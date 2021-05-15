В Киеве намечается большая интрига по пассажирскому транспорту.

"Страна" уже писала, что коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" обратились к городским властям с просьбой выделить им дополнительные бюджетные дотации или повысить тарифы на проезд. Аппетиты транспортников поражают: так, метрополитеновцы заявили, что себестоимость перевозки одного пассажира (то есть, даже без заработка метро) — 21 гривна, а в "Киевпасстрансе" озвучили цифры экономически обоснованных, по их мнению тарифов в 25,18 гривен на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 гривны - на городскую электричку.

То есть, город либо должен одобрить стоимость проезда в метро и коммунальных автобусах до 20-25 гривен (сейчас он стоит 8 гривен), либо увеличить транспортником дотации, которые, к слову, и так далеко не маленькие.

"По нашим подсчетам по разным статьям киевский городской транспорт получает порядка 6,8 млрд гривен в год. Для сравнения: по всем другим городам страны совокупные транспортные дотации — порядка 4,5 млрд. То есть, киевской дотации с лихвой хватило бы на всю Украину. При этом в других областных центрах стоимость проезда ниже, чем в Киеве, скажем, в Полтаве - 3 гривны, в Хмельницком - 3,5 гривен, в Сумах - 4 гривны, а Кривой Рог с недавних пор и вовсе возит горожан бесплатно", — говорит глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

Впрочем, по мнению экс-первого заместителя постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Прохора Антоненко, скорее всего транспорт по 25 гривен - это страшилка для киевлян. Хотя подорожание, скорее всего, будет.

"Сначала напугают проездом по 25 гривен, а потом повысят до 10-12 гривен, и люди будут считать, что им еще очень повезло", — говорит Антоненко.

К слову, будут дорожать и маршрутки - до тех же 10-12 гривен, — говорит Житинский.

Между тем, мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что будет просить у Кабмина решить вопрос компенсаций выплат за льготников. Эти выплаты в последние годы переложили на местные власти и многие города их откровенно не тянут. В Киеве на компенсации за проезд льготников на этот год заложено больше 800 млн. При этом, что интересно, Игорь Житинский утверждает, что уже несколько лет, как частные перевозчики никаких компенсаций от города не получают.

"Страна" разбиралась, сколько будет стоить проезд на столичном коммунальном транспорте и в маршрутках, и почему ездить в Киеве так дорого.

Откуда взялся тариф в 20-25 гривен

История с метро и коммунальными автобусами по 20-25 гривен началась на днях, когда метрополитен и "Киевпасстранс" обратились с письмом к Киевсовету с просьбой выделить им дополнительные дотации или повысить стоимость проезда. Якобы, в карантин пассажиропоток заметно сократился, денег коммунальщики стали получать меньше.

В "Киевском метрополитене" рассказали, что с начала пандемии пассажиропоток упал с 495,339 млн человек в 2019 году до 279,484 млн в 2020 году и до 85,163 млн за 4 месяца 2021 этого года. Из-за этого есть риск задержки зарплат. Из-за этого КП переводит админперсонал на четырехдневную рабочую неделю. О том, что в метрополитене - действительно сложная ситуация, корреспонденту «Страны» рассказали также в профсоюзе предприятия.

По расчетам метрополитена, для обеспечения работы им нужно, минимум 1,5 млрд гривен.

В "Киевпастрансе" заявили, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию повысились в 1,2 раза, а минимальная зарплата - в 1,75 раза. Якобы, уже есть угроза отключения электроэнергии, сокращения работников и задержки зарплаты, что в свою очередь приведет к транспортному коллапсу в столице.

Впрочем, в экспертной среде сразу же появились подозрения, что жалобы коммунальщиков надиктовали в КГГА - якобы, это своего рода схема для того, чтобы поднять вопрос повышения стоимости проезда и увеличения дотаций (их нужно провести через Киевсовет).

Наш источник на транспортном рынке рассказал, что несколько недель назад в транспортном департаменте КГГА было совещание с представителями коммунальных предприятий. Те действительно жаловались на недостаток финансовых средств, на что их попросили "потерпеть", и, якобы, пообещали повысить проезд до 10-12 гривен, а то и до 13-14 гривен. И еще, возможно, повысить дотации.

Вопрос в том действительно ли так дорого стоит проезд в киевском метро и автобусах.

Прохор Антоненко говорит, что точно рассчитать себестоимость проезда в наземном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях - практически нереально. Электронный билет так полноценно и не заработал, а без учета реального пассажиропотока любые расчеты вызывают вопросы, - говорит он. По метро ситуация более прозрачная, так как есть точный учет пассажиров.

Но все равно, стоит ли перевозка одного пассажира больше 21 гривны и какие расходы заложены в эту цифру без аудита сказать сложно.

"Я допускаю, что в большом коммунальном транспорте себестоимость перевозки дороже, чем в маршрутках, так как он более дорогой в эксплуатации. Но выставлять ценник в 20-25 гривен - это преступление по отношению к киевлянам", - говорит глава общественного объединения "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Мойсеенко.

По экспертным расчетам, себестоимость проезда в городском общественном транспорте реально стоит максимум 15-18 гривен. Кличко оценил стоимость проезд в 15 гривен. 8 гривен транспортники получают с пассажира.

Но есть еще дотации. По разным статьям получается почти 7 млрд в год - сумма, мягко говоря, не маленькая. Куда идут эти деньги и насколько эффективно они расходуются - вопрос открытый. Транспортники говорят, что Киев закупает новые автобусы в 1,5 раза дороже рынка, да и "ходят" они всего 3-4 года, тогда как маршруточники эксплуатируют свой подвижной состав по 7-8 лет.

"Тендерные процедуры на закупки услуг превышают рыночную стоимость, подвижной состав активно не обновляется", — говорит глава Соломянского подразделения общественной организации "Стоп коррупции" Елена Худолей.

К слову, не успели коммунальщики заговорить о повышении тарифов, как к ним тут же нагрянули с обысками (которые, впрочем, сейчас идут по многим КП). Формально - вопрос по налогам. Но что в итоге могут накопать проверяющие - неизвестно.

"В транспорте очень серьезное бюджетное финансирование, поэтому вопросы правоохранителей - вполне логичны", - говорит Мойсеенко. Чем закончатся проверки и будут ли выявлены серьезные нарушения - вопрос пока открытый.

"Повысят до 10-12 гривен и скажут, что повезло"

Для киевских властей сейчас есть несколько вариантов: либо повысить стоимость проезда как просят транспортники (то есть, до 20-25 гривен), либо компенсировать недополученные средства за счет бюджетной дотации (то есть, доплачивать за каждого пассажира по 12-17 гривен, а это по метро, учитывая озвученный цифры по пассажиропотоку - 85,2 млн человек за 4 месяца) - дополнительно более трех миллиардов в год, либо "комбинировать" - часть затрат переложить на пассажиров, часть - на бюджет.

Как считает Мойсеенко, скорее всего, именно последний вариант и предпочтут у Кличко. Мэр, кстати, уже заявил, что, по его данным, себестоимость проезда в транспорте около 15 гривен.

"Скорее всего, повысят стоимость проезда до 10-12 гривен", - говорит он.

Хотя, по словам Мойсеенко, чиновники могли бы рассмотреть схему, которая работает в других странах, когда разовая поездка стоит относительно дорого (скажем, для приезжих, или тех, кто пользуется услугами общественного транспорта нерегулярно), а по абонементу - намного дешевле.

"Скажем, возможен вариант, когда для приезжих цена проезда - 20 гривен, а для горожан - 10 гривен или меньше", — считает эксперт.

"Такая система действует во многих городах, и при сравнительно дорогой стоимости разовой покупки, абонемент для горожан может стоить не намного дороже, а в некоторых случаях и дешевле, чем в Киеве", - добавил Прохор Антоненко.

При этом, по мнению Мойсеенко, Киев с его многомиллиардным бюджетом, вполне мог бы себе позволить возить горожан вообще бесплатно.

"Можно было бы найти 20 млрд в год и позволить людям такую роскошь", - говорит эксперт.

Борьба за дотации и заносы

Впрочем, бесплатно Киев точно возить не будет (хотя Кривой Рог, скажем, уже начал это делать). А вот по дотациям возможны варианты. Как заявили в КГГА, для того, чтобы избежать повышения тарифов в общественном транспорте, они обратились к Кабмину и Верховной Раде с просьбой решить вопрос компенсаций выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан из государственного бюджета.

"Так, до 2016 года компенсационные выплаты за льготный проезд осуществлялись путем предоставления местным бюджетам субвенций из государственного бюджета. Однако в 2016 году в Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения. С тех пор расходы на компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан возложены на местные бюджеты", - говорится в сообщении.

По словам Виталия Кличко, это вынуждает территориальные громады тратить из местных бюджетов миллиарды гривень, часто — за счет недофинансирования других социально значимых сфер.

"В частности, здравоохранения, образования, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства. Так, расходы городского бюджета Киева на компенсацию предусмотренного государством права льготного проезда в 2019 году составили 747,7 млн грн, в 2020 году - 489 млн грн. На 2021 год запланированы расходы в сумме 803,3 млн грн ", - сказал Кличко.

Впрочем, тут опять таки вопрос - как расходуются эти деньги. По законодательству, компенсации за льготников должны платить всем - и коммунальщикам и частным перевозчикам.

"Но частные перевозчики уже несколько лет как ничего не получают за льготников", — утверждает Житинский.

Прохор Антоненко говорит: коммунальный транспорт дотируют во всех развитых странах. Только таким образом можно увеличивать и обновлять подвижной состав.

Но в Киеве, по его словам, несмотря на немалые дотации, с этим как раз все плохо - количество автобусов не увеличивается согласно потребностям мегаполиса.

"За счет этого - пробки, Киев уже близок к транспортному коллапсу. Если еще год назад среднестатистический киевлянин добирался на работу 40 минут, то к 2023 году на это потребуется уже 2 часа. Нужно развивать сеть доступного по цене общественного транспорта, чтобы людям было экономически выгодно на нем ездить. И, по моему мнению, это должен быть именно коммунальный транспорт (при строгом контроле финансирования), с маршрутками пока заканчивать. Но чиновникам это невыгодно. 50% рынка маршруток на сегодня в тени, они зарабатывают кэш и часть этих потоков уходит в чиновничьи кабинеты. Для понимания: средний оборот рынка маршруток в Киеве - порядка 4 млрд в год", - отмечает Антоненко.

Частников такой сценарий явно не устраивает.

"Если бы нам дали такие же дотации, как получают коммунальщики, мы бы возили людей по 6-7 гривен и при этом бы еще и обновляли подвижной состав", - говорит Игорь Житинский.

Маршрутки уже начали дорожать

Что касается маршруток, то они тоже могут подорожать.

Собственно, этот процесс уже начался. По данным Игоря Мойсеенко, в Киеве с начала апреля стоимость проезда на 16 маршрутах из 150 повысилась с 8 до 10 гривен.

"Пока мы изучаем ситуацию, оцениваем убытки после локдауна. По предварительным подсчетам, речь идет о 100 млн гривен. Но точных цифр еще нет. Как только картина станет ясна, будем принимать решение по тарифам. Мы, в отличие от коммунального транспорта, не должны согласовывать их с городскими властями, только уведомлять о повышении. Но никто не заинтересован накручивать тариф", - заверил он.

По словам Игоря Житинского, маршрутки в Киеве подорожают до 10-12 гривен. При этом он добавил, что по всей Украине маршрутки стоят дороже коммунального транспорта, и только в Киеве тариф одинаковый.

В Полтаве - 3 гривны, в Харькове - 6. Почему в Киеве дороже?

Одинаковые тарифы на маршрутки и коммунальный транспорт - далеко не главная странность киевского транспортного рынка.

Коммунальный транспорт в столице вообще бьет рекорды по тарифам. По 8 гривен пассажиров возят в Днепре и Житомире. В большинстве остальных областных центров, не говоря уже о районных, ценники ниже, — утверждают во Всеукраинском объединении пассажирских перевозчиков.

В профильном объединении приводят следующие цифры: к примеру, в Полтаве проезд на коммунальном общественном транспорте стоит 3 гривны, в Хмельницком - 3,5 гривен, в Сумах и Северодонецке и Луцке - 4 гривны, в Черновцах - 5 гривен, в Херсоне и Харькове - 6 гривен, во Львове - 7 гривен.

"И это при том, что там транспортники не получают таких огромных дотаций, как в Киеве. По всей стране транспортные дотации из местных бюджетов - 4,5 млрд в год, то есть, намного меньше, чем в столице. С учетом доплат из бюджета, реально коммунальщики уже сейчас получают за провоз одного пассажира до 15 гривен. При этом еще и повышать тарифы для людей - это вообще наглый грабеж", - считает Игорь Житинский.

"Логично было бы провести общественную экспертизу по вопросу формирования тарифов, а уже потом принимать решения - как их менять и что делать с дотациями. Принятие же решения без отчетности перед территориальной общиной - это прямое нарушение действующего законодательства и Конституции", - подытожила Елена Худолей.

Проезд в Киеве может стать дороже, чем в Москве

"Страна" сравнивала стоимость проезда в метро Киева - нынешнюю и ожидаемую - с ценами в метро Минска и Москвы.

Сейчас жетон в киевском метро стоит почти как в минском. Там его можно купить за 0,80 белорусских рублей. В гривнах это 8,69 - то есть на 69 копеек дороже, чем сейчас в столице Украины.

В Москве же вход в метро по транспортной карте, которой пользуются большинство москвичей, составляет 42 рубля, то есть 15,60 гривен. В эту стоимость входит бесплатная пересадка с метро - МЦД, - которое ходит в область.

Одноразовый билет в московское метро, который обычно покупают приезжие, стоит 60 рублей, то есть 22,29 гривен.

Таким образом, если цену проезда в киевском метро увеличат лишь до названной Кличко себестоимости - 15 гривен - она сравняется с нынешней стоимостью поездки в московском метро.

Если же до 21 гривны, как хотят транспортники, то будет дороже проезда для обычных москвичей и почти сравняется с самой дорогой ценой билета на московское метро, которую платят приезжие.