его фамилия фигурировала вместе с другим человеком - другом президента Ильей Павлюком, который, как считается, имеет очень большое влияние на процессы на таможне. То есть примерно понятно, кто мог порекомендовать назначить Алексея Любченко в налоговую.

"Впервые близкое окружение Зеленского (именно Зе, а не Коломойского, Ахметова и прочих) получило прямой контроль над важнейшим органом, который генерирует денежный поток. Это значительно повышает вес и долю Зе-команды в распределении коррупционных потоков в стране. Естественно, в налоговой и на таможне будут и люди олигархов, и люди более мелких групп в "Слуге народа", но то, что на первую позицию вышел человек друга Зеленского, - крупное событие в "решаловских" раскладах", - анализировал тогда телеграм-канал "Политика Страны".

Хотя сам Любченко в одном из своих первым интервью в статусе главы налоговой рассказывал, что это место ему предложил министр финансов Сергей Марченко - просто позвонил по телефону. Причем Любченко, как он уверяет, ответил чисто случайно, так как не имеет привычки принимать звонки с незнакомых номеров. А выслушав предложение о работе, якобы отказался, но затем все же согласился на собеседование.

Но в экспертной среде все же уверены, что нынешнее продвижение Любченко - на министра экономики и первого вице-премьера (а в последующем, возможно, и на премьер-министра) — происходит по той же цепочке.

Правда, в последнее время к старым полезным связям Любченко добавился еще один важный модуль - он установил довольно близкие отношения с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Налоговый аргумент

Экономист Алексей Кущ говорит, что, хотя ключевых реформ в налоговой за последний год так и не произошло, она все же смогла вытянуть налоговые поступления в бюджет, несмотря на кризис.

"Другое дело, что планы во многом выполнялись за счет снижения индикативов, авансовых перечислений от государственных компаний и торговли, которая в кризис практически не упала. Но налицо тот факт, что показатели по ГНС были намного лучше, чем до этого, при Верланове. И это может стать аргументом для Зеленского при назначении Любченко", — говорит Алексей Кущ.

"Возможно, в налоговую Любченко от кого-то и пришел, но судя по тому, как его собираются продвигать дальше, ясно, что он нравится Зеленскому. Без этого, как известно, у нас на ключевые должности попасть сложно", - отмечает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Об успехах налоговой Зеленский говорил еще в прошлом году, во время поездки по Житомирской области.

"Упали доходы на таможне, хотя она более-менее начала выходить на уровень тех сумм, которые им ставило Министерство финансов как задачу. Налоговая показывает серьезные результаты, увеличились поступления налогов (на тот момент - в 1,5 раза - Ред.), и это о чем-то говорит. Если у нас в COVID-19 налоговые поступления увеличились где-то в полтора раза, то у меня большие вопросы: что ж тогда, когда государство работало, где все эти деньги?", - отмечал тогда Зеленский.

Налоговая продолжает перевыполнять планы и в этом году. По данным Государственной казначейской службы, в апреле налоговые органы собрали в бюджет порядка 36,5 млрд гривен при плане в 33,4 млрд, а по сравнению с апрелем прошлого года поступления увеличились на 36,8%. За март - также перевыполнение плана на 2,7 млрд, или 8,6%, за февраль - на 1,2 млрд, или 3,2% и т.д.

На успехах налоговой в деле сбора денег в бюджет акцентирует внимание и заместитель профильного комитета нардеп Андрей Холодов (СН): за январь-апрель при индикативе в 154,5 млрд гривен фактически было собрано 165,2 млрд. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, - это плюс 27,7 млрд гривен или 20,1%. По НДС разница с прошлым годом еще более существенная — в 1,5 раз, или на 17,4 млрд гривен.

"Я поддерживаю назначение Алексея Любченко. Он займет должность первого вице-премьера-министра экономики, будет курировать весь экономический блок. В этом направлении правительству сейчас заметно не хватает и кадров, и результатов. Любченко - человек очень системный, его системность позволила вычистить из налоговой системы значительную часть скруток (хотя, безусловно, не все) Проблема скруток - это часто проблема региональных офисов ГНС, а в этом задействовано очень много чиновников. Но, несмотря на сложность и масштабность задачи и сжатые сроки, по ней есть результаты. Любченко показал стабильные результаты по выполнению бюджета, в этом плане к нему претензий нет. Прогнозируем увеличение поступлений в этом году, в том числе по налогу на прибыль. В целом работу Любченко на посту главы ГНС по десятибальной шкале я оцениваю на 8, а может, и выше. И мне сложно предположить, кто мог бы показать результат лучше. И.о главы ГНС остается, скорее всего, заместитель Любченко Евгений Олейников", - сказал "Стране" Андрей Холодов.

Тем не менее наблюдающееся увеличение поступлений в бюджет, по словам Куща, вряд ли свидетельствует о кардинальном сдвиге в работе налоговой системы.

"Если бы действительно прикрутили все схемы, то мы бы увидели куда более резкий скачок - в разы, а не на проценты. Сейчас же налоговая только "пощипывает" схемы, что в итоге приводит разве что к смене конечных бенефициаров. Системной борьбы с налоговыми нарушениями как не было, так и нет", — говорит Кущ.

Сам Любченко в одном из первых интервью после своего назначения оценивал только легализацию уклонения от НДС по сельхопродукции в 25 млрд гривен, что заметно больше, чем имеющийся прирост по сбору всего НДС.

Схемы остались

Как следует из недавнего отчета ТСК, изучающей схемы по скруткам НДС, бюджет с начала 2019 по конец 2020 года (то есть и за то время, когда во главе ГНС стоял Любченко) недополучил порядка 49,2 млрд гривен.

Об этом сообщил глава ТСК нардеп Иван Крулько.

"ТСК также установила занижение обязатальств по уплате НДС в бюджет на порядка 1571 млрд гривен для более 2100 плательщиков и согласованного возмещения по схемным операциям на более 1.2 млрд за 2020 год", - отметил Иван Крулько.

По его словам, ТСК в очередной раз обратила внимание руководства ГНС и ГФС на эту проблему.

"До окончательного отчета Временной следственной комиссии был аналогичный вывод в промежуточном отчете ВСК, также был отчет Счетной палаты, что были недопоступления в бюджет. Это ситуация простая, понятная. К вопросу многих комментаторов от власти, которые говорили все это время, что вот подождите, доказательств нет. Так есть же. Более того, это же происходит до сих пор. Несколько было реляций от Минфина и от налоговой, "вот мы поборем скрутки". Но скрутки продолжаются. Более того, даже больше, чем раньше", - сообщил "Стране" Игорь Уманский.

Также мы уже писали об истории с конвертационными центрами, через которые проходят миллиарды. СНБО собирался вводить санкции против "конвертов", правда пока вопрос отложили.

И, по-сути, это зона работы налоговой.

"Вопрос по конвертационным центрам - это вопрос к Любченко и его команде. У нас на комитете много раз звучали претензии к ГНС, в том числе, в областях, мы открыто обсуждали конкретные компании, которые участвую в схемных операциях, - говорил нам тогда Андрей Холодов. - Технически все конвертационные центры понятны налоговикам и видны службе финансового мониторинга".

Что касается легального бизнеса, то по словам партнера юридической компании ADA Group, руководителя налоговой практики Андрея Тамошюнаса, все проблемы, которые были до Любченко, остались и сейчас (в частности, блокировки налоговых накладных).

При этом усилилась проблема коммуникации плательщика с налоговой. Элементарно зачастую невозможно дозвониться, из-за реорганизации нередко плательщики даже не понимают, куда звонить, чтобы узнать информацию. Плюс ещё ярче стали ощущаться технические проблемы. Примером в данном случае служит ситуация с так называемым "объединённым отчетом по ЕСВ, НДФЛ, ВС" и никуда не исчезла проблема "уставшего сервера". Стратегический аспект работы налоговой, на мой взгляд, абсолютно четко очерчивается фразой Любченко "У людей огромное количество денег". Соответственно фискальное давление нужно усиливать", - говорит юрист.

"Уже достаточно давно мы просим провести рабочую группу по вопросам налогообложения. Но встречи так и не было, не знаю, на каком этапе ее блокируют - из-за Любченко или ОП. Но сейчас все предприниматели столкнулись с большими проблемами, так как запустили сводный отчет по ЕСВ и НДФЛ. Это вообще маразм в кубе, нам уже третий раз отчет вернули, система его почему-то не принимает, проконсультироваться ни с кем невозможно, бухгалтеры просто с ума сходят. То есть вместо декларируемого "покращення" получили очередную головную боль», — говорит нам глава предпринимательского движения SAVEФОП Сергей Доротич.

"Любченко работает в основном с крупными налогоплательщиками, и, судя по всему, компании, представляющие финансово-промышленные группы, особо не в претензии", - добавил Кущ.

Что будет с экономикой при Любченко

В статусе министра экономики, и тем более первого вице-премьер-министра, задачи для Любченко масштабируются, ведь, по-сути, он будет отвечать за весь экономический блок в стране, переживающей кризис.

"Главная задача для нового министра экономики - очертить план социально-экономического развития страны и работать по нему. В последнее время Минэкономики у нас просто «провалилось». Не оно решает, как будет развиваться страна, а Минфин. Под какую отрасль или программу Минфин даст денег, та и будет развиваться. Но Министерство финансов - это бухгалтерия, оно не может принимать стратегические решение по экономическому развитию. Такой план на три, а лучше на пять лет должно прописать Минэкономики, а бюджет страны - по нему верстаться", - говорит Пендзин.

Сможет ли задать такие ориентиры для страны Любченко - вопрос пока открытый. Да и Минфин, скорее всего, будет против.

Но тут Любченко может помочь статус первого вице-премьера.

"Практика назначения первым вице-премьером - министром экономики в Украине не нова. Достаточно вспомнить Кубива в правительстве Гройсмана. Это делается для того, чтобы усилить экономический блок", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"В теории Минэкономики могло бы сделать главное - постепенно разворачивать страну с деиндустриализации на промышленное развитие. Но будет ли экономический прорыв при министре Любченко? Думаю, вряд ли. Он достаточно показал себя за год в налоговой - никаких кардинальных реформ так и не произошло. Думаю, в Минэкономики будет похожий результат", - добавил Кущ.

Но, как говорит Пендзин, на должности министра Любченко, скорее всего, устроит ОП, так как не демонстрирует лишних политических амбиций. Плюс - на нем нет особого негатива, что могло бы ударить по рейтингам власти.

"Весь налоговый негатив оттягивает сейчас на себя глава профильного комитета Данил Гетманцев, а Любченко остается относительно нейтральным", — отметил Пендзин.

Будут ли Любченко двигать дальше - на премьер-министра, и когда это произойдет - пока неясно.

"Думаю, это будет не так быстро, поскольку на Шмыгаля "повесили" еще не весь негатив, чтобы уже отправлять его в отставку", - говорит Пендзин. Что же касается кандидатуры Любченко, то на данный момент ее можно считать компромиссной: Любченко пока устраивает основные группы влияния.

Источник близкий к Офису президента не исключает, что Шмыгаля поменяют на Любченко "в обозримой перспективе".

"Шмыгаль в общем-то случайно занял пост премьер-министра. В конце февраля-начале марта 2020 года, когда было принято решение убирать Гончарука, нужен был какой-то не очень амбициозный и политически не влиятельный исполнитель, который бы занял этот пост. И единственным, кто тогда попался под руку, был недавно назначенный вице-премьером Шмыгаль. Плюс у него была своя история отношений с Ахметовым. Шмыгаль показал себя человеком исполнительным и не ленивым - нередко он ночевал в Кабмине. В чужие схемы не залазил, темы Банковой не перебивал. Хотя временами и возникали подозрения, что он пытается играть в свою игру. Но дальше подозрение пока дело не дошло. Однако было заметно, что ему явно не хватает опыта в госуправлении, чтоб понимать все нюансы в системе. Поэтому уже давно в Офисе президента была идея поменять Шмыгаля на такого же политически не амбициозного и исполнительного человека, но только более опытного и уже проверенного Ермаком и ближайшим окружением Зеленского. Любченко под эти характеристики подходит. Но когда конкретно произойдет эта замена и произойдет ли вообще, пока на 100% сказать трудно", - говорит источник.