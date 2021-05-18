Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая вынесла на общественное обсуждение законопроект о реформе Службы безопасности Украины ко второму чтению. Документ был принят в первом чтении в конце января этого года. Более 3 месяцев рабочая группа вносила в него поправки.

По словам Безуглой, еще в течение недели будут приниматься предложения от граждан, а затем проект рассмотрит комитет и он окажется в сессионном зале. Опубликованный проект оказался довольно сырым, в нем нарушена нумерация страниц, не согласована терминология, а на последней странице вообще красуется нарисованный от руки дракон.

Часть принципиальных вопросов (например, оставлять ли за СБУ борьбу с оргпреступностью в рамках контрразведки) в проекте вообще не затронуты, не решен вопрос с пересчетом пенсий, не согласованы сроки по сокращению кадров и увольнению из СБУ. Тем не менее, общая концепция реформы уже ясна.

Как хотят поменять СБУ, анализирует "Страна".



1. Кадры сократят

Реформа Службы безопасности Украины, предполагает существенное сокращение ведомства. Если сейчас максимальный предусмотренный штат ведомства составляет 31 тыс. сотрудников, то после реформы их может остаться 17 тысяч. Сокращение будет происходить постепенно. С 31 декабря 2022 года - 25 тысяч сотрудников, с 31 декабря 2023 года - 20 тысяч, с 31 декабря 2024 года - 17 тысяч.

При этом в проекте прописано, что уволиться на пенсию с выслугой более 20 лет, сотрудники конторы смогут только до 31 декабря 2023 года.

Административный аппарат СБУ сделают госслужащими. А следователей СБУ переведут в штат Государственного бюро расследований. В этом моменте в законопроекте несостыковка. Дело в том, что штат ГБР определен профильным законом в количестве 1600 человек. Но Безуглая отметила, что есть планы по законодательному увеличению штата ГБР.

2. Зарплаты вырастут



Минимальный размер должностного оклада сотрудников СБУ будет составлять "20 минимальных должностных окладов". Нет, это не опечатка. Формулировка по зарплатам выглядит именно так. И на первый взгляд она порождает вопрос, речь идет о базовом окладе или в госбюджете будет прописан новый термин "минимального должностного оклада для сотрудников СБУ", как, например, для сотрудников окружных прокуратур в размере 1000 гривен.

Но уже в переходных положениях есть приметка, что должностной оклад будет равен прожиточному минимуму, таким образом на этот год речь идет о минималке 45 400 грн. Это базовая цифра, и она не включает выслугу, спецзвание, режимные ограничения, научные звания, знания иностранных языков и прочее. То есть, в реальности зарплата сотрудников будет гораздо выше.



Также им полагается целый ряд плюшек при увольнении. Например, при наличии спецзваний и выслуги более 10 лет, при достижении граничного возраста, или при увольнении в связи с сокращением штата, выплата составит 50% месячного денежного обеспечения за каждый год службы, а при увольнении по семейным обстоятельствам - 25% денежного обеспечения за каждый год службы.



А вот прописанное в реформе положение о пересмотре пенсий сотрудников с учетом новых зарплат еще будет редактироваться, говорит Марьяна Безуглая.



3. В контору после аттестации



На работу в СБУ будут принимать только после аттестации и переаттестации. Предметом аттестации будет профессиональная компетенция и профессиональная этика претендентов. Также при аттестации будет проверяться наличие другого гражданства не только у самого сотрудника СБУ, а и его близких родственников. Для тех, у кого ближайшие родственники имеют гражданство России или являются лицами без гражданства Украины, предлагается установить запрет на работу в СБУ.

По сути, это решение может ударить по руководителю СБУ Ивану Баканову, так как его жена Оксана ранее имела российское гражданство.

На прохождение аттестации будет только один шанс. Повторно аттестоваться на любом из этапов будет запрещено.



При этом проект не регулирует перечень должностей, кто будет проходить аттестацию, а кто нет. "Это не уровень регулирования законопроектом", - сказала на этот счет Безуглая.

4. Расформируют "управление К"

Также как и в первом чтении законопроект лишает СБУ права расследовать экономические преступления - коррупцию, ситуацию на таможне и прочее. То есть, самое "денежное" направление у Службы забирают. Им, как уже писала "Страна", займется создаваемое сейчас Бюро экономической безопасности.



5. Неограниченные полномочия



За СБУ остается целый ряд прав, которые неоднократно критиковались правозащитниками. Например, спецслужбы по-прежнему будут иметь право задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Причем в законопроекте детально прописывается весь арсенал подручных средств, которыми можно пользоваться для задержания подозреваемых - от дубинок до электрошокеров и подрывных гранат с бронемашинами.

Что касается шокеров, в частности, прописано, что дадут право сбушникам использовать "электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия" для отражения нападения на сотрудника СБУ или другое лицо или объект, который охраняется, в том числе при проведении контрразведовательных, оперативно-розыскных или процессуальных действий.



Интересно, что если правоохранительные органы обязаны представляться при задержании, то на сотрудников СБУ такое требование по-прежнему не будет распространяться, то есть, "неизвестные в штатском" и дальше смогут "похищать людей". Центр общественных свобод еще до принятия проекта в 1 чтении критиковал эту норму, отмечая, что во время таких задержаний СБУ не обязано уведомлять о задержании человека в Центр бесплатной правовой помощи, что нарушает конституционное право на правовую помощь.



Также СБУ получит прямой доступ к любым реестрам, информационным, справочным системам, базам данных, держателем которых являются предприятия или организации всех форм собственности. С целью предотвращения посягательства на государственный суверенитет СБУ сможет получать информацию от провайдеров или операторов телекоммуникаций, использовать любое программное обеспечение.

Основанием для получения информации будет не решение суда, а запрос начальника функционального подразделения СБУ.

6. Без права на досудебное расследование

СБУ прекратит исполнять функции досудебного расследования с 1 января 2024 года, включая досудебное расследование уголовных правонарушений, представляющих угрозу государственной безопасности. Дела передадут в ГБР. При этом в проекте ничего не говорится относительно того, как ГБР будет расследовать преступления против национальной безопасности, не имея такого опыта.



Несмотря на прекращение функции досудебного расследования, проектом не вносятся изменения в УПК в части подследственности и перечня следственных органов, которые должны быть изменены. То есть в нынешней редакции закон создаст правовой хаос. Впрочем, еще на этапе подготовки к первому чтению звучали мнения, что именно эта норма еще будет откладываться.

7. Контрразведка войдет куда угодно

Законопроект расширяет полномочия контрразведывательных подразделений. Включая в том числе экономическую составляющую. Например, им дают право "негласно перемещать лица и предметы" через государственную границу, входить в помещения и на земельные участки, опрашивать лиц, получать от них документы или имущество. Для проведения контрразведывательных мероприятий необходимо будет получить решение суда, но, согласно тексту проекта, судья должен вынести решение в течение 6 часов после получения ходатайства. Единственная причина, по которой судья может отказать в выдаче разрешения на проведение контрразведовательных мероприятий - это если обращение в суд последовало не по месту территориальной подсудности.

8. Угроза для СМИ



В первой редакции законопроекта были нормы, которые прямо цензурировали медиа. В частности, предполагалось, что СБУ будет мониторить "пропаганду терроризма и сепаратизма" на ТВ и радио. По итогам которой давать представление в Нацсовет о санкциях против этих медиа вплоть до лишения лицензий. Также СБУ могла инициировать ограничение доступа к любому веб-ресурсу, чтобы "не допустить обострения общественно-политической ситуации".

Несмотря на обещания Безуглой убрать эти положения, в новом законе они сохранились в несколько видоизменённой форме.



Во-первых, СБУ наделили функцией "проводить специальные информационные операции, противодействовать проведению против Украины специальных информационных операций, направленных на подрыв конституционного строя, нарушение суверенитета, территориальной целостности обострения общественно-политической или общественно-экономической ситуации".

Далее в проекте отдельно поясняется, что специальные информационные операции - это "комплекс действий и решений, направленных на выявление, противодействие и влияние на использование иностранными государствами, их структурами, организациями, отдельными группами и личностями возможностей электронной войны, средств массовой информации, компьютерных систем, психологических операций, дезинформации с целью и сети интернет, направленный на смену общественно-политических отношений".

Противодействовать подрывной деятельности, направленной во вред Украине, предлагается путем ограничения доступа или блокировки к сайтам.

Формулировка такая: "блокировка или ограничение доступа к сайтам осуществляется в судебном порядке. В безотлагательных случаях такое разрешение может предоставить уполномоченный замглавы апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится центральное управление или региональный орган СБУ, в состав которого входит оперативное подразделение, руководитель которого подал ходатайство. Блокировка таким способом может быть осуществлена на срок в 7 суток. В течение этого времени должностные лица должны подготовить документы и обратиться в суд".

То есть суть осталась неизменной и репрессивной - сайты можно будет блокировать без судебного решения. Одной лишь подписью замглавы апелляционного суда. На 7 дней. Но потом могут обратиться за ещё одним разрешением на блокировку. Ещё на 7 дней. И так пока сайт либо не станет послушным, либо пока сам не закроется после постоянных блокировок.

Важно, что такие недельные блокировки не нуждаются даже в доказательствах "подрывной" работы сайта. И проект закона не дает сайту вообще никакой возможности оспорить эти меры.

"Цена этих экспериментов - наступление на свободу слова. Даже блокировка на 1 день может иметь безвозвратные катастрофические последствия для онлайн-медиа. Это несёт в себе риск запрета на профессию и запрет доступа аудитории к контенту. Блокировка на 7 дней по решению замглавы суда без полноценного состязательного процесса - это очень субъективные действия. Такой механизм лишает редакции права на защиту и даже получения обоснования причины этой меры", - говорит "Стране" глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.



По словам адвоката Ростислава Кравца, такая формулировка законопроекта в условиях зависимости судебной системы от власти позволит легко заблокировать любое СМИ.

"Эта формулировка грозит злоупотреблениями по отношению к СМИ. Условный сговорчивый замглавы апелляционного суда, который не захочет, чтобы у него в огороде откопали трехлитровые банки с деньгами, найдется в любом регионе", - считает адвокат.