20 мая состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная двухлетию его каденции.

Пока неизвестно, с кем именно будет общаться президент. Также до сих пор не объявлена аккредитация для представителей прессы, а с учетом карантинных ограничений и введенных против ряда изданий санкций, слово дадут, скорее всего, не всем СМИ.

“Страна” опросила украинских журналистов о том, что бы они спросили у президента Зеленского, если бы получили такую возможность. И чем глава государства может похвастаться за два года на должности.

Диана Панченко, ведущая телеканала "Перший незалежний":

"Я думала о том, нужно ли мне идти на эту пресс-конференцию, и что спросить у президента. Но вопросов к нему у меня нет. За два года мы успели убедиться в том, что наш гарант не умеет отвечать на вопросы. Не только потому что косноязычный. Он не умеет мыслить, думать. У него отсутствует мировоззрение. Нет плана. Нет стратегии развития страны. Так что и вопросов к нему нет. Кроме, разве что, риторического "доколе?".

А главный вопрос для нашей редакции – это вопрос о незаконном закрытии трех телеканалов (ZIK, NewsOne, 112). И абсолютного беспредела в отношении блокировки “Першого Незалежного” по звонку СБУ. Но надежд на то, что гарант даст ответ на этот вопрос, у меня нет. Потому что это абсолютно политическое решение и расправа над независимыми СМИ и над оппозицией. Эти вопросы наша редакция планирует решать в судебном порядке.

За эти два года президенту есть чем похвастаться. Например, продажей сериала “Папик” в Российскую Федерацию, где он пользуется большим успехом. Тем же закрытием четырех каналов – чего до Зеленского не делал ни один президент. Абсолютно проваленной борьбой с коррупцией, которая только расцвела при президенте Зеленском. Повышенными тарифами, ценами на бензин (кстати, в прошлом году гарант, отвечая на мои вопросы, хвастался, что, мол, бензин дешевеет).

И надежд на то, что гарант ответит на то, почему вместо закона в стране беспредел - у меня нет.

Я думаю, что единственный вопрос, который может задать здравомыслящий украинец президенту – это “зачем?”. И не собирается ли он уйти. Потому, что все, что Зеленский делает – это абсолютный провал. Нет никаких побед, ни в одной сфере. Люди становятся все беднее и беднее. Журналистам пытаются закрыть рот. Коррупция – процветает".

Макс Назаров, ведущий телеканала "НАШ":

"В прошлом году мой вопрос, как и вопрос Дианы Панченко, откровенно разозлил президента. После чего мне намекнули, что я, возможно, больше не попаду на пресс-конференцию, чтобы задать вопрос Зеленскому. Но я все равно буду аккредитоваться.

Я хочу задать президенту Зеленскому несколько вопросов. Какие это будут вопросы - называть не буду. Но они будут непростыми для Зеленского.

В прошлом году мои вопросы базировались на его же обещаниях, которые он не сдержал. Как тогда, так и сейчас, по результатам второго года своей каденции. В этом году я снова буду отталкиваться от обещаний Зеленского. Конечно, если мне дадут эти вопросы задать. Потому что в прошлом году "Стране" слова так и не дали. Возможно, в этом году не дадут каналу "Наш".

По мнению Владимира Александровича и его команды, ему есть чем "похвастаться". А по мнению многих моих коллег, экспертов, оппозиции, - Зеленскому лучше этим не хвастаться. К примеру, мнимой борьбой с олигархами; борьбой с чем-то пророссийским (в лице Медведчука); борьбой с контрабандистами. Разумеется, на каждое его хвастовство, в данном случае, у нас есть дополнительные вопросы, которые заставят его либо честно ответить, либо снова юлить.

Надеюсь, что все таки в этом году нам удастся услышать от президента более четкие ответы на наши четкие вопросы. И нам никто не будет мешать их задавать. В прошлом году мешала Юлия Мендель (экс-пресс-секретарь президента - Ред.). Учитывая то, что в этом раз ее уже не будет на должности, я думаю, что будет легче выстроить коммуникацию в формате "президент-журналисты".

Денис Иванеско, директор информагентства "Украинские новости":

"Я бы задал президенту два вопроса.

1. Почему госорганы не расследуют, как "95 кварталу" удалось продать на русский телеканал СТС свой сериал "Папик 2" в обход санкций Украины?

2. Почему за два года президентства Зеленский не нашел времени проанализировать закон "О языке" на соответствие Конституции, как обещал перед выборами?"

Сергей Лямец, основатель и главный редактор проекта "Politicus":

"У меня к Зеленскому - длинный список вопросов.

Нравится ли ему трансформация, которая с ним произошла? Люди, голосовавшие за Зеленского, ожидали возрождения страны и улучшения качества жизни населения. Вместо этого получилось, что улучшения коснулись узкой прослойки людей, а состояние страны в целом и качество жизни граждан - упали.

Планировал ли он изначально, что придет во власть заработать для себя и окружения, а все остальное ему по*? Или так получилось по ходу дела?

При обилии проблем, он и депутаты СН продвигают рынок земли, который приведет к скупке земли крупными бизнесами и иностранцами. По сути, земля отойдет крупному агробизнесу, а массовых украинских фермеров вытеснят. Как он это для себя оправдывает?

Планирует ли он жить в Украине, когда закончится срок президентских полномочий?

Волнует ли его, что в нем разочаровались, не уважают, а скоро начнут смеяться жители Украины?

Почему он так явно и откровенно ложится под иностранное влияние? Почему мнение условного Байдена для него важнее мнения собственного народа? Даже Порошенко вел собственную линию.

Почему он не позволил прийти в правительство опытным менеджерам, которые сумели бы навести порядок в Украине и запустить здесь экономический рост?

Почему он так настойчиво продвигает тотальную цензуру через закон "О медиа"?

Чем может похвастаться Зеленский за два года на посту? Как ни странно, пока что сохранением свободы в Украине. По сравнению с Россией, Беларусью и другими странами мы все еще свободнее, пусть у нас и полный бардак.

Наверное, умением так долго и методично сохранять вид, что в стране все в порядке.

Тем, что при нем "теневая экономика" постепенно стала основной.

Тотальным ударом по благосостоянию основной массы населения. Незажиточной части. Я имею в виду тарифы и откровенное засилье олигархов.

А так - он везде недо...

- войну не закончил;

- русское влияние не ослабил;

- в Европу не дошел;

- разные части страны не помирил;

- надежды людям не дал;

- работы тоже.

Такое себе украинское "недо". Недопрезидент".

Денис Безлюдько, журналист, глава правления ГО "ПрессЗвание":

"К Зеленскому у меня лишь один простой вопрос: "Будет ли он продолжать карьеру комика после президентской каденции?".

Владимир Полуев, ведущий телеканала "Наш":

“Можно начать с такого вопроса: "Владимир Александрович, если вас шантажируют или взяли в заложники - подайте знак".

А если серьезно, то новых вопросов не так много. Мы живем в "дне сурка", а значит, и вопросы касаются все тех же тем и проблем. Война и мир, тарифы, коррупция и нечистоплотность членов властной команды, борьба с инакомыслием, разделение на правильных и неправильных, языковые вопросы и так далее. Все то, чему мы надеялись положить конец в 2019.

Собственно этим и запомнились первые два года президентства Зеленского. Категорическим несовпадением ожиданий и реальности.

От ряда коллег можно услышать, что с действующей командой уже все ясно. Не соглашусь. Эта команда уже не раз удивляла. Просто эти сюрпризы далеко не всегда были приятными.

Так что впереди нас еще ждут неожиданные повороты сюжета. Все в лучших традициях правильно прописанного шоу”.

Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины:

"Президент Владимир Зеленский может гордиться тем, что освободил большую группу украинцев, заключенных в России - Олега Сенцова, Романа Сущенко и украинских моряков.

Спросил бы я у Зеленского следующее.

Какие решения или инициативы президента или его команды были воплощены, чтобы сделать профессию журналиста в Украине более безопасной?

Владимир Зеленский, как выходец из мира медиа, понимает, что экономическая бедность СМИ толкает их «в объятия» олигархов национального или локального уровня или приводит к закрытию. Что делает власть, чтобы сделать медиа и журналистов экономически независимыми, а население - более информированным?

Готов ли президент критиковать свою команду, которая за время его правления сосредоточилась или на лоббировании уголовной ответственности для журналистов (экс-министр Бородянский), или на борьбе за усиление государственного регулирования всех СМИ Нацсоветом?

Готов ли Владимир Зеленский признать, что журналисты - важны?".